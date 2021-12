Frantz

Fanon (1925–1961) es uno de los principales intelectuales

anticoloniales del siglo XX. Nacido en Martinica cuando la isla se

encontraba bajo el dominio colonial francés, Fanon se unió a las

Fuerzas Francesas Libres anti-Vichy en la Segunda Guerra Mundial, y

sirvió en el norte de África y Francia. Tras acabar los estudios de

psiquiatría en Lyon 1951 se trasladó en la Argelia francesa y

ejerció en el hospital psiquiátrico de Blida-Joinville hasta que el

1957 fue deportado debido a sus simpatías políticas por la lucha

nacional argelina. En su exilio en Túnez Fanon se unió formalmente

al Frente de Liberación Nacional (FLN) argelino y representó a este

movimiento en el ámbito internacional. También colaboró en la

edición francesa del diario argelino El Moudjahid,

en la que se

publicó su obra. Fanon murió mientras esperaba ser

tratado de leucemia en Estados Unidos justo después de terminar su

testamento político, Los condenados de la tierra (1961), que

cuenta con un célebre prólogo de Jean-Paul Sartre (1).

Los textos de Fanon sobre el colonialismo, el racismo y el

antiimperialismo han tenido un enorme impacto en todo el mundo, sobre

todo en el Sur Global. Además de Los

condenados de la tierra, Fanon

escribió Piel

negra, máscaras blancas

(1952), L’an V de la révolution

algérienne (1959) y Por la revolución africana (1964)

(2). Su principal libro es, sin lugar a dudas, Los

condenados de la tierra. No existe nada

comparable en los anales de las letras anticoloniales. Ningún otro

texto político expresa tan sagaz y eficazmente toda la coyuntura de

la descolonización, con sus contradicciones y posibilidades

características. Al atacar el colonialismo y defender una nueva

sociedad igualitaria en el futuro, Fanon plasma la voz y la

orientación crítica de toda una generación de intelectuales

radicales.

Leer

Los condenados de la tierra es entrar en un

mundo de división colonial, conflicto nacional y ansias de

emancipación. En el texto se combina la crítica dinámica con la

pasión política, la perspicacia histórica con la denuncia de la

injusticia, el argumento razonado con la indignación moral contra el

sufrimiento. Así fue como inspiró a toda una generación de

personas radicales del mundo entero para transformar las sociedades

que iban emergiendo lentamente de la dominación colonial. Al

identificar el racismo y la subordinación estructural del problema

colonial, y al trazar un mapa humanista para salir de él, Fanon

definió una política de liberación cuyos términos y objetivos

continúan siendo relevantes hoy en día.

Pero muchos de los críticos académicos recientes e incluso

algunos de sus partidarios siguieron distorsionando y

malinterpretando Los

condenados de la tierra. Destacaron la

relevancia de un elemento de este libro sobre los demás: la

violencia. Y restaron importancia al compromiso socialista de Fanon y

a su análisis de clase del capitalismo, que son dos componentes

esenciales de su arsenal antiimperialista. Ocurre especialmente en la

teoría postcolonial reciente. En efecto, la teoría poscolonial ha

llegado a plantear que la violencia es el núcleo teórico de Los

condenados de la tierra. Homi

K. Bhabha, por ejemplo, ha convertido la obra de Fanon en un

ámbito de “profunda incertidumbre psíquica de la relación

colonial” que “habla más eficazmente desde los inciertos

intersticios del cambio histórico”. En su reciente

prólogo

a Los

condenados de la tierra Bhabha

interpreta la violencia colonial como una manifestación de la crisis

subjetiva de identificación psíquica por parte de la persona

colonizada “en la que la culpa rechazada se empieza a percibir

como vergüenza”. La opresión colonial genera una culpa

“psicoafectiva” por el hecho de haber sido colonizado y el Fanon

de Bhabha se convierte en un fruto descarado de la violencia y en un

poeta del terror. Concluye que “Fanon, el fantasma del terror, solo

podría ser el más íntimo, aunque intimidante, poeta de las

vicisitudes de la violencia”. Esta interpretación errónea despoja

a Fanon de su condición de intelectual político de primera fila,

además de estar muy cerca de relacionar las contribuciones de Fanon

con el terrorismo, una interpretación peculiar por parte de Bhabha

en la época de la “guerra contra el terrorismo” de Estados

Unidos. Bhabha mantiene que lo que distingue el proyecto vital de

Fanon no es la emancipación sino el terrorismo.

No es de extrañar que para convertir a Fanon en un poeta de la

violencia los teóricos postcoloniales hayan tenido que negar su

política socialista. Uno de los primeros en hacerlo es el propio

Bhabha, cuyo proyecto intelectual se basa en menospreciar

la solidaridad de clase y el socialismo al considerarlos tradiciones

políticas subalternas En la lectura que Edward Said hace de Fanon en

su obra Cultura e imperialismo, una obra provocada por la

Primera Intifada y la desilusión de Said con el nacionalismo de

élite palestino, también es evidente que se ignora el compromiso

socialista de Fanon. Aunque Said coincide profundamente con la

política de descolonización y con el humanismo universalista de

Fanon, sin embargo ni siquiera menciona la palabra “socialismo”

asociada a Fanon y, menos aún, considera a este parte de la larga

tradición de crítica socialista del imperialismo. También Robert

J. C. Young se hace eco de esta negación postcolonial dominante del

Fanon socialista cuando afirma

rotundamente que a Fanon no le interesan “las ideas de igualdad

humana y de justicia que expresa el socialismo” (Young comparte la

lectura que hace Bhabha de la persona colonizada de Fanon como

alguien que responde por medio de la violencia al drama psíquico de

una identidad dividida por el poder. Young lo

denomina “el problema teórico”

para Fanon).

Sartre nunca cometió esa

equivocación, aunque su lectura de Fanon no está exenta de errores.

De hecho, en su famoso prólogo al libro Sartre exagera la

importancia de la violencia en Los condenados de la tierra.

Ordena escuetamente: “Lean a Fanon: comprenderán que en el momento

de impotencia la locura homicida es el inconsciente colectivo de los

colonizados” (3). Por consiguiente, el concepto de descolonización

va asociado de forma permanente a una “furia demente”, un “deseo

de asesinar siembre presente” y un “odio ciego” en el que los

colonizados “se hacen hombres asesinando a europeos”. Es difícil

insistir en lo perjudicial que esta llamada al asesinato ha sido para

entender la obra de Fanon y su idea de la descolonización.

