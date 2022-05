¿a quÉ hace referencia la economÍa del decrecimiento?

De Gabriel Alberto Rosas S谩nchez, publicado originalmente en ALAI (Agencia Latinoamericana de Informaci贸n)

Las diversas manifestaciones del cambio clim谩tico han provocado un fuerte cuestionamiento hacia los elevados costos ambientales del crecimiento econ贸mico. A finales de la d茅cada de 1990 e inicios de 2000, dentro del sistema de contabilidad internacional, comenz贸 un debate para construir indicadores que dieran cuenta de la relaci贸n econom铆a-medio ambiente. As铆, en 1993 surgi贸 el Sistema de Contabilidad Ambiental-Econ贸mica (SCAE). Gracias a ello, fue posible contar con las primeras estimaciones sobre el precio monetario de los bienes naturales. Posteriormente, esta informaci贸n sirvi贸 para descontar el agotamiento y desgaste del medio ambiente del nivel de actividad econ贸mica dando paso al Producto Interno Bruto (PIB) verde. A partir de la publicaci贸n del SCAE varios pa铆ses comenzaron a experimentar con las cuentas y el PIB verde, por ejemplo, Estados Unidos, China, Canad谩, Reino Unido, entre otros. Sin embargo, el PIB verde no logr贸 el auge esperado al considerarse una medici贸n sujeta a errores de estimaci贸n.

A pesar de los esfuerzos por contar con una medida sobre la magnitud del deterioro ambiental persistieron dos problemas. El primero fue diagnosticado por Joseph Stiglitz, Amartya Sen y Jean-Paul Fitoussi en el 鈥 Report by the Commission on the Measurement of Economic Performance and Social Progress 鈥, publicado en 2009, quienes se帽alan que el PIB verde no cumple con los objetivos de sustentabilidad pues carece de elementos para saber si la producci贸n nacional est谩 por arriba o por debajo de los niveles compatibles con la tasa natural de regeneraci贸n ambiental. De esta forma, los indicadores 煤nicamente se convirtieron en una medida monetaria equivalente al da帽o ambiental del crecimiento econ贸mico.

En segundo lugar, a ra铆z del despliegue de metodolog铆as que integraban indicadores ecol贸gicos, comenz贸 el discurso sobre 鈥渓a econom铆a verde鈥. De acuerdo con el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Organizaci贸n para la Cooperaci贸n y el Desarrollo Econ贸mico (OCDE) el crecimiento verde trata de garantizar la disponibilidad de los bienes naturales para las generaciones futuras al tiempo que se generan ingresos y plazas de trabajo derivado de infraestructura y disponibilidad tecnolog铆a con menor impacto ambiental.

Si bien esta perspectiva es relativamente reciente, en los te贸ricos de la econom铆a existe un optimismo hacia un crecimiento econ贸mico ilimitado gracias al papel de la tecnolog铆a. En efecto, desde la corriente neocl谩sica de la econom铆a los servicios de la naturaleza no forman parte del n煤cleo epistemol贸gico. El proceso econ贸mico depende estrictamente del capital y el trabajo, no existe ning煤n inter茅s sobre la disponibilidad de los bienes naturales, los balances materiales y energ茅ticos ni hay cabida a los residuos pues, al estar construida de manera similar a la f铆sica mec谩nica, sigue la misma l贸gica que la primera ley de la termodin谩mica. Por tanto, en una interpretaci贸n econ贸mica, toda contribuci贸n factorial es convertida en mercanc铆as.

Bajo esta l贸gica, los trabajos pioneros del crecimiento econ贸mico como Solow (1956, 1957) plantea el capital y el trabajo, particularmente la cantidad de capital por trabajador, como elementos sustanciales del crecimiento de un pa铆s. Ahora, frente a la ca铆da en el rendimiento de ambos factores (es decir, la contribuci贸n de cada unidad de trabajo y capital adicional en el producto nacional), el incremento de la poblaci贸n y la depreciaci贸n del capital, la soluci贸n para retornar a la senda de crecimiento es el cambio tecnol贸gico. Efectivamente, en el modelo can贸nico es suficiente con el impulso al desarrollo tecnol贸gico para que las naciones puedan crecer de manera ininterrumpida construyendo una ideolog铆a sobre el crecimiento ilimitado gracias a la sustituci贸n de trabajo, capital y en 煤ltima instancia bienes naturales por tecnolog铆a.

Por tanto, el discurso imperante en la gran mayor铆a de cursos universitarios apunta a la convergencia de las naciones del mundo hacia un mismo nivel de crecimiento y desarrollo gracias al sendero planteado por Rostow (1959). Es as铆 como una de las grandes aspiraciones de la modernidad econ贸mica es alcanzar las tasas crecientes y sostenidas del producto de los pa铆ses industrializados, principalmente reflejado en grupos de pa铆ses emergentes, por ejemplo, los BRICS, cuyo rasgo esencial fue contar con las condiciones id贸neas para realizar el alcance. La b煤squeda del mismo objetivo por parte de todas las naciones del mundo presionar铆a en extremo la disponibilidad del mundo energ茅tica y material del mundo.

