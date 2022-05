–

De parte de Briega

¡A tomar vientos!

Nace una nueva campaña en Cantabria de denuncia frente al expolio y la estafa que suponen los proyectos de polígonos eólicos. La campaña ha puesto a disposición de la gente un blog en el que están subiendo herramientas de denuncia para el uso libre como un carta para el buzoneo por los valles en amenaza de la estafa de los eólicos, un mapa de Cantabria en el que se muestra el engaño del recientemente anunciado solo 3% de territorio cántabro afectado por los proyectos eólicos, y una carta para recoger firmas en cada municipio afectado exigiendo a cada ayuntamiento la declaración de zona de exclusión eólica del mismo.

Además, a través del blog se van publicando artículos y comunicados para contribuir a seguir destapando el expolio y la estafa que suponen estos proyectos (https://atomarvientos.noblogs.org/). Aquí os dejamos la carta de buzoneo, descargable desde el blog, que explica las motivaciones de esta nueva campaña:

Vecinas y vecinos del valle…

¡¡¡¡Otra vez con los molinos a vueltas…!!!! ahora que nos han dicho que estemos tranquilas, que no hay peligro, que nos han escuchado gritar, que han oído los campanos en las ciudades bajando de todos los pueblos de Cantabria, que nos han visto en las manifestaciones …!!!!

¡¡¡Otra vez con los molinos a vueltas… si ya han dicho que nos quedemos quietas, que callemos ya, que quitemos los carteles, que estamos seguras y no hay de qué preocuparse!!!

¡¡¡Otra vez con los molinos a vueltas… si ya han dicho que solo el 3% del territorio estará afectado!!!

¿¿¿¿Otra vez con los molinos a vueltas????

Pues sí, vecinas, pues sí… otra vez con los molinos a vueltas… ¿os acordáis cuando empezamos y en los ayuntamientos nadie sabía nada?, o eso decían, cuando empezamos a buscar información y nos llamaban exagerados, que no había motivo para preocuparse, que no había planes… y resultaba que había carpetas y carpetas presentadas por las empresas con planes para convertir nuestros montes en suelo industrial…

Ahora resulta que se han dado cuenta de que estos polígonos no son bienvenidos, y por tanto les van a quitar votos, así que han vuelto a hacer lo mismo: ¡¡esconderlos!!

Justo antes de Semana Santa el Gobierno de Cantabria ha enseñado su plan y nos enseña un mapa. El mapa, dice, que tiene solo un 3% del territorio de Cantabria condenado a la estafa de los polígonos eólicos… tranquilos!! solo el 3%

Pues quienes seguimos a vueltas con los molinos tenemos algo que explicar:

Las zonas destinadas a albergar polígonos coinciden en gran medida con los solicitados, con variaciones mínimas, las empresas estarán contentas.

En ese mapa no han incluido las líneas de alta tensión que parten los pueblos y los valles, así como las subestaciones eléctricas, solo han dejado ver el hueco de los aerogeneradores, con lo que no se puede ver el verdadero daño en los municipios.

Nos dicen que algunos polígonos no se van a crear, pero dejan el espacio para que se presenten otros iguales o muy parecidos si hace falta, ahora con un cambio de ley con la que ya no es necesario evaluar los impactos en los pueblos y montes.

En resumen, el 3% del territorio de Cantabria en realidad es solo una pequeña zona que han señalado para colocar los molinos y la afectación recaerá en los siguientes municipios, por orden alfabético:

Ampuero, Anievas, Arenas de Iguña, Arredondo, Bárcena de Pie de Concha, Cabezón de la Sal, Cabuérniga, Camargo, Campoo de Enmedio, Campoo de Suso, Campoo de Yuso, Cartes, Castañeda, Castro Urdiales, Cieza, Corvera de Toranzo, Guriezo, Herrerías, Mazcuerras, Miera, Molledo, Lamasón, Las Rozas de Valdearroyo, Liendo, Liérganes, Los Corrales, Los Tojos, Luena, Penagos, Peárrubia, Pesquera, Piélagos, Puente Viesgo, Ramales, Rasines, Reinosa, Rionansa, Riotuerto, Ruesga, San Felices, San Miguel de Aguayo, San Pedro del Romeral, Santa María de Cayón, Santiurde de Reinosa, Santiurde de Toranzo, Torrelavega, Tudanca, Valdálida, Valdeolea, Valdeprado del Río, Valderredible, Valle de Villaverde, Vega de Pas, Villacarriedo y Villafufre.

¿Esto os parece el 3% de Cantabria? Son más del 50% de los municipios de Cantabria… a nosotras nos parece una ESTAFA, un nuevo engaño de quienes no quieren aceptar que Cantabria no quiere ver su territorio partido, sacrificado en trocitos, arrasado… un nuevo engaño de las empresas que quieren sacar dinero a costa de las personas que vivimos en el mundo rural para llevarse la energía a las grandes ciudades…

Sabemos que cuando un territorio se rompe y estropea a nadie le importa ya lo que pase con él, con sus pueblos y sus gentes… ¡esto puede ser solo el principio!

¡¡Así que sí, vecinos, seguimos a vueltas con los molinos!!

¡No permitamos la estafa!

¡¡No al mapa de la estafa!!