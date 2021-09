El n煤cleo del empresariado m谩s concentrado potencia la dependencia del capital local a la l贸gica de dominaci贸n de las transnacionales

El d铆a de la industria favorece la divulgaci贸n de argumentos interesados del poder econ贸mico y pol铆tico y mucho menos de propuestas alternativas sobre la organizaci贸n del orden de la producci贸n, una categor铆a m谩s all谩 de la industria propiamente dicha y que involucra al agro, la miner铆a e incluso los servicios y la circulaci贸n en general.

La producci贸n todo lo contiene, aun cuando existen restricciones en el lenguaje coloquial que lo reducen al plano de lo fabril. Solo a modo de ejemplo se帽alemos que cuando se dice 鈥渃omplejo sojero鈥, el principal colectivo productivo en las exportaciones argentinas, no solo se alude al poroto, sino tambi茅n a 鈥渉arina y pellets, combustibles, aceites y derivados鈥, o sea, mucho m谩s que el producto extra铆do de la producci贸n primaria de oleaginosas. Del mismo modo que el 鈥渃omplejo de la carne鈥 incluye ganader铆a y frigor铆ficos. M谩s a煤n si consideramos el asunto en la diversidad de los l谩cteos, la producci贸n textil o incluso el sector propiamente fabril en materia del complejo automotriz, siderometal煤rgico, petr贸leo, petroqu铆mico o relativo a la miner铆a en su diversidad.

En lo extractivo primario y en lo fabril transformador se conjugan la diversidad de la producci贸n material de bienes y servicios. En t茅rminos pedag贸gicos remitimos a lo primario, secundario y terciario en la conformaci贸n del aparato de producci贸n de cualquier econom铆a local. Esa producci贸n supone transporte, comercio y financiamiento, sin perjuicio del v铆nculo con las diversas agencias estatales asociadas a la actividad econ贸mica en general, y en particular del sector aludido.

Los fabricantes y sus c谩maras representadas en la Uni贸n Industrial Argentina, la UIA, constituyen la institucionalidad visible de parte del poder corporativo del capitalismo local. Existen otros agrupamientos, de grandes empresas o de peque帽as y medianas, incluso agrupamientos en defensa de formas alternativas de organizaci贸n de la producci贸n. La vos m谩s audible en el d铆a de la industria, el 2/9, fue la de la UIA. En ella convive el n煤cleo del empresariado m谩s concentrado de actuaci贸n local, buena parte asociada al capital externo en su din谩mica econ贸mica regular. Se trata de parte importante del capital externo y local que act煤a en el pa铆s, en una l贸gica en la que articula orientaci贸n al mercado local y mundial, v铆a importaciones y exportaciones.

Siguiendo el ejemplo del 鈥渃omplejo sojero鈥, el paquete tecnol贸gico potencia la dependencia del capital local a la l贸gica de dominaci贸n de las transnacionales de la alimentaci贸n y la biotecnolog铆a, sin perjuicio de la dependencia financiera, tal como se demuestra cada vez que se visibilizan quebrantos o situaciones de falencia con acreedores transnacionales, tales como en los casos de Vicentin o ahora con el concurso del frigor铆fico de Ca帽uelas.

En cada conmemoraci贸n por el d铆a de la industria se visibilizan las reivindicaciones patronales, tales como las necesarias reformas estructurales, laborales, previsionales, tributarias. La cuesti贸n apunta a la reducci贸n del costo de producci贸n y a la b煤squeda de mayores posibilidades de rentabilidad de la inversi贸n. Se pretenden menos impuestos, menor incidencia del salario en el costo laboral y mayor flexibilidad para el ingreso y salida (despidos) de la fuerza de trabajo empleada. El objetivo es la mayor apropiaci贸n de la renta socialmente generada. Son reivindicaciones presentadas al poder pol铆tico en la gesti贸n del Estado, muy especialmente en tiempos electorales como los actuales.

A d铆as de las elecciones de medio turno resultan de inter茅s las reconfiguraciones del poder parlamentario y la capacidad de intervenir en las sucesivas disputas del poder ejecutivo, tanto como la capacidad de influencia sobre el poder judicial, basti贸n de 煤ltima instancia del poder corporativo de los principales propietarios de medios de producci贸n. En el fondo se juega un consenso social favorable a los intereses del capital m谩s concentrado.