Sin embargo, Sartre también destaca el mensaje socialista

fundamental de Fanon, que resume de la siguiente manera: “Si

triunfa, la revolución nacional será socialista; si se corta su

aliento, si la burguesía colonizada toma el poder, el nuevo Estado,

a pesar de una soberanía formal, queda en manos de los

imperialistas”. Y concluye: “Esto es lo que Fanon explica a sus

hermanos de África, de Asia, de América Latina: realizaremos todos

juntos y en todas partes el socialismo revolucionario o seremos

derrotados uno a uno por nuestros antiguos tiranos”. El objetivo de

la lucha nacional es forjar un internacionalismo socialista basado en

la solidaridad y la cooperación populares, uno que reconfigure la

soberanía como democracia social y económica. Esta es, en pocas

palabras, la causa política que Fanon propone en Los condenados

de la tierra.

Se han necesitado décadas de una bastante deliberada lectura

errónea del libro para presentar a Fanon como algo diferente de un

emblema del socialismo africano de mediados del siglo XX. El

socialismo es para Fanon la respuesta a los problemas de racismo, de

la dominación colonial y del subdesarrollo económico que asolan el

tercer mundo en la era de la descolonización. Fanon no era marxista

ni prestó la debida atención al papel que desempeñó la clase

trabajadora urbana en las luchas por la descolonización. Pero era un

materialista que ancló su análisis del colonialismo en una

estructura social objetiva, también fue un analista de clase de la

sociedad colonial y de los movimientos anticoloniales, y, por último,

estaba comprometido con un nuevo humanismo universal en el que los

pueblos y las clases subordinados de toda la línea divisoria

colonial pudieran participar y contribuir a modelar. Según Fanon,

había que acabar con el racismo y la exclusión no cosificando las

identidades oprimidas y celebrando el particularismo nacional o

étnico, sino por medio de la lucha común por la libertad y la

igualdad.

Es importante señalar aquí que la idea que tiene Fanon de la

liberación no se limita a la descolonización colectiva nacional.

Ser libre significaba indudablemente vivir en una nación liberada

social y políticamente que controlara independientemente su

economía. Pero Fanon dio otro paso fundamental, planteó la idea de

que una verdadera y auténtica descolonización debía tener como

resultado la emancipación del individuo. Fanon expresó esta idea de

forma más sucinta en Por una revolución africana al afirmar:

“La liberación del individuo no se produce después de la

liberación nacional. Solo existe una auténtica liberación nacional

en la precisa medida en que el individuo ha iniciado

irreversiblemente su propia liberación”. Así, la libertad

individual forma parte de la idea de Fanon de la democracia

anticolonial. Junto a la idea de “poder para y por el pueblo”

según la cual la soberanía popular es la respuesta clave a la

tiranía y la opresión, Fanon también plantea ideas ilustradas de

realización plena del ser humano. Como especificó en sus artículos

de El Moudjahid, estas

ideas son “los valores

esenciales del humanismo moderno concernientes

al individuo tomado como persona: la libertad del individuo, la

igualdad de derechos y deberes de los ciudadanos, la libertad de

conciencia, de reunión, etc., todo lo que permite al individuo

alcanzar la plenitud,

avanzar y ejercer libremente su criterio

e

iniciativa personales”.

Fanon vinculó así la idea de democracia a una idea de individuos

autoemancipados y concibió la descolonización como

autodeterminación tanto individual como colectiva. De hecho, eso es

lo que, en última instancia, anhela Los condenados de la tierra,

una democracia total y la plenitud humana.

Este artículo se estructura en tres temas fundamentales: la idea

de la violencia de Fanon, que tanto ha llamado la atención; su

análisis de los límites y errores de la burguesía nacional y del

proyecto que esta tiene de independencia en las colonias; y la

singular concepción de liberación de Fanon. También analizo las

nítidas opiniones de Fanon sobre la agencia

(4)

política y el proceso revolucionario en las colonias. Los

condenados de la tierra es la contribución de

Fanon al pensamiento radical. Su análisis saca a la luz las nuevas

soluciones humanistas de Fanon para la emancipación global, una

visión universal que sigue siendo relevante para abordar la actual

desigualdad global.

La frase con la que empieza

Los condenados de la tierra parece

decirlo todo: “Liberación nacional, renacimiento

nacional, restitución de la nación al pueblo, riqueza común:

cualesquiera que sean las rúbricas utilizadas o las nuevas formas

introducidas, la colonización es siempre un fenómeno violento”.

Pero a menudo se omiten dos cosas de la justificación que hace Fanon

de la violencia anticolonial. La primera es que la violencia es una

respuesta a la violencia mucho mayor del colonialismo y la segunda es

que la violencia forma parte de una estrategia política más amplia

y está incluida en ella: es necesaria pero insuficiente sin la

movilización popular que se requiere para acabar con la dominación

colonial.

El colonialismo fue para Fanon un fenómeno excepcionalmente

violento: deshumanizó a las personas colonizadas, las dividió y las

explotó, deformó su cultura, y las transformó en personas

inferiores. Se basó en la fuerza, no en el consenso político, y

provocó la negación de los derechos fundamentales de los pueblos.

Como negación total, las personas colonizadas era iguales al “mal

absoluto” (inmoralidad, pereza, pobreza, depravación, ignorancia y

necesidad). Fanon argumenta que las personas colonizadas se niegan a

aceptar esta situación y esta negación coloniales. El colonialismo

no logra convencer a las personas colonizadas de la legitimidad de su

autoridad y su dominio. La fuerza genera resistencia y se convierte

en una fuente fundamental de inestabilidad para los regímenes

coloniales. Fanon describe este proceso de la siguiente manera: “[La

persona colonizada] está dominada pero no domesticada. Está

inferiorizada, pero no convencida de su inferioridad”. Las personas

colonizadas reconocen que el sistema de dominación y opresión

colonial está concebido para mantenerlas sometidas y que les

conviene hacer frente a sus limitaciones y librarse de su yugo que

las discapacita.

