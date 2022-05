–

De parte de Pozol May 22, 2022 47 puntos de vista

«El próximo 5 de julio se cumple ya un año del cobarde asesinato de nuestro compañero y hermano Simón Pedro Pérez López: abeja, expresidente de nuestra Directiva y Defensor de Derechos Humanos, de la Vida y el territorio»

Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal

Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal

Municipio de Chenalhó, Chiapas, México.

22 de mayo de 2022

Al Congreso Nacional Indígena

Al Concejo Indígena de Gobierno

A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Al Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas

A las y los defensores de los derechos humanos

A los medios libres y alternativos

A los medios de comunicación nacional e internacional

A la Sociedad Civil Nacional e Internacional

Hermanas y hermanos:

Por quinta vez nos reunimos en este año que se cumplirán ya 25 años de estar exigiendo la justicia que no llega para una de las masacres más vergonzosas de la historia reciente de México, donde un grupo de paramilitares priístas y cardenistas abrió fuego y asesinó a 45 hermanas y hermanos nuestros, más 4 bebés que sólo esperaban algunas semanas para poder nacer y, en cambio, antes de morir fueron obligados a sentir el ultraje que sufrieron sus mamás. El delito de nuestros mártires fue únicamente pedir paz y no querer ser cómplices de la estrategia contrainsurgente que coordinó Ernesto Zedillo contra los zapatistas alzados en armas en 1994, con el apoyo de toda la estructura de gobierno federal, estatal y municipal que estaba en el poder en 1997. Pronto se cumplirán ya 25 años de esperar el castigo a todos los responsables de la Masacre por acción y omisión -materiales e intelectuales- para asegurar que esto no pueda volver a ocurrir. ¿Cuántos años más necesita la CIDH para emitir el Informe de Fondo que documente la verdad y ordene al estado mexicano lo que debe hacer para acabar con la impunidad que todos los gobiernos siguientes han estado regalando a los criminales que perpetraron, organizaron, coordinaron, prepararon, financiaron y encubrieron la Masacre, incluyendo al Ejército y a la Seguridad Pública?

¿Cuántos años más tendremos que soportar la presión de los sobrevivientes y familiares de nuestros Mártires que tomaron el camino de la Solución amistosa con el Gobierno mexicano, dejando el caso de la Masacre de Acteal en la impunidad?

Hoy queremos reconocer la dignidad de los jóvenes que se resisten a aceptar la solución amistosa para el Caso Acteal, ante la insistencia del llamado “Consejo pacifista” que sigue con la ambición oportunista de quererse quedar con más del jugoso botín de la “reparación del daño”, pretendiendo convencer a los hermanos Alberto Pérez Arias y Agustín Pérez Gómez de nuestra organización y a su papá, de negociar la muerte de su mamá, quien fuera terriblemente violentada, arrancando de su vientre a su bebé y masacrada aquí el 22 de diciembre de 1997. Damos gracias a Dios Padre y Madre porque sigue habiendo jóvenes que no se dejan llevar por la tentación del dinero ni sucumben al desgaste de tantos años sin justicia.

El próximo 5 de julio se cumple ya un año del cobarde asesinato de nuestro compañero y hermano Simón Pedro Pérez López: abeja, expresidente de nuestra Directiva y Defensor de Derechos Humanos, de la Vida y el territorio. Tampoco para él hemos encontrado justicia expedita. Aunque se está llevando a cabo el juicio al autor material y esperamos que el día 30 de junio por fin se celebre, sin más dilación en Cintalapa, la Segunda Audiencia para la presentación de las pruebas que indican su culpabilidad, estamos enfrentando la falta de voluntad política para investigar el contexto y las verdaderas causas de su asesinato, que pudieran dar con los responsables de ordenar su ejecución.

No queremos que tengan que pasar otros 25 años para que se haga justicia en el caso de Simón Pedro, por eso le pedimos a todos nuestros hermanos y hermanas solidarias que nos ayuden difundiendo su caso y participando en una celebración cuya convocatoria lanzaremos muy pronto con ocasión de su Primer Aniversario; y a nuestro Dios de la Esperanza, le pedimos que le siga dando ánimo a su familia y a toda nuestra Organización para seguir luchando cada día, hasta que llegue la justicia.

Así también le pedimos a Dios que fortalezca especialmente a los hermanos del Concejo Indígena y Popular de Guerrero – Emiliano Zapata, que comprenden perfectamente nuestro dolor y el de la familia de Simón Pedro, pues ellos acaban de ver cómo el grupo narco-paramilitar “Los Ardillos” desapareció y asesinó a otros dos de sus compañeros: Marcos Campos Ahuejote de la comunidad de Xicotlán y Lorena Chantzin Paxacuasingo de Acahuehuetlán, quienes fueron detenidos y desaparecidos cuando se dirigían a Chilapa, Guerrero y encontrados al otro día sin vida, con señales de tortura. El gobierno, en vez de investigar, dio la versión de que murieron a causa de un accidente automovilístico, ya que está protegiendo a ese grupo. Queremos que sepan que no están solos y que respetamos su dolor y su claridad en la denuncia de los narco-paramilitares y quienes los encubren en los tres niveles del gobierno. Seguiremos con ustedes, hermanados en la exigencia de justicia para todos sus asesinados y desaparecidos.

