–

De parte de Lobo Suelto January 7, 2023 219 puntos de vista

鈥No es que el cuerpo piense, sino que obstinado, terco, 茅l fuerza a pensar y fuerza a pensar, lo que escapa al pensamiento, la vida.鈥 Gilles Deleuze.

鈥Los cuerpos no pacificados ya no piden permiso, exigen existencia.鈥 Ana Kiffer

Este escrito es una apuesta a repensar los presupuestos con los que trabajamos. Nos fuerzan a escribir tanto el impacto de la 鈥渃ultura actual鈥 como los efectos de la pandemia sobre nuestra cl铆nica con adolescentes.

Pensamos que la pandemia funcion贸 como catalizador de procesos y agudizaci贸n de fen贸menos, que ya se visibilizaban con anterioridad a la misma, producto de lo que llamaremos a grandes rasgos Neoliberalismo.

Tal vez valga la pena aclarar que no ser谩 nuestra intenci贸n sugerir que la 茅poca inaugura nuevas entidades psicopatol贸gicas. M谩s bien, preferimos hablar de particulares 鈥modalidades existenciales鈥, estilos de sufrimiento o malestares. Los mismos por su frecuencia en la consulta y la insistencia en su modo de presentaci贸n cl铆nica, nos obligan a preguntarnos qu茅 problem谩ticas se est谩n jugando y c贸mo posicionarnos a la hora de intervenir, no cediendo en la intenci贸n 茅tica de un 鈥estar psicoanalistas鈥.

En los 煤ltimos a帽os asistimos a una mutaci贸n tecnol贸gica y social. La extensi贸n del Capitalismo de plataformas y la omnipresencia de la conectividad digital, est谩n produciendo transformaciones radicales en nuestras formas de vida.

鈥Si partimos de la idea de que la mortalidad es la caracter铆stica que define lo humano, el Capitalismo consiste en un intento fant谩stico de superar la muerte, de deshacerse de ella. La acumulaci贸n, es el suced谩neo que sustituye a la muerte con la abstracci贸n de valor, la continuidad artificial de la vida en el mercado鈥 .

La tendencia a una vida virtual y el Metaverso como su m谩xima expresi贸n, forman parte de un proyecto de humanidad que podr铆a prescindir de la materialidad del cuerpo. Sin embargo, mientras tanto鈥 Crisis de ansiedad, desgano, depresi贸n, p谩nico, inhibici贸n, atracones, restricci贸n alimentaria, autolesiones, insomnio, abusos, cancelaciones e incomodidades, son algunos de los nombres de los sufrimientos de los j贸venes actualmente.

En todos los casos, los mismos tienen un correlato de manifestaciones muy marcadas en el cuerpo: 鈥渟e me cierra el pecho鈥, 鈥渃uando me voy a dormir s贸lo siento los latidos de mi coraz贸n鈥, 鈥渓os dolores de cabeza no me dejan dormir鈥, 鈥渧omit茅 tanto que tengo miedo de haberme roto las cuerdas vocales鈥, 鈥渃ada vez que como se me infla una panza de seis meses de embarazo鈥, 鈥渘o me animo a ir a lugares p煤blicos por miedo a ahogarme con mi propia saliva鈥. Estos cuadros, adem谩s, vienen en muchas consultas asociados a diagn贸sticos m茅dicos: colon irritable, SIBO, colitis ulcerosa, gastritis, taquicardia, hipertensi贸n, cefaleas, migra帽as, alergias, cuadros asm谩ticos.

Si bien estos modos de nombrar el sufrimiento no son nuevos, nos interpela la coagulaci贸n de sentido, ligada a la representaci贸n del ser, que tiene este tipo de presentaci贸n sintom谩tica (鈥渟oy TCA鈥, 鈥渟oy depresiva鈥).

