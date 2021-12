–

De parte de Centro De Medios Libres December 23, 2021 93 puntos de vista

Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal

Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal

Municipio de Chenalhó, Chiapas, México.

22 de diciembre de 2021

Al Congreso Nacional Indígena

Al Concejo Indígena de Gobierno

A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Al Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas

A las y los Defensores de los Derechos Humanos

A los Medios Libres y Alternativos

A los Medios de Comunicación Nacional e Internacional

A la Sociedad Civil Nacional e Internacional

Hermanas y hermanos:

Hoy se cumplen 24 años de impunidad de la Masacre de Acteal, crimen de Estado cometido a los pueblos indígenas y organizados de Chiapas, en donde 15 niñas y niños, 9 hombres adultos, 21 mujeres -4 de ellas embarazadas, las cuales les abrieron con machetes sus vientres y despedazados sus bebés; son 45 personas más 4 bebés no nacidos, que fueron asesinados cruelmente con alevosía, premeditación y ventaja por paramilitares priistas del municipio de Chenalhó, creados y financiados por el gobierno mexicano y armados y entrenados por el Ejército mexicano, en el marco de la implementación del Plan de Campaña Chiapas 94.

Hoy nos encontramos en esta Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal, los sobrevivientes y familiares de las víctimas de la Masacre de Acteal en conjunto con las mujeres, hombres, niñas y niños de los municipios de Chenalhó, Pantelhó y Simojovel Chiapas, quienes conformamos la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, para seguir denunciando el crimen de Estado cometido aquí hace 24 años; reafirmamos nuestra persistencia en la lucha por la Verdad, la Justicia, el No Olvido; e insistimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a que emita ya, el informe de fondo del Caso 12.790 Manuel Sántiz Culebra y Otros (Masacre de Acteal) sobre la responsabilidad del Estado mexicano.

Han transcurrido 24 años de dolor y de no olvido frente a la indolencia del gobierno mexicano en la Masacre de Acteal, hasta el día de hoy ningún presidente de México desde Ernesto Zedillo Ponce de León principal autor intelectual de la Masacre, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y hasta el actual presidente Andrés Manuel López Obrador no han tenido la voluntad política para investigar y enjuiciar verdaderamente a los responsables materiales e intelectuales de este crimen de lesa humanidad.

La Masacre de Acteal nunca la vamos a olvidar:

Porque cada año de conmemoración se renueva y fortalece nuestra memoria, frente al terrible y vergonzoso hecho cometido por el Estado mexicano.

Porque, el dolor de las mujeres, hombres, niñas y niños que fueron masacrados también es nuestro dolor, ellas y ellos les arrebataron la vida sin saber por qué, no le habían causado daño a nadie, ni a sus asesinos los paramilitares; 4 bebés no vieron la luz del día, su nacimiento fue abortado por las armas y la política contrainsurgente del Estado mexicano.

A 24 años de la Masacre, nada ha cambiado; van 5 sexenios y la política es mantener la violencia y la impunidad, causando conflictos en los pueblos organizados para justificar la militarización de las comunidades que resisten y se organizan contra los megaproyectos de muerte que despojan de la tierra y el territorio.

A 24 años de la Masacre, se mantiene como estrategia oídos sordos por los gobiernos cuando se denuncia una inminente agresión, sus respuestas son pretextos, es decir estupideces ante los medios de comunicación para desviar la atención del público. Así sucedió con la Masacre de Acteal, se denunció ante los reporteros y periodistas comprometidos de informar la verdad, y ninguna instancia gubernamental hizo nada para detener la masacre de 45 hermanas y hermanos nuestros, más los 4 bebés no nacidos.

Y curiosamente, en este gobierno de 4ta Transformación se repite esos mismos patrones de los oídos sordos, por ejemplo: el asesinato de nuestro compañero y hermano Simón Pedro Pérez López que bien se pudo evitar, porque ya habíamos denunciado que en los Altos de Chiapas, en concreto en el municipio de Pantelhó, se cometía una serie de agresiones y violencia generalizada de grupos armados coordinados por autoridades municipales y, le exigimos a López Obrador detener dicha violencia y seguridad por la vida de nuestras compañeras y compañeros miembros de Las Abejas de Acteal en ese municipio, y el de Simojovel, municipio de donde vivía Simón Pedro, sin embargo no hizo nada, tomó una postura ante una violencia generalizada como lo hizo el entonces presidente de México, Ernesto Zedillo en el año de 1997.

