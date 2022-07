–

El 9 de mayo de 2022, Ferdinand “Bongbong” Marcos, Jr. ganó las elecciones presidenciales en Filipinas. Bongbong Marcos es hijo de Ferdinand Marcos, Sr., quien gobernó Filipinas como un dictador de derecha de 1965 a 1986. El regreso de la dinastía Marcos al poder ha causado una consternación considerable entre quienes recuerdan el reinado dictatorial del padre Marcos. . ¿Cómo podría otro Marcos llegar al poder y cómo se relaciona esto con las contiendas electorales que se desarrollan en Colombia, Francia, Estados Unidos y otras partes del mundo? ¿La victoria de Marcos representa una amenaza para la democracia misma, o hay otra manera de entender la situación? ¿Cómo podemos prepararnos para los desafíos que se avecinan?

Nuestros corresponsales en Filipinas opinan.

Este artículo es una contribución a un compromiso anarquista y abolicionista más amplio con la política electoral filipina que comenzó con las “Tesis sobre las elecciones de 2022“, que desarrollaron perspectivas antipolíticas sobre las elecciones, que generaron la respuesta “Contra el Estado y el mercado, empujar hacia atrás el Eje del Mal de Marcos-Duterte!”, abogando por que los anarquistas voten. También hay dos réplicas, “Ser libertario durante la temporada de elecciones” y “Una presidencia de Bongbong Marcos será una prueba de que la democracia funciona, y ese es el problema“.

La victoria electoral de Bongbong Marcos es ampliamente percibida como una amenaza a la democracia misma.

La muerte del consenso EDSA y la restauración de la dinastía Marcos

Para comprender el significado de la victoria presidencial de Bongbong Marcos, debemos hablar sobre cómo funciona la política en Filipinas en general.

Desde el período colonial estadounidense, Filipinas ha sido lo que los politólogos llaman hoy una “democracia de caciques”, una especie de democracia de élite en la que la política democrática está dominada por “caciques” o jefes. El régimen colonial estadounidense jugó un papel fundamental en la creación de esta situación. Para sofocar la persistente insurgencia anticolonial, los estadounidenses empoderaron activamente a las élites terratenientes locales. Estas élites locales terratenientes se remontan a la tradición del comercio marítimo en el archipiélago; eran extremadamente localistas y descentralizados, pero su éxito estuvo determinado por una red de lazos de patrocinio con personas que tenían acceso a recursos y poder.

Siguiendo la escuela jeffersoniana en casa, la política colonial estadounidense promovió la autonomía de las élites locales terratenientes y alineó su acceso a los recursos centralizados de poder dentro de la estructura de la política de patrocinio. Así es como los estadounidenses diseñaron la Asamblea de Filipinas, un gobierno central colonial con lazos de patrocinio que se extienden a través de una red de élites locales en todo el archipiélago. Como muestra el politólogo Paul Hutchcroft en su libro Booty Capitalism, el éxito de esta política colonial permitió a las élites locales continuar gobernando sus dominios bajo la supervisión estadounidense. Con el tiempo, estas élites se convirtieron en dinastías políticas, formando la oligarquía que caracteriza la política filipina.

Muchas de las dinastías políticas que colaboraron con el dominio colonial estadounidense siguen en el poder hoy. Algunas de estas dinastías dentro de la oligarquía diversificaron sus posesiones de modo que su poder ya no deriva necesariamente de la tierra, sino más bien de las relaciones patrón-cliente. En State and Society in the Philippines, Patricio N. Abinales y Donna J. Amoroso señalan que toda la política en Filipinas se reduce a la política local basada en los caciques. Hoy, estos caciques son las dinastías políticas provinciales que actúan como mecenas obteniendo votos de los caciques locales que actúan como clientes entregando votos. Esta es la democracia caciquil que ha caracterizado la política filipina durante más de un siglo.

