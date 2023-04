–

De parte de Pozol April 1, 2023 10 puntos de vista

芦En su palabra final, este juez decidi贸 no mencionar para nada las causas del asesinato y el hecho de que nuestro hermano Sim贸n fue ejecutado precisamente por ser un defensor de derechos humanos禄

Organizaci贸n Sociedad Civil Las Abejas de Acteal

Tierra Sagrada de los M谩rtires de Acteal

Municipio de Chenalh贸, Chiapas, M茅xico.



01 de abril de 2023



Al Congreso Nacional Ind铆gena

Al Concejo Ind铆gena de Gobierno

A la Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos

Al Pueblo Creyente de la Di贸cesis de San Crist贸bal de las Casas

A las y los Defensores de los derechos humanos

A los Medios libres y alternativos

A los Medios de comunicaci贸n nacional e internacional

A la Sociedad Civil Nacional e Internacional



Hermanas y hermanos:

El d铆a de hoy nos dirigimos a ustedes para que escuchen lo que siente nuestro coraz贸n, tras haber escuchado la decisi贸n final del Juez encargado de dictar la sentencia a quien jal贸 el gatillo para asesinar a nuestro hermano y compa帽ero Sim贸n Pedro P茅rez L贸pez, defensor de derechos humanos, luchador por la vida, la defensa de la Madre Tierra y promotor activo de la paz en nuestra regi贸n, junto con el pueblo creyente organizado, ante la violencia generalizada que hoy seguimos viviendo, desatada por el crimen organizado en contubernio con los gobiernos locales en varios de nuestros municipios de los Altos de Chiapas.

A casi 21 meses de que Hugo Rolando Ar茅valo Abarca fuera enviado a ultimar a nuestro hermano Sim贸n Pedro en Simojovel, el juez Juan Antonio Villanueva L贸pez del Juzgado de Control de Pichucalco, Chiapas, lo encontr贸 culpable y lo sentenci贸 a 25 a帽os de prisi贸n. En su palabra final, este juez decidi贸 no mencionar para nada las causas del asesinato y el hecho de que nuestro hermano Sim贸n fue ejecutado precisamente por ser un defensor de derechos humanos.

Tampoco contempl贸 ninguna medida para evitar que cr铆menes de este tipo se repitan en nuestra regi贸n, ni para proteger a la familia de nuestro hermano Sim贸n Pedro, ni a su comunidad de Israelita, ni a nuestra Organizaci贸n, de la que era un importante integrante. Orden贸 煤nicamente una reparaci贸n monetaria (la m铆nima posible) del da帽o ocasionado con este crimen que evidentemente fue dise帽ado para sembrar miedo entre todas y todos los que, como Sim贸n, se atreven a denunciar la situaci贸n que vivimos y a organizarse para exigir que las autoridades dejen de proteger a los criminales y garanticen la paz y tranquilidad de la poblaci贸n.

En medio del racismo institucional y el desprecio que sufrimos los pueblos originarios en nuestro pa铆s, esta sentencia de 25 a帽os para el asesino material de un ind铆gena tsotsil defensor de derechos humanos, es en s铆 misma un triunfo y se lo hemos tenido que arrebatar al estado, que quiso hacernos a un lado por cansancio y desgaste, dando largas al este proceso judicial, dej谩ndonos plantados y haci茅ndonos recorrer en vano largas distancias y dejar nuestros trabajos por varios d铆as, incluso quedando con deudas para conseguir llegar a audiencias que no se realizaron repetidamente. No se nos olvida que hasta tuvimos que recurrir a exhumar el cuerpo de nuestro hermano para demostrar cosas tan absurdas, como que Sim贸n Pedro no hab铆a muerto por una enfermedad, como alegaba la defensa de su asesino.

Ustedes disculpar谩n nuestra desconfianza en el sistema judicial y penitenciario de M茅xico y del estado de Chiapas, pero quienes han caminado con nosotras y nosotros, saben que est谩 sobradamente justificada.

Los y las integrantes de nuestra Organizaci贸n Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, incluyendo a las y los sobrevivientes de la Masacre de Acteal, tememos una apelaci贸n y/o un amparo que, a pesar de la sentencia de prisi贸n de ayer, ponga en libertad al asesino material de nuestro hermano, mucho antes de que cumpla su sentencia.

