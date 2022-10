Hizo la mejor tele porque aquello que hac铆a en la pantalla no era tele, sino radio. El Silencio: as铆 llam贸 a su productora y no pudo ponerle mejor nombre. Durante a帽os hubo silencios de segundos que se hac铆an eternos en el prime time de Televisi贸n Espa帽ola donde hoy hay bocinas que anuncian que el tiempo del concurso se acaba o famosos cocinando un chulet贸n esferificado. Tambi茅n hubo durante aquellos a帽os humo de cigarrillos y whiskies porque as铆 es como mejor se charla. Y charlar era su oficio. Lo ejerc铆a con maestr铆a mediante el revolucionario m茅todo de escuchar al otro, al que no le quedaba m谩s remedio que rellenar con reflexiones hechas a tumba abierta los silencios que el anfitri贸n dejaba sobre la mesa en forma de hospitalidad o de trampa, vaya usted a saber. 鈥溌縌u茅 es la felicidad?鈥, preguntaba y, d谩ndole otro trago lento al whisky, declaraba clausurada su boca durante los pr贸ximos minutos en plan ah铆 lo llevas, f铆jate que el pilotito de la c谩mara est谩 en rojo. La felicidad televisiva y radiof贸nica era ser testigo del trabajo de Jes煤s Rodr铆guez Quintero (San Juan del Puerto, Huelva, 1940 鈥 Ubrique, C谩diz, 2022).

Dicen que gan贸 mucho dinero y que siempre, fiel a la cita, se acababa arruinando con negocios que no iban a ning煤n lado. Quiz谩 lo hac铆a intentando ser coherente con esas aperturas de programa en las que, al estilo Chaplin en El gran dictador, le explicaba a la audiencia sentada frente a la tele que el dinero corrompe. Tambi茅n el poder corrompe. 脡l, mientras las c谩maras lo enfocaron, tuvo bastante poder y siempre lo us贸 bien. Siempre para defender la libertad, palabra por la que debe haber llorado mucho estos 煤ltimos a帽os de retiro al verla tan prostituida. Siempre para se帽alar con el dedo al abus贸n y siempre para ponerse del lado del que sufre los abusos. Con su pa帽uelo al cuello y sus zapatillas de deporte caras y variopintas, faceta desconocida ya que los pies no se ven en pantalla, era habitual verlo pasear por las calles del centro de Sevilla. 鈥淗oy he visto a Quintero por la Catedral鈥. 鈥淵o lo vi ayer por el Barrio de Santa Cruz鈥. Las familias sevillanas jugaron durante un tiempo al D贸nde est谩 Wally local con un Wally extremadamente f谩cil de localizar entre la muchedumbre, porque no hab铆a por la calle otro como 茅l. Si Quintero nunca hubiera aparecido en una pantalla de televisi贸n, las familias sevillanas hubieran jugado a lo mismo: 鈥淗e visto al t铆o del pa帽uelo y las zapatillas de colores por la zona de la Catedral鈥. 鈥淵o lo vi ayer en Santa Cruz鈥. A aquella vaca sagrada que ten铆amos el gusto de tener por vecino pocos se atrev铆an a pararla y molestarla. Tal vez por miedo a que, al pedirle una foto o un aut贸grafo, al tipo le diera por encenderse un cigarrillo, mirarte a la cara y preguntarte si eras feliz, jodi茅ndote el resto del d铆a.

Quintero es la historia del periodismo formada por las historias de quienes se sentaron frente a 茅l. Quintero es mil historias que le rozaron. La m铆a es que intent茅 entrevistarlo obsesivamente en muchas ocasiones y que nunca se dej贸. La vez que estuve m谩s cerca fue aquella en la que consegu铆 sacarle a su representante Esther la promesa de que le iba a hacer la propuesta en firme de que nos vi茅ramos, a pesar de que 茅l le ten铆a dicho que no le gustaban las entrevistas. 鈥淎 Jes煤s Quintero no le gustan las entrevistas鈥, pens茅 que ser铆a un titular cojonudo para una entrevista con el gran maestro del g茅nero si me acababa diciendo que s铆. Por supuesto dijo que no. Tiempo despu茅s, el destino, el karma, el duende del pa帽uelo o el genio de la l谩mpara llena de whisky, lo que fuese, me compens贸. Vente ma帽ana al Teatro Quintero 鈥搖no de los negocios que le arruinaron鈥 que quiero que veas una cosa antes de que la estrenemos, me avisaron Gervasio y Mercedes, un productor y una directora de Sevilla. Aquella cosa era Mi Querida Espa帽a, el mejor documental hecho hasta la fecha no ya sobre Quintero, sino sobre la Espa帽a reciente, un trabajo construido sobre esas miles de historias de quienes se sentaron durante d茅cadas frente al periodista. Tras hora y media en la sala de postproducci贸n situada en las entra帽as del Teatro que hab铆a sido ruina y sue帽o del mejor entrevistador de la historia de este pa铆s que no quiso aprender ingl茅s y serlo de Europa o del mundo, la directora me pregunt贸 qu茅 me hab铆a parecido, qu茅 partes quitar铆a y qu茅 partes dejar铆a y yo le respond铆 que gracias.

Entre el lugar de nacimiento de Quintero y el de su muerte s贸lo hay 180 kil贸metros. Entre un punto y otro del trayecto dej贸 momentos inolvidables de radio, de tele, de ratones coloraos y perros verdes, de personajes que para muchos eran memes y chistes y para 茅l eran tesoros y amigos, de bendita locura. A ese tipo alto y elegante al que te cruzabas por las calles de Sevilla y al que hubieras mirado aunque no saliese por la tele, le hubiera pegado m谩s morir en Par铆s, Londres o Nueva York despu茅s de una carrera llena de 茅xitos rotundos. La vida elegida por Quintero fue otra. Fue la de quedarse en su Andaluc铆a para hacerla capital mundial de los mejores silencios y las mejores entrevistas, la de rechazar el 茅xito rotundo por la eficaz v铆a de ejercer ese tipo de libertad que cuesta y acabas pagando. Me alegra que me dijera que no a aquella entrevista. Porque a Quintero no le gustan las entrevistas.