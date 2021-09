–

De parte de Indymedia Argentina

Una inspecci贸n realizada por la Comisi贸n Provincial por la Memoria a la unidad penal 4 de Bah铆a Blanca relev贸 un cuadro de abandono, desidia y falta de atenci贸n e insumos m茅dicos en el Sector de Sanidad, que agravan los problemas de salud y ponen en grave riesgo la vida de las personas all铆 alojadas. En el mes de junio, Braian Miguel Ianiro Olivera falleci贸 producto de esa desatenci贸n y en condiciones degradantes. Frente a la presentaci贸n de un habeas corpus colectivo y con efecto correctivo presentado por el organismo, el Juzgado Correccional N掳 2 resolvi贸 de manera parcial y sin dar respuesta a las situaciones denunciadas. La CPM apel贸 el fallo y la C谩mara de Apelaci贸n y Garant铆as orden贸 al juzgado interviniente que ampliara las medidas originales y que atendiera los problemas denunciados y no resueltos.

El pasado 10 de septiembre la Sala 2 de la C谩mara de Apelaci贸n y Garant铆as de Bah铆a Blanca 鈥搃ntegrada por los magistrados Guillermo Rodr铆guez, Alfredo Mones Ruiz y Guillermo Petersen- dio la raz贸n a la CPM en cuanto al alcance limitado, incompleto e ineficaz de las medidas ordenadas por el Juzgado Correccional 2 para el mejoramiento de las condiciones edilicias, equipamiento m茅dico, limpieza, alimentaci贸n adecuada y personal suficiente en el 谩rea de internaci贸n de Sanidad en la Unidad Penal 4 de Bah铆a Blanca.

La instancia revisora devolvi贸 las actuaciones al juzgado de origen para que resuelva en torno a aquellas cuestiones sobre las que no se expidi贸 en la primera intervenci贸n y que, de acuerdo a una segunda inspecci贸n 鈥渞ealizada por el programa de Inspecciones de la Comisi贸n Provincial por la Memoria de fecha 20/08/2021, subsisten a la fecha鈥.

Sobre esto 煤ltimo, destaca las deficiencias en torno al mobiliario de Sanidad 鈥揷olchones en mal estado, ausencia de ropa de cama, muebles insuficientes para el guardado de las pertenencias de los internos, grifer铆as de los ba帽os y desag眉es en malas condiciones, entre otros-, las condiciones de higiene, la provisi贸n de alimentos y elementos de higiene personal y las personas encargadas de realizar dichas tareas.

Notificado de la resoluci贸n de la C谩mara, casi una semana despu茅s el Juzgado Correccional dict贸 un nuevo fallo en el que ordena al SPB la provisi贸n de cuatro colchones ign铆fugos con su respectiva ropa de cama y frazadas, y mobiliario para el almacenamiento de ropa, alimentos y dem谩s objetos personales de los detenidos; se disponga la higiene y limpieza que requiere el sector, adem谩s de la desinfectaci贸n peri贸dica a fin de evitar la proliferaci贸n de insectos y cucarachas en Sanidad; y se asegure el orden del lugar, removiendo obst谩culos que dificulten el acceso al ba帽o.

Tambi茅n dispone que las autoridades del SPB requieran una revisi贸n completa, por parte de profesionales, de todos los artefactos de calefacci贸n; que se provea a los detenidos internados en sanidad una alimentaci贸n adecuada a las patolog铆as que padecen; y que se garantice el acceso a espacios al aire libre a fin de que puedan tomar contacto con el sol; entre otras medidas.

鈥淎 fin de dar cumplimiento a lo ordenado, l铆brese oficio al Se帽or Director de la Unidad Penal IV local y al Se帽or Jefe del Servicio Penitenciario Bonaerense, haci茅ndoseles saber lo aqu铆 dispuesto. Asimismo, deber谩n los nombrados, en el t茅rmino de 15 d铆as de notificado el presente, remitir informe dando cuenta de lo actuado en consecuencia y acreditar su cumplimiento, pudiendo, en su caso, solicitar la pr贸rroga que fuera necesaria para cumplimentar las medidas que a煤n estuvieran pendientes鈥, expresa la resoluci贸n del Juzgado Correccional 2 de Bah铆a Blanca.