Pues ya vivimos esto desde el 12 de agosto del a帽o 2009 con 20 de los paramilitares que se encontraban purgando sentencias de m谩s de 25 a帽os de prisi贸n por su participaci贸n en los crueles actos que se desarrollaron durante la Masacre de Acteal. Ellos fueron liberados a los 9 a帽os, con un amparo que les concedi贸 la 鈥淪uprema Corte de Ricos y Criminales de la Naci贸n鈥 (la SCJN), que hasta la fecha les garantiza inmunidad y una pensi贸n vitalicia como premio. Esto tambi茅n sent贸 el precedente jur铆dico para que poco a poco, se liberara a todos los responsables materiales que estaban presos y que no se les pueda volver a enjuiciar.

Y as铆 se ha cumplido el objetivo 煤ltimo de los que en aquel entonces promovieron su liberaci贸n: que el estado mexicano no abriera ninguna investigaci贸n seria ni proceso penal a ninguno para enjuiciar a los autores intelectuales de la Masacre. Pero los miembros de Las Abejas de Acteal vamos a seguir luchando, est茅 quien est茅 al frente del mal gobierno en nuestro pa铆s, como hemos hecho desde hace 25 a帽os, para que ni los responsables de la Masacre de Acteal ni del asesinato de nuestro compa帽ero Sim贸n Pedro queden impunes.

A los que planearon y ordenaron terminar con la vida de nuestro hermano Sim贸n Pedro, queremos decirles que no vamos a dejar que triunfen su odio y sus intereses. No vamos a dejar que el miedo que nos quisieron traer se quede en nuestro coraz贸n y no vamos a dejar que la sentencia de ayer, que no los menciona ni los afecta para nada, sea la 煤ltima palabra.

El sacrificio de nuestro hermano Sim贸n no ha sido en vano, pues ha ayudado a que m谩s hermanos se enteren de la situaci贸n de violencia que estamos viviendo y que se solidaricen con la construcci贸n de caminos para la paz.

Tambi茅n a nosotros nos ha ayudado a ver con m谩s claridad que los que son capaces de dar la vida por sus hermanos, como nuestro hermano Sim贸n, nos demuestran un amor que es mucho m谩s poderoso que el odio con el que ustedes se la quitaron. Seguiremos el ejemplo de nuestro hermano y de nuestros m谩rtires de Acteal, luchando para que nuestras familias y tambi茅n las de ustedes puedan vivir en paz, esa paz que s贸lo se logra con la justicia, con memoria y con verdad.

Queremos agradecer a todas las organizaciones y comunicadores, a las hermanas y hermanos que pacientemente nos han acompa帽ado en este camino, especialmente a las que fueron con nosotros a las audiencias para este juicio en Cintalapa y Pichucalco, por toda la fuerza que nos dieron y el cari帽o que le han brindado a la valiente familia de nuestro hermano Sim贸n Pedro, quienes han logrado seguir firmes en la lucha por la justicia y la verdad, para que se castigue a quienes le quitaron la vida a su hijo, esposo, hermano y pap谩, por defender a su pueblo con valor: una lucha que tristemente a煤n no termina.

Por eso, les pedimos que sigan ayud谩ndonos a exigir:

a) Que la sentencia de prisi贸n al asesino material de nuestro hermano Sim贸n Pedro P茅rez L贸pez no se revoque en ninguna futura instancia, ni se reduzca por motivo alguno en el futuro.

b) Que la Fiscal铆a del Estado de Chiapas o el Juez pertinente abra un proceso penal contra los autores intelectuales de este crimen, siguiendo las l铆neas de investigaci贸n presentadas durante el juicio que concluy贸 ayer, que demuestran que el m贸vil del asesinato se relaciona con las acciones que llev贸 a cabo nuestro hermano como defensor de derechos humanos para promover la paz en la regi贸n de los Altos de Chiapas, por medios no violentos.

c) Que el gobierno estatal y federal cumplan con su responsabilidad de desmantelar el poder de los grupos del crimen organizado que tienen aterrorizada a la poblaci贸n de esta regi贸n y contin煤an con ejecuciones y tiroteos.





Desde Acteal, Casa de la Memoria y la Esperanza,

Atentamente

La Voz de la Organizaci贸n sociedad Civil Las Abejas de Acteal.

Por la Mesa Directiva:



Javier Flores Zepeda

Presidente

Eliseo L贸pez Arias

Secretario



Luis Miguel G贸mez P茅rez

Tesorero

Alonso Ruiz L贸pez

Sub Secretario

Foto: Sue帽a Dignidad