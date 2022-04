–

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ejecutaba el pasado jueves el despido de 6.000 sanitarios con los conocidos como contratos Covid (el 60% del total). Personal m茅dico, de enfermer铆a, auxiliares, celadores o t茅cnicos de laboratorio son algunos de los profesionales con los que desde el viernes ya no cuenta la autonom铆a presidida por Isabel D铆az Ayuso.

La regi贸n asegura que 鈥渘o hay m茅dicos para contratar鈥. Adem谩s, la propia l铆der del PP en la regi贸n ha hecho algunas declaraciones que no han quedado exentas de pol茅mica durante la 煤ltima ola de la pandemia. 鈥淟os ciudadanos no tienen que estar esperando y en algunos no cogen el tel茅fono, se cuelgan o de repente no hay m茅dicos鈥, fue una de las frases que molestaron al personal m茅dico y de enfermer铆a.

Atenci贸n Primaria 鈥渁bandonada鈥

Los profesionales y los sindicatos claman contra la decisi贸n del Ejecutivo popular, de quien denuncian un desmantelamiento. La situaci贸n, dicen, es cr铆tica sobre todo en Atenci贸n Primaria: 鈥淓stamos al borde de la muerte鈥, lamenta Ana Gim茅nez; portavoz del sindicato m茅dico AMYTS durante la concentraci贸n que ha tenido lugar esta semana frente a la consejer铆a de Sanidad. De algo m谩s de los 11.000 contratos que la administraci贸n realiz贸, Madrid se quedar谩 solamente con unos 5.000, de los cuales 170 pasar谩n a la nueva unidad de rehabilitaci贸n funcional del hospital Zendal.

En la l铆nea de lo que viene explicando a este medio 脕ngela Hern谩ndez, secretaria general de la organizaci贸n, de los 1.067 profesionales con contratos a m茅dico firmados, solo 605 seguir谩n en hospitales. 鈥淧ero estos no son nuevos, se los llevan a otros niveles asistenciales鈥, destaca; mientras indica que para ser m茅dico facultativo hay que pasar una serie de tr谩mites nada sencillos.

Mar铆a Justicia, m茅dico de Familia y presidenta de Atenci贸n Primaria de AMYTS, pregunta meg谩fono en mano frente a la consejer铆a: 鈥溌緾贸mo pretenden salvar la Atenci贸n Primaria cuando solo estiman crear 265 plazas de m茅dicos de familia y 85 de pediatra en los pr贸ximos a帽os si faltan ya 1.500?鈥.

Tambi茅n pone de manifiesto que en los pr贸ximos a帽os se van a jubilar 1 de cada 4 m茅dicos; lo que en la Comunidad de Madrid supone 1.250 profesionales menos de Atenci贸n Primaria. Justicia insiste en los contratos covid: 鈥溌緾贸mo vamos a atender a toda la patolog铆a no covid a la que no se ha podido atender por culpa de la pandemia? 驴Y a los enfermos cr贸nicos? 驴Y si vuelve un nuevo brote?鈥, ratifica.

Los profesionales piden como condici贸n principal una inversi贸n 鈥渆con贸mica鈥 y urgente para poder, entre otras cosas, aumentar las plantillas con creaci贸n de las plazas de facultativos y renovar el 100% de los contratos que han expirado tras lo m谩s duro de la pandemia.

La salud mental, tambi茅n enquistada

Los m茅dicos llevan tiempo insistiendo asimismo en que 鈥渘o se cubren las ausencias, ni las bajas, ni se ha puesto l铆mite de agenda鈥. Este 煤ltimo aspecto es extrapolable a otras modalidades como la que tiene que ver con la salud mental, donde el n煤mero de profesionales de Madrid (4,1%) est谩 muy por debajo del de Espa帽a (10%), y no digamos del de Europa (18%). Desde M谩s Madrid, uno de los partidos que m谩s insiste en este aspecto, nos contaban en plena pandemia que en ocasiones pasan 鈥180 d铆as de media para conseguir cita en psicolog铆a鈥.

El asunto va directamente relacionado con el que a estas l铆neas concierne, ya que aproximadamente el 25% de citas en Atenci贸n Primaria son por una cuesti贸n de salud mental.

Prioritarios, pero colapsados

La Sanidad ha demostrado ser un pilar fundamental en los momentos clave. Lo fue en la pandemia y lo es ahora con la invasi贸n de Rusia a Ucrania. En el primer apartado, m茅dicos, enfermeros y dem谩s personal ha denunciado en m谩s de una ocasi贸n el colapso que sufren ellos, pero sobre todo la poblaci贸n. Hern谩ndez cuenta que hay m茅dicos que tienen desde 50 y, en ocasiones, hasta 80 pacientes en un d铆a. 鈥淓so se traduce en que hay consultas que duran como m谩ximo 3 minutos鈥.

Tambi茅n la Comunidad de Madrid anunciaba a bombo y platillo la asistencia inmediata a las personas huidas de la guerra en Ucrania, algo que los sanitarios celebran en tanto en cuenta vuelven, una vez m谩s, a prestar una ayuda imprescindible; pero piden que a la vez se incrementen las plantillas para poder hacerlo de manera a霉n m谩s eficiente: 鈥淭odas las personas son atendidas, pero nos estiran y estiran (鈥) Ya antes de la pandemia hac铆a falta un refuerzo y en todo este tiempo se ha evidenciado鈥, lamenta Hern谩ndez.

“De cara al futuro tendr谩n esa oportunidad”

El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Enrique Ruiz Escudero, defend铆a este jueves que la regi贸n es la comunidad espa帽ola que m谩s contratos de refuerzo Covid ha renovado y subrayaba la apuesta del Gobierno regional por reducir la temporalidad en el Servicio Madrile帽o de Salud (Sermas).

“La Comunidad de Madrid tiene mucha actividad. De cara a futuro seguro que tendr谩n esa oportunidad. Adem谩s, agradecerles el trabajo que han hecho durante todo este tiempo, en los momentos m谩s dif铆ciles desde el punto de vista sanitario en nuestra regi贸n. Desde luego Madrid siempre va a tener esa oportunidad de seguir m谩s adelante y seguro que en el futuro podr谩n volver al Servicio Madrile帽o de Salud”, conclu铆a en sus declaraciones.

As铆 las cosas, los sanitarios centran sus reclamaciones -entre otros aspectos- en el aumento de las plantillas para poder atender como les gustar铆a, en este caso, las patolog铆as que durante la pandemia no pudieron y hacer frente a cualquier otra situaci贸n que pudiera llegar de manera inesperada. Adem谩s, hablan de una cuesti贸n ya m谩s personal para que se les valore “no solo cuando est谩n en primera l铆nea”, sino todos los d铆as.

