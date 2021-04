El pasado jueves, 22 de abril, se reunieron en Madrid entre otras personas, Bernardo Ciriza, Consejero de Cohesi贸n Territorial del Gobierno de Navarra y Casimiro Iglesias, director general de Planificaci贸n y Evaluaci贸n de la Red Ferroviaria en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. En dicha reuni贸n se confirm贸 el continuar desarrollando la llamada conexi贸n ferroviaria de la l铆nea Casetas-Bilbao por el llamado corredor navarro del tren de alta velocidad o altas prestaciones. Para ello se realizar谩 una inversi贸n de unos 40 millones de euros en la obra del enlace de 4,1 kil贸metros desde el viaducto (nuevo puente previsto sobre el r铆o Ebro en Castej贸n), procediendo a iniciar el correspondiente estudio informativo, incluyendo su tramitaci贸n ambiental, en un no determinado corto plazo de tiempo.

Tambi茅n cabe destacar que el Estado ha asignado 62,67 millones de euros en 2021 para avanzar en las obras del TAV/TAP entre Villafranca-Olite y Olite-Tafalla y este mismo a帽o, tambi茅n se prev茅 contratar el proyecto constructivo del tramo Tafalla-Comarca de Pamplona seg煤n los datos, informaci贸n y voluntad pol铆tica de los Gobiernos de Navarra y del Reino de Espa帽a.

Si a帽adimos que la Presidenta Chivite y su Gobierno quieren hacer una nueva estaci贸n de ferrocarril en Tudela para el TAV/TAP como dijo hace algunas semanas en una entrevista y que el Ayuntamiento de Pamplona-Iru帽ea, exige tambi茅n activar y acelerar el PSIS en Etxabakoitz para hacer la nueva estaci贸n del TAV/TAP y seguir con el pelotazo y la especulaci贸n inmobiliaria que sostiene dicho plan sectorial, nos encontramos con que los gobiernos (el del r茅gimen, el del cambio y el de progreso) nada han hecho y est谩n haciendo por paralizar realmente la construcci贸n del TAV/TAP en Navarra y en otras partes del Estado espa帽ol.

La situaci贸n de deuda insostenible que tiene el Estado espa帽ol entre otras razones, por las inversiones multimillonarias en l铆neas de alta velocidad en los 煤ltimos 30 a帽os, con el consiguiente desmantelamiento del ferrocarril como servicio p煤blico, han sido constatadas y denunciadas por informes de instituciones europeas y espa帽olas en los 煤ltimos 10 a帽os especialmente.

Resulta descorazonador que a nivel institucional no haya apuesta por ning煤n grupo con poder de incidir en los presupuestos del Estado y de Navarra, para marcar l铆neas rojas que no se pueden transgredir. Con la que est谩 cayendo y no s贸lo es cuesti贸n de la sindemia del covid, desde la crisis financiera del capitalismo global en el 2008 referencial y con los diferentes gobiernos habidos desde entonces, se sigue manteniendo un modelo que fortalece un sistema pleno en corrupci贸n, despilfarro, destrucci贸n e imposici贸n.

Necesitamos un Tren P煤blico y Social para el transporte de personas y mercancias aprovechando los recursos, trazados y estaciones y apeaderos existentes. Esa propuesta, alternativa al TAV/TAP, fue concretada por la Fundaci贸n Sustrai Erakuntza despu茅s de casi dos a帽os de presentaciones, debates, incorporaciones y an谩lisis hace m谩s de 3 a帽os, recorriendo m谩s de 20 localidades, con m谩s de 40 reuniones en las que participaron m谩s de 600 personas y m谩s de un millar v铆a redes sociales. Hay alternativa y se llama TPS, solo hace falta voluntad pol铆tica para llevarla acabo por las instituciones que dicen defender los intereses sociales.

El movimiento popular, en este caso contra el TAV/TAP, no est谩 en sus mejores d铆as en cuanto a fuerza y presencia en las calles, pero lo hay y existe a pesar de los tiempos que tocan, donde parece que todo se resuelve con un tweet o el pragmatismo de agarrarse a clavos ardiendo para justificar lo injustificable. No se puede decir que se est谩 contra el TAV/TAP y a favor del Tren P煤blico y Social y asumir como inevitable los conceptos, el discurso y los hechos que apuntalan un modelo que sigue con m谩s o menos dinero y plazos, construyendo una infraestructura que mantiene el latrocinio de dinero p煤blico de la sanidad, la educaci贸n, las pensiones y de la mejora de los servicios del tren actual por poner unos ejemplos que siguen siendo tan vigentes como antes. El dinero del TAV es incompatible con la idea de dejar a nadie atr谩s. O estamos a Rolex o estamos a setas…, y es 茅poca de setas.

Fdo.: PABLO LORENTE ZAPATERIA

En representaci贸n de la Fundaci贸n Sustrai Erakuntza