La oferta en la Web de descripciones sintom谩ticas asociadas a sus respectivos diagn贸sticos, son respuestas listas para su consumo, ligadas a una cultura que responde medicalizando la demanda de erradicaci贸n del dolor y el sufrimiento. Es un observable cl铆nico actual la urgencia de definici贸n identitaria de los j贸venes. Los diagn贸sticos sellan una identidad cerrada. Urgencia en enlazarse al signo como necesidad de encontrar sentido a la existencia.

En muchos casos, los j贸venes, suelen llegar a la consulta con un cuadro psiqui谩trico 鈥渁utopercibido鈥. Esto nos confronta con la pregunta acerca de c贸mo pensar 鈥渓o autopercibido鈥漲ue ha sido socialmente legitimado y avalado legalmente sin cuestionamientos. 驴C贸mo pensarse por fuera del lazo con un otro?

El enlace identitario funcionar铆a como una respuesta reactiva a la conmoci贸n desestabilizadora del cuerpo.

Cl铆nica actual en el entre de cuerpos explotados, patologizaci贸n del sufrimiento, insensibilizaci贸n y negaci贸n del cuerpo.

El peso del cuerpo

鈥Si Occidente es una cai虂da, como pretende su nombre, el cuerpo es el u虂ltimo peso, la punta extrema del peso que se vuelca en esta cai虂da. El cuerpo es la gravedad.鈥 J.L Nancy

La hiperpresencia corporal o lo que llamaremos hipercorporizaci贸n y el sentimiento de futilidad de la vida que viene asociado con lo que ubicaremos como descorporizaci贸n, son expresiones del malestar que se imponen en nuestra cl铆nica de todos los d铆as y por lo mismo, nos mueven con urgencia a un esfuerzo de lectura.

La miniserie brit谩nica Years and Years, distop铆a cuya cualidad no es la de contarnos historias imposibles sino enfrentarnos con profec铆as plausibles, nos servir谩 para ilustrar la idea. La escena de la serie que rescataremos, consiste en una conversaci贸n de los padres con su hija quienes encuentran, a partir del control de sus redes sociales, b煤squedas repetidas en relaci贸n a lo trans. Los padres con intenci贸n de contener a la adolescente, se anticipan a aclararle que ellos aceptan ampliamente su elecci贸n de identidad sexual. La chica sorprendida, con una sonrisa ir贸nica, responde que no quiere ser transexual sino transhumana.

El Transhumanismo, movimiento que propone la utilizaci贸n de la tecnolog铆a para trascender los l铆mites de las capacidades humanas, anuncia, en 煤ltima instancia, el futuro de una otra humanidad sin cuerpo. Asimismo, detr谩s de la propuesta del mejoramiento de las aptitudes ps铆quicas y f铆sicas de los humanos a partir de la incorporaci贸n de la tecnolog铆a, el horizonte transhumano supone la muerte como mera contingencia, es la promesa de la inmortalidad.

Es por ello que el Transhumanismo nos ilumina el registro de un fen贸meno cl铆nico que dimos en llamar de descorporizaci贸n e hipercorporizaci贸n. Estos ser铆an anverso y reverso del mismo fen贸meno, son expresi贸n de un malestar que se traduce como: la incomodidad insoportable de la materialidad del cuerpo y la sensaci贸n de futilidad de la vida, una vida sin sentido, una vida que no vale la pena ser vivida.

鈥Muchos d铆as pienso que quiero desaparecer. Literalmente, quiero desaparecer, no tener cuerpo. Siento que estoy haciendo algo mal, que no estoy viviendo la vida como deber铆a, a mi edad. No hago nada y eso me pesa en los hombros como si llevara kilos de plomo en la mochila鈥. Julia

En las formas de vida actual conviven cuerpos encorsetados bajo dos formas del mandato: cuerpos de salud, de deporte, de rendimiento, de goce, cuerpos perfectos, magros, flacos, en yuxtaposici贸n con cuerpos imperfectos, cuerpos libres, gordos, fofos, que deben ser aceptados y gozados a cualquier precio. Dos pol铆ticas del cuerpo, dos versiones: cuerpos insoportablemente gr谩vidos.

