Hay que ser constructivo

Discutía con un colega el otro día del «por qué la gente pobre no vota», y claro, metido en un tinglado de ser despedido y solicitar el desempleo sin que se le pase el plazo, ve el asunto irrelevante en eso del voto. Pero me propuso la siguiente solución para todas las cabras locas que están preparando listas, pactos, acuerdos, y dando puñalás pa entrar en un puesto de los posibles.

Las elecciones, –por lo que dicen–, las va a ganar el PP. Yo le decía que para frenar al fascismo, había entonces que votar al PP y así no tendría que gobernar con VOX. Y él me dijo que no. Que la estrategia era la siguiente.

Yolanda Díaz le ha lanzado un órdago a Podemos: u os rendís a Sumar, o desaparecéis como Ciudadanos.

Así que teniendo en cuenta que la alternativa es desaparecer, o sacar si acaso un diputado o dos, y teniendo en cuenta que todos esos votos a Podemos-Irrelevante van a ser para el PP (lo mismo que los de otras formaciones minoritarias –según los analistas–, la jugada maestra es la siguiente:

Que salga Pablo Iglesias (o quien mande ahora mismo en Podemos que no tengo ni idea) en la tele, diciendo que no se presentan a las elecciones, y que piden que sus millones de simpatizantes defraudados, que voten al partido hegemónico de la Izquierda real: el PSOE.

Es que está clarísimo: Podemos no se presenta, pide el voto al PSOE, el PSOE gana las elecciones y se frena al fascismo. Y Sumar deYolanda, se come un mojón.

No será porque los anarquistas no damos ideas en esto de votar y de seguir estrategias sucias.