Ferdinand Marcos Sr., el padre de Bongbong Marcos, operó en este contexto. No provenía de una dinastía política particularmente establecida en su Ilocos natal, pero, siendo ambicioso y astuto, se casó con la dinastía Romualdez que gobernó Leyte. Con su propio populismo capaz y el apoyo de la dinastía política Romualdez, Marcos Sr. ganó la presidencia de Filipinas. Marcos Sr. usó los poderes del estado, la tríada de “armas, matones y oro“, para hacer trampa en su camino hacia un segundo mandato y luego declaró la ley marcial, estableciendo una dictadura. Aunque nominalmente, en su retórica, se opuso al sistema de dinastías políticas, instaló una nueva oligarquía constituida por tecnócratas, empresarios y dinastías políticas que lo apoyaron. A pesar de su política populista, su dictadura solo reemplazó un conjunto de dinastías políticas con otro. Esto se logró con el apoyo del imperio estadounidense, que apoyó a Marcos Sr. en aras de seguir una estrategia anticomunista. Miles fueron torturados, violados, encarcelados y asesinados por militares y policías durante su gobierno. No obstante, el Partido Comunista de Filipinas (CPP) fue fundado durante la dictadura de Marcos e inició una insurgencia liderada por su grupo armado, el Nuevo Ejército Popular (NPA).

Finalmente, una alianza de la sociedad civil que involucró a dinastías políticas rivales, la clase media, la Iglesia Católica y trabajadores que estaban cansados ​​​​de la dictadura logró deponer al padre Ferdinand Marcos. Después de que Ninoy Aquino, miembro de la dinastía Aquino que se casó con miembros de la dinastía Cojuangco, fuera asesinado por el régimen de Marcos, su viuda, Cory Cojuangco Aquino, se postuló como candidata presidencial en las elecciones anticipadas de 1986, presentándose como la desafiante viuda de un mártir. Los medios liberales retrataron a Cory como un ama de casa ordinaria, pero es importante entender que ella provenía de la poderosa dinastía Cojuangco y se había casado con otra dinastía política. De hecho, la familia Cojuangco había sido caciques en su Tarlac natal por más tiempo que los Marcos.

Muchos elementos de la clase trabajadora desafiaron la línea del partido CPP de boicotear las elecciones anticipadas de 1986. La elección produjo dos resultados diferentes: la Comisión de Elecciones del estado proclamó la victoria de Marcos, mientras que un recuento de votos paralelo realizado por la organización de la sociedad civil Movimiento Nacional por Elecciones Libres proclamó la victoria de Cory. Los soldados amotinados intentaron un golpe fallido y elementos católicos llamaron a protestas masivas para proteger a los golpistas. Esta protesta masiva se convirtió en la Revolución del Poder Popular de 1986 que catapultó al poder a Cory Aquino junto con los golpistas y las dinastías políticas rechazadas por Marcos. Estados Unidos abandonó su apoyo a Marcos cuando quedó claro que Marcos no podía avanzar en su agenda anticomunista, pero Cory sí. La brutalidad excepcional de la dictadura de Marcos había comprometido la estrategia anticomunista estadounidense en la región al hacer que la insurgencia comunista fuera más atractiva que el reformismo. Los organizados con el Partido Comunista afirmarían que Marcos era el mejor reclutador del NPA; su crecimiento sin precedentes durante la dictadura lo confirmó.

El régimen de Cory demostró ser un socio anticomunista más confiable para el imperio estadounidense, lo que hizo que el reformismo pareciera más viable que la lucha armada. Si bien los campesinos y los proletarios obtuvieron más espacio para organizarse, su régimen continuó reprimiendo a los campesinos sin tierra y a los activistas de la clase trabajadora. Cory Aquino luego reanudaría la guerra del estado contra el CPP-NPA después de que fracasaran las negociaciones de paz. Los izquierdistas que recurrieron al reformismo permanecieron organizacionalmente débiles en comparación con sus rivales liberales y caciques.

La ideología gobernante de la dinastía Aquino, sus aliados liberales y la Revolución del Poder Popular se denomina consenso EDSA en honor a la Avenida Epifanio de los Santos (EDSA) donde tuvo lugar la Revolución del Poder Popular. La dinastía Aquino continuamente hizo campaña sobre el “buen gobierno” mientras mantenía el régimen de las dinastías políticas y la democracia caciquil en su lugar. El consenso de EDSA produjo dos presidencias después de Cory Aquino: su sucesor designado Fidel Ramos, un golpista convertido en reformador neoliberal, y su hijo Noynoy Aquino.

