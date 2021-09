–

«Queremos pedir de manera urgente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que acelere la presentación de su Informe de Fondo sobre el Caso 12.790 Manuel Santiz Culebra y otros (masacre de Acteal), para que den a conocer de una vez por todas la verdad y se obligue al gobierno mexicano a hacer que los responsables vean consecuencias por los actos que promovieron»

Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal

Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal

Municipio de Chenalhó, Chiapas, México.

22 de septiembre de 2021

Al Congreso Nacional Indígena

Al Concejo Indígena de Gobierno

Al Pueblo Creyente de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas

A las y los defensores de los derechos humanos

A los medios libres y alternativos

A los medios de comunicación nacional e internacional

A la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

A la Sociedad Civil Nacional e Internacional

Hermanas y hermanos:

Hoy insistimos en recordar y honrar a nuestros 45 hermanos y hermanas mártires, más 4 bebés no nacidos, clamando justicia para ellas y ellos, después de 23 años con 9 meses de conmemorar mes con mes la terrible Masacre que aquí se cometió. Insistimos en denunciar que se trató de un crimen de estado organizado desde el nivel federal, cuyo responsable máximo fue el Expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León y que contó con el apoyo coordinado de altos funcionarios de los tres niveles de gobierno que, gracias al apoyo de todos los gobiernos posteriores no han sido castigados.

Durante las últimas 5 administraciones federales hemos encontrado oídos sordos a nuestros reclamos y cada vez nos han respondido con mayores agravios. Por eso queremos pedir de manera urgente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que acelere la presentación de su Informe de Fondo sobre el Caso 12.790 Manuel Santiz Culebra y otros (masacre de Acteal), para que den a conocer de una vez por todas la verdad y se obligue al gobierno mexicano a hacer que los responsables vean consecuencias por los actos que promovieron. Esto es vital para que la impunidad en delitos de lesa humanidad en Chiapas deje de cobrar más víctimas y se pare el espiral de violencia que estamos sufriendo en tantas regiones de nuestro estado.

También queremos reiterar que el caso del cobarde asesinato de nuestro hermano y compañero Simón Pedro, que se da en medio de esta violencia generalizada que el gobierno sigue solapando y en muchos casos promoviendo en Chiapas, sigue sin esclarecerse y los autores intelectuales tampoco han sido castigados. Pero los miembros de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, junto con todas las compañeras y compañeros que nos apoyan y no nos han dejado solos, no descansaremos hasta que se haga verdadera justicia para Él.

Nuevamente denunciamos que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador continúa y fortalece el proyecto de despojo, desprecio y falta de respeto a nuestros pueblos iniciado por gobiernos anteriores, especialmente aliado a empresas nacionales y trasnacionales con las que ha pactado para hacer jugosos negocios en el desarrollo de sus Megaproyectos. Para ello, ha creado su propia fuerza represiva: la Guardia Nacional, que ha sido la principal encargada de establecer operativos de control territorial que no garantizan de ninguna manera la seguridad para el pueblo, como pudimos ver durante su incursión en nuestras comunidades, cuando enfrentábamos los hechos violentos que presenciamos en Chenalhó y Pantelhó los pasados meses. También la Guardia Nacional es el cuerpo represivo que ahora está encargado de hacer el trabajo mandado por EE.UU. de contener violentamente a los hermanos migrantes centroamericanos que tratan de atravesar México para buscar refugio y trabajo en el Norte. Con la misma saña y arbitrariedad que vimos actuar antier a la Migra en Estados Unidos, que violentamente –con azotes y a caballo- reprimió a decenas de nuestros hermanos migrantes haitianos en la ciudad fronteriza de Del Río, Texas, para obligarlos a regresar sin ninguna garantía a México, provocando una severa crisis humanitaria, los integrantes de la Guardia Nacional de López Obrador y los agentes de migración mexicanos obligan con lujo de violencia, insultos y golpes a los migrantes haitianos y centroamericanos que esperan asilo político en la frontera mexicana o que viajan hacia allá, a regresar a sus países. Eso cuando no participan directamente en su secuestro, extorsión y tortura sexual. Es indignante el trato cruel e inhumano que se da a las mujeres y hombres migrantes que arriesgan la vida, su salud y su familia cuando intentan huir del desastre que los mismos países ricos han provocado en sus tierras con sus políticas imperialistas, junto con la vida podrida por el crimen organizado que es quien realmente gobierna ya en sus lugares de origen.

En México, el colmo del desprecio mostrado hacia nuestros pueblos ha sido la inauguración por el Presidente de la República del último cuartel de la Guardia Nacional construido en el estado de Chiapas, el pasado 28 de agosto en San Cristóbal de las Casas, que se suma a otros 9 nuevos cuarteles, incluyendo el que construyeron en Chilón -a pesar de la valiente resistencia que los ejidatarios de San Sebastián Bachajón han opuesto a la construcción de este cuartel en su territorio, pagando con cárcel y con desgastantes procesos legales el haber interpuesto un amparo con el apoyo de varios centros de Derechos Humanos para prevenir el deterioro de la vida comunitaria que traerá la instalación del cuartel. Pero el gobierno sigue sin escuchar a los pueblos y se vale de mentiras y trampas para salirse con la suya, en este caso con la falsificación de la firma del Comisariado Ejidal para autorizar la construcción de este cuartel en Chilón.

