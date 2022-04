–

芦Este mundo no es bueno para estar solo禄.

La par谩bola del sembrador, Octavia E. Butler.

A veces la gente se rompe. Y las palabras se varan, y los brazos y piernas restallan. A veces la gente nos rompemos. Y se sueltan alaridos, incluso vuela alg煤n objeto. Hay cosas que quedan rotas cuando la gente se rompe. Tambi茅n miradas y respiraciones. Hay m煤sculos que se agarrotan. Dientes que se descantillan de la tensi贸n. Y l谩grimas que brotan descontroladas. A veces el suelo desaparece y caerse parece ser la 煤nica opci贸n posible. Y nos caemos, y caen las personas a las que queremos.

Cualquiera sabe que no hace falta tener un diagn贸stico de salud mental para que esto suceda. Es algo humano. Romperse sin consuelo es parte de la experiencia humana. Hay razones de sobra para ello. Siempre las ha habido. Y todo pinta que las seguir谩 habiendo durante tiempo. Pero tambi茅n es cierto que a las personas atravesadas por un diagn贸stico psiqui谩trico este hecho nos es familiar.

Yo he tenido varios diagn贸sticos psiqui谩tricos. Hubo un tiempo en el que me romp铆a con frecuencia. Con demasiada frecuencia, de hecho. Romp铆 tambi茅n varias puertas. No sabr铆a encontrar una raz贸n. Me daba por las puertas. Las arreaba con los pu帽os y la cabeza. Una era de cristal, el resto estaban huecas, de esas que hay en las viviendas de protecci贸n oficial: solo dos l谩minas atrapando un vac铆o. Romp铆 m谩s cosas, pero me acuerdo sobre todo de las puertas. Han pasado muchos a帽os de aquello. Ahora, cuando me rompo, tiendo m谩s al temblor. Todas las de mi casa 鈥攓ue siguen siendo un simulacro de puerta lleno de aire鈥 est谩n intactas.

Hace poco, hace d铆as, una persona se rompi贸 delante de m铆. Una que amo. No tiene un diagn贸stico psiqui谩trico.Los diagn贸sticos psiqui谩tricos nos dicen poco sobre la gente. Poco que sea verdad. Y desde luego apenas nos dicen nada del sufrimiento ps铆quico de los seres humanos. Pueden incluso llegar a ser un estorbo que traza clasificaciones y abismos donde debieran erigirse puentes.

El hecho es que hace pocos d铆as una persona que amo se rompi贸 delante de m铆. Y joder c贸mo doli贸. Tanto que escribo y el pecho se queja. Se hunde y me dice que pare. Tengo que seguir sacando y buscando trabajo, poner una lavadora porque parece que va a salir el sol y todav铆a estamos en un horario energ茅tico razonable, hacer paquetes con los libros que vendo por Wallapop. Pero a la vez tengo la esperanza de que escribiendo puedo generar un sentido. O acercarme a ello. Y as铆 no jugar al escondite con partes del mundo que son partes de m铆 mismo. Y de ti.

Hemos sido educados para hacer del dolor algo parecido a una propiedad privada. Como tal puede ser escondido, exhibido, arrojado contra, pero dif铆cilmente compartido. Lo comparamos con otros dolores y le damos la espalda a los que no son nuestros. Ver romperse al otro duele. Genera una impotencia que se filtra hasta los huesos. Inmoviliza. Te llena de ceniza la boca. Impregna de pena los pulmones. Si te fijas en los dedos de los pies podr谩s comprobar que se arquean contra el suelo tratando in煤tilmente de agarrarlo para que deje de bailar. Cuando el otro est谩 cerca 鈥攅n todos los sentidos鈥, el dolor abandona la esfera de la intimidad sin posibilidad de que haya vuelta atr谩s.

Desde hace poco, desde hace d铆as, recuerdo una y otra vez todas las veces en las que me he roto acompa帽ado. Me temo que algunas las he olvidado. Cosas del tiempo o de la medicaci贸n, o de las dos cosas a la vez. Otras las puedo invocar con claridad. Algunas de las personas que estuvieron cerca de m铆 siguen est谩ndolo, otras no. Con algunas de ellas no tengo ning煤n tipo de relaci贸n. A otras las veo de tanto en tanto. O nos escribimos. O sabemos del otro por medio de terceros. A todas les tengo que agradecer las caricias, la paciencia, las lecturas en voz alta, el protector bucal de boxeo colocado con delicadeza, los paseos en mitad de la noche, las l谩grimas derramadas, los muros de cojines y almohadas, el no haberme dejado en urgencias, la ternura, las largas llamadas de tel茅fono, el desarme de los prejuicios, los abrazos, las horas de insomnio, el desgaste, las duchas de agua caliente, la comida en el plato, la valent铆a necesaria, la guardia montada junto a la cama.

Es f谩cil olvidar lo que sucede en la orilla de enfrente. Incluso su propia existencia puede desvanecerse y nuestro territorio ir achic谩ndose por el propio dolor. Estar all铆 ofrece perspectiva. Por eso el tiempo no es excusa cuando se trata de dar las gracias. Si lo es, olvidamos lo que pudo llegar a ser y no podemos pensar el c贸mo puede ser mejor.

