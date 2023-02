–

February 25, 2023

Para quienes nos ganamos el pan de cada d铆a ense帽ando a j贸venes a leer y a escribir en idiomas varios, la aparici贸n del ChatGPT 鈥搖na herramienta de inteligencia artificial en formato dial贸gico, multiling眉e y, por ahora, gratis鈥 se nos ha presentado como sue帽o y pesadilla a la vez. La pesadilla: que nuestras alumnas y alumnos usen la herramienta para traducir textos y escribir ensayos. El sue帽o: que nosotros podamos usarla para calificar esos mismos ensayos. De repente parece posible un mundo feliz en que las partes m谩s tediosas de nuestras respectivas existencias acaben delegadas a robots 鈥搇os suyos, escribiendo; los nuestros, calificando鈥, dej谩ndonos el tiempo libre para pasar con las y los alumnos conversando鈥 Pero, 驴de qu茅, si nadie lee o escribe?

Lo cierto es que el auge de la inteligencia artificial nos ha dejado menos ilusionados que trastocados. 驴C贸mo salvamos la misi贸n pedag贸gica concebida como lento sendero machadiano en este nuevo paisaje lleno de atajos y trenes de alta velocidad? Desde el 30 de noviembre, cuando el ChatGPT se abri贸 al uso p煤blico, no han escaseado los art铆culos, posts y talleres con sugerencias concretas. Las mejores, o al menos las m谩s pr谩cticas, implican alg煤n regreso a la base. Justo cuando la pandemia nos ha forzado a digitalizarlo todo, nos vemos obligados a volver al trabajo en tiempo real, en la comunidad f铆sica del sal贸n de clases, con l谩piz y papel.

La verdad, sin embargo, es que el regreso a lo antiguo, en su sentido decimon贸nico, tampoco vale. Ya no funcionan las tareas gen茅ricas sobre materiales gen茅ricos (鈥渆scribe un an谩lisis que explique por qu茅 Yerma puede leerse como una tragedia鈥). Si este tipo de trabajos siempre han facilitado las trampas, ahora m谩s. En ese sentido, la aparici贸n de la inteligencia artificial ha sido una sacudida bienvenida: un desaf铆o para inventar una pedagog铆a inimitable, impredecible, que no trate a los alumnos como si fueran robots. Ya no se tratar谩 de medir la capacidad del alumno de dominar conocimientos y destrezas supuestamente universales, sino de activar su creatividad para que desarrolle sus talentos particulares.

Recurrir a la IA para aprender espa帽ol es como si una atleta alquilara un robot para hacer su entrenamiento por ella

Ir贸nicamente, hasta ahora los mejores consejos did谩cticos me los ha proporcionado el propio ChatGPT. 鈥溌緾贸mo鈥, le pregunt茅, 鈥減uedo dise帽ar una tarea para una clase de espa帽ol avanzado que impida que los estudiantes usen herramientas como t煤?鈥. 鈥淓s importante鈥, contest贸, 鈥渜ue los estudiantes hagan tareas que sean dif铆ciles de automatizar, como presentaciones orales o debates en clase; tareas de redacci贸n que pidan un nivel alto de creatividad o reflexi贸n cr铆tica; ex谩menes en clase que incluyan componentes de conversaci贸n real; proyectos en grupo que requieran que los estudiantes colaboren y se comuniquen en espa帽ol鈥.

Por ahora, les he explicado a mis estudiantes que recurrir a la inteligencia artificial para aprender a hablar y escribir en espa帽ol es como si una atleta alquilara un robot para hacer su entrenamiento por ella: no sirve para nada. Creo que los he convencido, pero est谩 por saber si resistir谩n a la tentaci贸n cuando lleguen los ex谩menes.

Mientras tanto, es importante que todas comprendamos de qu茅 son capaces estas herramientas y de qu茅 no. En ese sentido, ingenuo que soy, me he llevado un par de sorpresas. Por ejemplo, cuando le pregunt茅 al ChatGPT c贸mo uno pod铆a comprender el exilio republicano espa帽ol a trav茅s del concepto gramsciano de la hegemon铆a cultural 鈥揺l tema de mi primer libro, publicado hace casi 20 a帽os鈥 me dio una respuesta m谩s que pasable. 鈥淟os intelectuales exiliados鈥, me explic贸, 鈥渁l encontrarse en pa铆ses extranjeros rodeados de culturas y sistemas pol铆ticos diferentes, no tuvieron la oportunidad de ejercer su influencia al mismo nivel que en Espa帽a, una impotencia reforzada por la supresi贸n de sus ideas y valores culturales en Espa帽a de parte del r茅gimen franquista. Aun as铆, muchos continuaron afirmando esos valores, manteniendo as铆 una presencia cultural e intelectual capaz de desafiar la hegemon铆a cultural del r茅gimen鈥.

