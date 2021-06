–

De parte de La Haine June 5, 2021 4 puntos de vista

Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad, Cap铆tulo Argentina

D铆as atr谩s LASA (Latin American Studies Association) ha emitido una declaraci贸n manifestando su preocupaci贸n por el 鈥渢rato que reciben acad茅micos y acad茅micas, intelectuales y artistas en Cuba鈥漑1]. A rengl贸n seguido dice, sin embargo, que esa instituci贸n 鈥渉a mantenido relaciones acad茅micas duraderas con investigadoras e investigadores cubanos鈥 a pesar del bloqueo impuesto por el gobierno de Estados Unidos.

La contradicci贸n que expresa su comunicado es evidente: en sospechosa coincidencia con la campa帽a impulsada desde Miami por el incidente de la publicitada 鈥Operaci贸n San Isidro鈥, LASA se preocupa 鈥 ahora, cuando nadie ni nada lo hac铆a esperar- por un presunto destrato que estar铆an sufriendo los 鈥渁cad茅micos, intelectuales y artistas鈥 en Cuba. Por supuesto que no aporta ni una sola prueba pero, dicho esto, reconoce que durante d茅cadas pudo llevar a cabo diversas actividades con las y los colegas de Cuba sin la menor interferencia de las autoridades de la Isla. En efecto, jam谩s hubo veto alguno a los eventos organizados por LASA dentro de Cuba y tampoco se coart贸 la libertad de los acad茅micos o las acad茅micas cubanas invitadas a concurrir a eventos de esa organizaci贸n en Estados Unidos, cosa que s铆 hace Washington con intelectuales y pensadores cr铆ticos de Latinoam茅rica y el Caribe invitados a participar en eventos acad茅micos que tienen lugar en ese pa铆s. LASA nunca tuvo que negociar con el gobierno cubano qui茅nes participar铆an en sus actividades, pese a la abierta e incesante hostilidad del gobierno de Estados Unidos en contra del pa铆s caribe帽o.

Desde hace d茅cadas, los pueblos de Am茅rica Latina y el Caribe est谩n a la espera de una en茅rgica condena de LASA al bloqueo que sufre Cuba. Resulta muy loable su exhortaci贸n a defender el principio de no intervenci贸n y la vigencia de los derechos humanos. No obstante, en relaci贸n a lo primero esa cr铆tica deber铆a ser dirigida en contra de Washington, porque es Estados Unidos y no Cuba el pa铆s cuyo gobierno ha hecho del intervencionismo en terceros pa铆ses una obscena costumbre, promoviendo golpes de estado y desestabilizando gobiernos democr谩ticos en todo el mundo. Y muy especialmente en Latinoam茅rica y el Caribe.

En esta l铆nea, la postura hecha p煤blica por LASA en su p谩gina web despu茅s del robo del triunfo electoral de Evo Morales en las elecciones del 2019 鈥揷oncebido por Washington y ejecutado por la OEA con el protagonismo de Luis Almagro鈥 y la indisimulada justificaci贸n del golpe de estado que le sucedi贸, constituye un oprobio que no creemos pueda ser borrado del historial de LASA por d茅cadas.

Y si de derechos humanos se habla, nos permitimos recordar que la jurisprudencia internacional establece que el bloqueo impuesto sobre Cuba por Estados Unidos constituye una flagrante violaci贸n de los derechos humanos, lo que apenas si ha originado un tibio reproche por parte de LASA. Tambi茅n sorprende que en un momento en que arrecia la brutal represi贸n en contra del hermano pueblo de Colombia y -cuyas fuerzas de seguridad asesinan, violan, torturan, desaparecen y encarcelan a centenares, o inclusive millares de personas- los latinoamericanistas estadounidenses hagan manifiesta su preocupaci贸n, en muy duros t茅rminos, por la situaci贸n de esos derechos en Cuba, pero de modo muy atenuado 鈥揷asi con sordina鈥 en una tibia declaraci贸n acerca de las masacres que hace tiempo viene perpetrando el gobierno de Iv谩n Duque en Colombia, especialmente en las 煤ltimas semanas.

En suma: es evidente que esta declaraci贸n p煤blica de LASA acerca de Cuba no es inocente sino que est谩 coordinada con la reciente ofensiva lanzada por los sectores m谩s radicalizados de la derecha estadounidense y la mafia anticastrista de Miami en contra de la Revoluci贸n Cubana, desesperados porque ni el bloqueo ni la pandemia logran poner de rodillas a la patria de Mart铆 y Fidel. La REDH Argentina expresa su estupor por este verdadero bald贸n para LASA, al prestarse a ese juego.

REDH Argentina, Viernes 4 de junio de 2021

Adhesiones para la carta de la REDH Argentina en respuesta a LASA (Latin American Studies Association) de EEUU.