Abejas de Acteal: Hermanos Jesuitas Javier Campo Morales y Joaquín César Mora Salazar

Organizaci贸n Sociedad Civil Las Abejas de Acteal

Tierra Sagrada de los M谩rtires de Acteal

Municipio de Chenalh贸, Chiapas, M茅xico.

22 de junio de 2022

Al Congreso Nacional Ind铆gena

Al Concejo Ind铆gena de Gobierno

A la Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos

Al Pueblo Creyente de la Di贸cesis de San Crist贸bal de las Casas

A las y los defensores de los derechos humanos

A los medios libres y alternativos

A los medios de comunicaci贸n nacional e internacional

A la Sociedad Civil Nacional e Internacional

Hermanas y hermanos:

Seguimos luchando en este mes de junio, que marca la mitad del a帽o en que cumpliremos 30 a帽os de caminar como organizaci贸n independiente y 25 de exigir justicia para la terrible Masacre que se cometi贸 aqu铆. Estamos reunidos a unos cuantos d铆as de honrar como cada a帽o a nuestro Padre San Pedro, que vio con dolor c贸mo los tres niveles de gobierno se coordinaron en 1997 para crear, entrenar y dirigir en su pueblo de Chenalh贸 a los grupos paramilitares que luego llegaron a matar a nuestros 45 hermanos y hermanas inocentes y pacifistas, m谩s nuestros 4 hermanitos beb茅s que a煤n no hab铆an nacido, un d铆a 22 como hoy, con el fin de crear terror entre los hermanos zapatistas que se hab铆an alzado en armas contra el gobierno tres a帽os antes.

Hoy le decimos al mismo mal gobierno que plane贸, financi贸, coordin贸, felicit贸, defendi贸, protegi贸, y sigue encubriendo y premiando a los autores materiales de la Masacre, que no vamos a parar hasta que se reconozca la verdad y sean castigados todos los responsables, todos los que tuvieron la posibilidad de parar este crimen de lesa humanidad y no lo hicieron, todos los que pudieron haber ayudado a hacer verdadera justicia para los m谩rtires y sobrevivientes de esta Masacre y no lo hicieron, pues han preferido seguir con la pol铆tica de divisi贸n y debilitamiento de nuestra organizaci贸n y de las comunidades que fueron violentadas por este crimen de estado. Por eso, todos los miembros de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal seguimos esperando el Informe de Fondo de la Comisi贸n Interamericana de Derechos Humanos y sabemos que es la 煤nica manera de que la impunidad no triunfe en Chenalh贸 y que se reduzca la probabilidad de que los grupos de corte paramilitar sigan actuando con la complicidad de las autoridades, para que no se vuelva a repetir una masacre parecida en Chiapas.

Nos anima saber que existen muchos hermanos que est谩n dispuestos a luchar por esta justicia, aunque tarde mucho en llegar. Tal como lo dijo el pap谩 de uno de los 8 hermanos masacrados en Nochixtl谩n, Oaxaca, hace 6 a帽os por la Polic铆a Federal en el desalojo forzado que hab铆a solicitado el entonces gobernador Gabino Cu茅, que dispararon contra maestros y padres de familia que protestaban sin armas contra la reforma educativa de Pe帽a Nieto: familiares y v铆ctimas no buscan dinero, sino la verdad y justicia, saber qui茅nes dieron las 贸rdenes que terminaron con las ocho muertes, incluida la de su hijo, y que se les castigue con todo el peso de la ley, pues hasta ahora solamente han sido aprehendidos tres mandos policiacos.

De la misma forma, seguiremos presionando, junto con todas las mujeres y hombres de buena voluntad que tienen coraz贸n de apoyarnos, para exigir que se haga verdadera justicia por el asesinato de nuestro hermano y compa帽ero Sim贸n Pedro P茅rez L贸pez. Este 30 de junio se reanudar谩 en Cintalapa la Segunda Audiencia para la presentaci贸n de pruebas que demuestran la culpabilidad de su asesino material, que ya est谩 detenido, y seguiremos pidiendo que se juzgue y castigue tambi茅n a los que le dieron la orden de asesinarlo. Algunos d铆as despu茅s, acompa帽aremos a su familia y a su comunidad en Ejido Israelita del municipio de Simojovel, para conmemorar el Primer Aniversario de la entrega de su vida, que le fue arrebatada un 5 de julio por buscar caminos de paz en la realidad de violencia generalizada que vivimos en nuestro pa铆s; situaci贸n que viene haci茅ndose cada vez m谩s grave en Chiapas por la actuaci贸n impune de grupos armados vinculados al crimen organizado y a las mafias en el gobierno que los protegen y utilizan.

