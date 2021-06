–

June 10, 2021

Parto del axioma que no le deseo la c谩rcel a nadie. Y este caso no es una excepci贸n. La c谩rcel, ese mecanismo represivo de control social, en las sociedades avanzadas, se est谩 demostrando incluso, como un m茅todo ineficiente y caro.

En Europa occidental, en la c谩rcel acaban los adictos a substancias ilegales que no pueden pag谩rselas y vulneran la sacrosanta propiedad con alguna violencia, los enfermos mentales que hacen da帽o a otros y secundariamente a si mismos (y esta s铆 es una cuesti贸n que tendr铆amos que debatir los libertarios, si realmente estamos a favor de la abolici贸n de las c谩rceles), alg煤n radical que seg煤n sus leyes se ha salido de madre, y unos pocos miembros pertenecientes a las 茅lites pol铆ticas y m谩s excepcionalmente econ贸micas, que en la lucha por el poder, han perdido, y entonces, mira t煤, se descubre que han delinquido.

A estos se les trata con m谩s miramientos y su situaci贸n cotidiana es m谩s confortable.

Y este es el caso de los presos del proc茅s.

Ellos y sus amigos estuvieron a punto de ser desplazados del poder, por el cabreo ante la crisis y la progresiva depauperaci贸n de la clase media (y no olvidemos que en Espa帽a el 70% se cree que pertenece a la clase media y solo el 7% a la trabajadora), y tiraron por la calle de en medio proclamando una independencia de quince minutos.

Les fue bien como grupo, la gente volvi贸 al redil, aunque a alguien deb铆a tocarle ir de m谩rtir y el marr贸n recay贸 en unos pocos.

Pero los de la otra cara de la moneda, con los que se hab铆an repartido el ejercicio del poder y el dinero, durante m谩s 30 a帽os, se encontraron en una situaci贸n similar, y reaccionaron de la misma manera, enarbolando tambi茅n un trapo rojo y amarillo, pero en este caso de franjas m谩s gruesas.

Tambi茅n les funcion贸 y detr谩s de 茅l marcharon legiones de trabajadores, que ya estaban medio encabronados, e incapaces de plantar cara a empresarios y pol铆ticos, compet铆an con los inmigrantes por los malos empleos y comenzaban a echarles la culpa.

Y porque la bandera de Madrid es roja, y el antihimno lo hizo Garc铆a Calvo, y esas cosas tardan en cambiarse, que si no ya nos habr铆an dividido en tres facciones.

Y una vez m谩s, los que gestionan el poder se fueron de rositas.

No hay nada nuevo bajo el sol, el matadero de la I Guerra mundial o m谩s recientemente la desintegraci贸n de Yugoslavia, de forma sangrienta ejemplifican el m茅todo.

No nos corresponde a los libertarios, debatir con argumentos jur铆dicos, que al f铆n y al cabo, pertenecen al funcionamiento del Estado, lo justo o no de un indulto, cuando no creemos en sus leyes.

Y menos buscar la armon铆a entre empresarios, pol铆ticos de comunidades aut贸nomas y del estado central, para que nos sigan explotando.

Si nos corresponde, y 茅sta es una cuesti贸n en la que por el momento estamos perdiendo, convencer a los trabajadores, que por encima de las identidades patri贸ticas, interiorizadas por la mayor铆a, est谩 la conciencia de clase.

Y que hay que salir a la calle, no detr谩s de banderas, sino a plantar cara a los que nos contin煤an robando, en estos d铆as los oligopolios el茅ctricos, con el apoyo de TODOS los partidos.

Porque ahora que de nuevo tienen pastel ya se lo est谩n repartiendo, y no est谩n dispuestos a dejarnos ni las migajas.