La fuerza del análisis de Fanon es argumentar que la violencia es

necesaria en este proceso, no porque las personas colonizadas sean

intrínsecamente violentas, sino porque los colonizadores solo

entienden el lenguaje de la violencia: el colonialismo “no puede

inclinarse sino ante una violencia mayor” y “el hombre colonizado

se libera en y por la violencia”. Es el momento de choque, de

confrontación y de fuerte contradicción: “La labor del colono es

hacer imposible hasta los sueños de libertad del colonizado. La

labor del colonizado es imaginar todas las combinaciones posibles

para aniquilar al colono. En el plano del razonamiento el maniqueísmo

del colono produce un maniqueísmo del colonizado. A la teoría del

«indígena como mal absoluto» responde la teoría del «colono como

mal absoluto». […] Para el colonizado la vida no puede surgir sino

del cadáver en descomposición del colono”.

Los comentaristas postcoloniales han utilizado afirmaciones como

estas para argumentar que Fanon otorga a los sueños y dramas

mentales (lo que Bhabha describe como “el reino psicoafectivo”)

una primacía causal a la hora de explicar la conducta de las

personas colonizadas. Pero no es así como Fanon moviliza la

dimensión psicológica en su argumento. Fanon utiliza el lenguaje

fenomenológico para destacar la conexión generativa entre el

individuo y procesos históricos más amplios. El ámbito subjetivo

expresa el poderoso efecto que tiene la realidad objetiva sobre la

psicología e imaginación individuales. En efecto, todo el análisis

de Fanon consiste en demostrar que el colonialismo es lo que provoca

daños psicológicos y sociales, distorsiones y violencia. Por medio

del marco de explicación materialista de Fanon las ideas y

sentimientos se convierten en síntomas de la estructura social y

tienen una base social que es esencial para entender su aparición y

desarrollo.

En el capítulo sobre “Guerra colonial y trastornos mentales”

de Los condenados de la tierra Fanon aborda sin ambages

la cuestión de la psicología individual y detalla decenas de casos

reales de la época en que trabajó como psiquiatra en

Bilda-Joinville durante la guerra de Argelia. Por ejemplo: “Aquí

hemos reunido algunos casos o grupos de casos en los que el elemento

motivador es, en primer lugar, la atmósfera de guerra total que

reina en Argelia” o “esta guerra colonial es original incluso en

la patología que produce”.

Argumentar que la raíz de la violencia está en crisis

identitarias o psicológicas es ignorar qué las provoca, con lo que

se identifican erróneamente las razones y mecanismos de la acción

colectiva. Lo fundamental en Los condenados de la tierra es

asociar el sufrimiento social a las relaciones coloniales e

identificar formas de remediarlo.

Para Fanon la violencia tiene una función. Es un instrumento para

forjar la unidad nacional. Solo así las personas colonizadas pueden

espera lograr sus objetivos. En Fanon no existe la violencia por sí

misma, sino solo como medio para lograr un fin político: la

independencia. La nación llega así a su pleno potencial como

proyecto político de oposición e instrumento de libertad.

El contexto argelino esclarece el empeño de Fanon en priorizar la

política sobre la lucha armada en Los condenados de la tierra.

La

identificación de Fanon con la Plataforma

Soummam de la Revolución argelina es un buen ejemplo de lo que esto

significó realmente en la práctica. La conferencia

sobre estrategia celebrada durante tres semanas en 1956, dos años

después de que el FLN iniciara la lucha armada, se asoció

principalmente con su artífice Abane Ramdane y se consideró el

intento más serio de formular una visión progresista cohesiva para

la lucha de descolonización. Como ha

argumentado

Martin Evan: “En términos de lucha armada Soumman estableció las

estructuras civiles que iban a gobernar el ejército al nombrar

comisarios políticos para organizar a la población, asesorar sobre

la estrategia militar y establecer asambleas populares: un

contra-Estado que sustituía a la ley y la autoridad francesas”.

La Plataforma también estableció nuevas normas de guerra para

las guerrillas y, “lo que es más importante, Soummam estableció

un conjunto claro de objetivos de guerra: reconocimiento de la

independencia de Argelia y del FLN como único representante de la

nación”. Como afirma

el último biógrafo de Fanon, David Macey, Soummam pidió una

implicación mayor de la sociedad argelina en la lucha de liberación

nacional: “Se explicó detalladamente la necesidad de alianzas con

la minoría judía, con las organizaciones de mujeres, los

campesinos, los sindicatos y los grupos de jóvenes”. Abane Ramdane

pagó con su vida este intento, puesto que fue asesinado por los

dirigentes del FLN en el extranjero, que consideraban su defensa de

la organización política un desafío a la lealtad conservadora del

FLN al Islam, a la hegemonía militar y al nacionalismo árabe

autoritario. Pero su visión política perduró en Los condenados

de la tierra.

El espíritu crítico de la Plataforma Soummam, con su énfasis en

la autonomía y la lucha popular, impregna los escritos de Fanon

sobre la descolonización. Eran especialmente importantes las ideas

de que había concepciones enfrentadas del proyecto nacional y que la

descolonización es una lucha por la libertad y la democracia que

tiene lugar no solo entre naciones sino también dentro

de ellas. Esta insistencia en el análisis de clase ancla el análisis

político de Fanon en Los condenados de la tierra. La

principal preocupación de Fanon es que junto a la lucha popular

nacional hay un proyecto nacional de la élite de sustituir las

formas externas de dominación y de gobierno autoritario por otras

internas. En todo el libro se palpa este miedo a que el resultado de

la descolonización no sea la democracia sino una tiranía nacional.

En este pasaje es donde mejor se expresa su concepción socialmente

dinámica de la lucha anticolonial: “El pueblo, que al principio de

la lucha había adoptado el maniqueísmo primitivo del colono,

blancos y negros, árabes y cristianos, percibe que hay negros que

son más blancos que los blancos y que la eventualidad de una bandera

nacional, la posibilidad de una nación independiente no conducen

automáticamente a ciertas capas de la población a renunciar a sus

privilegios o a sus intereses. […] El militante que se enfrenta con

medios rudimentarios a la maquinaria bélica del colonialismo se da

cuenta de que al mismo tiempo que destruye la opresión colonial

contribuye a construir otro aparato de explotación”.

El hecho de que haya “negros que son más blancos que los

blancos” significa que la solidaridad de raza no puede anclar la

dinámica política de descolonización: “Las barreras de sangre y

el prejuicio racial se rompen en ambas partes”.

El rechazo de Fanon de la négritude como filosofía

política para la movilización va a la par de su insistencia en la

clase dentro de la lucha nacional. Aunque admiraba el espíritu de

rebeldía y de desafío del racismo y el colonialismo del poeta

martiniqués Aimé Césaire, considera insuficientes, retrógrados y

elitistas los términos de la autoafirmación de la négritude.