Para la CPM, esta pendiente la construcci贸n, planificaci贸n y organizaci贸n de un sistema de atenci贸n medica eficaz y garante del derecho a la salud que deben gozar las personas privadas de su libertad en las mismas condiciones que la poblaci贸n en general, raz贸n por la cual viene reiterando el pedido de pase de la Direcci贸n de Salud Penitenciaria a la 贸rbita del Ministerio de Salud provincial.

Este organismo ha relevado y denunciado durante los 煤ltimos a帽os las p茅simas condiciones de internaci贸n y de atenci贸n sanitaria, as铆 como la falta sistem谩tica de insumos y personal m茅dico, que derivan en muertes evitables.

Cabe destacar que, en torno a la situaci贸n detectada en la UP 4, la inspecci贸n que motiv贸 el habeas corpus colectivo arroj贸 un grave cuadro de infraestructura, de alimentaci贸n, higiene y atenci贸n profesional en el 谩rea de internaci贸n de Sanidad, y contempl贸 entrevistas con las tres personas internadas en ese sector.

Conforme surge del informe de la CPM el lugar destaca por sus 鈥淧茅simas condiciones higi茅nicas y de conservaci贸n, advirti茅ndose copiosa presencia de humedad lo que con el correr del tiempo ha generado la proliferaci贸n de manchas en paredes y techos (鈥) Seg煤n describi贸 una de las personas internadas en el momento de la inspecci贸n, parte de la mamposter铆a se desprendi贸 cayendo al suelo en forma intempestiva el d铆a anterior al monitoreo鈥.

Otras condiciones agravantes: faltantes de vidrios; mobiliario inadecuado para la internaci贸n; falta de personal de enfermer铆a y limpieza; suciedad y residuos acumulados; falta de agua caliente; insectos -moscas y cucarachas-.

Respecto de la nutrici贸n de los enfermos, la misma no s贸lo no respond铆a a las particulares necesidades de los cuadros cl铆nicos respectivos, sino que directamente no era garantizada por la Unidad Penitenciaria. Sobre el personal de enfermer铆a, s贸lo se realizaba un recorrido diario.

En el momento de la inspecci贸n pudo constatarse la presencia de una persona moribunda, quien se encontraba postrada en una cama desde hac铆a 4 d铆as, de la cual emanaba un fuerte olor nauseabundo, con absoluta ausencia de atenci贸n por parte del personal de salud del lugar. Esa persona no pod铆a movilizarse por sus propios medios por lo tanto orinaba y defecaba sobre su ropa y s谩banas. A partir de la gesti贸n de la CPM se lo traslad贸 de inmediato al Hospital, donde falleci贸 al d铆a siguiente.

Por otra parte, tambi茅n se verific贸 la afectaci贸n diferencial a la salud de las mujeres en el encierro: de acuerdo a las entrevistas realizadas en el Pabell贸n 7 de la misma unidad penal 4 de Bah铆a Blanca, las enfermedades y dolencias relacionadas a la cuesti贸n ginecol贸gica se repiten. Las mujeres entrevistadas nunca tuvieron acceso a los controles que deben realizarse anualmente: PAP, mamograf铆as, ecograf铆as mamarias, abdominales o transvaginales.

鈥淓l virtual estado de abandono al que quedan expuestas las personas que requieren atenci贸n m茅dica en el 谩mbito penitenciario ante los graves problemas de salud que las aquejan importa un riesgo evidente para su vida e integridad personal y su exposici贸n coactiva a los extremos antes aludidos resultan, evidentemente, vulneratorios de sus derechos fundamentales y consecuentemente agravantes de las condiciones legales de detenci贸n. Deben encontrarse remedios 煤tiles para la soluci贸n del estado inconstitucional de cosas se帽alado, con car谩cter urgente鈥, se denuncia en el habeas corpus colectivo y correctivo presentado por la CPM.

El Organismo se帽ala que 鈥渓a desatenci贸n de la salud en el encierro se constituye en una pr谩ctica de tortura: no es un aspecto inocuo o secundario del encierro, sino que provoca que enfermedades curables se conviertan en mortales o en discapacidades permanentes que marcar谩n profundamente la vida de las personas. Estos hechos no se producen por casualidad o simple desidia profesional: hay decisiones institucionales que, por acci贸n u omisi贸n, los integran como forma de gobierno de la c谩rcel鈥.