El gobierno en turno no va a traer la justicia, porque sólo está ocupado en cómo entrega las riquezas de nuestras tierras y territorios a los ricos y poderosos.

No es posible que, a 24 años de la Masacre de Acteal, sigan libres los autores intelectuales de dicho crimen, ¿A caso son intocables? ¿O los han dejado libres para seguir pensando en quién matar?

En esta conmemoración de 24 años de Acteal, seguimos señalando y pidiendo castigo a los autores intelectuales de la Masacre de Acteal, como: Ernesto Zedillo Ponce de León, Emilio Chuayffet Chemor, Julio César Ruiz Ferro, Gral. Enrique Cervantes Aguirre, Gral. Mario Renán Castillo, Uriel Jarquín Gálvez, Homero Tovilla Cristiani, Jorge Enrique Hernández Aguilar, David Gómez Hernández, Antonio Pérez Hernández entre otros, estas personas siguen impunes, y merecen ser castigados, por propiciar la Masacre de Acteal.

Por eso, insistimos a la CIDH, emita ya el informe de fondo, para que todas esas personas señaladas arriba, pronto sean investigadas y castigadas en vez de gozar una libertad que no la merecen.

Pero, mientras siga la impunidad ¿Qué debemos de hacer como sociedad civil nacional e internacional? ¿Cuántos miles de muertos más se necesita para que en México se haga justicia y podamos vivir en paz y libres en nuestras propias tierras?

Hermanas y hermanos, en este largo recuento de la situación que guarda la Masacre de Acteal a 24 años, de parte de los gobiernos solo se puede ver más impunidad, injusticias y más violencias, pero, no por eso vamos a retroceder en la búsqueda de la justicia, de por sí hay varios caminos que tomar, uno de ellos es la organización de nosotros los pueblos y las víctimas de las masacres y represiones del estado; está también el camino de la Construcción de la Otra Justicia y Verdadera, nacida desde nosotras y nosotros los pueblos organizados.

Nosotros las y los sobrevivientes de la Masacre de Acteal, no vamos a descansar, a pesar de todo, seguimos caminando, aunque haya cansancio, no nos desanimamos , no retrocedemos, no traicionamos la sangre de nuestros mártires. Y si nosotros los padres y madres de familia dejamos de existir en este mundo, estamos seguros que nuestros hijos e hijas seguirán nuestra lucha y caminar.

Pedimos a nuestras hermanas y hermanos de otras organizaciones, de otros pueblos, y a los hombres y mujeres de México y del mundo, sigan apoyando nuestras demandas de justicia y sigan caminando con nosotras y nosotros como lo han hecho en estos 24 años.

Desde Acteal, también enviamos nuestras palabras de solidaridad y abrazamos a las miles de sobrevivientes y familiares de víctimas de desapariciones forzadas, feminicidios, masacres, que sufren y lloran, sepan que no están solas y solos.

Y aprovechamos volver a exigir justicia por el asesinato de nuestro hermano y compañero Simón Pedro, al igual que como el Caso Acteal no dejaremos de luchar y exigir justicia.

Y finalmente, agradecemos al Corazón del Cielo y Corazón de la Tierra y a Dios Padre-Madre que, en estos 24 años de impunidad, siempre nos han sostenido y guiado.

Gracias a la Tierra Sagrada de Acteal. Gracias al espíritu y memoria de nuestras hermanas y hermanos y hermanitos y por la dignidad de su sangre no nos hemos vendido, no cambiamos por proyectos e infraestructuras la justicia.

Desde Acteal, Casa de la Memoria: 24 veces vivan la memoria y la dignidad de nuestros 45 hermanos y más los 4 bebés no nacidos.

¡Justicia para la Masacre de Acteal!

¡Castigo para los autores intelectuales!

¡Exigimos a la CIDH que ya dicte el informe de fondo!

Atentamente

La Voz de la Organización sociedad Civil Las Abejas de Acteal.

Por la Mesa Directiva:

Cristóbal Ruiz Arias Gerardo Pérez Pérez Manuel Ortiz Gutiérrez

Presidente Secretario Tesorero

Pedro Pérez Pérez Sebastián Guzmán Sántiz

sub Presidente subTesorero

Por el Representante de las y los sobrevivientes y familiares de las víctimas de la Masacre de Acteal:

José Jiménez Luna

Publicado originalmente en la página de las Abejas de Acteal: https://acteal.blogspot.com/2021/12/hoy-nos-encontramos-en-esta-tierra.html

Comparte esto:

Me gusta esto: Me gusta Cargando…