Reconociendo los l铆mites naturales y energ茅ticos del planeta, las falencias de la teor铆a econ贸mica tradicional sobre el desgaste ecol贸gico generado por el crecimiento econ贸mico, ha surgido una corriente de estudio denominada decrecimiento. Dentro de los autores considerados pioneros est谩 Georgecu-Roegen cuyo trabajo seminal The Entropy Law and the Economic Process (1971), demuestra que la econom铆a es un subsistema de un sistema general. Por tanto, ninguna etapa de la producci贸n escapa a las leyes naturales como la entrop铆a. En efecto, de manera sencilla la segunda ley de la termodin谩mica aplicada a los procesos econ贸micos puede entenderse como la p茅rdida de energ铆a generada por la fabricaci贸n de alg煤n bien. Es decir, la creaci贸n de mercanc铆as de manera inevitable produce que la cantidad de energ铆a disponible en el entorno natural disminuya. Imagine la construcci贸n de una silla de madera; el 谩rbol utilizado en su fabricaci贸n ya no podr谩 estar disponible para el resto de los seres vivos en los ecosistemas y por m谩s que incremente la eficiencia de las m谩quinas habr谩 elementos del tronco que se convertir谩n en desecho haciendo imposible su utilizaci贸n en otra faceta. M谩s a煤n, al fin de su vida 煤til la silla podr谩 ser reciclada pero nunca podr谩 ser convertida nuevamente en un 谩rbol y el material reciclado poseer谩 propiedades distintas a la madera en su estado natural.

Esta caracter铆stica es consustancial a cualquier mercanc铆a creada, en atenci贸n a lo cual, el aporte de Georgescu-Roegen es la cr铆tica principal a las ideas que versan sobre el crecimiento econ贸mico ilimitado. Por m谩s que se desarrollen las fuerzas tecnol贸gicas nunca podr谩n sustituir el elemento energ茅tico y material que integra el crecimiento. Si las teor铆as econ贸micas siguen desarroll谩ndose sin consideraci贸n de los l铆mites energ茅ticos del planeta, seguir谩n viviendo en un mito energ茅tico fundacional.

Adem谩s de los fundamentos sobre el decrecimiento, se ha generado un amplio debate sobre su conceptualizaci贸n, implementaci贸n y alcance. En la diversidad de definiciones destaca Kallis (2017) quien lo describe como una reducci贸n equitativa de la producci贸n y del consumo con el fin de mejorar la calidad ambiental que disfrutan las personas. El autor insiste en que disminuir la cantidad de materiales y energ铆a utilizada por las naciones ricas se reflejar铆a en una contracci贸n del PIB. Por tanto, se vuelve necesario la voluntad de los pa铆ses para aceptar una tasa de crecimiento suficiente. En la misma l铆nea, Latouche (2010) indica que se trata de un proceso voluntario negociado a nivel institucional para reducir el consumo energ茅tico hasta niveles sostenibles. Esta definici贸n vincula la calidad de medio ambiente con el bienestar humano gracias a un entorno menos destruido por las actividades humanas.

En un an谩lisis muy interesante Romano (2019) critica fuertemente la postura liberal de quienes ligan el crecimiento econ贸mico a un aspecto racional y natural del ser humano, contrariamente, se帽ala el autor, es la imposici贸n de una estructura socio-institucional que legitima a las clases dominantes. Este argumento es similar al expuesto por Piketty (2019) que, si bien no habla sobre el decrecimiento, insiste en que las sociedades desde las antiguas a las modernas imperan un discurso ideol贸gico que legitima la concentraci贸n del ingreso, justifica el orden natural de las clases sociales y la distribuci贸n de la riqueza, tal como Romano critica la idea sobre crecimiento econ贸mico como pilar 煤nico del desarrollo.

En un estudio relevante, Kallis, Kerschner y Mart铆nez-Alier (2012) destacan la dicotom铆a entre crecimiento y decrecimiento. Por un lado, las econom铆as endeudadas buscan acelerar su din谩mica de producci贸n para enfrentar sus deudas y por otro lado el decrecimiento tiene un car谩cter inestable pues se corre un riesgo de disminuir la demanda efectiva, crear desempleo y reducir el bienestar social. Para ello, proponen una ruta de acci贸n basada en un dise帽o institucional que limite los niveles de extracci贸n de energ铆as f贸siles, colocar un tope al nivel de emisiones de efecto invernadero, adem谩s de acompa帽amiento con medidas de 铆ndole social y laboral como ingreso b谩sico y reducci贸n de la jornada laboral a fin de evitar el desempleo. Compartir los trabajos permitir铆a un ingreso equitativo para la sociedad. En conjunto, estas medidas lograr铆an reducir la inestabilidad de la reducci贸n del producto.

