De parte de Acracia January 11, 2022

A ra铆z de mi entrada anterior, alquien pide aclaraciones sobre eso de lo queer, que no termina de entenderlo, pregunta si se trata de sentirse como a uno le venga en gana en cuestiones en cuestiones de sexo y g茅nero. A ver, aunque s茅 que no es el caso en absoluto de la persona que pregunt贸, en primera instancia parece una manera de expresarlo propia de los que desean hacer una caricatura del asunto para, acto seguido, asentar sus propios dogmas sobre que alg煤n ser sobrenatural, o la propia naturaleza, nos ha hecho de determinada manera y hay que apechugar con lo que te toque. Aclarar茅 que, es obvio, no soy ning煤n experto y lo que he sabido de lo queer me ha parecido suficiente para interesarme por ello, precisamente, sin afirmaciones categ贸ricas de ning煤n tipo; es por eso que lo he relacionado con el anarquismo, que para m铆 es, precisamente, sin贸nimo de ausencia de opiniones definitivas en aras de una sociedad libre y solidaria en la que cada individualidad pueda desarrollar su identidad como considere. Evidentemente, esto supone aclarar un mont贸n de cosas sobre que, por supuesto, nuestra dependencia de los dem谩s y del ambiente siempre va a ser un factor considerable aceptando que no hay determinismo biol贸gico alguno y que hay que poner el determinismo social en su justa medida. Es un concepto de la libertad individual inevitablemente vinculada a lo social, aunque algunos liberales insistan pertinazmente en otra cosa muy distinta.

Vayamos con lo que el que suscribe entiende por la teor铆a queer y lo har茅, supongo, de manera reduccionista para algunos, ya que es cierto que las visiones posmodernas son en ocasiones excesiva e innecesariamente abstrusas. Hablamos de considerar que la identidad sexual es una construcci贸n social, por lo que no puede entenderse que est茅n instaladas en la 芦naturaleza禄 humana; as铆, se rechazan categor铆as universarles e inamovibles, que en realidad parten de considerar como aceptable solo una de ellas, lo heterosexual, propiciando mecanismos reguladores para normalizar esa condici贸n. Cuando se dice que lo queer tiene mucho que ver con la filosof铆a posmoderna, es porque esta realiza una permanente cr铆tica a todo lo que se considera natural e inamovible. Yo, en ese aspecto de la posmodernidad estoy de acuerdo, aunque con una reivindicaci贸n de los valores de la modernidad de un modo amplio; especialmente, un horizonte todo lo extenso posible para el conocimiento, sin paradigmas r铆gidos, y para una raz贸n cr铆tica compatible, en mi poco humilde opini贸n, con esa visi贸n posmoderna. Perd贸n por ponerme tan solemne y sesudo, pero de algo tiene que servir haber aprobado un par de asignaturas de filosof铆a.

Lo queer nace en torno a los a帽os 80 del siglo XX y lo hace, no solo como una mara帽a de disquisiciones te贸ricas, tambi茅n como movimiento reivindicativo; es por eso que me parece primordial recuperar ese activismo emancipador, que creo tiene mucho que ver con lo libertario. Me gustar recordar que es Paul Goodman, un anarquista, el responsable de que el t茅rmino 芦queer禄 pase de ser abiertamente despectivo (芦raro禄, 芦extra帽o禄鈥, pero tambi茅n 芦maric贸n禄) a tener la connotaci贸n actual, de reconocimiento de las minor铆as excluidas de lo social y econ贸mico, y tambi茅n con dificultades para encontrar sus propios mecanismos de expresi贸n. Como creo que dije en la entrada anterior, pienso que la identidad en general no es algo est谩tico dado para siempre y se encuentra siempre en permanente tensi贸n y movimiento; en el caso de lo queer, hablamos de una identidad sexual en permanente construcci贸n y dependiendo de factores sociales determinados, por lo que dichas categor铆as normalizadoras deben ser cuestionadas y refutadas. Todo esto, desde mi algo petulante punto de vista, tiene mucho que ver con una sociedad sin una autoridad inmutable en la que se hayan erradicado mecanismos coercitivos. 隆Nadie dijo que fuera f谩cil, pero los 谩cratas somos as铆 de exigentes!

Juan C谩spar