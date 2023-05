–

¡Salud!

Resulta que ha tenido que hablar la élite del fútbol para que nos demos cuenta, seguidores o no seguidores de este deporte, que en España hay racismo. ¿Acaso no hay peñas antirracistas en el fútbol español, por no hablar de otros países? Pues sí, las hay, por ejemplo en el mismo Valencia CF está la peña Colla Blanc-i-Negra, o los Bukaneros de la SDRV o las Brigadas Amarillas, del Cádiz…, no es necesario cansar al lector. Esas peñas, y muchas otras no mencionadas, llevan años denunciando el racismo, la homofobia, el fascismo…, en el fútbol, pero nadie ha prestado atención… Y mira por donde, aparece el presidente de un equipo mercantil, de la élite, que se siente indignado con la muestra de racismo sufrida por un jugador suyo –y digo suyo porque él lo ha comprado y, al menos, puede hacer uso de esa mercancía mientras dure el contrato–. Ya veis por donde anda el fútbol comercial –desde que el capitalismo metió sus sucias manos en el deporte–, para que nos enseñe a comportarnos en el deporte o socialmente.

Pues ni ese señor, ni nadie de la élite deportiva, ni de la sociedad, tiene nada que enseñarnos. Somos lo suficientemente espabilados para entender que en las relaciones socio-económicas de esta que llaman sociedad moderna, o si se prefiere post-moderna (esto por si solo daría para todo un ensayo), hay racismo, machismo, homofobia, fascismo.

Sabemos, por ejemplo, que una persona de color negro si es rica no sufre, o sufre menos discriminación, que otra persona de ese color si es pobre. Que una gitana rica no tiene problemas de persecución, pero otra gitana pobre, no podrá alquilar pisos, no tendrá trabajos dignos… Sabemos también que un futbolista (y empleo el masculino, porque el femenino está demostrando que otro fútbol es posible y eso no gusta a las élites, hasta que no vean que produce beneficios) que llega, en avión, claro, de un país pobre con un contrato ofrecido por la élite, no tendrá nunca problemas para encontrar casa, tal vez sí su familia si el vendedor no sabe que la que quiere comprar es madre de un futbolista rico, como denunció Iñaki Williams del Athletic Club de Bilbao. Pero también sabemos que llegan, las que no han fallecido en el intento, muchos y muchas personas pobres en pateras, en los bajos de camiones, metidos en contenedores en condiciones infrahumanas –como cuando existía el tráfico de esclavos que produjo gran acumulación capitalista– Eso, la élite no solamente no lo denuncia, sino que recurre a los CIEs, esos lugares donde se encierran a personas por ser migrantes pobres, considerándolos ilegales. Nadie debería ser ilegal, en todo caso aquellos otros que trafican con esa mercancía.

Esto es claro y rotundo: la sociedad no rechaza a una persona por su color, su condición sexual, por su religión…, si no que los poderosos que dirigen a la sociedad, tratan de vestirla con trapos ideológicos (un equipo, una ciudad, una región, un país…, una religión, un partido político, una organización…) y esos ropajes sirven para diluirnos en el grupo, perder la autonomía individual y ver al otro como enemigo, alguien que va a luchar contra mi para quedarse con las migajas de la mesa de los poderosos. Mientras éstos miran complacidos como nos matamos entre nosotros.

Tal vez sea ya el momento de dejamos de gilipolleces y hablar claramente de LUCHA DE CLASES, en lugar de mirar al vestido del otro. Porque es de eso de lo que no quieren hablar las élites, no vaya a ser que se despierten otras conciencias. Es rotundamente el enfrentamiento entre ricos y pobres adornado, muy modernamente, de racismo, de equipos de fútbol, de nacionalismos… y cualquier otro título que le quieran dar.

Está claro que otro fútbol (otro deporte) es posible, porque otra sociedad se posible, y necesaria, ya que el tiempo de recuperación se está agotando…, y como ya no hay ciclos en las crisis pues vivimos en continua crisis, tal vez se despierten las ganas de ser iguales, o mejor, de volver a ser iguales y libres (no para que no te vea tu ex en la misma ciudad, o sólo para tomarte una cerveza, algo que está siendo cada vez más alejado de muchos bolsillos), libres de verdad, pues no podemos entender que a un ser humano se le considere ilegal.

Simón Peña