–

De parte de Nodo50 June 14, 2022 215 puntos de vista

A Corporaci贸n da Radio e Televisi贸n de Galiza que Feij贸o xestionou durante trece anos enfrenta nos tribunais outras 230 demandas por contrataci贸ns irregulares, despedimentos ilegais, reclamaci贸ns de cantidades e persecuci贸n laboral.

O ex presidente da Xunta, Alberto N煤帽ez Feij贸o, nunha imaxe de arquivo

Juan Oliver

A Corporaci贸n Radio e Televisi贸n de Galiza (CRTVG), a empresa p煤blica propietaria da Televisi贸n de Galiza (TVG) e a Radio Galega (RG), acumula no 煤ltimos dezasete anos case 400 sentenzas en contra por vulneraci贸n de dereitos laborais e fundamentais dos seus traballadores, que estes relacionan coa manipulaci贸n da li帽a editorial dos medios p煤blicos para os p贸r ao servizo dos intereses do Partido Popular.

A grande maior铆a de sentenzas foron publicadas baixo o mandato de Alfonso S谩nchez Izquierdo, director xeral do ente desde que Alberto N煤帽ez Feij贸o accedeu ao poder en 2009, e quen, apesar do c煤mulo de decisi贸ns xudiciais que pon en d煤bida a idoneidade da s煤a xesti贸n e a da s煤a equipa, contin煤a ainda hoxe no cargo con Alfonso Rueda 谩 frente do Executivo auton贸mico.

Segundo os traballadores, a vulneraci贸n sistem谩tica dos seus dereitos mantense desde hai case d煤as d茅cadas, apesar da recorrente constataci贸n xudicial das ilegalidades da estratexia laboral da direcci贸n. Na actualidade, aseguran, hai case outros 230 procedementos xudiciais en curso en mans dos xu铆ces do Social por diversos motivos, desde reclamaci贸ns de cantidades e atrasos at茅 demandas por despedimentos nulos ou improcedentes, de fixeza ou indefinidade ou de discriminaci贸n por raz贸n de sexo ou motivos ideol贸xicos.

鈥溍 a estratexia do desleixo, baseada na crenza de que o di帽eiro p煤blico consegue soportar todo鈥, apunta Mat铆as Movilla, avogado laboralista socio do despacho Vento Avogados e Asesores, que ga帽ou 谩 CRTVG centenares de casos. E non se trata dunha esaxeraci贸n coloquial. O primeiro foi en 2005, cando conseguiu que un xu铆z declarase que a contrataci贸n dun traballador da delegaci贸n de Vigo atrav茅s dunha produtora privada era unha cesi贸n ilegal, o que provocou unha fervenza de sentenzas favorabeis a outros empregados en situaci贸n similar en todas as delegaci贸ns. S贸 no seu despacho conseguiron m谩is de cen sentenzas favorabeis en poucos anos.

M谩is tarde, Movilla comezou a levar casos de traballadores da sede central da CRTVG en San Marcos, perto de Compostela, que foran contratados irregularmente atrav茅s de empresas de traballo temporal. 鈥淎lg煤n mesmo era o director dun informativo鈥, lembra. Ga帽aron outros dous centenares e tal de procedementos.

Movilla cre que a direcci贸n da CRTVG utiliza a precarizaci贸n das condici贸ns laborais e a xudicializaci贸n permanente das relaci贸ns cos traballadores como 鈥渆stratexia do medo鈥 para evitar as cr铆ticas pola manipulaci贸n informativa e encurralar non s贸 os xornalistas d铆scolos, sen贸n calquera empregado que ouse a p贸r en cuesti贸n. 鈥淪en a dedicaci贸n, a xenerosidade e a solidariedade sindical dalg煤ns traballadores ser铆a impos铆bel conseguir que os xu铆ces revertesen moitas das situaci贸ns que denunciamos鈥, concl煤e.

鈥淎s pr谩cticas da direcci贸n non se xustifican en ningunha administraci贸n p煤blica, e probabelmente tampouco ser铆an admisibeis en ningunha empresa privada鈥, lamenta Raquel Lema, delegada da Confederaci贸n Unitaria de Traballadoras (CUT), o sindicato maioritario na compa帽铆a. 鈥淓stableceron un sistema de relaci贸ns laborais baseadas no medo que acabou por conformar un contorno t贸xico cun enorme risco para a sa煤de psicosocial da empresa鈥, advirte.

