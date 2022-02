1. Desde el 25 de febrero está en curso la invasión del imperialismo ruso a Ucrania. Al momento de aprobar esta resolución continuaban los combates en los alrededores de Kiev, su ciudad capital, y otras ciudades del país. Vladimir Putin había llamado a los militares ucranianos a dar un golpe y, hasta el momento, tuvo una respuesta negativa. Habría una resistencia de las Fuerzas Armadas de Ucrania mayor a la prevista. También hay sectores de la población que habrían tomado las armas para enfrentar a los invasores. Aunque la superioridad militar de Rusia hacía factible que pudieran tomar el control de Kiev y de Ucrania. Pero hasta ahora esos objetivos no se cumplieron y la resistencia continúa, pese a los criminales bombardeos con misiles a la población civil de Kiev.

2. Desde la UIT-CI ratificamos nuestra política de repudio a la invasión y expresamos que estamos del lado del pueblo ucraniano contra el agresor imperialista. Como socialistas internacionalistas no somos neutrales al momento del combate. Apoyamos la resistencia del pueblo ucraniano para derrotar militarmente al invasor. Lo hacemos sin dar ningún apoyo político al gobierno capitalista de Volodimir Zelensky ni confiar en su conducción política-militar. Apoyamos el armamento popular de la clase trabajadora, del pueblo ucraniano y sus organizaciones territoriales.

3. Por ahora no hay en Ucrania una guerra interimperialista. No existe, hasta el momento, una intervención de la OTAN ni de fuerzas militares de Estados Unidos. Por el contrario, Biden y la OTAN han reiterado que no piensan intervenir militarmente. Solo se centran en sanciones económicas a Rusia. Al punto que el mismo presidente Zelensky denunció que “nos dejaron solos”. Esto muestra que, en los hechos, dejaron correr la invasión y aparecen como cómplices de la acción criminal de Putin. Al punto que Macron, el presidente de Francia, y el gobierno de los EE.UU. le ofrecieron “ayuda” para irse del país. Lo que es igual a una invitación a rendirse.

4. Por esta razón discrepamos con las posiciones de amplios sectores de la izquierda mundial como también de sectores de la izquierda anticapitalista que se niegan a pronunciarse contra la invasión de Putin o se declaran neutrales. Sectores de la izquierda reformista, junto a países de falso antiimperialismo y socialismo como China, Cuba, Nicaragua o Venezuela, apoyan la invasión rusa y a Putin como si fuera una “victima” y un luchador “antiimperialista” porque enfrenta a EE.UU. Esto es falso. Putin encabeza un régimen capitalista-imperialista en Rusia, respaldado por la represión y por una mafia de oligarcas del petróleo y el gas. Su disputa con el imperialismo norteamericano y europeo es simplemente por el control político y económico de Ucrania. Disputa que también denunciamos.

5. Nuestro llamado a la solidaridad con el pueblo ucraniano no tiene nada que ver con la “oposición” a la invasión de los Biden, Macron o Boris Jonhson. Ellos buscan sacar partido para sus proyectos imperialistas de dominación de Ucrania. Por eso desde la UIT-CI ratificamos el rechazo a toda injerencia imperialista en Ucrania, sea del imperialismo ruso como del imperialismo norteamericano, europeo y de la OTAN

6. Estamos por la libre autodeterminación del pueblo de Ucrania, como lo plantearon y llevaron a cabo Lenin y Trotsky luego de la revolución socialista de 1917. Ucrania será verdaderamente independiente bajo un gobierno de la clase trabajadora y los sectores populares y en una Ucrania Socialista.

7. Desde la UIT-CI seguimos llamando a los pueblos del mundo a repudiar la invasión y a apoyar la resistencia del pueblo de Ucrania. En las principales capitales del mundo miles y miles han salido a la calle a repudiar la invasión de Putin y Rusia. Manifestantes acudieron a plazas y a las puertas de las embajadas rusas. Lo más destacado son las movilizaciones en Moscú y San Petersburgo, en Rusia, con miles de detenidos por la policía. 664 científicos rusos protestaron “contra los actos de guerra de Rusia” y exigieron su cese. Están encabezado por miembros de la Academia de Ciencias de Rusia y Konstantin Novosiólov, premio Nobel de Física 2010. Hubo marchas masivas en Georgia. Se sumaron actos y movilizaciones en Barcelona, Madrid, París, Londres, Lisboa, Roma. Budapest, Berlín, Estambul, New York, en ciudad de México, en Buenos Aires, Santiago de Chile, en ciudades de Brasil y resto de Latinoamérica.

8. Hay que seguir por este camino de solidaridad internacional con el pueblo ucraniano. ¡Decimos no a la invasión, no a los bombardeos! ¡Que se vayan las tropas rusas! ¡Que todos los gobiernos rompan relaciones con Rusia! ¡Por el triunfo de la resistencia del pueblo ucraniano! ¡Fuera toda injerencia imperialista en Ucrania, sea de Rusia como de la OTAN, Estados Unidos y la UE!

Comité Ejecutivo Internacional (CEI) de la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadores-Cuarta Internacional (UIT-CI)

26 de febrero de 2022