Un joven intenta darle una flor a un oficial durante la Revolución del Poder Popular de EDSA en 1986

Al final, la Revolución del Poder Popular no produjo un cambio social significativo en Filipinas. Las dinastías políticas derrocadas regresaron con toda su fuerza y ​​el neoliberalismo del presidente Ramos permitió que los oligarcas se convirtieran en dueños de los antiguos bienes estatales. Lo que diferenciaba el consenso de EDSA de la forma en que los compinches de Marcos habían saqueado previamente las empresas estatales era que el modelo anterior era la apropiación estatal, mientras que el modelo posterior era la actividad ordinaria del mercado neoliberal. Ambos se redujeron al saqueo y la búsqueda de rentas.

La recuperación de la dinastía Marcos comenzó cuando se les permitió regresar a Filipinas después de la muerte del padre Fernando en el exilio en Hawai. La dinastía Marcos usó su riqueza robada para incrustarse en sus alguacilazgos en Ilocos y Leyte. La dinastía Marcos y sus aliados ganaron gobernaciones y escaños en el Congreso y el Senado mediante el uso cuidadoso de sus alguacilazgos. Los Marcos eran tan populares en la región de Ilocos que los comentaristas de los medios la conocieron como el “norte sólido”, “sólido” en el sentido de que estas provincias votaron constantemente por la dinastía Marcos y sus aliados. Esta capacidad de la dinastía Marcos para entregar votos de manera constante aseguró que fueran aliados valiosos para los aspirantes a políticos e incluso para los candidatos presidenciales. Además, en las décadas transcurridas desde el regreso de la dinastía Marcos al país, la familia llevó a cabo una campaña generalizada de revisionismo histórico para erosionar la legitimidad del consenso de EDSA mientras revisaba la historia del período de Marcos para retratarlo como la edad de oro de la Filipinas. Solicitaron la asistencia de Cambridge Analytica para este propósito.

En la campaña presidencial de 2016, Rodrigo Duterte se presentó con una plataforma populista que atacaba el consenso de EDSA. El mismo Duterte fundó la dinastía Duterte, con sede en la ciudad de Davao. Ganó la presidencia con el apoyo de sus dinastías políticas aliadas y el apoyo tácito de los Nacional Demócratas (izquierdistas que siguen la línea política del CPP). Las dinastías políticas aliadas a Duterte se entendían como rivales del consenso EDSA; fueron bastante amigos de la dinastía Marcos. Duterte también se benefició de un ejército de granjas de trolls pagados que utilizaron Facebook para generar noticias falsas favorables a su candidatura, nuevamente con la intercesión de Cambridge Analytica. Los trolls de Facebook fueron particularmente efectivos porque el acceso a Facebook era gratuito a través de datos móviles, mientras que los sitios web de noticias e información no lo eran. Esta falta de neutralidad de la red significó que Facebook era el Internet de facto para la gran mayoría de los filipinos, lo que permitió que prosperaran las noticias falsas a través de Facebook, y luego de TikTok y YouTube.

La nueva fórmula era “armas, matones, oro y gigabytes“, refiriéndose los gigabytes al papel de la tecnología de la información en la formación de la opinión pública. Es muy probable que esas granjas de trolls sean las mismas que compró y usó la dinastía Marcos, ya que Cambridge Analytica estuvo involucrada. Los demócratas nacionales organizados tanto en organizaciones clandestinas como en la superficie apoyaron descaradamente la candidatura de Duterte, a pesar de que muchos otros izquierdistas señalaron la política fascista implícita en su populismo, más reconocible en su entusiasmo por los asesinatos en masa en su guerra contra las drogas.

Como anticiparon muchos en la izquierda, la luna de miel de Duterte con sus aliados de izquierda no duró mucho. Rápidamente los traicionó al romper las negociaciones de paz con el CPP-NPA y expandir el aparato policial y de vigilancia. Con la ruptura de las negociaciones de paz, los nacionaldemócratas y los socialistas volvieron a ser presa fácil para el aparato de seguridad anticomunista. Duterte también apoyó el entierro de Ferdinand Marcos, Sr. en el cementerio de los héroes nacionales y continuó activamente el uso de las granjas de trolls que iban a impulsar y mantener el apoyo tanto a Duterte como a Marcos.

