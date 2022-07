–

Escrito por um internacionalista brasileiro em Rojava

O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdo臒an, anunciou nesses dias uma nova opera莽茫o no norte da S铆ria, para expandir seu projeto de uma 鈥渮ona de prote莽茫o鈥 com uma profundidade de 30 km e ao longo de toda a fronteira entre os dois pa铆ses. O objetivo 茅 expulsar dessas 谩reas a 鈥渁tividade terrorista鈥 do PKK.

Em 2018 e 2019 duas opera莽玫es desse plano foram conduzidas, resultando na ocupa莽茫o das 谩reas de Afrin, Serekaniye e Gire Spi. Em meio 脿 resist锚ncia e ao sacrif铆cio de muitos combatentes das For莽as Democr谩ticas S铆rias, aos ataques de civis e ao enorme fluxo de refugiados, nessas opera莽玫es pode-se ver a enorme presen莽a de combatentes ex-ISIS nas gangues jihadistas usadas pela Turquia como principal for莽a de terra.

脡 curioso como as defini莽玫es de terrorismo e democracia, ao mesmo tempo que marcam nosso per铆odo hist贸rico s茫o de uma ambiguidade t茫o grande!

O Estado Turco, integrante da OTAN que se diz defensora da democracia global, conduz uma guerra encarni莽ada contra aquilo que define terroristas, usando fan谩ticos e mercen谩rios que ficaram famosos por seus atos de viol锚ncia e massacres enquanto chamavam-se ISIS 鈥 e tudo isso 茅 claro sem poupar recursos e despesas enquanto a crise econ么mica assola o pr贸prio pa铆s.

A partir dessas evidentes contradi莽玫es 茅 poss铆vel tra莽ar uma an谩lise coerente da verdadeira situa莽茫o, enquanto a maioria dos canais da m铆dia corporativa repetem manchetes privadas de conte煤do.

A experi锚ncia da Revolu莽茫o de Rojava, a Revolu莽茫o das Mulheres, est谩 prestes a cumprir seus dez anos de exist锚ncia e resist锚ncia. A experi锚ncia da Administra莽茫o Aut么noma do Norte e Leste da S铆ria e da Federa莽茫o Democr谩tica do Norte da S铆ria, com seu conte煤do e pr谩tica de democracia a partir do envolvimento direto e da inclus茫o dos diferentes povos e etnias, com o desejo de superar o capitalismo, p玫e uma amea莽a concreta ao governo fascista de Ankara, que cada vez mais v锚-se impossibilitada de negar a exist锚ncia de outras identidades dentro de suas pr贸prias fronteiras.

Envolvidas com o conflito na Ucr芒nia e em amea莽ar-se mutuamente, R煤ssia e OTAN ir茫o aceitar negociar com a Turquia usando o sangue dos curdos, 谩rabes, arm锚nios, ass铆rios e turcomenos, como moeda de troca. Para a OTAN a prioridade 茅 cercar a R煤ssia com o ades茫o da Su茅cia e da Finl芒ndia, e para a R煤ssia o acesso ao Mar Mediterr芒neo e a venda do gr茫o ucraniano, que a Turquia promete garantir e comprar.

Isso pode-se perceber lendo a maioria das not铆cias. Mas n茫o 茅 muito nisso que estou pensando agora.

Em 2018 e 2019, ap贸s muita resist锚ncia, nossas for莽as acabaram por retirar-se para evitar um massacre. Mas agora, com mais um ataque, com a inten莽茫o do inimigo baseada na aniquila莽茫o e o j谩 restrito territ贸rio, para onde iremos? Para onde ir茫o os novos milhares de refugiados? Atr谩s de n贸s resta apenas o deserto. Por isso a pr贸xima guerra ser谩 a 煤ltima guerra de Rojava.

H谩 muitas implica莽玫es geopol铆ticas nisso, mas n茫o 茅 no que estou pensando agora. 脡 uma manh茫 quente, e enquanto os ventiladores de teto giram lentamente, ap贸s a an谩lise da situa莽茫o pol铆tica as diferentes delega莽玫es das comunas come莽am a apresentar seus pontos de pauta. A maioria s茫o problemas imediatos relativos 脿 falta de luz, 谩gua, p茫o e gasolina. Enquanto isso meu c茅rebro gira como os ventiladores entre o ar dessas quest玫es e o ar da possibilidade de guerra.

