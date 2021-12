–

MERECEMOS SALARIOS DIGNOS, NO MIGAJAS!!

La CGT, al igual que est谩 haciendo en la mesa de negociaci贸n del convenio colectivo sectorial, ha solicitado una subida salarial en las empresas del grupo ABAI, un subida digna, no migajas. En cambio la compa帽铆a ha preferido escuchar otras propuestas que se ajustan m谩s a sus planes empresariales, y anuncia que subir谩 un 2% los sueldos para el 2022, pactando junto con los sindicatos minoritarios una p茅rdida de poder adquisitivo.

Este 2% solo es un adelanto que ser谩 absorbido cuando se apruebe la subida salarial en convenio, Abai no est谩 premiando nuestro esfuerzo ni regalando nada, solo intenta diferenciarse de la patronal y atacar a la mayor铆a sindical en esta empresa.

Recordemos que el 2% no compensa ni la subida del IPC (5,5% en la actualidad), ni la p茅rdida de poder adquisitivo que llevamos lastrando desde hace a帽os, se trata de una subida cosm茅tica y propagandista, aunque lamentablemente pueda haber sindicatos que se sientan agradecidos, y en deuda con una empresa que no ha dejado de incrementar su rentabilidad durante la pandemia, gracias al enorme esfuerzo de lxs trabajadorxs.

En las distintas negociaciones de los convenios colectivos de telemarketing, la CGT siempre ha defendido una subida salarial digna, con el objetivo de dejar atr谩s a帽os de precaridad salarial, que s贸lo han servido para llenar los bolsillos de las grandes compa帽铆as del sector.

La clase trabajadora en telemarketing, hemos comprobado que a lo largo de estos a帽os, nuestro poder adquisitivo se ha ido reduciendo dr谩sticamente, al mismo tiempo, que algunos sindicatos firmaban convenios vergonzosos que no compensaban, ni de lejos, todo el dinero que hab铆amos perdido. A este paso, nos coger谩 el SMI.

La CGT seguir谩 luchando por un convenio colectivo justo, un convenio que garantice salarios decentes, un convenio que ponga fin a a帽os de explotaci贸n, un convenio, en definitiva, que reconozca que vivir no es lo mismo que sobrevivir.