Seg煤n datos de los 煤ltimos a帽os, Espa帽a est谩 a la cabeza en cuanto a abandono del cristianismo. Ese abandono de la religi贸n en la edad adulta, no es un caso raro en la Europa Occidental, aunque m谩s bien se produce el caso inverso en los pa铆ses del este. Si echamos un vistazo a la convulsa historia contempor谩nea de este pa铆s, si en un momento pareci贸 apartarse el cristianismo y la religi贸n en general, luego lleg贸 lo que lleg贸, cuatro d茅cadas de dictadura en la que se prim贸 el catolicismo como impuesta identidad nacional. Hoy, aunque en claro retroceso, todav铆a existe esa identificaci贸n, por parte de una n煤mero considerable de gente, de la nacionalidad espa帽ola con la religi贸n cat贸lica. Los fundamentalistas, y empleo esta palabra en sentido lato como algo inherente de forma obvia a la identidad religiosa, consideran esta situaci贸n de abandono de la creencia como un s铆ntoma de la falta de valores, seguramente tambi茅n como falta de unidad de la patria fundamentanda en esa dogm谩tica identidad nacional e, incluso, con tono ya irrisoriamente apocal铆pticio con el desmoronamiento de la civilizaci贸n. Unas l铆neas m谩s abajo, entraremos en esa controversia entre esa supuesta falta de valores y, tal y como tambi茅n puede entenderse, una l贸gica concepci贸n del progreso en el que se deja atr谩s el dogma religioso. Primero, habr铆a que se帽alar lo que parece una evidente correlaci贸n entre la creencia religiosa y ciertos reg铆menes autoritarios en los que se impone o se reprime.

As铆, en Espa帽a, donde una dictadura impuso el catolicismo, el cristianismo en general se encuentra en franco retroceso. Muy al contrario, en pa铆ses del este donde el comunismo se impuso con mano de hierro y reprimi贸 la creencia religiosa, las personas se refugian de nuevo en la fe. Podemos concluir que ambos fen贸menos tienen su origen en el poder pol铆tico, el Estado-naci贸n, bien en un sentido o en su contrario y no es casualidad que el nacionalismo se haya visto como una nueva religi贸n. En cualquier caso, hay que dejar bien claro que el factor de la libertad es primordial para que la gente profese las ideas y creencias que desee. Una libertad a la que aluden unos y otros, autoritarios y dogm谩ticos de distintio pelaje, pero que no deja de encubrir manipulaciones ideol贸gicas y espirituales de diverso calibre. Por supuesto, hablamos de un concepto de la libertad amplio en el que la educaci贸n, el conocimiento y, s铆, el cultivo de los valores, resulta primordial. El contenido que otorgamos a esos valores ser铆a el protagonista de un texto m谩s amplio, aunque insistiremos en el respeto y la dignidad, que no son patrimonio de religi贸n alguna. Por supuesto, obtusos tradicionalistas y feroces guardianes de la identidad nacional considerar谩n que esos valores son los heredados de la civlizaci贸n cristiana, por lo que nos encontramos de nuevo ante el dogma y cierta forma de imposici贸n, aunque adornada con una visi贸n reduccionista: una determinada creencia religiosa, en este caso el cristianismo, con af谩n universal (catolicismo), es la 煤nica que garantiza el desarrollo de la civilizaci贸n. Expresado as铆, suena terriblemente carca, y es muy posible que el actual y aparentemente progre Papa se negara a suscribirlo, pero en mi opini贸n es lo que mejor define al catolicismo, no tanto al cristianismo en un sentido cultural amplio (aunque, fundamentado igualmente en dogmas y en una tradici贸n cuestionable), y en la sociedad espa帽ola todav铆a estamos algo determinados por ello (la herencia franquista, que aunque quiera verse de otra manera, todav铆a pesa a muchos niveles).

Dejando a un lado la herencia cultural en un pa铆s muy concreto, que pesa sobre demasiadas personas, el cristianismo deber铆a ser objeto de un firme examen cr铆tico desde diversos puntos de vista. Desde un perspectiva epistemol贸gica, es decir, en lo que ata帽e al conocimiento, podemos cuestionar la propia existencia del mito fundacional: Jesucristo. Si la principal fuente son los textos sagrados, existen numerosas incoherencias, tanto sobre el propio Jes煤s como sobre el tiempo que vivi贸. No obstante, a pesar de esto, sobre lo que no se insiste demasiado, podemos aceptar que existi贸 un lider religioso llamado Jes煤s. Sin embargo, mostrando rigor sobre supuestos hechos de la fe, como la resurrecci贸n, tampoco existen prueba disponibles para creer dicha afirmaci贸n. Recordaremos otra cuesti贸n bastante ignorada para defender la veracidad de una religi贸n y es el hecho de que todas est谩n basadas, en mayor medida, en creencias m铆ticas previas. As铆, el cristianismo tiene numerosas similitudes con el culto mitraico del mundo antiguo: tambi茅n Mitra naci贸n con forma humana y termin贸 ascendiendo a los cielos. Otras creencias cristianas, como son el nacimiento de una virgen o la realizaci贸n de supuestos milagros, no resisten tampoco un examen riguroso y ser铆a motivo firme para rechazar igualmente la doctrina. Vamos a abordar, de forma esta vez muy somera, lo que a m铆 particularmente m谩s me interesa: la 茅tica cr铆stiana, tanta veces ensalzada. Si el modelo es el propio l铆der, hay rasgos en el comportamiento del propio Jesucristo, no solo cuestionables, dignos de reprobaci贸n: severidad, exigencia de obediencia ciega o actitud vengativa, si nos ponemos demasiado moralistas, pero incluso su concepci贸n dogmat铆ca de la pureza y la humildad resulta criticable. El mentado hasta la saciedad 芦amor al pr贸jimo禄 es algo demasiado ambiguo y tampoco elimina los excesivos rasgos negativos del personaje modelo para la doctrina cristiana. Tambi茅n est谩 otro factor primordial en el cristianismo, que es el concepto de la salvaci贸n, algo tan descabellado desde un punto de vista racional e incluso moral, que tampoco resiste mucho an谩lisis. Todos estos rasgos son, o deber铆an ser, indisociables de la fe cristiana, por lo que invitamos una vez m谩s al pensamiento cr铆tico sobre las propias creencias. La mera aceptaci贸n acr铆tica de una herencia religiosa, aunque solo sea en el plano cultural, desde nuestro punto de vista, es precisamente un obst谩culo para una concepci贸n amplia de los valores humanos.

Libre Examen