Penso na pequena Dendik que tem cinco anos e nasceu com apenas metade do cora莽茫o mas que n茫o economiza em sorrisos e brincadeiras, apesar de ser bastante suscet铆vel. Penso na pequena mas um pouco mais velha Tir卯 que n茫o tenho certeza se de fato entendeu como funciona o Jogo da Velha, mas que parece ter encontrado uma maneira de se divertir jogando e que sempre me pergunta quando irei visit谩-la novamente. Penso em suas m茫es que apesar de uma vida dentro de casa encontraram dentro de si a capacidade para organizar essa revolu莽茫o.

Penso em toda a movimenta莽茫o agitada de um dia de reuni茫o, no vai e vem de pessoas, atividades e discuss玫es. Penso na academia de arte e cultura para mulheres jovens, em toda aquela criatividade e liberdade que senti ali. Penso na senhora que quando crian莽a, muitos anos atr谩s, desenhou a bandeira do Curdist茫o na escola e foi punida por isso鈥 e hoje trabalha organizando um conselho que re煤ne vinte comunas, e que n茫o recuou nem mesmo frente ao ISIS. Penso nos rapazes com quem convivi por um tempo e que ap贸s o servi莽o militar querem apenas voltar a trabalhar e casar-se com suas prometidas.

Penso em todas essas vidas e pequenas coisas que nunca saem nas not铆cias, em nenhuma an谩lise e em nenhum slogan. E tudo isso corre o risco de desaparecer sob os bombardeios. 脡 poss铆vel que o mundo siga igual se Rojava desaparecer?

O desaparecimento de Rojava seria como o desaparecimento de uma estrela. Apesar de imenso, o mundo ficaria com uma luz a menos, com menos esperan莽a. Se o Estado Fascista Turco avan莽ar, ser谩 um avan莽o mundial do sistema de morte e opress茫o.

Por isso temos que lutar. Porque a democracia dos povos, a liberdade e a vida com dignidade que estamos defendendo aqui n茫o 茅 muito diferente daquilo que hoje na Am茅rica Latina e no mundo est茫o tamb茅m amea莽ados pelo neoliberalismo e pelo patriarcado.

Essa guerra 茅 uma guerra mundial. Como uma vez disse a companheira internacionalista que caiu m谩rtir Sara Dor艧im: essa guerra 茅 nossa responsabilidade, nossa decis茫o e nossa determina莽茫o.

Com a Guerra Popular Revolucion谩ria ser谩 poss铆vel parar o inimigo, resistir at茅 que o custo da guerra torne-se elevado demais e seja portanto obrigado a recuar. As consequ锚ncias disso ir茫o sem d煤vida fragilizar o j谩 fraco governo Erdogan, e colocando em pauta uma resolu莽茫o pol铆tica e dialogada da quest茫o curda e do respeito 脿 autonomia de Rojava.

Agora 茅 a hora da solidariedade, 茅 a hora de que os povos e movimentos, comunidades e organiza莽玫es levantem suas vozes de luta com o mesmo esp铆rito que ecoou pelo mundo durante a batalha de Koban锚. Manifestem-se da maneira que puderem, nas ruas e nas redes, com cartazes, v铆deos, declara莽玫es, e ajudando a difundir a informa莽茫o, especialmente traduzindo j谩 que muita coisa sai em ingl锚s e n茫o em portugu锚s e espanhol. E 茅 claro, tamb茅m seguir lutando e se organizando nos pr贸prios territ贸rios construindo alternativas libert谩rias e poder popular, 茅 tamb茅m de fundamental import芒ncia.

Eu n茫o sei se podemos vencer esta guerra. Mas sei que devemos impedir o inimigo de ganhar. E enquanto seguiremos nesse caminho, sem buscar atalhos e nos rendendo ao reformismo, sei que lutar ser谩 o suficiente pois pelo menos n茫o teremos perdido tudo e continuar谩 a brilhar a estrela da esperan莽a e da dignidade.

Resist锚ncia 茅 vida!

Com os oprimidos, contra os opressores鈥EMPRE!

A todas e todos um forte abra莽o.

Rojava, 10 de junho de 2022

FUENTE: Terra Sem Amos