Segundo Lema, moito m谩is da metade do cadro de persoal, entre o 60% e o 70% das 912 persoas que a compo帽en, tiveron que acudir nalg煤n momento aos tribunais para reclamar os seus dereitos. A grande maior铆a destas persoas ga帽aron, a铆nda que asumindo o enorme custo persoal e profesional que sup贸n enfrentar durante anos un empregador que ten ao seu dispor todos os medios necesarios, pagados co orzamento p煤blico, para eternizar os casos recorrendo sentenzas de instancia en instancia at茅 o 煤ltimo degrau do procedemento.

S贸 no 煤ltimo ano, o Tribunal Superior de Xustiza de Galiza (TSXG) fallou en polo menos dezaoito ocasi贸ns a favor dos traballadores e en contra da CRTVG, 谩 que condenou por asediar xornalistas, furar folgas, contratar traballadores de forma irregular, despedilos ilegalmente ou mantelos en condici贸ns precarias.

Un dos 煤ltimos casos foi resolvido a favor de Carlos Jim茅nez, locutor da Radio Galega listado e sancionado ilegalmente como represalia por apoiar 鈥淒efende a Galega鈥, a plataforma de traballadores que se mobilizan todos as sextas-feiras desde hai catro anos para defenderen a liberdade de prensa e denunciaren as presi贸ns pol铆ticas e a manipulaci贸n. As铆 o declarou probado o TSXG, que ratificou na s煤a integridade a sentenza do xu铆z que lle deu a raz贸n en primeira instancia.

Vinculado 谩 empresa desde 1993, Jim茅nez conta con outras quince sentenzas favorabeis nas demandas que tivo que ir interpondo para que os xu铆ces obrigasen a empresa a respectar e cumprir con el as condici贸ns de traballo e salariais m谩is esenciais, despois de lustros de o manter en precario mediante contratos temporais que chegaban a durar s贸 medio d铆a. 鈥淨uen destaca contra a manipulaci贸n ou en defensa dos dereitos laborais faino porque defende esta empresa, por m谩is que a direcci贸n queira facer ver o contrario鈥, asegura.

En 2019, o movemento 鈥淒efende a Galega鈥 ga帽ou o premio 谩 liberdade de expresi贸n Jos茅 Couso que concede cada ano o Colexio de Xornalistas de Galiza. Segundo os traballadores, a TVG censurou a noticia, que si recollera sempre en edici贸ns anteriores do premio, e a direcci贸n prohibiu que se emitise nos informativos a peza sobre o tema que xa fora montada.

Outra sentenza recente 茅 a que afecta 谩 xornalista Andrea de Francisco. O pasado 2 de marzo, os xu铆ces do TSXG condenaron 谩 TVG por discriminala por ser muller ao negarlle o dereito a conciliar o horario laboral co coidado das s煤as d煤as fillas, de ano e medio e catro anos de idade. Al茅n dese caso, que a empresa recorreu, De Francisco mant茅n outros dous litixios coa compa帽铆a: unha demanda de vulneraci贸n de dereitos porque a direcci贸n de S谩nchez Izquierdo recusou reco帽ecer que ela ti帽a o deber inescus谩bel de coidar das fillas cando as cuarentenas da pandemia as obrigaron a ficar na casa, e outro para que a consideren fixa no seu lugar despois de vinte e catro anos de ocupalo en precario.

鈥溍 unha t谩ctica constante desde hai d煤as d茅cadas: n茅ganche os dereitos m谩is elementares e dinche que vaias reclamalos aos tribunais. E a铆nda que perdan casos un atr谩s doutro, fican insensibeis. Contin煤an recorrendo e mant茅ndote nunha situaci贸n inest谩bel e complicada do punto de vista persoal e profesional鈥, explica.

A xesti贸n de S谩nchez Izquierdo incl煤e centos de casos individuais como os anteriores, mais Raquel Lema lembra que hai outros de car谩cter colectivo que a empresa tam茅n perdeu ou que, na s煤a opini贸n, est谩 en v铆as de perder.

O pasado 7 de xu帽o, o TSXG deu 谩 CRTVG un mes de prazo para negociar coas traballadoras e alcanzar un acordo despois de que a CUT denunciase que durante a greve do pasado 28 de outubro foran emitidos contidos enlatados como se fosen do d铆a, inclu铆ndo locuci贸ns e v铆deos de xornalistas e presentadores que secundaran o paro mais que, desa forma, aparec铆an en p煤blico como se non o tivesen feito.

P煤blico puido constatar o malestar que existe no 谩mbito xur铆dico pola negativa da CRTVG a modificar a s煤a estratexia laboral. De feito, no caso anterior os responsabeis do tribunal lembraron aos da empresa as recentes sentenzas sobre violaci贸n de dereitos en casos individuais, como o de Jim茅nez, e tam茅n en varios procesos colectivos.