Como afirma escuetamente Nigel Gibson en su

relato de las críticas sistemáticas de Fanon al movimiento

cultural: “La négritude hablaba de alienación y no

de explotación; hablaba a la élite y no a las masas; a las personas

alfabetizadas y no a las analfabetas”. Era especialmente cierto en

el caso de Léopold Sédar Senghor, el primer presidente de Senegal.

El principal defensor africano de la négritude quería

revalorizar los elementos negros que habían sido denigrados y

excluidos por lo que él denominaba la “civilización blanca” al

ser considerarlos inferiores racialmente. En contra de la razón, la

ciencia y la objetividad que existen en el polo blanco de la dualidad

racial, Senghor celebraba sus opuestos: la emoción, la participación

y el subjetivismo. Fanon rechazaba este esencialismo, ya que se

basaba en la aceptación de una división ontológica de base racial

entre blancos y negros que él consideraba falsa. Aunque Fanon

simpatizaba con el espíritu de negación antirracista de la

négritude, repudiaba la división ontológica racial de la

que dependían tanto el colonialismo como la négritude.

La postura de Fanon sobre la raza ya era clara en Piel blanca,

máscaras negras. “No debería dedicar mi vida a establecer el

balance de los valores de los negros”, afirmó. Y añadió. “No

hay un mundo blanco, no hay una ética blanca ni tampoco una

inteligencia blanca”. En un artículo titulado “Los antillanos y

África” publicado en 1955, Fanon está

seguro de que la négritude es la respuesta

equivocada al colonialismo: “Así pues, parece que después del

gran error blanco el antillano [Césaire] vive ahora en el gran

espejismo negro”. La négritude iba a venir muy bien al

intensificarse la descolonización. Más que para minar los objetivos

coloniales franceses en África, se utilizó para fortalecerlos.

Incluso cuando Senghor hablaba en nombre de la libertad de las

personas negras en el continente africano, movilizaba la négritude

como una ideología estatal y rechazaba la independencia de Argelia.

En realidad, el discurso racial radical de la négritude había

ido acompañado de la sumisión política y esto socavó la unidad

activa y la solidaridad que Fanon defendía para el continente

africano. El juicio condenatorio de Fanon se expresaba claramente en

Los condenados de la tierra. Si la négritude era un

síntoma de la ilusoria política cultural de la raza, en Los

condenados de la tierra era donde Fanon iba a desarrollar su

cosmovisión política alternativa en la que la política de clase es

fundamental.

Fanon analiza así cómo durante la lucha por la descolonización

la élite colonizada defiende activamente sus propios intereses de

clase, y construye un sistema de dominación y explotación para su

propio beneficio. Fanon denomina este proceso “las dificultades

ocultas de la conciencia nacional” y dedica todo un capítulo de

Los condenados de la tierra a

analizar

la concepción

burguesa de la independencia. Como Fanon escribía mientras

tenía lugar la colonización, expresa su profunda preocupación por

la naturaleza y calidad de la libertad que defendía las élites

nacionales. Pone todo el énfasis en una unidad colectiva que se

resquebraja y fractura debido a la burguesía colonial: “El frente

nacional que había hecho retroceder al colonialismo se desintegra y

consuma su derrota”. Los intereses de las élites se imponen a la

política de igualdad y solidaridad social. En un sentido profundo,

el Sur Global continúa sufriendo los efectos de la traición social

fundacional de la burguesía: “La traición no es nacional, es una

traición social”.

Con el fin de preservar su propia dominación de clase y sus

estrategias de acumulación, la burguesía colonial instituye un

sistema de partido único, da la espalda a su propio pueblo y busca

el compromiso y el apoyo de sus antiguos amos coloniales. No es de

extrañar y es consecuente con lo investigado sobre este periodo. Por

ejemplo, Vivek Chibber, que ha rebatido el mito

de una burguesía nacional desarrollista en las colonias, describía

el orden político y económico postcolonial como una forma

desarrollismo que “en esencia [ . . .] equivalía a una

transferencia generalizada de recursos nacionales a los capitalistas

locales”. Aijaz Ahmad también ha argumentado

que la descolonización acabó entregando el poder “no a las

vanguardias revolucionarias, sino a la burguesía nacional que estaba

dispuesta a reintegrarse en posiciones subordinadas dentro de la

estructura imperialista”.

Fanon era consciente de esta posibilidad y la criticó mientras

tenía lugar. Vio que la nacionalización de la élite no se producía

“para satisfacer las necesidades de la nación”, sino para el

beneficio privado: “Nacionalización significa para ella,

exactamente, transferencia a los autóctonos de los privilegios

heredados de la etapa colonial”.

Descolonización se entiende aquí como una sustitución

de clase: una burguesía local simplemente se apropia de las palancas

del poder económico y político de sus antiguos amos coloniales y se

instala en su lugar . En la lógica neocolonial “descubre como

misión histórica la de servir de intermediaria […] de ser la

correa de transmisión entre la nación y un capitalismo rampante”.

En efecto, “la burguesía nacional va a complacerse, sin complejos

y muy digna, con el papel de agente de negocios de la burguesía

occidental”.

Hay que admitir que este perspicaz análisis de las clases

dirigentes coloniales contrasta fuertemente con el hecho de que Fanon

aceptara los mitos en torno a la burguesía en Europa. Al tiempo que

desenmascara el mito de la burguesía nacional como agente de

libertad en las colonias, Fanon refuerza otro mito, el de que la

burguesía había luchado por las libertades liberales en su patria,

aunque traiciona esa noble misión en las colonias. Fanon utiliza la

analogía histórica de la revolución burguesa en Europa para

argumentar que la burguesía nacional en las colonias fracasa en su

tarea histórica de fomentar una auténtica revolución democrática

y, por lo tanto, elude el papel progresista que sus antepasados

habían desempeñado en Europa. Como afirma Fanon: “La burguesía

nacional de los países coloniales se identifica a sí misma con la

decadencia de la burguesía de Occidente”. Emula el final “senil”

de esta clase en vez de sus “primeras etapas de exploración e

invención” y “vive para sí misma y se distancia del pueblo”.

El resultado es que la burguesía colonial supone un obstáculo para

el progreso y la liberación.