Y eso nos lleva al día de hoy. Bongbong Marcos no es particularmente carismático. Tampoco tiene un ápice de la astucia que tenía su padre. Lo que sí tiene es dinero robado, Cambridge Analytica y un ejército de trolls. El populismo de Bongbong se basa en la quiebra del consenso de EDSA y en una campaña concertada de revisionismo histórico y desinformación.

El candidato presidencial y exvicepresidente Leni Robredo, el rival más creíble de Bongbong, realizó otra campaña basada en el consenso de EDSA. Si bien la propia Robredo no es Aquino, y de hecho se distanció conscientemente del color amarillo de la casa Aquino, su campaña fue simplemente una repetición de los valores del consenso de EDSA. Su eslogan “Gobyernong Tapat, Angat Buhay Lahat” es solo una reformulación de la buena gobernanza: “Con un gobierno honesto, la vida de todos mejorará”. Su campaña no tuvo en cuenta la quiebra del “buen gobierno”, que Duterte había desacreditado con éxito en su propia candidatura presidencial seis años antes, cuando venció al sucesor ungido de Noynoy Aquino. Los Demócratas Nacionales en el Bloque Makabyan, a pesar de haber enganchado su carro a Robredo, tampoco creían en el consenso de EDSA, ¡cuánto menos el filipino común! Como sugirió el anarquista y sociólogo Erwin Rafael, un voto por Bongbong Marcos es en primer lugar un voto en contra de la quiebra del consenso de EDSA, no necesariamente un voto a favor del legado de Marcos.

Por supuesto, la derrota de Leni en las elecciones también fue consecuencia de una campaña negativa concertada de los trolls de noticias falsas y el engaño del campo de Marcos. Pero no podemos descartar el hecho de que demasiadas personas apoyaron a Bongbong y votaron por él, incluso teniendo en cuenta todas las trampas. Tenemos que entender que el problema es precisamente el statu quo liberal plasmado en el consenso de EDSA. El problema es precisamente que los autoritarios juegan con las reglas formales de la democracia liberal.

El triunfo de la democracia

En última instancia, el tipo de democracia defendida por el consenso de EDSA era una que toleraba e incluso incitaba a la democracia caciquil tradicional. En la práctica, para el público filipino, la democracia siempre ha sido un juego de sillas musicales en el que una dinastía reemplaza a otra al frente de la república. A pesar del claro “déficit democrático” en Filipinas, el verdadero problema es la democracia misma.

Como era de esperar, la oposición liberal y nacionaldemócrata retrata la victoria presidencial de Marcos en 2022 como un fracaso de la democracia, lo que sugiere paralelismos con los nazis que llegaron al poder a través de los procedimientos democráticos de la Alemania de Weimar. Como anarquistas y abolicionistas opuestos a la democracia caciquil, sostenemos, más bien, que el regreso de la dinastía Marcos a la presidencia representa el triunfo de la democracia.

El marco fundamental de la democracia es la sustitución de la agencia popular por falsas imágenes de poder conferido a representantes u organismos. En este sentido, la competencia democrática es meramente un concurso de imágenes. En el contexto de una democracia caciquil, es una competencia entre imágenes de diferentes dinastías políticas: gana la imagen familiar más convincente. Debido a que las personas son separadas por la fuerza de su propia agencia, se las obliga a elegir entre imágenes de poder. En las elecciones de 2022 compitieron dos imágenes: la imagen de un regreso a una gloriosa dictadura de Marcos que repudia el consenso de EDSA y el legado del liberalismo, o una imagen que represente la continuación del consenso de EDSA y todo el trapo que ello conlleva. [“Trapo” es un acrónimo de “políticos tradicionales”, un comentario despectivo que también significa “trapo” usado por muchos para referirse a oligarcas y dinastías políticas.]

Algunos anarquistas de Filipinas, como Bas Umali, suscriben la idea de que el problema es el bobotante [un acrónimo que combina bobo (estúpido) y botante (votante)]. La noción de bobotante evolucionó como una crítica liberal de los partidarios de los trapos de la clase trabajadora, en particular los partidarios de los políticos corruptos, incluida la dinastía Marcos. La teoría del bobotante sugiere que los votantes eligen a los ladrones simplemente porque los votantes son estúpidos.

