Se trata de la mina Veladero que opera la multinacional canadiense Barrick Gold y que contamin贸 al menos cinco r铆os en la provincia de San Juan. Por Federico Trofelli*.

Entre el 12 y 13 de septiembre de 2015, la multinacional canadiense Barrick Gold protagoniz贸 el mayor 鈥渁ccidente鈥 minero de la historia en Argentina al contaminar millones de litros de agua de al menos cinco r铆os en la provincia de San Juan. Este tipo de episodios en su Proyecto Veladero no fueron aislados, sin embargo, la empresa alarg贸 el per铆odo de sus actividades extractivas por una d茅cada m谩s exponiendo a los habitantes de la regi贸n.

A seis a帽os de aquel desastre, todav铆a nadie rindi贸 cuentas. Por un lado, hay ocho empleados de la empresa que deber谩n someterse a la justicia local; mientras que un pu帽ado de tres ex funcionarios nacionales har谩n lo propio ante el fuero penal federal. Mejor suerte tuvieron los funcionarios provinciales que ni pisar谩n los estrados judiciales.

鈥淓l derrame del a帽o 2015 fue el peor desastre ambiental minero de la historia argentina. Fueron millones de litros de soluci贸n cianurada y mercurio que terminaron contaminando, seg煤n pericias oficiales de la Polic铆a Federal Argentina, al menos a cinco r铆os con afectaci贸n en sus cauces hasta la actualidad鈥, cuenta a Tiempo el abogado Enrique Viale, quien representa a la Asamblea J谩chal no se Toca, en referencia a la ciudad que est谩 situada a 300 kil贸metros r铆o abajo de Veladero, en el Departamento de Iglesia.

De acuerdo al expediente judicial, que ya fue elevado a juicio oral, todo se origin贸 por 鈥渓a rotura de una de las v谩lvulas de venteo en el circuito PLS (pila delixiviaci贸n) lo que ocasion贸 el derrame de un mill贸n setenta y dos mililitros de soluci贸n cianurada hacia el r铆o Potrerillos hasta llegar al r铆o J谩chal鈥.

El abogado cont贸 el derrotero de la investigaci贸n: 鈥淒espu茅s de un largo proceso judicial en la justicia federal en Comodoro Py, a trav茅s del juez Sebasti谩n Casanello, se logr贸 cerrar la instrucci贸n y llevar a juicio oral a tres exsecretarios de Ambiente de la Naci贸n y al exsecretario de Miner铆a, algo in茅dito que nunca pas贸 por incumplir una norma ambiental como la Ley de Glaciares, porque si se hubiese cumplido, ese proyecto minero no hubiera generado ese tipo de contaminaci贸n鈥.

Viale aclar贸 que el juicio oral deb铆a haberse realizado en 2020, pero por la pandemia se suspendi贸. 鈥淎hora estamos esperando que se nos d茅 una fecha. El juicio qued贸 a cargo de la jueza Servini de Cubr铆a y los imputados est谩n acusados de incumplimiento de los deberes de funcionario p煤blico鈥, agreg贸. Se trata del ex secretario de Ambiente, Sergio Lorusso; el ex secretario de Ambiente de la Naci贸n y actual intendente de Berazategui, Juan Jos茅 Mussi; y el ex secretario de Miner铆a, Jorge Mayoral.

Como se sabe, ning煤n funcionario de la provincia de San Juan est谩 siendo investigado. Para el abogado, 鈥渆sta impunidad fue garantizada por el gobierno provincial y la propia Corte Suprema de Justicia de la Naci贸n cuando dividi贸 la competencia de la investigaci贸n judicial sac谩ndole una parte a la justicia federal, que ven铆a haciendo un buen trabajo, y mand谩ndole el resto del expediente a la justicia de San Juan鈥.

鈥淓so garantiz贸 la impunidad -insisti贸 Viale-, porque terminaron procesados, ni siquiera condenados, ocho operarios de tercer nivel, ning煤n funcionario provincial ni CEO o gerente de la empresa Barrick鈥. Es que el entonces juez penal de J谩chal, Pablo Oritja, le imput贸 a los empleados de la empresa un delito culposo por negligencia o impericia, al haber contaminado el agua transgrediendo la Ley Nacional de Residuos Peligrosos.

Hace unos meses atr谩s, la empresa canadiense extendi贸 por al menos 10 a帽os m谩s la vida de la mina de oro Veladero. Consultado si las garant铆as est谩n dadas para que la empresa no vuelva a afectar los recursos naturales de la regi贸n, Viale puntualiz贸 que 鈥la operaci贸n en s铆 misma de la empresa es contaminante, la propia actividad y la cantidad de agua que requiere, el lugar donde se asienta es violatoria de la Ley Nacional de Glaciares; Veladero est谩 en un lugar donde nacen los r铆os, por eso, cada derrame termina contaminando muchos r铆os. Est谩 en un ambiente glaciar y periglaciar prohibido por la ley. La Espada de Damocles sigue sobre la cabeza de los sanjuaninos y del resto del pa铆s porque ah铆 nacen muchos de los r铆os que cruzan la Argentina鈥.