Ante esto, es por la misma responsabilidad que aprendemos en la Palabra de Dios y con el ejemplo de nuestros m谩rtires, que no podemos callar ni ser indiferentes al sufrimiento, y tal como lo hizo nuestro hermano Sim贸n Pedro, necesitamos solidarizarnos con las v铆ctimas y luchar activamente para construir la paz. Es el mismo esp铆ritu que movi贸 al Padre Marcelo a convocar la Marcha-Peregrinaci贸n por la Paz el pasado jueves de Copus Cristi, donde muchos creyentes en San Crist贸bal de las Casas pidieron por las v铆ctimas de la violencia de los graves hechos ocurridos en el Mercado de la Zona Norte el pasado 14 de junio, en un enfrentamiento donde a plena luz del d铆a se dispararon armas de alto poder. La peregrinaci贸n se organiz贸 tambi茅n para orar por los perpetradores de la violencia y quienes han fomentado la formaci贸n de grupos armados vinculados al crimen organizado en San Crist贸bal, es decir para 鈥減edir que acabe la violencia estructural, recuperar la conciencia de que todos somos seres humanos. Todos pedimos por la paz, todos somos humanos y si no hay paz, los que toman las armas tampoco van a estar en paz鈥.

Y es el mismo esp铆ritu que movi贸 a nuestros hermanos Jesuitas Javier Campo Morales y Joaqu铆n C茅sar Mora Salazar, a defender a un hermano que se refugi贸 antier en su parroquia de San Francisco Javier de Cerocahui en la Sierra Taraumara, cuando era perseguido por sicarios que terminaron asesin谩ndolo a 茅l y a los dos padres, robando adem谩s sus cuerpos. Nos llena de dolor e indignaci贸n esta situaci贸n de agravamiento de la violencia en nuestro pa铆s, que est谩 cobrando cada vez m谩s vidas inocentes. Nuestro coraz贸n se entristece pero tambi茅n se contagia con el ejemplo de estos padres que dieron toda una vida de servicio a los hermanos rar谩muri, luchando por construir espacios organizados de lucha por la vida y la justicia, denunciando valientemente la terrible violencia que tienen d茅cadas sufriendo nuestros hermanos en Chihuahua. Le pedimos a nuestro Dios Padre-Madre que los reciba y que su sacrificio sea ofrenda que ayude a traer paz, fortaleci茅ndonos para seguir luchando por ella, iluminando nuestro camino que parece a veces tan oscuro por el dolor y la impunidad.Asimismo, pedimos por nuestros pastores y servidores de la Di贸cesis de San Crist贸bal que han sido amenazados por el crimen organizado, para que sean librados de todo mal y sigan luchando con valent铆a del lado de los oprimidos para transformar todo lo que trae muerte y destrucci贸n al pueblo.

As铆 tambi茅n le pedimos a Dios que siga fortaleciendo a los hermanos del Concejo Ind铆gena y Popular de Guerrero 鈥 Emiliano Zapata, que enfrentan ataques permanentes del grupo narco-paramilitar 鈥淟os Ardillos鈥 con la protecci贸n de los tres niveles de gobierno.

Por 煤ltimo, queremos decirles a nuestros hermanos de Pueblo Creyente en San Juan Cancuc que los que conformamos la Organizaci贸n Sociedad Civil Las Abejas Acteal entendemos bien la terrible injusticia que est谩n enfrentando desde el pasado 6 de junio que les encarcelaron injustamente a los 5 compa帽eros: Manuel Santiz Cruz, Agust铆n P茅rez Dom铆nguez, Juan Velasco Aguilar, Agust铆n P茅rez Velasco y Mart铆n P茅rez Dom铆nguez, cuyo 煤nico pecado ha sido defender la vida y el territorio de 45 comunidades ind铆genas tseltales que se han declarado en contra de la autopista que han querido construir de San Crist贸bal a Palenque. Tambi茅n fueron 5 nuestros compa帽eros que en 1992 hab铆an sido inculpados con puras mentiras en un asesinato donde hab铆an acudido a socorrer a la v铆ctima, todo por ser molestos para el gobierno que los quer铆a presos para que dejaran de hablar claro sobre las injusticias que se comet铆an en nuestras comunidades y les ten铆an mucho coraje por no venderse con los partidos pol铆ticos. La movilizaci贸n de los servidores y creyentes de las Parroquias de Chenalh贸 y pueblos vecinos, junto con el apoyo de la Di贸cesis de San Crist贸bal con plantones, peregrinaciones, oraciones y ayunos, logr贸 sacar a los inocentes de la c谩rcel y dio como resultado la fundaci贸n de nuestra organizaci贸n. Cuenten con nosotros para seguir el mismo camino para combatir la vergonzosa maquinaria de injusticia que sigue siendo el poder judicial en Chiapas, fabricando delitos y comprando jueces para paralizar a los defensores de los pueblos que resultan inc贸modos para los poderosos.

Hermanas y hermanos, les pedimos que sigan caminando con nosotros estos caminos de denuncia y anuncio, de dignidad y esperanza en la necia lucha por la justicia en la verdad.

Desde Acteal, Casa de la Memoria y la Esperanza,

Atentamente

La Voz de la Organizaci贸n sociedad Civil Las Abejas de Acteal.

Por la Mesa Directiva:

Manuel P猫rez Jim茅nez Antonio Ram铆rez P茅rez

Presidente Secretario

Victor Manuel L贸pez G貌mez Mariano Sanchez Diaz

Tesorero Sub Secretario