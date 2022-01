–

De parte de CNT Elche January 29, 2022 35 puntos de vista

Hace una semana enviamos un correo a la persona responsable de las relaciones laborales de la empresa, una vez m谩s se nos vuelve a ignorar y se nos da la callada por respuesta.

Desde marzo del 2020, la empresa no ha respondido a ninguna de nuestras comunicaciones, ni correos ni burofaxes, tan solo han reaccionado cuando se les ha advertido que plantear铆amos un conflicto judicial contra la empresa cuando uno de nuestros afiliados sufri贸 un accidente laboral a causa del deficiente estado de una m谩quina.

En esta ocasi贸n y ante la situaci贸n creada por la nueva variante del Covid y tras recibir varias consultas de personal del almac茅n, enviamos este correo:

Dada la alta incidencia de contagios por COVID en los almacenes, y tras la 煤ltima asamblea de nuestra secci贸n sindical, nos han surgido una serie de dudas.

Estamos ante una incidencia muy alta de casos, con 谩reas donde el porcentaje de bajas por esta enfermedad superan el 30%, con un goteo continuo de compa帽eras y compa帽eros que van contagi谩ndose todas las semanas, lo que provoca una disminuci贸n de personal para realizar las tareas diarias y dificulta alcanzar los objetivos de producci贸n, adem谩s de aumentar la carga de trabajo al ser menos operarios.

Hemos constatado tambi茅n un aumento de la inquietud frente a 茅sta situaci贸n en el personal de los almacenes y de oficinas, donde tambi茅n tenemos afiliaci贸n, compa帽eras y compa帽eros que nos han trasladado su preocupaci贸n, ya que tienen hijos a su cargo o personas sensibles que conviven con ellas y temen por su seguridad. La mayor铆a de las personas con las que hemos hablado consideran insuficientes las medidas adoptadas por la empresa ante esta situaci贸n, por lo que os trasladamos nuestras dudas y las sugerencias que nos han hecho llegar personas de toda la empresa.

驴Se ha planteado la empresa realizar en las 谩reas donde la incidencia de bajas por contagios supere el 25% de la plantilla, hacer pruebas PCR a toda la plantilla del 谩rea para detectar contagios y positivos asintom谩ticos, y tomar medidas para frenar la incidencia del COVID y evitar el continuo goteo de bajas que dejan a algunas 谩reas con un personal bajo m铆nimos?.

驴Se ha considerado la posibilidad, en los casos de personas que se reincorporan tras la baja por COVID, de realizar antes de su reincorporaci贸n un test PCR para confirmar que dan negativo?. Se ha hablado con algunas de 茅stas personas y nos dicen que ni la seguridad social ni el servicio m茅dico de la empresa les han realizado prueba alguna antes de volver a su puesto de trabajo.

Dado el alto n煤mero de personas asintom谩ticas, 驴se ha considerado la opci贸n de realizar test de ant铆genos de forma aleatoria y voluntaria cada poco tiempo a todo el personal que lo solicite, mientras dure esta alta incidencia, como una especie de cribado para detectar posibles casos asintom谩ticos como forma de prevenci贸n?.

Nos comentan tambi茅n algunas personas que se han ido trabajadores a casa desconociendo el protocolo que les han marcado y las pruebas o no que les realizan antes o despu茅s de su incorporaci贸n. Por lo que vemos conveniente incidir m谩s en este tema para aclarar dudas, de forma que 茅sta informaci贸n este disponible para todo el personal de la empresa. Conocemos el documento 鈥淓strategia casos Covid 鈥 19鈥, facilitado al personal de oficinas, 驴este documento es solo para el personal de oficinas o es de aplicaci贸n para todas las personas que trabajan en la empresa?. Por lo que hemos constatado no se aplica al personal de almacenes, al menos no en toda su extensi贸n.

Esperamos que nos contest茅is y poder resolver las dudas del personal ante 茅sta situaci贸n in茅dita. Por otra parte, hace unos meses os hicimos llegar una propuesta mediante burofax, sobre los permisos para parejas no casadas ni inscritas como pareja de hecho, no habiendo recibido respuesta alguna al mismo. Trasladamos el documento a la mayor铆a de sindicatos del comit茅, recibiendo el apoyo a esa medida propuesta por parte del Sindicato Independiente, y del sindicato UGT, as铆 como de una gran mayor铆a del personal empleado en la empresa, que la consideraban justa y coherente. 驴Va a ser esa la pol铆tica de la empresa, ignorarnos y no respondiendo a lo que planteamos?, de ser as铆 tomaremos nota.

Si la empresa contin煤a en esta l铆nea, tendremos que tomar medidas m谩s contundentes, nuestra afiliaci贸n va en aumento, y por tanto, tambi茅n nuestra capacidad para actuar.

Secci贸n Sindical CNT. CNT Sindical Tempe