A Xunta esixe a devolución da Risga (Renda de Inclusión Social de Galicia) a centos de persoas sen recursos

Agora, a Xunta sinala o Goberno central, ao que pide que estableza 鈥渧铆as de coordinaci贸n real鈥 para 鈥渟uperar as eivas do IMV鈥. As铆 o demandou a conselleira de Pol铆tica Social, Fabiola Garc铆a, tras participar este martes nunha reuni贸n do Consello Territorial de Servizos Sociais, acompa帽ada polo director xeral de Inclusi贸n Social, Arturo Parrado.

A Xunta reco帽ece que est谩 a reclamar a devoluci贸n de mensualidades da renda auton贸mica, unha situaci贸n que afecta xa unhas 2.000 persoas, culpa o Executivo central e pide un 鈥渕ecanismo de compensaci贸n para evitar que as persoas que transitaron da Risga ao IMV se vexan prexudicadas a causa dos meses nos que compatibilizaron ambas prestaci贸ns, polos atrasos na concesi贸n do IMV鈥.

Parrado xustifica que a Administraci贸n galega seguise concedendo a Risga a quen xa solicitara o IMV en que se fixo 鈥減ara axudar estas persoas a sa铆r adiante鈥 e porque 鈥渢ardaron meses en ver resolta a s煤a solicitude鈥. Pero nada di da incompatibilidade da renda auton贸mica co Ingreso M铆nimo Vital, que a Xunta mant茅n malia que abonda unha reforma lexislativa que permitir铆a compaxinar ambas axudas, tal e como se aplica en moitas outras comunidades aut贸nomas e tal e como reclaman entidades sociais e formaci贸ns pol铆ticas.