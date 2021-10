–

A un mes del incendio de la Brigada de Mujeres de Concepci贸n, las familias s贸lo encuentran lentitud en la investigaci贸n judicial sobre la muerte de las cuatro mujeres detenidas. Hasta el momento, la Unidad Fiscal de Delitos Graves del Centro Judicial de esa localidad tucumana inform贸 que el siniestro tuvo una duraci贸n de aproximadamente cuatro horas y comenz贸 en el exterior de la celda, lo que descarta las primeras versiones policiales sobre un supuesto mot铆n. Hoy, la pesquisa ya se encuentra entre los delitos de abandono de persona u homicidio. Intervienen fuerzas de seguridad nacionales y organismos internacionales de derechos humanos muestran su preocupaci贸n ante el caso.

Redacci贸n: Milagro Mariona (La Nota 鈥 Tucum谩n). Cobertura colaborativa de La Nota/La Retaguardia/C铆trica/Revoluciones.

El jueves 2 de septiembre, a las 17, se registr贸 un incendio en la Brigada Femenina de la ciudad de Concepci贸n. A ra铆z del incendio, Roc铆o Micaela Mendoza, Yanet Yaqueline Squil谩n, Mar铆a Jos茅 Saravia y Macarena Salina murieron por asfixia dentro de una celda cerrada con candado. Seg煤n los testimonios recolectados por la prensa, fueron los vecinos quienes alertaron a los bomberos y con baldes de agua intentaron apagar el fuego. Cuando finalmente pudieron ingresar, ya hab铆an pasado al menos tres horas desde que se inici贸 el incendio. Familiares relataron que las mujeres estaban abrazadas en el ba帽o, donde buscaron protegerse del fuego. Las polic铆as a cargo de la guardia eran tres, quienes salieron ilesas. Tambi茅n sobrevivi贸 otra mujer que estaba detenida en otro espacio de la dependencia policial.

Las v铆ctimas fatales del incendio ten铆an entre 23 y 26 a帽os. Ninguna deb铆a estar cumpliendo su condena en esa brigada ya que no es un centro de detenci贸n, pero por la sobrepoblaci贸n carcelaria que existe en Tucum谩n, el 煤nico penal de mujeres de Tucum谩n no ten铆a cupo.

Familiares denunciaron que cuando reconocieron los cuerpos en la morgue, presentaban hematomas y golpes. Adem谩s, se帽alaron que a trav茅s de cartas las j贸venes contaron que eran maltratadas por las guardias, castigadas y hostigadas constantemente.

El Ministerio de Seguridad, a cargo de Claudio Maley, pas贸 a disponibilidad a las tres mujeres polic铆as encargadas de la seguridad de la dependencia, Sandra Rivarola, Susana Rodr铆guez y Margarita Guti茅rrez, y a la jefa de la Brigada, Fernanda Lazarte. La primera versi贸n que echaron a rodar las fuentes policiales, fue que se trataba de un mot铆n y los medio de comunicaci贸n hegem贸nicos dieron por cierta esa informaci贸n, titulando: 鈥淓l tr谩gico mot铆n fue originado por una joven que pretend铆a ser trasladada a la c谩rcel鈥.

No se trata de un hecho aislado. En 2015 sucedi贸 un hecho similar en la Brigada de Investigaciones Norte de Yerba Buena donde murieron Ariano Viza y Emanuel Gallardo, dos j贸venes que se encontraban detenidos en un calabozo junto a otras 16 personas. Hasta ahora, la causa no lleg贸 a juicio oral y familiares contin煤an con el pedido de justicia. Adem谩s, el alojamiento en comisar铆as por el hacinamiento de las c谩rceles dispar贸 m煤ltiples fugas en las 煤ltimas semanas, siendo la de Roberto Carlos Rejas la de mayor trascendencia, condenado por doble femicidio y quien se cree cont贸 con ayuda policial para concretarla.

Peregrinar por las respuestas

Virginia Santana, madre de Roc铆o Micaela Mendoza, despu茅s de esperar varias semanas los resultados de las pericias, lleg贸 sola a la fiscal铆a a cargo de Miguel Varela, para saber qu茅 es lo que pas贸 con su hija bajo la custodia del Estado tucumano. 鈥淢e dijeron que el incendio se inici贸 afuera, en un patio. Dur贸 m谩s de cuatro horas y que investigan si hubo abandono de persona u homicidio鈥 cuenta Vicky.

