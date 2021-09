–

De parte de Briega September 1, 2021 21 puntos de vista

“A TOMAR VIENTOS LOS MOLINOS”

Cristina Alonso Gutiérrez

Así rezaba el cartel de una mujer motorizada que acompañó el trayecto

de la concentración convocada el sábado 21 de agosto en Santander por

la Asamblea contra Viento y Marea para impedir la instalación de medio

centenar de proyectos que suponen una amenaza para los habitantes de las

zonas rurales de los Valles campurrianos y pasiegos.

Cerca de quinientas personas escenificando el éxodo rural, arrastrando

maletas y cargando cuévanos a la espalda, rastrillos y otros aperos de

labranza en mano, junto a coloridas banderas de los pueblucos cántabros

que ondearon por el Paseo Pereda de la capital con el mar de fondo y

ante las sorpresivas caras de los viandantes desconocedores de las

pretensiones empresariales que supondrán un importante deterioro

medioambiental y una crisis para la población rural afectada.

Con altavoz en mano y música de gaitas, tambores y otros instrumentos

tradicionales se comenta la lamentable degradación que supondría la

instalación de estos súper gigantes molinos para la flora y la fauna y

por supuesto para los humanos, “esos locos bajitos” que decía

Serrat, que quedamos por el planeta repartidos y que con voz crítica

negamos a golpe de chirigota la instalación de estos proyectos

coreando: “ Si ponen los molinos, echan a los vecinos…Pueblos vivos,

pueblos combativos, Nos sobran molinos, nos sobran motivos, mi pueblo,

mi gente, mi forma de pensar no se arrodillan ante Green capital….”

Amenazando con falsas promesas de prosperidad disfrazan ruidos,

molestias, enfermedad, contaminación, erosión del suelo, matanzas de

aves, devastación del sector primario y turístico de la zona.

La unión hace la fuerza, y como pasó con el fracking y la instalación

de la central térmica de Sniace la solidaridad de la ciudadanía

arropada por plataformas se solidarizan y agrupan para informar y

sensibilizar haciendo frente y ganando la partida, a los intereses de

mafiosas empresas sin escrúpulos dispuestas a todo con tal de obtener

energía, obligándonos a cuestionarnos nuestra forma de vida y nivel de

consumo para no tener que arrasar con la naturaleza de una u otra

manera.

Durante la concentración y pasacalles se leyó un comunicado elaborado

por la Asamblea contra Viento y Marea:

“Ganaderos, hosteleros, agricultores, pequeños empresarios, vecinos

cualquiera. Todos seremos víctimas de este atentado contra La Montaña,

contra Cantabria: Las formas de vida tradicionales, los emprendedores,

quienes os damos de comer y alojamos en nuestro bello entorno, quienes

mantenemos viva La Tierruca…Un atentado contra el sentido común y el

bienestar colectivo, por una migajas que no solucionarán ni el

bienestar económico ni la crisis energética. ¿Qué clase de vino

habrán tomado quienes dicen, en este asunto, que no se puede ir en

contra del progreso de la humanidad? Esto, señoras y señores, no nos

lo disfracen de progreso. Esto no es más que clientelismo a grandes

corporaciones. Que por electricidad no sea. Que producimos ahora mismo

el triple de lo que usamos”…

ALTERNATIVAS A LA BARBARIE

Una posible alternativa recogida en la Ley 7/2021 tiene por objeto la

transición a un que genere empleo decente y contribuya a la reducción

de las desigualdades a través de un modelo circular que garantice el

uso racional de los recursos, y da prioridad a la integración de las

tecnologías renovables promoviendo las centrales hidroeléctricas

reversibles.

Otra propuesta consiste en la elaboración de un mapa de exclusión

eólica, con el fin de hacer compatible este desarrollo con la

conservación de las aves. En la Montaña Oriental y Pasiega existe una

gran profusión de instalaciones eólicas, y también se concentra la

mayor cantidad de nidos de alimoche, ave en peligro de extinción. Por

ello, el informe de la Fundación Naturaleza y hombre recomienda ser

extremadamente prudente y proteger el corazón de la población de

alimoche, teniendo presente la proyección de la mortalidad anual que

provocan los aerogeneradores y que el mayor abandono de nidos se da en

las áreas más pobladas de parques eólicos.

Cabe denunciar la falta de participación y transparencia en la

tramitación de los proyectos eólicos. Debería contemplarse proyectos

participativos consultando a los vecinos, movimientos sociales,

asociaciones ecologistas, federaciones, cooperativas, plataformas

ciudadanas y demás para que cada uno desde su responsabilidad aporte su

visión y se acuerden los proyectos de manera democrática, consensuada

y para el bien común, evitar un cambio climático y evitar el cambio

climático. SEO/BirdLife, por ejemplo señala que debería elaborarse un

único estudio ambiental por parte del promotor para que, después, sea

analizado en un único procedimiento por la administración pública.

Sin embargo, los proyectos se han presentado de forma fragmentada y con

estudios de impacto ambiental deficientes.

El Defensor del Pueblo estudiará si la evaluación ambiental del parque

eólico “el Escudo” se elaboró de forma correcta. A este organismo

se puede recurrir para valorar todos y cada uno de los proyectos y el

impacto medioambiental y humano y a los profesionales que verán

afectados sus puestos de trabajo y su salud así como el valor de sus

viviendas y el territorio.