Reconociendo lo controversial del tema, Stuart et al (2021) indican que el objetivo del decrecimiento no es abandonar el PIB como medida de progreso, sino que trata de retirarlo como el objetivo social m谩s ambicioso particularmente en las naciones m谩s ricas donde a帽o tras a帽os se aspira a superar las tasas de crecimiento hist贸rico. De tal forma, continuando con los autores, si se logra una planificaci贸n de la producci贸n y del consumo en los pa铆ses lideres podr铆a vivirse dentro de l铆mites biof铆sicos sostenibles. Este tipo de definiciones destacan el cambio cultural y social para modificar el pensamiento que privilegia la acumulaci贸n de la riqueza y desean implementar una autolimitaci贸n del consumo personal.

Ligar el decrecimiento a la reducci贸n del producto nacional, y el incremento del bienestar humano, ha generado controversias entre aquellos que se帽alan que no existe un v铆nculo claro [por ejemplo, Koch et. al. (2017)]. Mientras, del otro lado de la postura, hay quienes defienden una acertada relaci贸n entre ambas variables, aunque reconocen la dificultad en su puesta en marcha debido a los cambios sociales, econ贸micos, pol铆ticos, culturales y tecnol贸gicos que requiere un paradigma de esta naturaleza, tal como se帽ala B眉chs y Koch (2019).

Por otra parte, los autores consideran la idea del decrecimiento buena iniciativa a pesar de sus vac铆os anal铆ticos. Por ejemplo, D麓Alissa y Kallis (2020) justifican que no existe una teor铆a del Estado que permita explicar c贸mo, por qu茅 y en qu茅 condiciones en las que podr铆a producirse los cambios a nivel sistem谩tico. Mientras Weiss y Cattaneo (2017) identifican en su revisi贸n bibliom茅trica que el tema est谩 dise帽ado para naciones desarrolladas. En efecto, al requerir una plataforma institucional para transitar hacia un estadio negociado entre las partes, pareciera que los pa铆ses l铆deres del mundo se encuentran con las posibilidades de transitar democr谩ticamente al objetivo com煤n, adem谩s de contar con recursos financieros para reducir las vulnerabilidades del cambio clim谩tico. Finalmente, en una visi贸n pesimista, autores como Foster (2011) y Cosme et al. (2017) consideran que la g茅nesis del capitalismo nunca permitir铆a que desaparecieran los incentivos para seguir generando mercanc铆as, al tiempo que Marcos (2017) apunta que este esquema de desarrollo occidental ni siquiera tiene implicaciones sobre la cosmovisi贸n de las sociedades perif茅ricas de Am茅rica Latina.

Frente a la m煤ltiples aristas que surgen en el debate sobre el decrecimiento es importante destacar que la din谩mica econ贸mica actual en t茅rminos energ茅ticos es insostenible. A pesar de la incorporaci贸n de variables ambientales dentro de la contabilidad nacional e internacional, quedan lejos realmente de conducir a la sociedad hacia una ruta de sustentabilidad fuerte. La pregunta que surge es 驴en realidad es compatible el decrecimiento dentro del capitalismo? 驴Qui茅nes son los protagonistas del cambio? 驴realmente el dise帽o institucional impulsar铆a una agenda de cambio profundo?

Sin af谩n de intentar responder a un debate abierto, es relevante partir de realidades que pueden cambiarse. En primer lugar, reconfigurar el an谩lisis de la din谩mica econ贸mica dentro de las universidades. Es risorio seguir en el an谩lisis de hace 70 a帽os sin tomar en cuenta la realidad clim谩tica vigente. Otra realidad identificable es el papel de las naciones m谩s ricas en el acelerado nivel de deterioro ecol贸gico. De acuerdo con Our World in Data (2022) el 16% de poblaci贸n de mayores ingresos genera el 38% de emisiones de di贸xido de carbono mientras el 9% de habitantes del mundo con ingresos bajos provoca apenas el 0.5% del tipo de emisiones descritas. Aunado a ello, con informaci贸n del World Inequality Report 2022 el 10% de la poblaci贸n tiene casi 80% de la riqueza mundial. Es decir, tal como se apunt贸 l铆neas arriba, la idea del crecimiento, dadas las condiciones en que se encuentra la econom铆a, beneficia principalmente al 10% de la sociedad, al mismo tiempo que son los mayores generadores y responsables del da帽o ecol贸gico. Esto permite identificar perfectamente a los principales culpables del problema actual y c贸mo, a trav茅s de una discursiva ideol贸gica, intentan preservar el orden imperante.

La idea del decrecimiento se enfrenta a una serie de resistencias que lo vuelven en muchos casos en planes dif铆ciles de realizar y que no es objeto de este trabajo cuestionar su viabilidad. Lo que es una realidad es que permite visibilizar una problem谩tica y el papel que ha tomado la sociedad civil y organizaciones en poner freno a la din谩mica actual. Se requerir谩 de mayores esfuerzos, en primera instancia, para profundizar el mensaje en el interior de la sociedad y posteriormente convertirse en una resistencia contra la forma en que la vida econ贸mica ha atentado contra la naturaleza. Este trabajo subraya posibles mecanismos, es labor de la sociedad en su conjunto de tomar las apropiadas y transitar en las distintas esferas, caminos y posibilidad hacia esa meta.