Pero de lo que Fanon no se da cuenta es de que la burguesía en

realidad se comporta como cabía esperar de ella y que la

revolución burguesa es un mito. Como argumenta

Chibber,

un error común de los teóricos postcoloniales es malinterpretar la

historia de la burguesía y atribuirle un papel de heroísmo

político. La democracia y el liberalismo tienen lugar, en efecto, en

la era capitalista, pero no lo hacen como resultado del “papel de

actor histórico de la burguesía”. Como observa Chibber, el

capital nunca pretendió instaurar un orden liberal en las colonias,

puesto que nunca lo implantó en Europa. Lo que “universaliza” no

es la libertad, sino un régimen de dependencia del mercado; lo que

busca no es la igualdad liberal, sino su propio dominio político.

Cualquier logro democrático de la llamada revolución burguesa es

fruto de la movilización popular y de la presión desde abajo, tanto

en el centro metropolitano como en las colonias. Por consiguiente,

incluso en los trepidantes días de la Revolución francesa, “la

revolución se había vuelto finalmente antifeudal y democrática,

pero no debido a un ‘proyecto burgués’. Se tuvo que arrastrar contra

su voluntad a los legisladores ‘burgueses’ del Tercer Estado para que

asumieran su papel de revolucionarios”.

Por lo tanto, no existe un ideal de una burguesía liberal con el

que se pueda medir a los capitalistas coloniales y encontrarlos

deficientes. La burguesía se comporta de forma similar en toda la

línea divisoria colonial: extremadamente interesada, temerosa de la

democracia y la soberanía popular, y autoritaria. “El hecho es

que la burguesía europea no estaba más enamorada de la democracia o

despreciaba al Antiguo Régimen o respetaba la agencia

subalterna que lo que estaban los indios” concluye Chibber.

Por tanto, lo que Fanon interpreta como su traición social en las

colonias era su rasgo universal fundamental. El análisis y

descripción que hace Fanon de la conducta de la burguesía europea

allí refleja el comportamiento de clase de esta en cualquier parte.

Si la analogía de clase histórica de Fanon era errónea, su

verdadera intervención radica en otro lugar: en las lecciones

políticas que extrae, en lo que debe suceder en las colonias para

que la lucha revolucionaria supere la concepción elitista que tiene

la burguesía local de la independencia. La clara respuesta de Fanon

fue la organización democrática y el socialismo.

Ante esos problemas que supone la descolonización (una burguesía

movida por su propio interés y un grave subdesarrollo) Fanon ofrece

una idea socialista y confrontativa de la emancipación. Sin emular

ni la burocrática política soviética ni la democracia capitalista

occidental, Fanon propone una

alternativa de

nueva izquierda: “La explotación capitalista, los trust

y los monopolios son los enemigos de los países subdesarrollados.

Por otra parte, la elección de un régimen socialista, de un régimen

dirigido a la totalidad del pueblo, basado en el principio de que el

hombre es el bien más preciado, nos permitirá ir más rápidamente,

más armónicamente, e imposibilitar así esa caricatura de sociedad

en la que unos cuantos poseen todos los poderes económicos y

políticos a expensas de la totalidad nacional”.

Fanon vuelve a esta clara postura tan a menudo en Los

condenados de la tierra que resulta extraño que tantos

comentaristas postcoloniales la ignoren. Prefieren citar las

siguientes palabras de Fanon y pretender que el humanismo que

menciona es algo diferente del socialismo: “El nacionalismo, si no

se hace explícito, si no se enriquece y se profundiza, si no se

transforma rápidamente en conciencia política y social, en

humanismo, lleva a un callejón sin salida”. Said lo hace en

Cultura e imperialismo. Aunque acude a Fanon para justificar

su incipiente crítica del nacionalismo burgués palestino durante la

Primera Intifada, guarda silencio sobre el socialismo de nueva

izquierda de Fanon. Pero “socialismo” es la única palabra que

capta la visión del mundo de Fanon y explica la base de su crítica

al nacionalismo burgués que interesaba a Said.

En opinión de Fanon, la conciencia nacional se debe convertir en

un instrumento para satisfacer las necesidades de la mayoría, de

modo que insiste en la capacidad que tienen las personas colonizadas

para gobernarse a sí mismas — “para gobernar por el pueblo y

para el pueblo, por los desheredados y para los desheredados” — y

argumenta que todo “depende de ellas”. No solo insiste en la

democracia como resultado, sino en la democracia como forma y proceso

de organización: una auténtica soberanía popular. Afirma

claramente que “no hay que cultivar lo excepcional, buscar el

héroe, otra forma de líder”. La organización descentralizada es

una forma de “elevar al pueblo” y de humanizarlo tras las

negaciones del colonialismo. El pueblo es el “demiurgo” de su

destino: la clave es la responsabilidad colectiva. Esta concepción

igualitaria se extiende también a la igualdad de género. El

sentimiento antipatriarcal de Fanon es muy claro: “Las mujeres

recibirán un lugar idéntico a los hombres, no solo en los artículos

de la Constitución, sino en la vida cotidiana, en la fábrica, en la

escuela, en las asambleas”. Esta participación social generalizada

forma parte de la profundización de la “conciencia social y

política” que supone la revolución.

Sobre la base de esta autonomía democrática Fanon puede defender

la igualdad y la cooperación entre naciones. En contra de los

nacionalismos excluyentes y de la rivalidad, su compromiso

internacionalista es evidente cuando afirma que “es en el corazón

de la conciencia nacional donde se eleva y se aviva la conciencia

internacional. Y ese doble nacimiento no es, en definitiva, sino el

núcleo de toda cultura”. Como había comprendido perfectamente

Sartre, o bien el tercer mundo se alza unido y de forma solidaria, o

cae dividido y fragmentado. Solo como bloque unificado, cooperativo y

autónomo puede hacer frente al poder del imperialismo occidental.

Los condenados de la tierra es,

por lo tanto, profundamente internacionalista y se niega a

caracterizar

a Occidente como irremediablemente racista o incapaz de movilizarse

contra el sistema. Ya en la conclusión de su primer

capítulo, “La violencia”, queda claro que Fanon es

universalista. En efecto, invita a las clases europeas subalternas a

participar y contribuir en la lucha para “rehabilitar a la

humanidad y hacer que el hombre sea victorioso en todas partes»,

y las considera aliadas y agentes potenciales del cambio: “Este

trabajo colosal que consiste en reintroducir al hombre en el mundo,

al hombre total, se hará con la ayuda decisiva de las masas europeas

que, es necesario que lo reconozcan, se han alienado en cuando a los

problemas en las posiciones de nuestros amos comunes. Para ello, será

necesario primero que las masas europeas decidan despertarse, se

desempolven el cerebro y abandonen el juego irresponsable de la bella

durmiente del bosque”.

