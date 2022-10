–

De parte de Sare Antifaxista October 21, 2022 208 puntos de vista

Endika Alabort, economista y miembro de CNT * E.H

Me genera curiosidad que, ante el preacuerdo para la reforma de la Renta de Garant铆a de Ingresos, por un lado haya partidos de izquierda se帽alando sus bondades diciendo que toda la ciudadan铆a vasca tendr谩 unos ingresos m铆nimos garantizados de 803 euros, y por otro, los colectivos y asociaciones que luchan contra la pobreza y exclusi贸n social est茅n denunciando que se endurecen los requisitos de acceso a la RGI. Vayamos por partes.

No estamos hablando de una Renta B谩sica Incondicional que, pese a tener el apoyo de m谩s de 22.000 personas en la CAPV, el Parlamento Vasco rechaz贸 en mayo de este a帽o, ya que el modelo del Gobierno Vasco es el de la RGI. La diferencia principal es, grosso modo, que la renta b谩sica es individual, incondicional y universal, esto es, la recibe cada persona, independientemente de con qui茅n viva, de sus ingresos y patrimonio, y sin necesidad de cumplir ning煤n requisito, mientras que la RGI no es universal, adem谩s de tener unos requisitos de acceso y de cumplimiento que dificultan el acceso a la misma, y complican la vida a las personas que perciben la ayuda. Hay grandes diferencias entre ambos modelos.

Desde la derecha, se suele hablar de 鈥減aguita鈥, pero la realidad de la RGI es que, adem谩s de cumplir con requisitos de acceso que excluyen a personas con necesidades, se hace una fiscalizaci贸n exhaustiva de todo ingreso y gasto, teniendo hasta que justificar las compras que Lanbide considere pertinente, la situaci贸n laboral, etc鈥 con el objetivo de reducir las prestaciones, citando, por ejemplo, 鈥渃obros indebidos鈥. La persona que percibe la RGI es una presunta defraudadora, que tiene que demostrar en todo momento que no lo es. El supuesto objetivo es minimizar el fraude (menos del 0,46% seg煤n datos del propio departamento del Gobierno Vasco); pero si aplicasen la misma forma de fiscalizar a las ayudas empresariales, bonificaciones laborales y contratos p煤blicos, los medios de comunicaci贸n probablemente hablar铆an de la fiscalizaci贸n estilo Stasi del gobierno. El Gobierno Vasco s贸lo es as铆 de controladora con las personas en riesgo de exclusi贸n social, no va a molestar a amigos y familiares.

Todo esto se hace mediante unas comunicaciones en un lenguaje puramente jur铆dico-administrativo, lo que dificulta las comunicaciones con la administraci贸n, muchas veces con cartas en la que no es posible saber porque te exigen devoluciones o justificantes. Y eso para un sector de la poblaci贸n que, muchas de las veces tiene un bajo nivel de estudios formales, o muchas veces no controla suficiente el idioma. Otra barrera de la que se dota Lanbide en contra de los intereses de las personas perceptoras.

Todos estos temas ni se han tocado en el preacuerdo de la reforma de la RGI. Y mira que no es muy complicado, hay mucho por mejorar en estos aspectos.

Tampoco se han tocado cambios realizados durante los 煤ltimos a帽os, cuesti贸n denunciada por la plataforma contra la exclusi贸n social Berri Otxoak. Estamos hablando de recortes en las prestaciones de m谩s del 20%, de su desindexaci贸n respecto al SMI, y que su aumento depender谩 de la voluntad del Gobierno vasco en cada momento. De castigar por vivir en piso compartido, reduciendo la ayuda. Pero hay m谩s, porque con este preacuerdo, se recortar谩 la ayuda para pagar la vivienda en un 15%, se le dar谩 v铆a libre al uso de sistemas biom茅tricos, cuestionados por la Agencia Espa帽ola de Protecci贸n de Datos, y se da v铆a libre para que personal de Lanbide pueda acceder al domicilio de las personas.

Esto es lo que se va a consolidar con el apoyo de un partido de izquierdas.

Hay que se帽alar que esta reforma tiene unos redactores muy concretos, tal como ha se帽alado el periodista Ahoztar Zelaieta: La consultora PriceWaterhouseCoopers 鈥 PwC. Esta consultora, una de las Big Four, puerta giratoria para pol铆ticos del PNV, parte del C谩rtel de Consultoras del Norte, y la predilecta para las externalizaciones realizadas por el Gobierno Vasco, Diputaciones Forales y entes dependientes. Es a ese trabajo al que se le ha dado el visto bueno con este preacuerdo.

No satisface a los colectivos implicados con la pobreza y la exclusi贸n social. Viene a dar ox铆geno a una RGI que no sirve para ayudar a las personas a salir de su situaci贸n, sino a cronificarla bajo control burocr谩tico, que las convierte en personas menores de edad. Y mirar a otros gobiernos para decir que esta RGI es mucho mejor que otras ayudas, es de una actitud pueril.

Lo que m谩s me llama la atenci贸n de todo esto es la poca falta de honestidad a la hora de exponer lo que se ha acordado. El vaso se puede ver de muchas maneras a la vez, dependiendo de la postura que una tenga. Se puede ver medio lleno, si se piensa que la alternativa era la desaparici贸n de la RGI o su (mayor) endurecimiento, cosa que dudo que fuese a pasar ahora. Sin embargo, todo es maravilloso con esta nueva RGI, en ning煤n lado se intuye un m铆nimo de realismo del estilo 鈥渆s lo mejor que hemos podido firmar, es el mal menor, quedan muchos flecos pendientes鈥. No. Como ha ocurrido con la Reforma Laboral de 2021, con el 鈥減rohibido despedir鈥 de 2020, porque no hablemos de la Ley Mordaza que sigue vigente… Esta 鈥渘ueva pol铆tica鈥 est谩 en continua campa帽a electoral, se piensa que las personas no tenemos memoria y que con bonitas palabras y gestos todo se arregla. Mientras, tragando sapos, como dir铆a un amigo m铆o.

No hay avances reales contra la exclusi贸n social y la pobreza, cuando esta se ha multiplicado en Euskal Herria, porque no le interesa a los poderes econ贸micos. Como dijo una diputada, 鈥渜ue se jodan鈥, que se joda la clase trabajadora. Las ayudas sociales son utilizadas como medida de control social y disciplinamiento sobre las clases populares. Y vienen a帽os muy duros, en los que habr谩 sectores pol铆ticos que utilicen por en茅sima vez este tipo de ayudas para dividir y fomentar medidas de car谩cter ultraderechista, como ya lo est谩n haciendo abiertamente en otros territorios. Este tipo de acuerdos son de poca utilidad real para los y las trabajadoras m谩s pobres; adem谩s vienen a legitimar la actual forma de funcionar la RGI, se帽alando a las personas perceptoras como posibles defraudadoras y haciendo un control cuasipolicial sobre sus vidas. 驴Sacar de la pobreza? Para qu茅, si la las tienen controladas. 驴Emancipar? No, por favor. Mejor esta RGI que se parece m谩s a una propuesta tendente a lo que el neoliberal Milton Friedman defend铆a.

Del Estado y de los que viven de la pol铆tica poco se puede esperar.