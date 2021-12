–

De parte de Peri贸dico El Roble December 23, 2021 41 puntos de vista

LA SOLIDARIDAD ES LA TERNURA DE LOS PUEBLOS

El 23 de diciembre se cumple un a帽o de prisi贸n de Laura Villalba. Ella fue detenida cuando con el cuerpo y el alma devastada por el crimen de su hija Mar铆a Carmen, de 11 a帽os, detenida y torturada en Paraguay junto a su sobrina Lilian Mariana, de la misma edad, buscaba con desesperaci贸n a otra sobrina, Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, Lichita, desaparecida desde el 30 de noviembre.

Las ni帽as fueron asesinadas, y Lichita fue desaparecida por las Fuerzas de Tarea Conjunta del Ej茅rcito Paraguayo que controla militarmente la regi贸n. Laura fue detenida por la misma fuerza, y encarcelada durante muchos meses en la C谩rcel Militar de Vi帽as Cue, y en los 煤ltimos meses trasladada a la C谩rcel de Encarnaci贸n, en donde se encuentra en condiciones de extremo aislamiento.

Laura es hermana de Carmen Villalba, presa del EPP hace 18 a帽os, que ya tiene su sentencia cumplida, pero se le han reactivado causas para dejarla detenida por 17 a帽os m谩s.

驴Por qu茅 est谩 presa Laura Villalba? A pesar de que el gobierno del infanticida Mario Abdo Ben铆tez quiere presentarla como una peligrosa terrorista, enfermera del EPP, Laura nunca fue parte de esa organizaci贸n, y trabajaba como enfermera en Misiones, donde cuidaba tambi茅n de sus cuatro hijas e hijos y de su mam谩 Mariana.

Laura acompa帽贸 a su hija y a su sobrina, Lilian y Mar铆a Carmen al final del a帽o 2019, a conocer a sus padres. 脡se es todo su delito. Como madre, como t铆a, quiso garantizar el derecho, y satisfacer el deseo de las ni帽as, de conocer a sus padres, que son parte de la guerrilla del EPP, y se acerc贸 con ellas a un territorio cercano para que pudiera concretarse el encuentro. En ese contexto, cuando las detectan, las detienen vivas, torturan y matan, fue testigo de ese momento en que las capturan. Por eso se vuelve peligrosa para el r茅gimen, y le inventaron tantas causas como para quebrarla y que quede presa de por vida. Laura est谩 presa por maternar.

驴Qu茅 posici贸n asumimos las colectivas feministas y los movimientos populares frente a estos hechos?

Siempre, siempre, hemos considerado la lucha por la libertad de los presos y presas como parte fundante de nuestra identidad. En este caso, adem谩s, se trata de una mujer que no ha cometido delito. Que ha actuado desde la ternura para acompa帽ar a un grupo de ni帽as y adolescentes a abrazar a su familia.

Podemos estar de acuerdo o no con la posici贸n pol铆tica de los y las adultas del EPP y sus modalidades de lucha. Pero no podemos aceptar que se condene a muerte o a desaparici贸n a sus hijas, a prisi贸n a su hermana, a la persecuci贸n a toda la familia Villalba, que oblig贸 a varios de ellos y ellas a pedir refugio en Argentina (que fue concedido por el gobierno).

No podemos aceptar que se persiga y encarcele por portaci贸n de apellido. No podemos aceptar que se mate a las ni帽as. No podemos aceptar la desaparici贸n de Lichita, de 15 a帽os, y la ausencia de informaci贸n sobre d贸nde est谩, transcurrido ya un a帽o desde el 30 de noviembre del 2020 en que la desaparecieron. No podemos aceptar la prisi贸n sobre la base de causas armadas, de Laura Villalba, que pretenden que sea por vida.

No podemos callarnos, ni quedarnos presas y presos del silencio que pretende imponernos el gobierno infanticida y criminal de Abdo Ben铆tez.

No podemos aceptar que sigan sucediendo estos cr铆menes en pleno siglo 21.

鈥淨ue lo injusto no nos sea indiferente鈥. La indiferencia frente a estos cr铆menes garantiza la impunidad.

En el caso de Laura, es hacernos parte de una condena a prisi贸n perpetua, es abandonar a una mujer criminalizada, para salvar las responsabilidades del r茅gimen de Abdo Ben铆tez, en el asesinato de las ni帽as.

Convocamos a todas las colectivas feministas, de derechos humanos, movimientos populares de Abya Yala a construir colectivamente una estrategia de lucha conjunta firme y sistem谩tica, por la libertad de Laura, por la aparici贸n de Lichita, y por justicia para las ni帽as.

La solidaridad es la ternura de los pueblos.

Firmas:

Mariana Ayala, mam谩 de Laura Villalba.

Myrian Villalba, Rosa Villalba, Saturnino Villalba, hermanos y sobrinos/as e hijas/os de Laura

CAMPA脩A INTERNACIONAL 鈥淓RAN NI脩AS鈥

Gremial de Abogados y Abogadas de la Rep煤blica Argentina