Lo que impresiona de esta mentalidad abierta no es solo su idea

inclusiva, sino sus claras reivindicaciones fundamentales. Aunque

muchos teóricos críticos europeos (como Theodor Adorno y Max

Horkheimer) habían

descartado en su momento la posibilidad de movilizaciones

populares por el socialismo en Occidente, Fanon no lo hizo. En vez de

ver una permanente integración subalterna en las estructuras

capitalistas y una neutralización política, Fanon vio ideologías

excluyentes contra las que había que luchar y un potencial político

para la acción. En el momento en el que la teoría marxista europea

se

había

convertido

en “una disciplina esotérica cuyo lenguaje extremadamente técnico

medía su distancia de la política”, Fanon ofreció la teoría

como una actividad intelectual centrada en la política, la agencia

subalterna y la transformación radical. Solo

con la explosión de las movilizaciones de la clase obrera en 1968,

los defensores

de la derrota se vieron obligados a revisar

sus ideas

acerca de

la degradación de la agencia política.

En contra del marxismo occidental, en Los condenados de la

tierra estuvo siempre presente y muy claro que Fanon estaba

abierto a la agencia

de la clase trabajadora en Europa. En el capítulo que cierra

la obra Fanon utiliza una retórica apasionada que expresa su

profunda decepción por la historia imperialista de Europa y por su

permanente apuesta por la dominación global. Pero está lejos de ser

antieuropeo y tampoco considera que Europa esté invalidada para

siembre debido a sus antiguas prácticas coloniales. Fanon ordena:

“Abandonemos a esa Europa que no deja de hablar del hombre al mismo

tiempo que lo asesina dondequiera que lo encuentra, en todas las

esquinas de sus propias calles, en todos los rincones del mundo”.

La Europa que Fanon quiere enterrar para siempre -para que nunca más

se la imite o mimetice- es la Europa de la violencia, la arrogancia,

la hipocresía y que aplasta el humanismo. La Europa explotadora y

capitalista es la que rompió al individuo y la apartó de la unidad

autónoma.

Si las personas trabajadoras europeas que sufren bajo su yugo

opresor se habían sentido partícipes alguna vez de “la aventura

prodigiosa del espíritu europeo”, ahora es el momento de romper

con sus suposiciones y unirse para forjar un nuevo humanismo

universal junto con otras clases subalternas. Al desafiar al

imperialismo global y al capitalismo, un tercer mundo radical reclama

unas relaciones genuinas, diversidad y un proceso mundial de

rehumanización. La propuesta de Fanon no es una simple inversión

del eurocentrismo, que celebra el nacionalismo cultural o el

particularismo que se encuentra en ideologías de raza como la

négritude, duramente criticadas en Los condenados de la

tierra por ser regresivas. Tampoco niega la contribución de la

Ilustración a la emancipación humana, bien al contrario: “Todos

los elementos de una solución de los grandes problemas de la

humanidad han existido, en distintos momentos, en el pensamiento de

Europa”. La verdadera novedad de la propuesta de Fanon radica en su

insistencia en la práctica política. Lo que Los condenados de la

tierra anticipaes

una nueva política de humanidad que, desencadenada por las nuevas

fronteras de la resistencia en el Sur Global en lugares como Argelia

y Vietnam, potencie la participación general.

No obstante, las reflexiones de Fanon sobre la agencia no están

exentas de deficultades teóricas y políticas, especialmente en lo

que respecta a la base social de la revuelta y a quién liderará la

práctica revolucionaria en las colonias. Vale la pena examinar estas

cuestiones aquí, ya que plantean algunos problemas con su concepción

del socialismo.

Fanon se consideraba a sí mismo tanto transmisor de las

“realidades humanas” de la línea divisoria colonial de

asentamiento, visibles a través de los indicadores de raza,

violencia y fuerza, como el adaptador de la teoría marxista a la

especificidad histórica de las relaciones coloniales. Afirma lo

siguiente para reflejar la naturaleza de la división colonial: “En

colonias, la infraestructura es igualmente una superestructura. La

causa es consecuencia: se es rico porque se es blanco, se es blanco

porque se es rico. Por eso los análisis marxistas deben modificarse

ligeramente siempre que se aborda el sistema colonial”.

¿Quiere decir Fanon que todas personas blancas coloniales son

ricas y todas las colonizadas pobres? Todo el análisis que hace en

Los condenados de la tierra muestra los límites de esta

lógica y la necesidad de superarla para que tenga lugar la

descolonización socialista. La raza por sí sola dificulta la

valoración política en las colonias. Como afirma Fanon: “El

colono ya no es simplemente el hombre al que hay que matar. Los

miembros de la masa colonialista se muestran más cercanos,

infinitamente más cercanos de la lucha nacionalista que algunos

hijos de la nación”. Esta verdad se hace evidente por medio del

proceso de lucha revolucionaria que cuestiona la desigual

distribución del bienestar humano, del nivel de vida y del espacio

en las ciudades coloniales de asentamiento. En ese proceso la raza se

convierte en algo que se debe superar, no cosificar.

El análisis marxista se extiende a la colonia al explicar los

mecanismos de la estructura colonial: por medio de un análisis de

clase realizado durante un proceso histórico de revolución

nacional. Fanon dedica el segundo capítulo de Los condenados de

la tierra, “Grandeza y debilidades de la espontaneidad”, a

identificar y sopesar las diferentes fuerzas sociales implicadas.

Aquí es donde encuentra más razones para distanciarse de lo que

implica un análisis marxista del capitalismo en una metrópoli

europea más avanzada en el aspecto económico. Como en el caso de

muchas personas revolucionarias socialistas en el tercer mundo, el

reto de Fanon consistía en explicar el diferente funcionamiento del

capitalismo en las colonias y proponer una estrategia históricamente

específica para transformarlo.