Los fen贸menos de descorporizaci贸n e hipercorporizacion podr铆an ser tambi茅n intentos desesperados de abrir lugar, de salir de la enajenaci贸n de esos cuerpos atrapados, calculados, esclavizados por todo tipo de mandatos.

Nos preguntamos qu茅 es lo que estar铆a determinando que estas modalidades sintom谩ticas nos resulten en la cl铆nica actual tan repetitivas, casi calcadas. Modos de nombrar y nombrarse, de nominar un padecimiento, comunes a una generaci贸n de j贸venes que s贸lo pueden leerse, hasta antes de la consulta, en clave individual.

Se trata de generaciones expuestas m谩s a las pantallas que a la musicalidad del sonido de la voz de la madre, que aprendieron m谩s palabras de la web que de la voz singular de otro humano.

鈥淢odalidades existenciales鈥 de cuerpos pesados, congelados, tensos, contracturados, que duelen, cuerpos insoportables, peso que no se soporta. Humanidad cyborg, cuerpos/m谩quina que hacen signo, sofocan e impiden la circulaci贸n de sentido. Pensamientos imparables sobre el miedo a la comida, la compulsi贸n a contar calor铆as, compararme en relaci贸n a los otros. Vida limitada a quedarme encerrada en mi cabeza, mirarme en el espejo y el terror frente a la balanza.

驴En qu茅 consiste la operaci贸n que habilita sobrellevar un cuerpo? 驴De qu茅 consistencia se trata? 驴 Qu茅 lo sostiene? 驴Cu谩l es su soporte? .

Pensamos siguiendo a Rozitchner que : 鈥淣o se puede hablar de materialismo de cuerpo humano, si no recuperamos el 鈥渟entido鈥 que, por ser hist贸rico, la experiencia enso帽ada con la madre le agrega para siempre a la materia.鈥

Lo que nos hace humanos es la indefensi贸n de nuestra prematurez al nacer, vulnerabilidad que inaugura la necesidad del otro para vivir , ese otro que, con su asistencia, abre la posibilidad de soportar un cuerpo y en el mismo acto inaugura la sensibilidad de un cuerpo que se 鈥漵abe vivo鈥. Lo que humaniza es necesariamente el contacto con los otros en un devenir hist贸rico que se singulariza en ese instante, en el entre, efecto del encuentro con el cuerpo de la madre. Acto de agarrar lo vivo que instaura la ilusi贸n, unidad de dos que son uno. Ensue帽o que convierte al infans en mago y lo dota de una potencia: el poder de crear lo dado.

La modernidad nace bajo la idea de que para pensar es necesario dejar la materialidad del cuerpo afuera. As铆, desde la temprana divisi贸n de las ciencias humanas en disciplinas, los cuerpos fueron pensados como totalidades, sistemas biol贸gicos, quedando escindidos del alma, del pensamiento y del lenguaje. El aporte del psicoan谩lisis hace eje en la inscripci贸n en el orden simb贸lico como operatoria para el surgimiento del sujeto. Pero lo simb贸lico pensado como orden 煤nico e invariable requiere de la disociaci贸n de lo hist贸rico social y por lo mismo arrasa con la materialidad de ese encuentro. Ese encuentro en el que la Historia de la Humanidad se actualiza, cada vez, en la inmensa medida del 鈥榚ntre dos鈥.

Es a trav茅s de la sonoridad y el ritmo de la palabra encarnada en la madre que operar谩 la ternura velando la crueldad de la desnudez del cuerpo, lo carnal, lo descarnado de saber que estamos en carne viva, que estamos hechos de esa materialidad insoportablemente gr谩vida e incomprensiblemente viva.