Pero el problema no es la supuesta estupidez de los votantes, que es una noción capacitista y clasista. El problema es la democracia misma y la pasividad que engendra. La democracia hace parecer que los votantes pueden ejercer el poder a través del voto, pero esto es ilusorio. Debido a que las personas están separadas de la agencia real, la imagen de agencia que brinda la boleta electoral las deja eligiendo entre imágenes. En última instancia, si un sistema político distribuye el poder a través de un concurso de popularidad, los ganadores serán aquellos que den todo lo que tienen para volverse populares, todo lo demás al diablo. Marcos, como Duterte, prometió a los votantes el cielo y la tierra, por fantásticos e imposibles que fueran. Por el contrario, la campaña de Robredo prometía simplemente una buena gobernanza y la continuación del consenso de EDSA. Los filipinos están cansados ​​del liberalismo manso y los liberales y los demócratas nacionales no recibieron el memorándum.

En consecuencia, los filipinos eligieron la aparentemente gloriosa imagen de poder encarnada en la campaña de Marcos. De hecho, Bongbong Marcos es el primer candidato en ganar más del 50% del electorado desde la introducción de la Constitución filipina actual en 1987. Esta es la democracia en el trabajo encarnada en la voluntad de la mayoría, incluso si tenemos en cuenta el engaño que ocurre en todas las elecciones filipinas.

Los anarquistas se oponen al gobierno en todas sus formas, esté o no santificado por la voluntad de la mayoría. No nos dejamos gobernar por mayorías o minorías; desobedecemos la sagrada voluntad del pueblo. El pueblo no es nuestro amo, no tenemos dioses ni amos, y rechazamos las restricciones que nos impone el sistema democrático. Por eso, rechazamos este triunfo de la democracia, caciquil o liberal.

Tendremos que crear una sociedad cualitativamente diferente para que las falsas imágenes de poder dejen de obligar a las personas. La abolición del capitalismo y del estado nunca aparecerá en la boleta electoral; abolirlas requerirá eliminar por completo las papeletas. Tendremos que trascender el marco de la democracia si queremos evitar que otro populista respaldado por trolls gobierne este país.

El consenso de EDSA está muerto. La dinastía Marcos está de regreso, apoyada por muchos otros caciques y dinastías políticas. Antes de que podamos preguntar “¿qué podemos hacer a continuación?” primero debemos comprometernos con las lecciones aprendidas por anarquistas y abolicionistas en las elecciones de 2022.

Compromisos anarquistas y abolicionistas con el electoralismo

Existe un debate de larga data sobre si los anarquistas y los abolicionistas deberían intervenir en las luchas electorales. Da la casualidad de que nuestro medio ha intervenido y se ha comprometido con la campaña electoral populista de izquierda de Ka Leody de Guzmán a título individual. Nuestra experiencia trabajando con la izquierda fue instructiva; solo reafirma nuestro compromiso con las ideas libertarias y abolicionistas.

El líder laboral Ka Leody se postuló para presidente con el teórico socialista Ka Walden Bello como su candidato a vicepresidente y otros líderes laborales como candidatos para el senado. Corrieron bajo la bandera de la coalición de izquierda Laban ng Masa (LNM, “lucha de masas”). Si bien nadie en la lista de LNM ganó ningún puesto, la campaña obtuvo 93.000 votos, lo que sigue siendo menos del 1% del electorado. La campaña de Ka Leody no se llevó a cabo para ganar la presidencia sino para proclamar el socialismo en voz alta y con orgullo. Como compromiso de izquierda con el público filipino, la campaña Laban ng Masa tuvo bastante éxito en la promoción de ideas socialistas.

Candidatos de la coalición de izquierda Laban ng Masa: Walden Bello y Leody de Guzman en un mitin del Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo de 2022.

Nuestros compromisos individuales con la campaña de Laban ng Masa no reflejaron la fe en la candidatura presidencial de Ka Leody o la plataforma LNM. Como anarquistas y abolicionistas, no creemos en las presidencias; como posizquierdistas, somos críticos con la izquierda en general. Más bien, nos comprometimos con LNM para ver si podíamos ampliar los espacios para nuestra propia organización. Así como la campaña de LNM involucró al público filipino con ideas socialistas, llevamos a cabo un compromiso dual con los voluntarios de la campaña de LNM y el público filipino que involucra ideas libertarias y abolicionistas. En esto tuvimos éxito: creemos que hemos expandido la imaginación política de los jóvenes tanto dentro como fuera de LNM para considerar seriamente las ideas libertarias y abolicionistas desde la política prefigurativa hasta la justicia transformadora.

