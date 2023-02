–

Para las que no podemos permitirnos 鈥榰n a帽o de descanso y relajaci贸n鈥 nos consuela saber que podemos tener al alcance de la mano por lo menos una noche de descanso absoluto.

Est谩 feo que lo diga, y para nada es mi objetivo romantizar los ansiol铆ticos, pero he de confesar que mis amigas y yo traficamos con Orfidales. No hemos formado una trama de contrabando de medicamentos ni sacamos r茅dito econ贸mico alguno. M谩s bien ha sido una red org谩nica compuesta de: 鈥溌緼miga, no te quedar谩 alg煤n Diazepam? Que me quedan 10 euros en la cuenta y todav铆a medio mes鈥. 鈥淜illa, necesito dormir una noche del tir贸n que hace d铆as que no duermo pensando que tengo que ir al pueblo a ver a mi familia鈥. 鈥淐omare, estoy atac谩 que han venido a boicotearme una charla que iba a dar y estoy que me salgo del pellejo鈥.

As铆 van semana a semana paseando los peque帽os bl铆steres salvavidas de mesilla de noche a mesilla de noche. La 煤ltima vez que fui a la doctora a que me renovaran los antidepresivos me pregunt贸 si me met铆a tambi茅n una cajita de Orfidales, y yo que como todas me he tragado el discurso de la autosuperaci贸n dije que no. Nadie se quiere ver reflejada en el espejo social de la mujer 鈥渉ist茅rica, loca y enferma鈥, y me hace pensar continuamente que jam谩s volver茅 a necesitarlas como huida de esa visi贸n. Ahora s茅 que lo que hice fue una falta de respeto y amor hacia el colectivo, hacia todas mis compa帽eras que por un estigma mayor, por falta de conciliaci贸n o por incapacidad ni siquiera pueden entrar en los c铆rculos farmacol贸gicos.

No estoy haciendo una defensa de los medicamentos, solo estoy constando una realidad que lleva a帽os siendo estudiada por diversas universidades, la feminizaci贸n del uso de benzodiacepinas. El 煤ltimo informe realizado por la Junta Internacional de Fiscalizaci贸n de Estupefacientes (JIFE) constat贸 que el estado espa帽ol era el pa铆s que m谩s pastillas tranquilizantes se consumen y entre ellas las mujeres son las que m谩s las utilizan. Pero eso son estudios que se ven mucho antes en la carne y en el barrio. Miro a mi alrededor y lo veo claro: Amigas de apenas 25 a帽os, o comadres algo mayores que son limpiadoras, profesoras, dependientas, artistas, madres, cuidadoras, arquitectas. Todas recurrimos de modo espor谩dico o cotidiano a ese descanso qu铆mico. Si me apuras puedo arrancar el recuerdo del sonido del bl铆ster abri茅ndose de noche en el cuarto de mi madre.

Para las que no podemos permitirnos 鈥榰n a帽o de descanso y relajaci贸n鈥, como Ottessa Moshfegh, para renacer m谩s fuerte, curadas y poderosas que nunca, nos consuela saber que podemos tener al alcance de la mano por lo menos una noche o si hay mucha suerte un d铆a entero de descanso absoluto. Porque es muy cansado llevar a la espalda tantas promesas por cumplir. Porque nos prometieron mucho y seguimos pensando que si no tenemos esas recompensas es porque algo hay mal en nosotras.

A mi madre le dijeron que sus hijas iban a tener un futuro mejor. 驴Con qu茅 cara, si no es la de culpa, aparezco yo con mi cuenta fam茅lica, mi piso compartido a las afueras y mi nevera vac铆a? La familia nos prometi贸 fidelidad y nos expuls贸 cuando mostramos nuestras patitas torcidas. La educaci贸n nos prometi贸 un futuro y solo conocemos inestabilidad. Las relaciones no mon贸gamas nos prometen un camino nuevo y por ahora solo hay incertidumbre y el miedo atado a la carne de una soledad inexpugnable. Los feminismos nos prometieron una hermandad que a veces se ha traducido en navajazos por la espalda. Los movimientos sociales nos prometen una dignidad que a煤n no llega.

Por eso a veces solo hay forma de recibir la ca铆da de la promesa de ese 鈥減edazo de cielo rojo (o morado, o arco铆ris, o negro) para que podamos volar鈥 y es envuelta en lo que para nosotras es nuestra abundancia: un pijama de franela con la versi贸n B de un personaje de Disney, una barrita de incienso (porque ante todo nos merecemos belleza), una botella de Coca-Cola de dos litros llena de agua y una mijita de Orfidal. Solo as铆, al d铆a siguiente podemos volver a levantar el sue帽o de un ma帽ana lleno de la ternura y la dignidad que nos merecemos.

Gracias Mar铆a Isabel por decirles a la cara que necesitamos una mijita de libertad, hoy queremos homenajearte pidiendo una mijita de descanso y despreocupaci贸n.