Non 茅 a primeira vez que a CRTVG e a Xunta do PP foron condenadas por vulneraren o dereito de greve nos medios p煤blicos. En d煤as ocasi贸ns nos 煤ltimos anos, o TSXG considerou que a direcci贸n tentou furar as xornadas feministas do 8M con servizos m铆nimos abusivos e substitu铆ndo as presentadoras de informativos que se sumaran ao protesto por profesionais homes.

Esas sentenzas parecen ter un efecto exemplarizante limitado, dado que a direcci贸n de S谩nchez Izquierdo contin煤a reincidindo na mesma t谩ctica, actuando como se os xu铆ces non existisen. En abril pasado, e ante outra convocatoria de greve, o que na altura era vice-presidente Rueda, a quen compet铆a asinar os servizos m铆nimos na administraci贸n auton贸mica, estableceu que os catro informativos diarios da TVG deb铆an ser emitidos en calquera caso, fose cal for o seguimento da greve e cun m铆nimo de 112 xornalistas obrigados a cubrir os seus postos.

Os traballadores tam茅n ga帽aron outro procedemento colectivo que condena a CRTVG a aumentar todos os conceptos da s煤a n贸mina cando lles encomenda tarefas de maior responsabilidade, escud谩ndose na mobilidade funcional. Mais a empresa n茅gase a pagarlles, polo que a d铆a de hoxe hai nos tribunais outras 25 demandas de reclamaci贸n de cantidades, que se suman 谩s 187 de reclamaci贸n de fixeza no posto de traballo, e a outro medio centenar por despedimentos ilegais e demandas de indefinidade.

A direcci贸n de S谩nchez Izquierdo tam茅n tivo conflitos por non cumprir coa Seguranza Social. En 2016, reco帽eceu pagar cotizaci贸ns polos seus empregados inferiores 谩s que deb铆a, coa consecuente rebaixa nas prestaci贸ns sociais que estes recib铆an por doenza, maternidade, xubilaci贸n鈥 O director xeral cuantificounas en 1,6 mill贸ns de euros e cualificounas de 鈥渋nsignificantes鈥, mais os traballadores aseguran que a cantidade que a empresa tivo que devolverlles el茅vase a m谩is de catro mill贸ns.

A oposici贸n pediu na altura o cesamento do director xeral, mais el negouse a demitir e Feij贸o mant铆voo no cargo. Na actualidade, a CRTVG mant茅n outro litixio coa Axencia Tributaria, que lle reclama m谩is de 10 mill贸ns de euros por liquidaci贸ns irregulares do imposto sobre o valor acrecentado (IVA) no 煤ltimos sete anos.

P煤blico tentou falar co director xeral ou con alg煤n porta-voz da corporaci贸n que puidese expor a opini贸n da empresa sobre as case 400 sentenzas xudiciais que pon en d煤bida a legalidade da s煤a pol铆tica laboral. Mais a compa帽铆a limitouse a responder que 鈥渘on ten declaraci贸ns que facer鈥 sobre ese tema nin sobre as acusaci贸ns sindicais.

A CRTVG tampouco esclareceu se prev茅 recorrer a condena por perseguir Carlos Jim茅nez por cuesti贸ns ideol贸xicas ou adoptar algunha medida contra os directivos responsabeis da mesma, nin facilitou as cifras sobre o custo que supuxeron os procedementos xudiciais desde o 2005 e os atrasos, salarios de tramitaci贸n e indemnizaci贸ns por despedimento e por danos morais que tivo que pagar como consecuencia das condenas xudiciais en firme.

O certo 茅 que a Corporaci贸n si contempla eses gastos nos seus balanzos. Segundo a 煤ltima memoria de contas anuais, a provisi贸n anual para cubrir a 鈥渓iquidaci贸n de reclamaci贸ns retributivas do persoal propio derivadas de sentenzas鈥 ascendeu a m谩is de 1,25 mill贸ns de euros en 2019 e a m谩is de 1,86 mill贸ns en 2020.

A CRTVG ten un orzamento anual de 121,6 mill贸ns de euros, dos cales apenas 6,3 mill贸ns corresponden a ingresos por publicidade e operaci贸ns comerciais. O 94%, 茅 dicir m谩is de 114 mill贸ns, procede das subvenci贸ns directas dos orzamentos da Xunta. Segundo o portal de Transparencia da Administraci贸n auton贸mica, S谩nchez Izquierdo cobra un salario anual de 92.333.10 euros anuais. Segundo a memoria de contas anuais da CRTVG, a TVG tivo unha cota de audiencia media do 9,9% en 2020, e a Radio Galega, 200.000 ouvintes diarios.

P煤blico