En última instancia, sin embargo, nuestros compromisos duales con Laban ng Masa y el público se vieron limitados por los mismos límites de la izquierda. Vimos cómo los cuadros y las camarillas del partido centralizaban la iniciativa, cómo las estructuras jerárquicas desmoralizaban activamente al cuerpo de voluntarios. Esto proporcionó una valiosa lección: por mucho que la izquierda interiorice ideas prefigurativas o abolicionistas, estas no significan nada mientras se reproduzcan estructuras jerárquicas. La izquierda puede hablar de política prefigurativa, abolición y justicia transformadora todo lo que quiera, pero si continúan prefigurando el estado y permiten que las plagas sexuales deambulen, esta charla no significa nada. Se necesitarán formas cualitativamente nuevas de organización para superar la intromisión de los izquierdistas jerárquicos. Intentamos llegar a los jóvenes radicales molestos por esta intromisión, y en esto tuvimos éxito. A veces se necesita trabajar con izquierdistas para revelar a otros los problemas del izquierdismo.

Sin embargo, el marco de la campaña de la LNM se limitó a la democracia como un concurso de imágenes en sí mismo. Si bien la campaña amplificó las voces marginadas, su concepción del poder todavía estaba encarnada en las candidaturas, en lugar de su propio poder y agencia. La campaña proclamó “¡Manggagawa Naman!” “¡Babae Naman!”, o “¡Kalikasan Naman!”, ahora es el turno de los trabajadores, de las mujeres, del medio ambiente. Pero que los trabajadores, las mujeres y el medio ambiente tengan prioridad significaría alejarse por completo de las elecciones y los concursos de imágenes. Solo podremos priorizarlos verdaderamente cuando tales concursos de popularidad ya no sean la norma. Ningún candidato puede representar verdaderamente a los trabajadores ya las mujeres; los trabajadores y las mujeres deben hablar y actuar por sí mismos. Ningún candidato podrá jamás representar su plenitud. Mientras otros izquierdistas celebran la campaña de la LNM como “lucha de clases en las urnas”, nosotros no nos hacemos esas ilusiones. La lucha de clases son trabajadores que luchan contra su condición de trabajadores, que luchan por convertirse en ex trabajadores, no trabajadores con mejores salarios. Nos comprometimos con Laban ng Masa sabiendo perfectamente los límites y las deficiencias de la política electoral. Trabajar con izquierdistas debe ocurrir sobre la base del beneficio mutuo: te ayudamos si nos ayudas a la plataforma. Lo que importa es que lleguemos a la gente.

Cuando se trata de comprometerse con la izquierda electoral, le sugerimos que lo haga sin ninguna ilusión de que pueda conducir a la emancipación popular y con pleno conocimiento de sus límites. Como suelen decir los izquierdistas, las elecciones son medios para un fin; úsenlo como mejor les parezca, pero ojo con la lógica del Estado y de los partidos. Si las campañas son menos costosas de usar para llegar a las personas que la acción directa, entonces quizás podrían ofrecer un medio para lograr un fin. Pero las campañas también pueden ser costosas en términos de recursos, tiempo y energía, y a menudo nos dejan con poco que mostrar. Es más, si ganan los izquierdistas, prepárense para oponerse a ellos en las calles como lo han hecho muchos en Venezuela, Bolivia y Chile.

¿Ahora que?

El regreso de la dinastía Marcos al cargo más alto del país presagia tiempos oscuros. Uno de los primeros actos de Bongbong como presidente fue crear una nueva oficina, el Asesor Presidencial sobre Asuntos Militares y Policiales, lo que marca otra expansión del aparato estatal de violencia y represión. Pero en tiempos oscuros, ¿deberían apagarse también las estrellas? No sabemos qué traerá el futuro o qué forma de organización y lucha se requerirá para enfrentarlo, pero sí sabemos que tenemos que continuar brillando con nuestra propia luz estelar a través de la oscuridad.