Ponerle el cuerpo a la vida

鈥A Laura aquella vida basada en nuestra felicidad le resulta insoportable. Aquella felicidad es la muerte. No huye de esa felicidad para ser feliz. Huye de la felicidad para vivir鈥 Sara Ahmed

鈥淢e imagino que en primer lugar va a estar la carrera鈥me gustar铆a ser editora de una revista de moda, da para ganar plata, viajar y ser reconocida. Pareja fija, no me imagino. Creo que las relaciones llegan hasta un punto en el que ya est谩, ya te dieron todo lo que pod铆an dar y hay que pasar a otra cosa. Hijos鈥 me gustar铆a pero jam谩s quedar铆a embarazada porque me da miedo lo que pasa con tu cuerpo, me asusta, miedo a morir, muchas mujeres mueren en el parto鈥 Jam谩s los tendr铆a con alguien, despu茅s qued谩s pegado para toda la vida.

No traer铆a a alguien a este mundo en el que est谩 todo mal. Con las cat谩strofes ecol贸gicas no sabemos cu谩nto mundo m谩s va a haber鈥 S铆 adoptar铆a, pero adoptar铆a un adolescente. Por un lado, por lo dif铆cil que es la adopci贸n en este pa铆s, adem谩s, los que no fueron adoptados de chicos sufren mucho y me gustar铆a poder ayudar. Tambi茅n porque un adolescente ya est谩 est谩 formado y no tendr铆a que pasar por toda la situaci贸n del crecimiento y tener que criarlo, equivocarme por imponerle mis ideas鈥︹ Laura, 14 a帽os

Podemos pensar que Laura intenta controlar todo atisbo de conflicto o incomodidad, cualquier asomo de riesgo. En este esfuerzo s贸lo le queda objetalizar a los otros y consumir representaciones de deseo, aparentar una vida.

Si tal como ven铆amos planteando, la cultura actual, propone y ofrece para su consumo, formas de vida en las que se podr铆a prescindir de la materialidad de cuerpo y la muerte podr铆a ser asumida como una contingencia, asimismo elogia y supone una subjetividad basada en la individualidad y la autosuficiencia.

El otro, tambi茅n prescindible en esta humanidad post humana, queda investido de las figuras de lo peligroso cuando no, del enemigo y la confrontaci贸n con la diferencia es su pesadilla m谩s aterradora y por lo mismo debe ser suprimida y o evitada a cualquier precio.

Queremos las intensidades del deseo pero sin la angustia. Amores, revoluciones o hijos sin 鈥減recio a pagar鈥, sin ninguna 鈥減茅rdida鈥. O no nos implicamos mucho en nada, porque al final 鈥渟iempre duele鈥. La anestesia como forma de vida.

Se instituye una econom铆a libidinal compensatoria que es caracter铆stica de las redes sociales: la radicalidad exhibida en opiniones, sustituye cualquier exploraci贸n radical efectiva, es decir, evita el despliegue de la pregunta en relaci贸n al deseo.

Vidas sumidas y atrapadas, cuerpos modulados por una 鈥減edagog铆a de la crueldad鈥.

Contin煤a Laura en otra sesi贸n 鈥鈥uiero vivir pero me da fiaca porque si tengo que vivir esto todo los d铆as prefiero morir鈥.

Entonces pensamos que parad贸jicamente y al mismo tiempo podr铆amos escuchar ah铆 la fuerza de la deserci贸n de todos los 贸rdenes autom谩ticos, decisi贸n de no desear nada, como maniobra que intenta liberar a la vida de esa captura. La fantas铆a de muerte no es otra cosa que una ilusi贸n de salida, la 煤ltima apuesta a vivir, a sentirse real.

J贸venes desertores, vidas al margen de una sociedad que se desintegra, posibilidad de exilio del mundo, de este mundo. Deseo de sentido, de sentirse real.

Para sentirse vivo 驴habr谩 que saberse humano? y 驴Qu茅 es lo que humaniza? 驴Ser谩 posible que el cuerpo y sus afectos inauguren la posibilidad de un nuevo comienzo?

