De parte de ANRed February 8, 2022 94 puntos de vista

Hoy se cumple un año del femicidio de Úrsula Bahillo (18), asesinada en la ciudad bonaerense de Rojas por su expareja Matías Martínez, un policía bonaerense quien fue condenado a prisión perpetua. Hoy familiares y amigos realizarán una marcha para reclamar la destitución de dos jueces que desestimaron las denuncias previas realizadas por la joven contra el agresor por violencia de género. “Si hubiese escuchado las denuncias que le hice al ex novio de mi hija, que rompía las perimetrales, hoy sería otro tema” dijo Patricia Nasutti, madre de la víctima. Por ANRed

El 8 de febrero de 2021 el femicidio de Úrsula Bahillo (18) conmocionó a la ciudad bonaerense de Rojas. El autor del crimen el policía Matías Martinez y ex pareja de la joven fue condenado a cadena perpetua. Úrsula había denunciado en 18 ocasiones a su ex novio, la última vez fue tres días antes de ser asesinada.

Hoy familiares y amigos realizarán una marcha para exigir la destitución de los Marcelo Romero, subrogante del Juzgado N° 1 de Mercedes, y en el juez de Paz de Rojas, Luciano Callegari señalados por desestimar las acusaciones previas contra el agresor por violencia de género.

“A mi hija la mató un sistema que comprende al juez Marcelo Romero, que si no hubiese pensado en sus vacaciones y hubiese tomado una medida inmediata de detención, hoy Úrsula estaría viva”, aseguró a la agencia de noticias Télam Patricia Nasutti, madre de la víctima. Asimismo agregó contra el Juez de Paz Luciano Callegari. “Si hubiese escuchado las denuncias que le hice al ex novio de mi hija, que rompía las perimetrales, hoy sería otro tema”.

El 14 de diciembre de 2021 el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Rojas, decidió condenar a Martínez a cadena perpetua por «homicidio triplemente agravado por el vínculo, por alevosía y por femicidio» contra Úrsula. Durante el juicio declararon alrededor de 10 testigos.

El reclamo de justicia apunta contra el juez Romero y Rojas Callegari. Sobre este último, según publicó el medio Télam, pesa actualmente un pedido de juicio político impulsado por la Defensoría del Pueblo bonaerense, junto a los organismos que forman parte del Consejo para la Prevención de las Violencias (COPREVIOL), por considerar que “el magistrado mostró negligencia e incumplimiento de sus deberes en relación a las denuncias contra quien terminó siendo el femicida de Úrsula Bahillo”.

Asimismo Patricia Nasutti impulsa mediante la plataforma Change.org una petición para evitar casos similares al de su hija señalando la incapacidad del Estado para proteger a las víctimas. «En lo que va del año 2021 hubo un femicidio cada 29 horas. El de Ursula fue uno de ellos y demostró la incapacidad del Estado para prevenir la Violencia de Género».

“Con mi esposo nos quedamos solos. No le encuentro sentido a la vida, al día. Cuando llega la tardecita me agarra la angustia, la desesperación, el llanto. No sé si sobreviví a esto todavía. El corazón lo tengo roto en mil pedazos, no lo puedo entender y no sé si algún día lo haré”, dijo Patricia.