┬źDoble agresi├│n contra nuestra Organizaci├│n; nos citan a una audiencia fallida en Pichucalco y al mismo tiempo nos agreden en BachÔÇÖen, Chenalh├│┬╗

Organizaci├│n Sociedad Civil Las Abejas de Acteal

Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal

Municipio de Chenalh├│, Chiapas, M├ęxico.

8 de febrero de 2023

Al Congreso Nacional Ind├şgena

Al Concejo Ind├şgena de Gobierno

A la Comisi├│n Interamericana de Derechos Humanos

Al Pueblo Creyente de la Di├│cesis de San Crist├│bal de las Casas

A las y los Defensores de los Derechos Humanos

A los Medios libres y Alternativos

A los Medios de comunicaci├│n nacional e internacional

A la Sociedad Civil Nacional e Internacional



Hermanas y hermanos:



A 30 a├▒os de testimonio de lucha no violenta y de trabajar por la paz y la justicia para nuestro pueblo, para M├ęxico y el Mundo, el mal gobierno de M├ęxico a trav├ęs de su sistema de justicia corrupta y podrida SE BURLAN DEL CASO DEL ASESINATO DE NUESTRO COMPA├ĹERO Y HERMANO SIM├ôN PEDRO P├ëREZ L├ôPEZ cit├índonos a una audiencia en la ciudad de Pichucalco que nuevamente fue cancelada; al mismo tiempo, AUTORIDADES COMUNITARIAS PERTENECIENTES AL AYUNTAMIENTO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE M├ëXICO EN CHENALH├ô, GOLPEAN Y HUMILLAN A COMPA├ĹERAS de la comunidad BachÔÇÖen, integrantes de nuestra Organizaci├│n Las Abejas de Acteal que se hab├şan reunido para evitar ser desmantelados sus servicios de luz el├ęctrica por parte del agente rural municipal y su gente partidista de dicha comunidad.



Los Sres. Antonio Jim├ęnez Arias agente rural municipal, Crist├│bal P├ęrez P├ęrez presidente de Comit├ę de Educaci├│n, Miguel Hern├índez V├ízquez patronato de luz el├ęctrica, junto con 60 hombres aproximadamente, el d├şa 7 de febrero alrededor de las 11 y media de la ma├▒ana, llegaron al poste de luz de donde tiene tomado el suministro de energ├şa nuestro compa├▒ero Miguel P├ęrez P├ęrez con el objetivo de cortarle dicho servicio al igual que nuestro compa├▒ero Jos├ę V├ízquez P├ęrez.



Su molestia fue que el pasado 4 de febrero nuestros compa├▒eros en menci├│n junto con el resto de las familias tambi├ęn miembros de Las Abejas de Acteal, decidieron reconectar dichos servicios despu├ęs de 6 meses de haberles sido desmantelados los servicios por estas mismas autoridades comunitarias, por el hecho de que nuestro compa├▒ero Miguel P├ęrez P├ęrez no acept├│ un cargo de comit├ę de educaci├│n ya que existe un acta de acuerdo elaborada en el a├▒o de 2014 que regula formas y tiempos en cuanto a cargos y para mantener la armon├şa en dicha comunidad. Por esta raz├│n nuestro compa├▒ero Miguel se ampar├│ con dicho documento, sin embargo las autoridades y la asamblea argumentaron que ese documento ya no ten├şa validez; ya que en una asamblea celebrada en el a├▒o de 2020 decidieron modificar las cl├íusulas del citado acta de acuerdo, cambiando totalmente el sentido y contenido con el del 2014, adem├ís a nuestros compa├▒eros de Las Abejas ya no fueron tomados en cuenta su palabra como en el a├▒o de 2014.

