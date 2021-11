–

Berisso cuenta el modo en que una familia atraviesa el duelo de la muerte de un familiar querido a la vez que contradictorio. Inspirado por el amor a su abuelo, Alberto Claudio Blasetti, grand铆simo ensayista y poeta argentino, Julia DiCiocco compuso esta obra como un p贸stumo homenaje a quien escribiera en su maravilloso ensayo 芦Indeterminaci贸n y lenguaje禄: 芦en la condici贸n humana late la paradoja. Y esa condici贸n humana se expresa a trav茅s de actos, omisiones, expresiones y silencios. Todo triunfo tiene una nostalgia de la derrota. Todo saber, un recuerdo del no-saber que lo ha precedido como inocencia; toda perfecci贸n, un sentido de aniquilamiento禄. Por Andr茅s Manrique, para ANRed.

La acci贸n de 芦Berisso禄, localidad de origen del abuelo, ir谩 a la saga de la urna apoyada sobre una mesa en el proscenio. La escenograf铆a, compuesta de muebles extempor谩neos, representa el t铆pico living de una casa de clase media. La chomba del hijo abrochada hasta el cuello, la campera azul francia marca Sergio Tacchini del padre, y el modo en que est谩 vestido el due帽o del departamento que llega para cobrar el alquiler, confirman que la acci贸n se lleva a cabo en un pasado no muy remoto, quiz谩 a fines de los 80鈥.

El hijo, interpretado por Juli谩n Cnochaert, da el puntapi茅 inicial a la obra con un virtuoso solo en el que nos cuenta algunas de sus aventuras escolares. Lo que dice interesa sobre todo por el modo en que lo interpreta. La proyecci贸n de su voz, la claridad y la precisi贸n para acompa帽ar el texto con una multiplicidad de peque帽os gestos y cambios en la velocidad, nos empujan al mejor momento del trabajo.

La hermana, que representa a una ni帽a de catorce a帽os, de un lirismo rom谩ntico exacerbado, despierta risas entre los espectadores y genera un buen contraste con la voz del hermano, que es clara, contundente y brutal. El nivel de pragmatismo y control exacerbados son un tanto extra帽os para los supuestos once a帽os del hermano menor, pero ya no importan porque la construcci贸n del personaje es de tal precisi贸n que nos puede mentir en la cara sin que dejemos de asentir, m谩s all谩 de nuestra voluntad. La entrada de los padres, en cambio, produce un efecto muy menor. El padre, yerno del reciente fallecido, est谩 m谩s afectado por la muerte que la propia hija. La idealizaci贸n del suegro, a partir de una idea de hero铆smo aclamada como virtud por el var贸n, ser谩 desmentida por la hija del difunto, algo saturada desde la primera escena.

La alfombra del living marcar谩 el fuera-dentro del espect谩culo. Los personajes esperar谩n quietos en ese afuera mientras no les toque actuar. El dispositivo funciona con precisi贸n y buena din谩mica.

Algunos momentos prometen el roce de temas que, mediados por giros de tinte humor铆stico m谩s propios del sainete, se desinflan. Y es dif铆cil no preguntarse la clave de todo trabajo de ficci贸n: 驴alrededor de qu茅 centro se organiza el drama y/o qu茅 fuerzas se oponen para que la aventura traccione y modifique a los personajes? 驴Qu茅 es lo que se va a revelar? 驴Es la voluntad del muerto la que pone en crisis a la familia u otra vez es el deseo de poder del hijo el que va a impulsar el conflicto? 驴Cu谩ndo se va a ir todo a la mierda para dejarlos en otro lado?

Pasan cosas que se esquivan antes de llegar al hueso. Pongamos que el hijo quiere el poder y que el padre es un cero a la izquierda. 驴D贸nde est谩 la fuerza de un padre que parece entrar y salir en puntas de pie, con miedo? El hijo tiene una potencia que hace que cada intervenci贸n tenga un inicio claro, un desarrollo contundente, y un desenlace sorpresivo. La hija escribe poemas de un lirismo jocoso cuando empieza y cuando termina. La madre est谩 sumida en una especie de histeria que no llega a interpretarse como depresi贸n ni como pena, y menos como tristeza; el padre es un alienado cuyo mejor momento se da dentro de un juego de tutti-fruti con el hijo y con la persona que viene a cobrarles: 驴por qu茅 es tanta la presencia de esta exterioridad (el cobrador) que poco le agrega a la familia? 驴Va a explotar porque le bicicletean el pago? 驴Ser谩 que tiene o tuvo una historia con la madre? No, o nada de esto queda claro.

驴Qui茅n cambia, qui茅n pudo transformarse? La madre que decide soltar el tim贸n a 煤ltimo momento no llega a convencer. De nuevo ser谩 el hijo el que vendr谩 a modificar el presente. Lo curioso y acaso m谩s interesante es que en manos del hijo la transformaci贸n, sospechamos, no va a ser para mejor, sino que el peque帽o con poder, no dudar谩 en desplegar a fondo la m谩s absoluta tiran铆a.

La obra se puede ver en 芦El Extranjero禄 (Valent铆n G贸mez 3378, CABA), los viernes a las 22.30.

FICHA T脡CNICO ART脥STICA

Autor铆a: Julia Di Ciocco

Act煤an: Martina Bajour, Juan Marcelo Buono, Juli谩n Cnochaert, Julia Di Ciocco, V铆ctor D铆az Pereira.

Vestuario: Magdalena M谩rquez

Iluminaci贸n: Horacio Novelle

Ilustraciones: Catalina Sikorski

Dise帽o sonoro: Cecilia Castro

Fotograf铆a: Alejandra Ruiz

Dise帽o gr谩fico: Catalina Sikorski

Asistencia: Bel茅n Biniez

Direcci贸n: Julia Di Ciocco, Julia Morgado