La teoría de Fanon sobre el proceso revolucionario se basa en

algunos hechos históricos claves. En primer lugar, los partidos

comunista tanto en Francia como en Argelia habían rechazado durante

mucho tiempo la independencia política de Argelia con diferentes

pretextos que iba desde luchar contra el tradicionalismo en la

sociedad árabe hasta defender unas reformas políticas graduales en

la colonia. Esto lastró al comunismo de ambivalencia política en el

mejor de los casos o de desprecio colonial en el peor. En segundo

lugar, el campesinado era en aquel momento la clase mayoritaria en

Argelia (y en el tercer mundo en general), lo que suponía un reto

lógico para un movimiento político levantado en torno a la

revolución proletaria y al proletariado como principal “sepulturero”

del capitalismo (tal como afirmaban Marx y Engels en El manifiesto

comunista). Como había demostrado la Revolución rusa a

principios del siglo XX, es un auténtico reto político concebir

resultados socialistas en sociedades económicamente

subdesarrolladas, en las que el agente principal del socialismo es

una clase minoritaria. Lo mismo se aplicaba a las colonias. ¿Quién

podría llevar a la sociedad colonial a superar el capitalismo?

Posiblemente esta fue una de las principales preocupaciones del

marxismo en el siglo XX, sobre todo porque todas las revoluciones que

habían triunfado tuvieron lugar fuera de países capitalistas

avanzados: en Rusia, pero no en Alemania, y en Cuba, pero no en

Estados Unidos. El hecho de que Fanon “extendiera” el análisis

marxista a la colonia habla de este problema.

Fanon ofrece las siguientes conclusiones al enfrentarse a la

estructura colonial de Argelia: dado que tanto la burguesía urbana

como la clase trabajadora están integradas en el colonialismo, Fanon

supone que la dirigencia radical de la revolución debe acudir al

campo en busca de alternativas. El campesinado constituye en el campo

una masa anticolonial espontánea a la que ha perjudicado la

desposesión colonial. Al ser incapaz de superar sus formas

elementales y dispersas de revuelta, la resistencia campesina tiene

mucha necesidad de la disciplina y la organización nacional que solo

podía proporcionar una dirigencia radical. Por medio de un proceso

de educación mutua entre los dirigentes y las masas se establecen

las bases de una guerra revolucionaria. El papel del

lumpen-proletariado es ambiguo y contradictorio, pero, con todo, es

importante para llevar la revolución del campo a la ciudad. Cuando

traza la trayectoria del proceso revolucionario, Fanon destaca que la

revolución unifica pueblos, ciudades y aldeas al forjar la

solidaridad nacional: “Esta política es nacional, revolucionaria,

social. Esta nueva realidad que el colonizado va a conocer ahora no

existe sino a través de la acción”. Fanon concluye este capítulo

sobre la “espontaneidad” con esta descripción crítica del

movimiento independentista burgués que debe superar la praxis

revolucionaria: “Sin esta lucha, sin ese conocimiento en la praxis

no hay sino carnaval y sonido de trompetas. Un mínimo de

readaptación, algunas reformas en la cima, una bandera y, allá

abajo, la masa indivisa siempre “medieval”, que continúa su

movimiento perpetuo”.

Aunque son ejemplares tanto la crítica que hace Fanon del

nacionalismo burgués como la idea social-emancipadora que tiene

Fanon, se puede criticar su trayectoria de la práctica real por

desdeñar la agencia de la clase trabajadora. Los condenados de la

tierra desarrolla una tesis acerca del proletariado urbano

colonial que refleja la tesis de la aristocracia del trabajo de

Vladimir Lenin. Si en opinión de Lenin los beneficios imperiales se

utilizaron para dividir a la clase trabajadora en casa y crear un

estrato de aristocracia del trabajo leal a la élite dirigente, en

opinión de Fanon el colonialismo hace algo similar respecto a la

mano de obra colonizada. Sin mencionar a Lenin, el lenguaje de Fanon

incluso se hace eco de su análisis al afirmar: “El proletariado

embrionario de las ciudades es relativamente privilegiado. […] En

los países colonialistas el proletariado tiene mucho que perder.

Representa, en efecto, la fracción del pueblo colonizado necesaria e

irremplazable para la buena marcha de la maquinaria colonial:

conductores de tranvías, mineros, estibadores, intérpretes,

enfermeros, etc.”.

Fanon denomina a este proletariado urbano “la fracción

‘burguesa’ del pueblo colonizado”.

Al margen de si es correcta o no la tesis de Lenin sobre las

personas trabajadoras metropolitanas, el rechazo de Fanon de la clase

trabajadora colonial es mucho más categórico. No solo se descarta

políticamente a todo un proletariado urbano, sino que se le

considera un producto colonial mimado que carece de agencia política

y al que solo mueve un mezquino interés económico. ¿Era correcto

empíricamente? Hay muchos ejemplos

que sugieren

otra cosa.

Era especialmente cierto en el caso de Argelia, donde el

proletariado urbano se originó a partir de la empobrecida mano de

obra rural sin tierra y fue un producto directo de la expropiación

de tierras y la proletarización efectuadas por el colonialismo

francés. Aunque en opinión de Fanon era pequeño el papel que este

proletariado había desempeñado durante la lucha de descolonización

de la década de 1950, esto es un reflejo tanto de la represión

colonial francesa en las ciudades como de la falta de influencia real

de los trabajadores urbanos en una sociedad colonial francesa, que

dependía fundamentalmente de su propia mano de obra colona. Dado que

la economía colonial limitaba gravemente a la clase trabajadora

argelina y su bienestar material, cientos de miles de personas

trabajadoras argelinas se marcharon a la Francia continental. Como

afirma Mahfoud Bennoune en su historia

de Argelia, la migración laboral a Francia fue consecuencia de la

exclusión económica: “La economía colonial era incapaz de

satisfacer las necesidades básicas de la población argelina”.

Esta migración tuvo unas consecuencias económicas y políticas

directas entre las que se incluía la radicalización política en la

metrópoli, donde había más libertad política. Acabar con el

colonialismo y lograr la independencia de Argelia se convirtieron en

los objetivos fundamentales del “primer movimiento nacionalista de

la clase trabajadora argelina”, el partido Étoile Nord-Africaine o

ENA (Estrella Norteafricana), que se fundó en París en 1926 y

después se “trasplantó” a Argelia. “Las vivencias de estas

personas trabajadoras desarraigadas dieron lugar al movimiento

nacional más radical de la Argelia colonial” (el Parti du peuple

algérien [PPA, Partido del Pueblo Argelino] y el Mouvement pour le

triomphe des libertés démocratiques [MTLD, Movimiento para el

triunfo de las Libertades Democráticas] también contribuyeron al

desarrollo del movimiento nacional). Por consiguiente, en contra de

lo que opinaba Fanon, fue evidente la relación de la clase

trabajadora urbana con la lucha nacional y su contribución a la

misma.

