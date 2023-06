–

A ver. Después de pasadas las elecciones municipales, hay que tener una superficial refrexión de lo que está pasando en las urnas. Lo primero, que tooooodo el mundo da por sentado, tras leer encuestas y opinantes, de que va a ganar las elecciones la derecha, y que por ello hay que unirse, hay que votar a la izquierda. Pero resulta que la izquierda está fragmentada. En mi pueblo de al lado, que se ha presentado IU y Podemos por separado, (porque no se pueden ni ver), no han sacado ni un concejal (tenían cuatro). Si se fuesen presentao juntos fuesen sacao tres. En cambio, cero pa los dos y los votos de la izquierda han ido al que ha ganado: al PP (que ha sacado cuatro más). O sea: triunfo completo de ambos, porque IU no quería que saliese Podemos, y Podemos no quería que saliese IU. Lo cual quiere decir, que ambas formaciones han logrado sus objetivos: hundir al contrario.

Así que… ¿Qué puede hacer el votante desesperado de la izquierda? A ver, que el objetivo a día de hoy, viene a ser –dice Pedro– evitar por todos los medios que no gobierne el PP con VOX. Porqueeee Vox va a liquidar en sus pactos todo el rollo legislativo que da cobertura a homosexuales, inquilinos, transexuales, ecologistas, etc. VOX es el fascismo.

Por lo tanto, ¡qué tiene que hacer el votante de izquierdas para evitar el ascenso de ese nuevo Hitler que pulula por Europa! Yo lo tengo muy claro. Si no quieres que Vox destruya las pocas conquistas sociales existentes mediante el voto legítimo de las urnas, y si tal como se ha dicho estos años, el PSOE es la Casta, y PP y PSOE la misma cosa son…, para evitar que la derecha gobierne con la ultraderecha, los progresistas tienen que votar: Hay que votar útil. Hay que votar al PP. Que gobierne la derecha menos derechosa con los votos de la izquierda, y en las próximas elecciones, ya veremos.

Yo me abstendré. Por tradición.