Entonces cuando nuestras compa├▒eras y compa├▒eros de la Organizaci├│n Las Abejas se enteraron de que las autoridades de BachÔÇÖen y su gente ven├şan a cortarles los servicios de luz el├ęctrica a nuestro compa├▒ero Miguel y Jos├ę, se organizaron r├ípidamente para evitar ser cortados dichos servicios. Las mujeres y hombres rodearon el poste de luz, y en ese momento se acerca en modo agresivo el sr. Antonio Jim├ęnez Arias agente rural municipal, mientras una compa├▒era de Las Abejas le pidi├│ a este autoridad que no cortaran los cables de luz y que mejor se platicara de manera respetuosa a lo que el agente mencionado respondi├│ ÔÇťla gente ya no se puede calmar, adem├ís t├║ eres mujer, no tienes derecho a hablar aqu├şÔÇŁ. Un se├▒or de nombre Jos├ę M├ęndez de la comunidad ChÔÇÖixilton quien fue contratado por el patronato de luz el├ęctrica de BachÔÇÖen para cortar el servici├│ de luz el├ęctrica de nuestros compa├▒eros Miguel y Jos├ę, fue quien empez├│ la agresi├│n quit├índole a fuerzas el celular de nuestro compa├▒ero Miguel, pero con el apoyo de las compa├▒eras pudo recuperar dicho dispositivo de comunicaci├│n. Enseguida, el hijo del agente de nombre Ismael Jim├ęnez P├ęrez, golpe├│ a una compa├▒era de 37 a├▒os de edad. Y otra compa├▒era cuando estaba resistiendo y evitando que subieran al poste fue empujada y golpeada cay├ęndose al suelo y un hombre de nombre Pedro Guti├ęrrez P├ęrez se le fue encima, rompi├ęndole el sueter, aunque otra compa├▒era intent├│ levantarla, pero otro hombre se le acerc├│ y le dobl├│ el dedo pulgar de la mano izquierda. A nuestro compa├▒ero Miguel P├ęrez P├ęrez lo estuvieron jaloneando en varias ocasiones pero no soltaba el poste de donde estaba agarrado, qued├│ con moretones de su brazo derecho. Fueron varias mujeres golpeadas, insultadas y humilladas.



El suministro de energ├şa el├ęctrica de nuestro compa├▒ero Miguel a pesar de la agresi├│n que sufrieron, s├ş pudieron defenderlo. Pero no fue as├ş el del compa├▒ero Jos├ę, le cortaron la luz el├ęctrica y se llevaron su cable de bajante.



┬┐Por qu├ę estamos siendo agredidos, burlados y despreciados por las autoridades judiciales en el caso de nuestro hermanos Sim├│n Pedro?



Se├▒or Andr├ęs Manuel L├│pez Obrador:

┬┐Por qu├ę su gobierno, su gobernador en Chiapas, sus jueces, su sistema judicial, su sistema penitenciario en Chiapas, su presidente municipal de Chenalh├│ y sus agentes rurales municipales, nos agreden, nos desprecian y nos humillan?



┬┐Por qu├ę permite tanta mentira y desprecio en el caso de nuestro compa├▒ero y hermano Sim├│n Pedro? Por que somos ÔÇťind├şgenasÔÇŁ, porque somos pobres? D├│nde qued├│ su palabra en tiempos de su campa├▒a de que son ÔÇťprimero los pobresÔÇŁ?

┬┐Es una represalia de su gobierno contra nuestra lucha y organizaci├│n que no acepta soluciones amistosas y que no negocia la justicia y su dignidad?



¡Castigo a todo los responsables tanto material como intelectuales en el caso DE Simón Pedro!

┬íNo m├ís cortes de luz el├ęctrica ni agua en la comunidad BachÔÇÖen┬í

┬íRespeto a las mujeres Abejas de la comunidad BachÔÇÖen!

┬íGarant├şa a la integridad f├şsica y psicol├│gica de nuestras compa├▒eras y compa├▒eros de la comunidad BachÔÇÖen!

¡Alto a las represalias hacia nuestra Organización Las Abejas de Acteal!



Desde Acteal, Casa de la Memoria y Esperanza.



Atentamente.

La Voz de la Organizaci├│n Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.

Por la Mesa Directiva:



Javier Flores Zepeda

Presidente

Eliseo L├│pez Arias

Secretario



Luis Miguel G├│mez P├ęrez

Tesorero

Alonso Ruiz L├│pez

Sub secretario