Nada mal. Las complicaciones empezaron cuando le ped铆 que me citara algunos nombres de investigadores que hayan desarrollado este tema. Pasar茅 por alto que el programa no me mencionara a m铆 (un lapsus lo tiene cualquiera), pero los cuatro autores a los que s铆 cit贸 no eran, precisamente, los m谩s l贸gicos. Despu茅s, cuando le solicit茅 un par de referencias concretas, el programa me contest贸 con un entusiasta 鈥溌贸mo no!鈥 (Sure!). A continuaci贸n, cit贸 un libro de Mary Nash, Exile in the Spanish Civil War (2009), que, dec铆a, 鈥渆xplora las experiencias de intelectuales espa帽oles en el exilio鈥 y un art铆culo de Helen Graham, 鈥淓xile, Culture and Hegemony: Spanish Intellectuals in France and Mexico鈥, publicado en el Journal of Contemporary History en 2006. Ahora bien, Helen y Mary son colegas admiradas a las que respeto un mont贸n. Pero el libro y el art铆culo de su autor铆a que me cit贸 el ChatGPT tienen un defecto dif铆cil de ignorar: no existen.

Debo confesar que me qued茅 confuso un momento. No sab铆a qu茅 pensar. Por un lado, no dej贸 de impresionarme el desparpajo del programa, que se mostr贸 m谩s que capaz de ocultar su ignorancia tras una fachada de arrogancia omnisciente. (Ser铆a un excelente profesor universitario). Por otro, me qued茅 desconcertado por lo absurdo de la respuesta, totalmente disparatada. Se me ocurri贸 confrontar al programa directamente. 鈥淓l libro de Mary Nash que me citas鈥, le dije, 鈥渘o existe. Tampoco el art铆culo de Helen Graham. 驴Los has inventado?鈥. Esper茅 una pataleta de catedr谩tico espa帽ol (鈥溌緾贸mo se le ocurre cuestionar mi erudici贸n? 隆Habrase visto!鈥), pero, para mi sorpresa, ChatGPT recul贸 de inmediato. 鈥淧ido disculpas por el error鈥, me susurr贸, mirando el suelo, sonrojado. 鈥淭iene usted raz贸n, el libro y el art铆culo que mencion茅 no existen. Perdone cualquier confusi贸n o mala informaci贸n que yo haya podido ocasionar. Le agradezco que me lo haya se帽alado鈥.

Rota la resistencia de mi adversario, me puse en plan poli malo y aprovech茅 para continuar el interrogatorio sin piedad. 鈥溌縋or qu茅鈥, le pregunt茅, 鈥渇ingiste que existieran el libro y el art铆culo cuando sabes que no existen?鈥. 鈥淐omo un modelo ling眉铆stico鈥, me contest贸, 鈥渁 veces cometo errores en mis respuestas, y no quise implicar que estos libros y art铆culos espec铆ficos existieran鈥 Fui entrenado sobre un gran corpus textual pero no tengo la capacidad de verificar de forma independiente la informaci贸n que proporciono鈥. Menudo chasco.

En una tribuna en el Financial Times, titulada 鈥Why Chatbots Are Bound to Spout Bullshit鈥 (鈥淧or qu茅 los chatbots est谩n condenados a soltar disparates鈥), Tim Harford explica por qu茅 es normal que una herramienta como ChatGPT suelte barbaridades como si fueran el verbo divino. As铆 como el cl谩sico bullshitter (pensemos en Donald Trump), no es capaz de distinguir entre verdad y mentira, en parte porque la distinci贸n no le interesa lo m谩s m铆nimo.

鈥淐hatGPT no trafica en verdad; trafica en plausibilidad鈥, dice Harford. En otras palabras, ante mis preguntas sobre el exilio, supuso que Mary Nash y Helen Graham bien podr铆an haber escrito libros y art铆culos titulados, m谩s o menos, como los que me cit贸.

Y es que ChatGPT 鈥渘o tiene un modelo del mundo鈥, explica Harford. 鈥淓n su lugar, tiene un modelo del tipo de cosas que la gente tiende a escribir. Esto explica por qu茅 suena tan incre铆blemente cre铆ble. Pero tambi茅n explica por qu茅 le puede costar dar respuestas verdaderas, incluso ante preguntas relativamente directas鈥. La herramienta, concluye, 鈥渁firma muchas cosas que son verdad鈥. Pero 鈥渟olo las dice como producto secundario. Lo que ha aprendido es a parecer cre铆ble鈥.

Esto hace que el programa sirva de maravilla para sacar conclusiones obvias, como demuestra este di谩logo que tuve con 茅l:

SF: En abril de 2022, el Partido Popular espa帽ol fue sentenciado, por tercera vez, por su financiaci贸n ilegal y por mantener una contabilidad doble. Entre los documentos presentados hab铆a una lista de pol铆ticos que hab铆an recibido pagos en efectivo por encima de su compensaci贸n normal. Esta lista inclu铆a a una persona llamada 鈥淢. Rajoy鈥. 驴Qui茅n era esa persona?鈥

ChatGPT: El 鈥淢. Rajoy鈥 mencionado en la doble contabilidad es Mariano Rajoy, el expresidente del Gobierno espa帽ol.

Herramientas como ChatGPT no tienen por qu茅 ser una amenaza para los que nos dedicamos a la ense帽anza, mantiene mi amigo James D. Fern谩ndez. 鈥淓sta es una gran oportunidad para que las universidades y las docentes dejemos de una vez por todas el bullshit business, donde, de todas formas, nunca seremos capaces de competir con los robots. Pero que yo haya visto, no hay robot que pueda valerse del conocimiento y de la experiencia para ponerles la piel de gallina a los alumnos. Montemos, pues, la Universidad de la Piel de Gallina鈥.