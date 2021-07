–

En portada: Presencia militar en las inmediaciones de campamentos de desplazad@s en la regi贸n Altos de Chiapas. Foto de Eduardo Guti茅rrez

La organizaci贸n Sociedad Civil de Las Abejas de Acteal emiti贸 una alerta para exigir a los tres niveles de gobierno que no permitan la presencia de militares en los campamentos de desplazad@s ubicados en Pantelh贸, Simojovel y Chenalh贸.

En documento difundido la tarde de este viernes (16), las Abejas de Acteal denunciaron que ese d铆a por la ma帽ana, tanto la Guardia Nacional, como el Ej茅rcito mexicano, con el pretexto de realizar un operativo de b煤squeda de armas, entraron en las comunidades de Pechiquil, Tzajal uk鈥檜m, Majom pepentic, Majomut y Polho.

Como respuesta a la acci贸n, la organizaci贸n ind铆gena exigi贸 al estado mexicano que no despliegue militares en los campamentos de los desplazados que est谩n ubicados en Tsajal Ch鈥檈n, Acteal Abejas, Acteal base, Majomut, Tzajal uk煤m, Yabteclum y en la cabecera municipal de Chenalh贸.

Las Abejas de Acteal tambi茅n aclararon que no permitir谩n el acceso a soldados, ni a la Guardia Nacional, pues ellos no cuentan con armas dado que su lucha es pac铆fica y no violenta.

鈥淪i los soldados entran a catear personas en las casas est谩n violando la ley de la seguridad nacional, adem谩s es una violaci贸n de los derechos humanos鈥, enfatizan las Abejas de Acteal en el documento, refiri茅ndose hacia distintas autoridades, entre ellas, al presidente Andr茅s Manuel L贸pez Obrador.



Las Abejas de Acteal denunciaron actividad militar en las cercan铆as de los campamentos de desplazad@s por la violencia criminal.

La organizaci贸n denuncia que la actuaci贸n de los soldados provoca preocupaci贸n, pues los sobrevivientes de la masacre de Acteal recuerdan lo sucedido en el a帽o de 1997, cuando los paramilitares actuaron con el acompa帽amiento de la seguridad p煤blica del estado de Chiapas.

鈥淗oy hacemos un llamado ante la opini贸n p煤blica que la actuaci贸n de los soldados no estamos conforme porque vemos que muchos de nuestros integrantes de las abejas se encuentran preocupados y muchos de ellos se enferman por la tristeza鈥, denuncian sobre la situaci贸n de l@s desplazad@s debido a la violencia del crimen organizado.

Actualmente, los sobrevivientes de la masacre de Acteal se encuentran reunidos en la sede de Las Abejas, donde realizan jornadas de oraci贸n para prevenir derramamiento de la sangre.

鈥淭ambi茅n queremos decir que no solo las abejas sufren si no que sufren las diferentes comunidades de Chenalh贸 y muchos de ellos han abandonado sus comunidades y son desplazados en algunos campamentos de Chenalh贸鈥, finaliza el documento firmado por la mesa directiva de la organizaci贸n sociedad civil de Las Abejas de Acteal.

Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolom茅 de las Casas (CDH Frayba), apunt贸 que la estrategia de militarizaci贸n de los territorios de Chenalh贸 y Pantelh贸, implementada por el Estado mexicano pone en riesgo la libertad e integridad de la poblaci贸n tsotsil y tseltal de Los Altos de Chiapas.

鈥淓stas acciones se enmarcan en la continuidad de la estrategia de seguridad que confronta a los grupos armados criminales, la cual ha dejado sistem谩ticas violaciones a los derechos humanos en M茅xico. Hacemos un llamado al gobierno federal para que las fuerzas armadas respeten y garanticen los derechos humanos de la poblaci贸n de la regi贸n鈥, enfatiz贸 el CDH Frayba.