Fanon deja de lado otro punto fundamental sobre la agencia de la

clase trabajadora. Existe una relación directa entre una clase

trabajadora urbana pequeña y débil, y los problemas para alcanzar

el socialismo en las sociedades descolonizadas. El hecho de extender

el marxismo no puede eludir las realidades políticas clave. Aunque

Fanon comprende bien los problemas del nacionalismo pequeñoburgués,

ignora cómo afecta la debilidad estructural del proletariado a las

fuerzas democatizadoras dentro de la descolonización y cómo

esto incrementa los obstáculos hacia el socialismo. Sin el control

democrático de las personas trabajadoras y sin influencia sobre las

dirigencias descolonizadas, se potencian las formas de gobierno

burocráticas y pequeñoburguesas. Como señala

Michael Löwy, la sustitución pequeñoburguesa y la

contención de las aspiraciones revolucionarias llevan a la

restauración burguesa: son “una etapa de transición hacia la

estabilización neoburguesa y la renovación de la dependencia del

imperialismo”.

Marnia Lazreg plantea esta posibilidad política respecto a

Argelia. La autora afirma

que tanto durante la lucha por la independencia como después de

ella, la burocracia pequeñoburguesa del FLN minó las formas

alternativas de poder popular para las personas trabajadoras y

campesinas. También cooptó el socialismo y lo convirtió en una

ideología estatal de gobierno autoritaria y allanó así el camino

para restaurar el poder burgués: “De ahí la política de fomento

y protección del capital privado argelino”. Las fuerzas de

izquierda dentro y fuera del FLN (como el laborista Parti

de la Révolution socialiste)

criticaron duramente las arriesgadas políticas y medidas

económicas del FLN, y convocaron movilizaciones obreras y campesinas

para institucionalizar el socialismo argelino y reducir el poder de

las fracciones burguesas, pero fueron reprimidas

y disueltas.

A su vez, esto empoderó aún más a las fuerzas

contrarrevolucionarias, lo que prácticamente garantizó la

restauración burguesa del capitalismo en la Argelia posterior a la

independencia. Los condenados de la tierra

advierte de esta posibilidad.

Sesenta años después de su publicación, ¿qué valor tiene hoy

en día Los condenados de la tierra? El

libro no es una biblia y la izquierda no es una Iglesia imbuida de

dogmas. Con todo, es indudable la importancia política del libro,

que tiene un valor particular para las personas radicales y

socialistas que hoy anhelan acabar con la opresión racial y la

injusticia social. Este valor radica no solo en el análisis de clase

que hace de la descolonización y en su visión socialista de la

emancipación, sino también en las relaciones que establece entre

soberanía popular, anticapitalismo y antiimperialismo. Leer Los

condenados de la tierra hoy en día significa

reconocer que el socialismo fue una vía para salir de capitalismo

colonial que fue posible históricamente, pero que se truncó;

significa reconocer que la manera de hacer frente al racismo y a la

desigualdad global es profundizar en la infraestructura material que

los genera; significa reconocer que las estructuras de poder son

transformadas por agentes que tienen tanto capacidad para hacerles

frente como voluntad de hacerlo. Y, por último, significa reconocer

que la actividad fundamental de las personas universalistas es

identificar lo que hay común entre identidades diferentes en vez de

potenciar lo que es diferente. Aquí es fundamental la solidaridad

entre naciones para acabar con las formas de gobierno basadas en el

nacionalismo de la élite y la cooperación de la élite en el

capitalismo global.

Además,

Los condenados de la tierra da con el

equilibrio adecuado entre cultura y política. En vez de dar excesiva

importancia al significado de las identidades culturales “en torno

a canciones, poemas o folclore”, Fanon insistía en que la lucha

política es un elemento fundamental de la cultura: “No se puede

desear el esplendor de la cultura africana si no se contribuye

concretamente a la existencia de condiciones para esa cultura, es

decir, a la liberación del continente”.

La materialismo de Fanon también resplandece en el libro: las

condiciones materiales y las relaciones sociales tienen primacía

sobre las prácticas culturales de las generaciones pasadas. La

cultura exige libertad y la libertad exige política. La cultura no

puede acortar el camino de la lucha política de liberación y eso

explica el deseo de Fanon de establecer una nueva sociedad humanista

en el futuro. Lo importante es una política radical de la cultura,

no una política cultural.

Retomar a Fanon en nuestros días significa concebir un análisis

materialista del Sur Global basado en categorías como clase y

capital, y significa ser muy consciente de los retos de la agencia

política radical en la era del capitalismo neoliberal. En un mundo

en el que cada vez hay más desigualdad la derecha utiliza

constantemente las ideologías de la diferencia cultural para

justificar la competencia y la rivalidad. Estados poderosos destruyen

los derechos universales y las normas del derecho internacional en

nombre de la seguridad global y del derecho a defenderse. En este

mundo tan repleto de desigualdades Fanon es sin lugar a dudas una

figura que se opone a ellas y que inspira a una nueva generación que

busca precursores socialistas y modelos políticos radicales. Su fe

en la razón, la resistencia y la conciencia revolucionaria tiene

repercusiones a lo largo de décadas. Sin lugar a dudas merece la

pena hoy en día estudiar y fomentar la oposición radical de Fanon

al orden político y social de su época.

Notas de la traductora:

(1) La editorial mexicana Fondo de Cultura Económica publicó por

primera vez el libro Los condenados de la tierra en 1963,

traducido por Julieta Campos y con el prefacio de Jean-Paul Sartre.

En 1999 fue reeditado por la editorial Txalaparta.

(2) En castellano traducido por Iría Álvarez Moreno, Paloma

Monleón Alonso y Ana Useros Martín Piel

negra, máscaras blancas, última edición Tres

Cantos, Akal, 2009; Por la revolución africana: escritos

políticos, México, Fondo de Cultura Económica, 1965

(traducción de Demetrio Aguilera Malta). No hay traducción al

castellano de L’an V de la révolution algérienne.

(3)

Tomamos las citas de Los condenados del la

tierra, prólogo

incluido, de la traducción de Julieta Campos

https://www.lahaine.org/b2-img09/fanon_condenados.pdf

(4) Tal

y como está generalmente aceptado, traducimos

literalmente este término, “agency”, que se refiere a la idea de

ser el “agente” de la

propia vida y las propias acciones.