La investigaci贸n no descarta que el incendio fuera provocado por una persona externa. Seg煤n fuentes judiciales, una de las oficiales apartadas fue vista por las c谩maras de seguridad hablando con un hombre. El resultado del an谩lisis de las im谩genes a煤n no se han concluido.

Hasta el momento no hay personas imputadas. Las familias de las mujeres tendr谩n que esperar una semana m谩s para que el Ministerio P煤blico Fiscal defina si hubo responsabilidad por parte de las tres polic铆as que estaban de guardia ese d铆a.

鈥淗ay elementos de sobra para formalizar cargos鈥, sostiene el abogado querellante de la familia Mendoza, Benito Allende, quien tambi茅n interviene en la causa por el homicidio de Ceferino Nadal en manos de la polic铆a.

鈥淗ay dos elementos que afectan en forma directa a este caso. La responsabilidad personal de las funcionarias policiales que estaban en la Brigada, y la responsabilidad del Estado, tanto de los jueces por las cu谩les estaban a disposici贸n las personas privadas de la libertad y el Ministerio de Seguridad que est谩 al frente del control de los funcionarios policiales, es imposible separar uno de otro en este hecho鈥, explica.

鈥淟os familiares de las v铆ctimas est谩n expuestos a la violencia institucional del Estado que los revictimiza en su reclamo de Justicia. Los operadores jur铆dicos y pol铆ticos juegan con el desgaste y la inactividad. En este tipo de casos, no est谩 garantizado el acceso a la Justicia de los familiares鈥, agrega.

鈥淟as dejaron encerradas鈥

Yanet Yaqueline Saquilan, ten铆a 23 a帽os. Era oriunda de Juan Bautista Alberdi. Estaba procesada por una causa que no hab铆a llegado a juicio, estaba con prisi贸n preventiva desde enero del 2021. El 12 de septiembre se cumpl铆a la pr贸rroga de tres meses que le hab铆an dado para estar detenida en esa brigada. Su familia fue la primera en organizar una movilizaci贸n en su ciudad para pedir que fueran detenidas las tres polic铆as de guardia. 鈥淓l pase a disponibilidad no significa nada鈥 dice Marta, la cu帽ada de Yanet, sobre la medida que tom贸 el ministro de Seguridad de la Provincia.

Yanet era mam谩 de un ni帽o de seis a帽os. Ya no ten铆a ni a su madre, ni a su padre, s贸lo a sus hermanas y hermanos. Durante meses, tuvo a su cargo el cuidado de un hermano con diversidad funcional y de su padre, quien sufr铆a una enfermedad oncol贸gica. Para cumplir con las tareas de cuidado, estuvo detenida en su domicilio. Pero en mayo, despu茅s del fallecimiento de su padre, fue llevada a la dependencia policial quemada por decisi贸n judicial.

Micaela Roc铆o Mendoza ten铆a 22 a帽os. Era la 煤nica oriunda de Concepci贸n. Su madre la visitaba todos los d铆as y le llevaba comida y cosas para compartir con las otras detenidas. Seg煤n relataron familiares de las cuatro j贸venes, como castigo las dejaban sin comer durante d铆as. Micaela fue detenida por robo simple, ten铆a una pena de 5 a帽os, y ya llevaba 8 meses en la Brigada. Virginia cont贸 que la joven ten铆a problemas de adicciones y que desde hace a帽os ven铆a luchando sola contra este flagelo. Desde que Roc铆o estaba detenida no consum铆a y se estaba recuperando, hab铆a aumentado m谩s de 10 kilos y deseaba ser trasladada al Penal de mujeres 鈥淪anta Ester鈥 para terminar sus estudios. En la Brigada no le daban la posibilidad de estudiar, ni de recrearse.

Todas ellas dorm铆an en una peque帽a celda, con colchones en el piso. Cada ma帽ana deb铆an apilarlos para poder tener un poco de espacio. 鈥淰iv铆an en una celda de tres metros por tres; dorm铆an en el piso, en unos colchones sucios. No ten铆an cocina; no pod铆an cocinar nada. Tampoco pod铆an estudiar, ni trabajar, ni hacer actividades de recreaci贸n. Estaban aburrid铆simas. Sab铆an que en un penal estar铆an mucho m谩s c贸modas鈥, asevera la madre de Micaela.

Allende sostiene que 鈥渉ay una responsabilidad directa de Maley, ministro de Seguridad 鈥, ya que argumenta que la crisis carcelaria no es nueva y se viene arrastrando desde 2013.