Otro orden productivo

El problema est谩 m谩s all谩 de las reivindicaciones del poder actual o en disputa sobre el orden de la producci贸n local.

No es que da lo mismo favorecer o restringir el poder corporativo, sino que el interrogante que traemos al debate es si se puede modificar la orientaci贸n de la producci贸n y circulaci贸n de bienes y servicios en general, con otra ecuaci贸n de beneficiarios y perjudicados.

Ello supone discutir, m谩s que el crecimiento econ贸mico, el perfil productivo en el pa铆s, con qu茅 objetivos y bajo qu茅 formas organizativas concretas. El pa铆s cay贸 9,9% su capacidad productiva en 2020 y se anuncia un crecimiento del 8% para el presente 2021. M谩s all谩 de lo cuantitativo, de si alcanza o no, lo que interesa es discutir el sentido de la producci贸n, qui茅nes se benefician y quienes se perjudican.

驴Qu茅 producci贸n primaria, secundaria y terciaria? 驴Qu茅 destinos se privilegian, el interno, el externo, o que combinaci贸n de ambos en funci贸n de la inserci贸n internacional del pa铆s?

Entre otros temas supone discutir la 鈥渆nerg铆a鈥, sean las fuentes tradicionales o las alternativas, no solo en el marco de la crisis ambiental o clim谩tica, sino en funci贸n de las necesidades apuntadas a resolver necesidades sociales y un adecuado metabolismo natural. Un enfoque de soberan铆a energ茅tica resulta esencial.

Como hemos sostenido, el debate incluye la articulaci贸n de propuestas productivas que atiendan la necesidad de resolver las dimensiones de la pobreza y el empleo. Por ello actuar bajo el horizonte de la soberan铆a alimentaria.

Se trata de pensar en otro orden productivo que articule necesidades insatisfechas con la posibilidad de potenciar las capacidades productivas ociosas en la poblaci贸n.

Nada de ello es posible desde la parcialidad, por eso insistimos en la usencia de una discusi贸n que incluya producci贸n y circulaci贸n en su conjunto, una reorganizaci贸n del circuito integrado con precisiones respecto del lugar de la planificaci贸n y ejecuci贸n estatal.

Remitimos a un Estado que debe comprometerse en la participaci贸n activa de sujetos conscientes con la necesidad de construir la transformaci贸n socioecon贸mica.

Ello supone el combate a toda forma tecnocr谩tica o burocr谩tica de ejercicio gubernamental.

Discutir el orden productivo y la circulaci贸n supone considerar un nuevo 鈥渕odelo de desarrollo鈥, es decir la reorientaci贸n del consumo de la sociedad y del propio Estado; el ritmo de la inversi贸n, entendida como l贸gica de acumulaci贸n social del excedente econ贸mico. Una dimensi贸n inversora que incluye las esferas de lo p煤blico y lo privado, especialmente lo autogestionario, cooperativo o comunitario; pero tambi茅n el tipo de inserci贸n internacional.

Pensar alternativamente la producci贸n y la circulaci贸n sugiere avanzar a contramano de la creciente mercantilizaci贸n de la vida cotidiana. Por eso se trata de pensar y actuar m谩s en derechos. La des-mercantilizaci贸n ocupa el centro de la propuesta relativo a otro orden econ贸mico.

Todo lo se帽alado requiere de financiamiento, convocando a discutir el orden monetario, fiscal y financiero, objetando la l贸gica funcional a la dominaci贸n de los organismos internacionales y la banca trasnacional.

La soberan铆a monetaria implica discutir los mecanismos de emisi贸n y absorci贸n v铆a tributos, superando la l贸gica actual de endeudamiento del Tesoro o del Banco Central. En ese marco debe estimularse una profunda reforma financiera, sobre la base de desarmar el entramado organizado desde la dictadura militar, que enlaza deuda p煤blica y extranjerizaci贸n del sistema financiero.

Me se帽alan que el poder no lo permitir谩 y ello es irrefutable, convalidado por la historia local y global. Pero, al mismo tiempo se帽alar que sin pensar en t茅rminos alternativos, en tanto horizontes a construir, que permitan caminar en la b煤squeda de nuevas formas de organizaci贸n social, una realidad emancipada no ser谩 posible. La cr铆tica y las propuestas para otro orden productivo prefiguran la primera instancia de un proyecto aut贸nomo con epicentro en la soluci贸n de necesidades insatisfechas.

La Haine