Cuerpos liberando al pensamiento de una metaf铆sica del poder. Algo del cuerpo se resiste a la mercantilizaci贸n. Esa metaf铆sica en nuestra 茅poca es la econom铆a.

Cuerpos como 煤ltimo basti贸n de resistencia/re-existencia del deseo o la vida en su m谩xima expresi贸n . Esto no va de suyo, sino que es efecto de una lectura cl铆nica, entre dos, en transferencia.

La deserci贸n como patolog铆a o como potencia a ser interpretada

鈥驴C贸mo hacer para jugar la apuesta a un destino 茅tico que no sea simplemente el de una mera estabilizaci贸n reactiva? Es este el desaf铆o al que nos enfrentamos.鈥 Suely Rolnik

Entonces nos preguntamos 驴Cu谩l es la br煤jula 茅tica que nos orientar谩 en nuestra cl铆nica? 驴Desde d贸nde estamos pensando?

En el contexto compartido post pandemia del miedo m脿s extremo a la enfermedad y la muerte, estalla el grito adolescente 鈥溌o quiero vivir m谩s!鈥. Hay una fuerza vital en el deseo de morir que es lo que queremos tratar de indagar. Desear morir rompe pactos, relaciones previas. Deseo de morir en un adolescente es una sacudida, un impensado.鈥淣o quiero seguir viviendo鈥, 鈥渜uiero desaparecer鈥 abre afectos e intensidades, l铆neas de subjetivaci贸n que hacen tambalear todos nuestros presupuestos.

鈥淢uchos hablan de cl铆nica de las depresiones al referirse a estos estados, tenemos que pensar m谩s bien en una cl铆nica de la desesperanza. 鈥esesperaci贸n y la desesperanza por vivir鈥.

Winnicott abre espacio a este impensado ubicando al derrumbe ps铆quico como una posible forma esperanzada de poder empezar a vivir. Dice: 鈥渓a mera cordura equivale a pobreza鈥.

Escuchamos en esa desesperanza 鈥渜uiero desaparecer鈥, al mismo tiempo un gesto desesperado por vivir, una invitaci贸n a interrumpir la inercia, un desertar como una forma diferencial de posicionarse, la apertura a la novedad, a crear nuevas formas de vida.

La contemporaneidad del psicoan谩lisis o c贸mo no ceder en la intenci贸n de 鈥渆star psicoanalistas鈥

鈥Percibir en la oscuridad del presente esta luz que trata de alcanzarnos y no puede hacerlo, esto significa ser contempor谩neos. Por ello los contempor谩neos son raros. Y por eso, ser contempor谩neos es, ante todo, una cuesti贸n de valor: pues significa ser capaces no s贸lo de tener la mirada fija en la oscuridad de la 茅poca, sino incluso percibir en esa oscuridad una luz que, dirigida hacia nosotros, se aleja infinitamente. Es decir, una cosa m谩s: ser puntuales a una cita a la que s贸lo se puede faltar.鈥 Agambem, Giorgio

Partimos de la idea de introducir lo no pensado, lo virtual, una fuerza que aunque real es intr铆nsecamente refractaria a la representaci贸n pero que se actualiza, en este caso, en el padecimiento de los j贸venes. Es eso, lo no pensado, lo que determina un 鈥榬eparto de lo sensible鈥 condicionando la lectura y por lo mismo los modos de intervenci贸n sobre la cl铆nica.

Nuestra rara tarea es resonar y hurgar en torno a esos lazos, esas gestualidades del cuerpo, percepciones colectivas a煤n incipientes. Se trata de escuchar afectos. 驴A qu茅 llamamos afectos? A la modificaci贸n del cuerpo que aumenta o disminuye la potencia de actuar o de pensar. Una b煤squeda por 鈥渃urar鈥, lo m谩s posible, a las vidas de su impotencia.