De acuerdo a los medios de comunicaci贸n provinciales, actualmente en las comisar铆as hay unas 1100 personas alojadas cuando tendr铆an una capacidad para 400. En tanto las unidades carcelarias, que cuentan con una capacidad de 1300 personas presas, est谩n desbordadas en un 20%.

La 煤nica c谩rcel de mujeres es la Unidad N潞4 Instituto de rehabilitaci贸n femenino 鈥淪anta Ester鈥 en la localidad de Banda del R铆o Sal铆. No tiene una poblaci贸n carcelaria muy grande: en 2019, de acuerdo al informe anual del Servicio Penitenciario Provincial de Tucum谩n, all铆 se alojaban 39 mujeres privadas de su libertad y un var贸n trans, al borde de la capacidad m谩xima que es 45. La pandemia fue otro de los factores que influyeron para que no ingresar谩n a la c谩rcel femenina.

鈥淗ay una doble responsabilidad, la del ministro y tambi茅n una responsabilidad judicial, porque los jueces no se pueden quedar de brazos cruzados dictando sentencias y condenas y no asegurar que la persona que se encuentra sometida al poder de coerci贸n del Estado cumpla la condena en las condiciones que prev茅 la ley鈥, agrega Allende.

鈥淪e vulnera hasta el derecho m谩s b谩sico del ser humano que es la dignidad. A una persona sometida a estas condiciones de encierro, cuando reclama derechos es sometida a castigos corporales, la sacan a la noche al fr铆o, la golpean, le restringen el ingreso a familiares. En las comisar铆as si la familia no lleva la comida, no comen. Van creando una situaci贸n de violencia fomentada por las personas que est谩n encargadas de su custodia鈥, detalla. Este letrado pedir谩 que se imputen los delitos de homicidio con alevos铆a, seg煤n el Art铆culo 80 inc 2 del C贸digo Penal, y homicidio agravado por la condici贸n del sujeto activo, por ser personal policial, art铆culo 80 inc 9.

Mar铆a Jos茅 Saravia ten铆a 25 a帽os. Sus dos hijas de 7 y 3 a帽os al momento quedaron a cargo de su abuela. Estaba detenida con condena por robo agravado como coautora. Era oriunda de San Miguel de Tucum谩n, a m谩s de 70 kil贸metros de Concepci贸n. No hab铆a lugar para ser alojada en el penal de la Banda del R铆o Sal铆, por lo cual, desde abril de 2021 fue trasladada a la Brigada Femenina de Concepci贸n. Desde entonces, se hab铆a librado un oficio para que sea trasladada al hospital por orden de una perito psiquiatra del Poder Judicial, para que reciba asistencia m茅dica urgente conforme a su dolencia, pero nunca se le dio cumplimiento. Hubiera cumplido la pena el 8 de agosto del 2024.

鈥淓lla ten铆a condena por cuatro a帽os y seis meses por un hurto simple: hab铆a robado mercader铆a de un s煤per. Ella estaba cumpliendo su pena y ahora est谩 muerta. Ten铆a condena, pero no por eso pueden tratarla como a un animal, merec铆a respeto como cualquier persona, no la muerte鈥, dijo Aurora del Carmen Astorga, luego de la muerte de su nieta.

Familiares denunciaron que su cuerpo presentaba golpes y hematomas. En sus cartas, Mar铆a Jos茅 relataba situaciones de malos tratos, torturas y castigos sistem谩ticos por parte de las polic铆as. No pod铆an hablar por tel茅fono y tampoco les permit铆an recibir visitas por protocolos Covid. El 煤nico contacto posible era epistolar.

Macarena Maylen Salina ten铆a 22 a帽os y una hija de seis. Ella tambi茅n era de San Miguel de Tucum谩n. Ten铆a una condena de 6 a帽os y 8 meses por robo agravado. Su marido fue quien cometi贸 el asalto, pero ella estaba en la moto con la que llegaron hasta el lugar. Durante su detenci贸n, su pareja fue asesinada. Seg煤n consta en la sentencia, la detenci贸n de ella fue ileg铆tima e inconstitucional. Luego de la condena, su defensora hab铆a solicitado que fuera trasladada a una comisar铆a m谩s cercana porque la familia y su hija peque帽a no la pod铆an visitar. En m谩s de una oportunidad el mismo Poder Judicial observ贸 esa irregularidad y orden贸 el traslado, pero la respuesta siempre fue la misma: no pod铆a efectivizarse por falta de cupo en el penal de la Banda del R铆o Sal铆. Tambi茅n se orden贸 que recibiera asistencia por sus adicciones, pero tampoco no se dio cumplimiento a ese oficio.