La restauración de la dinastía Marcos no es históricamente única, ha sucedido antes. En 1848, Louis-Napoléon Bonaparte de la dinastía Bonaparte se convirtió en presidente de Francia y proclamó la dictadura conocida como el Segundo Imperio. Más recientemente, en 2013, Park Geun-hye, la hija del dictador Park Chung-hee, se convirtió en presidenta de Corea del Sur. En ambos casos, las dinastías Bonaparte y Park fueron derrocadas nuevamente. “La primera vez como tragedia, la segunda como farsa”, decía Marx.

La historia no es el destino: no hay garantías de que caiga la segunda presidencia de Marcos. Pero conocemos los hechos históricos sobre cómo fueron derrocadas las farsas anteriores. La Comuna de París siguió a la caída de Louis-Napoléon y Park Chung-hee fue expulsado después de protestas concertadas de la sociedad civil. La historia es rica en lecciones para nosotros, a pesar de la campaña de revisionismo histórico de la dinastía Marcos. Si los Marcos quieren extinguir la memoria histórica, debemos brillar con nuestra luz estelar.

Dado que el autoritarismo tiene un alcance internacional, la lucha contra el autoritarismo debe ser igualmente internacional. Vemos esto en cómo Occidente permite la violencia policial en Hong Kong o cómo la misma Cambridge Analytica que llevó a Trump al poder también sirvió a Duterte y Marcos. La gente se ha resistido al poder y al Estado durante generaciones, pero a veces estos lugares de lucha están desconectados entre sí. Como dijo el Comité Invisible, “No depende de los rebeldes aprender a hablar anarquista; depende de los anarquistas volverse políglotas”. Es nuestra tarea hablar diferentes lenguajes de lucha y traducirlos unos a otros. Cuando lo hacemos, queda claro cómo una victoria contra la autoridad en un lugar de lucha es una victoria para todos los que luchan contra la autoridad. La organización de anarquistas y abolicionistas no es en forma de partido sino en nuestras luchas entrelazadas.

Lo que esto significa para los anarquistas y abolicionistas en las llamadas Filipinas es que nuestro desafío es conectar los lugares de lucha entre sí tanto a nivel translocal como internacional. Nuestras estrellas pueden brillar a través de los tiempos oscuros, pero solo su luz es pequeña. Debemos formar constelaciones uniendo estrellas entre sí. Como abolicionistas, buscamos conectarnos con sobrevivientes, trabajadoras sexuales, personas que usan drogas y personas encarceladas, así como con sus familias y comunidades, en la lucha contra la vigilancia y la encarcelación. Como sindicalistas, conectamos a los trabajadores de la economía informal en Filipinas con los de Asia y Europa contra las corporaciones multinacionales. Como insurrectos, formamos conexiones con otros insurrectos de todo el mundo y aprendemos unos de otros. Nuestra lucha contra la restauración de Marcos requerirá formas similares de interconexión.

En medio de la muerte del statu quo liberal, recordamos la exhortación de Dylan Thomas a la ira, la ira contra la muerte de la luz. En desafío a la oscuridad, hacemos brillar nuestra propia luz estelar.

Epílogo: Más allá del proceso electoral, de un anarquista en las llamadas Filipinas

No estoy aquí para pedirte que seas leal a nadie. No estoy aquí para presentarles una ilusión de poder. No estoy aquí para prometerte nada. Después de todo, no soy un político. Estoy aquí para decirles que tienen poder, poder real, poder que esconderse detrás de una urna no les puede dar. Poder que los políticos nunca te otorgarán, no te pueden otorgar.

¿De qué poder estoy hablando? No es otro que tu poder. El mismo poder que tiene el potencial de cambiarlo todo, y no, no estoy exagerando. A diferencia del “poder” que promete el electoralismo, tu poder no es una ilusión. Eres tu poder, el único poder que tienes, que puedes tener. Debido a que la política y sus políticos han triunfado una vez más, quiero presentar una alternativa a esperar las próximas elecciones o encontrar otro político a quien seguir. ¡Te presento la desobediencia!

La desobediencia puede tomar muchas formas. Puede significar defenderse unos a otros, o simplemente defenderse a sí mismo, contra aquellos que reclaman autoridad. Puede significar construir relaciones que fomenten la desobediencia y rechacen a quienes reclaman autoridad. La insurrección es la manera de liberarse de aquellos que desean atarlos. El cumplimiento o la obediencia a la autoridad solo hace lo contrario: fomenta la ilusión de que estás obligado a cualquier autoridad que diga que estás obligado. No estás atado a Marcos, no necesitas a Marcos, no necesitas el permiso del gobierno para actuar: tienes el poder de rechazar su pretensión de gobernarte y hacer valer tu propio poder. Por supuesto, esto puede ser difícil, considerando los riesgos que plantea; sin embargo, es la única forma de terminar con el ciclo de aceptar el sufrimiento causado por aquellos que dicen tener autoridad sobre ustedes, sobre todos nosotros.