Y es que la violencia en Chiapas también está en aumento, sobre todo por “la aparición y agudización del Crimen organizado y su relación con los Megaproyectos y la re-militarización y violencias hacia las mujeres”, como dicen en su pronunciamiento nuestras hermanas de la Asamblea del Movimiento de Mujeres de la región Zoque, Norte-Palenque, Sierra Fronteriza, Costa y Altos de Chiapas por la defensa de la madre tierra y nuestros territorios, que se reunieron este mes en la Región Zoque, seis meses después de haberlas recibido en esta Tierra Sagrada. Como ejemplos de esta violencia hacia nuestros pueblos, ellas mencionan “el mal llamado Tren Maya en Zona Norte-Palenque, los Proyectos Hidrocarburíferos y geoparques en zona Zoque, el gasoducto en zona Costa y agrotóxicos, acaparamiento del agua y especulación inmobiliaria en zona Altos”. Pero sobre todo, nos alertan sobre la Agudización del Narcotráfico, aumento de feminicidios, muertes y desapariciones diarias debido al aumento de alcohol, drogas, armas y prostitución. Generando terror hacia las mujeres, principalmente el miedo colectivo hacia jóvenas y niñas”. Y nos dan esperanza al compartir que en la Zona Fronteriza las mujeres han llegado a organizar marchas en contra de los negocios que promueven estos consumos (cantinas, establecimientos nocturnos, etc.) Y con su Asamblea y su pronunciamiento, estas mujeres nos están gritando que la única respuesta a toda esta violencia sigue siendo la organización y la participación de hombres y mujeres en las decisiones e iniciativas que vamos realizando para defender nuestra vida.

Una de estas importantes iniciativas que saludamos hoy Las Abejas de Acteal es la Caravana pacífica e histórica de aproximadamente 200 integrantes del Pueblo Wixárika que van caminando a pie desde sus tierras en el Estado de Jalisco rumbo a la CDMX para buscar la restitución de su territorio ancestral, que ha sido usurpado por ganaderos y pequeños propietarios. Su objetivo es caminar más de 600 km hasta la capital mexicana, para que les sea atendida la exigencia de la restitución de sus tierras comunales. Sabemos el enorme esfuerzo que esto significa, pues nosotras y nosotros hicimos un recorrido parecido en el 2001, cuando peregrinamos junto con nuestros hermanos de Xinich por tres meses desde Acteal hasta la Basílica de Guadalupe para pedir que se respetara lo firmado en San Andrés entre el EZLN y el gobierno federal para garantizar nuestro derecho como pueblos a la autonomía en nuestros territorios.

Sabemos que nuestros hermanos zapatistas están pagando caro el seguir perseverando en la construcción de esta autonomía, sin acceder a la privatización de la tierra colectiva. Organizaciones que antes eran compañeros, ahora se han vuelto paramilitares que les disputan a las bases de apoyo zapatistas las tierras que recuperaron juntos en 1994.

Lamentamos mucho los últimos ataques armados de la ORCAO a nuestras hermanas y hermanos zapatistas a inicios de este mes, que provocaron el desplazamiento de un total de 83 personas, 54 bases de apoyo de la comunidad de Emiliano Zapata (11 familias) y 29 (4 familias) de La Resistencia, ambas pertenecientes a la Junta de Buen Gobierno Nuevo Amanecer en Resistencia por la Vida y la Humanidad, en la demarcación del municipio oficial de Ocosingo, como lo documentó la Red de Resistencia y Rebeldía Ajmaq. Queremos que sepan que sabemos el sufrimiento que están pasando y pedimos por que tengan ánimo y fortaleza para seguir defendiendo su tierra y su lucha pacífica, que es también nuestra lucha.

Hermanas y hermanos que siguen perserverando con nosotros en la lucha por la justicia verdadera, les pedimos que sigan exigiendo con nosotras y con nosotros de manera organizada, la justicia que es lo único que puede traer la paz en nuestros pueblos. En el caso Acteal, les pedimos que sigan demandando con nosotros que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos publique ya su Informe de Fondo y se cierre la puerta a la impunidad que el gobierno mexicano sigue ofreciendo a a los responsables materiales e intelectuales de la masacre.

Desde Acteal, Casa de la Memoria y la Esperanza,

Atentamente

La Voz de la Organización sociedad Civil Las Abejas de Acteal.

Por la Mesa Directiva:

Manuel Pèrez Jiménez

Presidente

Antonio RamíreZ Pérez

Secretario

Victor Manuel López Gòmez

Tesorero

Mariano Sanchez Diaz



Sub Secretario

Fuente:

https://acteal.blogspot.com/2022/05/el-proximo-5-de-julio-se-cumple-ya-un.html?m=1