La apuesta a un estar psicoanalistas involucra tambi茅n al propio cuerpo, excesos que recaen sobre el cuerpo del analista: los dolores, el agobio, la angustia, el insomnio, son los efectos del dilema 茅tico al que nos confronta cotidianamente la cl铆nica con adolescentes y que al llegar al inquietante abismo, luego del trabajoso tr谩nsito por bordes escarpados, nos hace preguntarnos 驴por qu茅?

Cuenta Rodolfo Kusch en su texto vivir en Maimar谩:

鈥淐uando le cuento a alguien que me radiqu茅 definitivamente en Maimar谩, siempre me responde con un gesto de asombro. 驴Por qu茅?鈥 La pregunta no surge en relaci贸n a la lejan铆a, ni a la accesibilidad, ya que no es tanta la distancia y hay medios para llegar. El asombro, alguna raz贸n tiene que tener, y parece estar m谩s en relaci贸n a la sensaci贸n de que estuviera del otro lado, de que hubiera una frontera. Y se dir铆a que hace referencia a que Maimar谩 est谩 ubicada en una zona en la cual no se vivir铆a as铆 nom谩s.鈥

Estar psicoanalistas. 驴Por qu茅 asumir铆amos el riesgo de esta apuesta? Es que hay que aventurarse a buscar m谩s all谩 de la fronteras lo impensado y lo impensable de un saber que se encuentra, s贸lo si existe el 谩nimo que anima al cuerpo a ese gesto heroico, gesto de aquel que volvi贸 avivado de ese m谩s all谩 y que ahora, por lo mismo, est谩 un poco m谩s agarrado a la vida. Encuentro de lo m谩s 铆ntimo en lo m谩s extranjero.

Quiz谩s porque lo que nos hace humanos es un saber del cuerpo que se hace o铆r a trav茅s de los afectos, los efectos de las fuerzas del mundo sobre 茅l. Es que somos humanos hasta que somos polvo y la vida vuelve a perseverar a pesar, muy a pesar nuestro, y gracias a nuestro devenir nada. Un destino que vuelve a hermanarnos, como parte de una Naturaleza de lo vivo, en la que lo m谩s personal es lo m谩s impersonal, a riesgo de ser carnal.

Bibliografia

AGAMBEM, Giorgio: Desnudez. Buenos Aires. Adriana Hidalgo Editora, 2011

AHMED, Sara: La promesa de la felicidad. Buenos Aires. Caja Negra, 2019

BERARDI, Franco: El umbral. Buenos Aires. Tinta Lim贸n, 2020

DELEUZE, Gilles: La imagen tiempo. Estudios sobre el cine 2. Barcelona, Buenos Aires, M茅xico. Paidos Iberica, 1985

DOUFURMARTELLE, Anne: Elogio del riesgo. M茅xico. Nocturna/ Paradiso , 2019.

FERNANDEZ, Ana Maria: J贸venes de vidas grises. Buenos Aires. Bibios, 2017

GIORGI, Gabriel; KIFFER, Ana: Las vueltas del odio. Gestos, escrituras, pol铆ticas. Buenos Aires. Eterna Cadencia, 2020

KUSCH, Rodolfo: Vivir en Maimar谩. Revista Adynata. 2021

NANCY, Jean Luc: Corpus. Madrid. Arena Libros, 2003

RODRIGUEZ, Jorge: So帽ar con los dedos:entre Freud y Winnicott, Buenos Aires. Letra Viva, 2015.

ROLNIK, Suely: Esferas de la insurrecci贸n. Apuntes para descolonizar el inconsciente. Buenos Aires. Tinta Lim贸n, 2019.

ROZITCHNER, Le贸n: Materialismo enso帽ado. Buenos Aires. Tinta Lim貌n, 2011

SEGATO, Rita: Pedagog矛a de la crueldad. Buenos Aires. Prometeo Libros, 2018

ULLOA, Fernando: Novela cl矛nica psicoanal铆tica. Buenos Aires. Paidos, 1985.

Agrademciento sentido

Me gusta esto: Me gusta Cargando…

Relacionado