Grafiti durante una manifestación anarquista en Filipinas.

Porque, ¿cuál es la alternativa? La alternativa es hacer negocios como de costumbre. Marcos y Duterte son testaferros de sistemas centenarios de explotación, abuso y violencia.

Cada montaña vendida a una multinacional minera, cada selva vendida a urbanizadores multimillonarios, continúa un ciclo de colonización que se viene dando en el archipiélago desde hace siglos.

Cada comentario improvisado de sus labios alienta a los abusadores a continuar el ciclo de trauma generacional infligido a las mujeres y personas transgénero.

Su expansión de la financiación policial y militar legitima aún más el estado de derecho, es decir, el gobierno por la violencia. Imagínate esto:

Una empresa minera de los Estados Unidos compra un terreno de Palawan para construir una mina a cielo abierto. Los representantes de esa compañía minera vienen y pagan al alcalde local y a los organismos reguladores pertinentes, para que puedan operar con un mínimo de gastos generales relacionados con el cumplimiento. Se moviliza a la policía y se da un plazo a la población indígena local para desalojar la llamada “propiedad privada”, el mismo suelo en el que han vivido sus antepasados ​​durante siglos. Las personas que viven río abajo de la mina se envenenan lentamente con el agua potable, mientras que el petróleo quemado para excavar y procesar las materias primas contribuye al aumento del nivel del mar que eventualmente borrará no solo a Palawan, sino a Filipinas entera del mapa bajo las mareas crecientes. .

Eso es lo de siempre.

En lugar de gastar su energía finita para ayudar a los políticos en sus campañas para obtener escaños en el gobierno, en su búsqueda de autoridad, podría usar esa energía para conectarse con otras personas para construir redes de apoyo, en otras palabras, redes de ayuda mutua. ¿Por qué esperar si usted y algunas personas de confianza pueden hacerlo solos? Si tienes amigos, puedes empezar con ellos o con cualquiera que creas que pueda estar interesado. Vaya y conéctese con sus vecinos, dígales que quiere construir una red de apoyo para todos ustedes, una red no jerárquica que pueda satisfacer las necesidades de los participantes.

En las redes descentralizadas, voluntarias y no coercitivas, en las que nadie manda y nadie está obligado a nada ni a nadie, si un individuo siente que una red en la que participa ya no le beneficia, es libre de abandonarla. Las redes existen para apoyar a los participantes, no al revés. Los individuos pueden participar en múltiples redes. La forma en que las personas interactúan entre sí en la red depende de las personas involucradas; después de todo, la red no es un gobierno ni un organismo centralizado. Una red solo es útil si los individuos en esa red están de acuerdo en que lo es; si no es así, entonces desaparece, y depende de los participantes si quieren hacer una nueva red.

Tales redes de apoyo no necesitan tener fronteras. Tienen el potencial de expandirse por todo el mundo. Las personas de la red pueden ponerse en contacto con cualquier persona de la red para obtener asistencia y viceversa, siempre que exista un sistema de comunicación que lo permita, por ejemplo, se podría utilizar Internet para facilitarlo. Un ejemplo de redes de ayuda mutua en Filipinas.

Ahora imagina esto:

Los clanes indígenas dejan de lado sus diferencias y se unen para defender su posición contra la policía entrante y los matones contratados. Envían gente para llamar a sus compañeros palawenios en las tierras bajas que ayudan a establecer bloqueos y luchar contra los oficiales de desalojo. Los lowlanders envían mensajes a través de canales encriptados a sus camaradas de Estados Unidos, quienes proceden a sabotear las fábricas y almacenes operados por la empresa minera.

Nadie dijo que iba a ser fácil. No te garantizo el éxito, pero si realmente quieres un cambio, correr este riesgo es la única oportunidad que tienes. ¡No se sometan a nadie! ¡Luchen por ustedes mismos!