Sus parientes tambi茅n denunciaron que el cuerpo de Macarena presentaba moretones. A trav茅s de cartas ya hab铆a contado los malos tratos que recib铆a. 鈥淓n la morgue vimos el cuerpo de mi hermana y notamos que ten铆a marcas de golpes en sus piernas. Creemos que antes de morir, les pegaron y las verduguearon. No nos cierra la versi贸n del cortocircuito. Creemos que las dejaron morir, y dudamos de si no las prendieron fuego. Estamos buscando apoyo de colectivos de mujeres, pero no vemos convocatoria como cuando hay un femicidio鈥, se lamenta Ra煤l, uno de los hermanos.

Tres semanas antes del incendio, Macarena iba a ser trasladada a la Banda del R铆o Sal铆. Ten铆a todos los papeles listos y le entusiasmaba poder estar en un lugar m谩s grande y m谩s cerca de su familia. Los casi 70 kil贸metros que separan la Perla del Sur de la Capital, imped铆an que la visiten, sumadas a las restricciones que trajo la pandemia. Supuestamente hab铆a un cupo. Lleg贸 hasta la puerta, pero una vez all铆 la hicieron volver porque hab铆a muchos casos de Covid.

La responsabilidad del Estado argentino en la mira de organismos internacionales

La Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) conden贸 la muerte de las cuatro j贸venes. Desde la CIDH, instaron al Estado argentino a investigar los hechos 鈥渃on debida diligencia reforzada y adoptar medidas inmediatas para evitar la repetici贸n de este tipo de hechos; asimismo, le recuerda que debe cesar la utilizaci贸n de comisar铆as como lugares de alojamiento permanente鈥.

Por su parte, desde el Comit茅 de Expertas (CEVI) del Mecanismo de Seguimiento de la Convenci贸n Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (MESECVI), pidieron al Estado Argentino una investigaci贸n exhaustiva e inmediata. Desde el Comit茅 de Am茅rica Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer (CLADEM), enlace Argentina, realizaron una presentaci贸n ante este Comit茅 para que se incorpore a la causa judicial que investiga los hechos, una perspectiva de g茅nero.

鈥淓ntendemos que fueron violados los derechos establecidos en la Convenci贸n Belem do Par谩 y ratificados por la Argentina. Denunciamos los hechos y solicitamos su intervenci贸n鈥, explica Adriana Guerrero, coordinadora nacional de Cladem. 鈥淟a violencia institucional es una de las modalidades de violencia contra las mujeres reconocidas por la normativa nacional e internacional y buscamos a partir de este hecho terrible y lamentable, se sancione a los responsables y se brinden garant铆as de no repetici贸n a trav茅s de una investigaci贸n con perspectiva de genero que permita detectar de que manera diferencial la reclusi贸n afecta a las mujeres por su condici贸n de tal鈥, puntualiza.

La abogada de Cladem, Alejandra Paolina agrega que 鈥渆l Estado tiene un conjunto de deberes y garant铆as hacia las personas, en particular hacia las mujeres que quedan bajo su guarda en situaci贸n de prisi贸n, y dadas las caracter铆sticas de este hecho que hemos recibido de lo que se ha visibilizado en la prensa por parte de sus familiares, es que no ser铆a un hecho producto de la casualidad, esto estar铆a enlazado con las condiciones de detenci贸n. La investigaci贸n judicial de los hechos debe ser enlazada no solamente con las causas f铆sicas del incendio, si no con la situaci贸n ambiental preexistente que padec铆an estas mujeres en encierro y sus relaciones con las carceleras. Esto es muy importante para poder establecer las reales causas del hecho y quienes son sus verdaderos responsables鈥.

Y resalta la importancia de esta presentaci贸n, para 鈥渧isibilizar este hecho tan grave, de la muerte de las cuatro mujeres que estaban bajo custodia del Estado, y ponerlo en agenda internacional la responsabilidad del Estado frente a este hecho de violencia institucional. Esto es un puntapi茅 para poner en marcha los mecanismo que prev茅 la convenci贸n de Bel茅m do Par谩鈥.

Fuente: http://www.laretaguardia.com.ar/2021/10/Un-mes-del-incendio-Brigada-Femenina-de-Concepcion.html