Como muchas otras organizaciones han denunciado, al cumplir ya tres años en el poder, vemos que la administración de López Obrador no sólo ha demostrado su falta de escucha verdadera -orquestando todo tipo de falsas y amañadas consultas a los pueblos para aprobar sus proyectos-, sino que se puede comprobar el aumento en el número de defensores de derechos humanos asesinados y desaparecidos, que hasta el 15 de septiembre se documentaba en 95 hermanos asesinados, reivindicados por una organización social o de derechos humanos, y varios más activistas desaparecidos. Esto sólo demuestra que la administración actual no está dispuesta a frenar sus megaproyectos, cueste lo que cueste, eliminando a las resistencias como sea; y que tampoco está comprometido con reducir los niveles de feminicidio en el país, ni la persecución a periodistas.

Otro ejemplo preocupante de la forma en que el mal gobierno intenta aumentar su control sobre nuestros territorios para avanzar en la construcción de sus Megaproyectos, ha sido la compra y paramilitarización de organizaciones que antes se oponían al gobierno, como la ORCAO, que mantiene en Ocosingo un cerco armado contra las comunidades zapatistas de Nuevo San Gregorio (Moisés-Gandhi) y que en días pasados secuestró a dos hermanos miembros de la Junta de Buen Gobierno del Caracol 10 (Patria Nueva) y que sólo fueron liberados, tras ocho días de estar secuestrados, gracias a las presiones nacionales e internacionales y a las valientes gestiones realizadas por dos párrocos de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, ante la ineficacia del gobierno estatal para hacer justicia, que más bien es responsable de financiar y proteger a estos grupos, como bien denuncia el CCRI-CG del EZLN en su último comunicado.

Pero los más valientes de nuestros pastores, como el Párroco de Simojovel, Jtotik Marcelo, naturalmente están siendo especialmente perseguidos por defender y acompañar realmente al pueblo que sufre. No nos cansaremos de desmentir a los que acusan al Padre Marcelo de haber organizado a las autodefensas en Pantelhó y municipios cercanos, pues sabemos que su único delito ha sido decir abiertamente la verdad sobre lo que vive la gente y que nadie más se atreve a difundir. Sabemos que sigue amenazado de muerte, con amenazas telefónicas recientes a su celular, y le pedimos al Dios Padre-Madre, corazón del cielo y de la tierra, que lo proteja y que le siga dando fuerza para denunciar lo que está ocurriendo y seguir acompañando y animando al pueblo que busca construir la paz. Queremos que sepa que lo acompañaremos siempre en su camino de lucha no violenta por la justicia y por la paz verdadera y digna, que es también nuestro camino y el camino de Jesús.

Por último, queremos agradecerle a nuestro Padre-Madre Dios por la vida de nuestro hermano Don Bernardo Campos Santos de Tixtla, Guerrero, cuya alma seguramente ya está en el cielo desde el pasado 3 de septiembre, pues desde el 26 de septiembre de 2014 nunca dejó de buscar y exigir justicia por la desaparición de su hijo José Ángel Campos Cantor, uno de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotzinapa. El valiente ejemplo de Don Berna y los demás padres, madres y otros familiares de los 43 –que entre muchos otros lugares que visitaron, se fortalecieron en nuestra Tierra Sagrada de los Mártires de Acteal- nos ha animado a nosotros también en estos últimos siete años. Porque no se han rendido ni vendido al gobierno que también ha tratado de engañarlos, los ha difamado y atacado, pero no ha logrado dividirlos ni comprarlos. Queremos decirles a todos los familiares de los 43 que aunque inevitablemente vayan abandonando este mundo, como Don Berna, Don Saúl, Don Tomás y Doña Minerva, las Abejas de Acteal continuaremos su lucha y no nos cansaremos de seguir exigiendo la justicia para sus hijos y su aparición con vida.

Hermanas y hermanos que luchan en diferentes lugares de México y el mundo, sabemos que cuando pedimos justicia nos responden con violencia. Y en Chiapas después de la violencia viene la impunidad, que a su vez trae más asesinatos, desaparecidos, quema de casas, etc., ya que los que cometen delitos y no son castigados, o son liberados escondiendo la verdad, salen fortalecidos sabiendo que el mal gobierno los protege y hasta los premia. Los miembros y sobrevivientes de la masacre que pertenecemos a la Organización de la Sociedad Civil Las Abejas de Acteal seguiremos exigiendo la justicia para el caso Acteal y junto a todos los que intentamos construir la justicia verdadera y la paz, le demandamos a los que se encuentran valorando el caso que se pronuncien ya por el castigo a los responsables. Sólo unidas las luchas por la justicia verdadera, podremos tener la fuerza para seguir organizados, con el arma de la verdad para desmantelar la violencia, por la vida.

Desde Acteal, Casa de la Memoria y la Esperanza,

La Voz de la Organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal.

Por la Mesa Directiva:

Cristóbal Ruiz Arias

Presidente

Gerardo Pérez Pérez

Secretario

Manuel Ortiz Gutiérrez Tesorero

Pedro Pérez Pérez

sub Presidente

Sebastián Guzmán Sántiz

sub Tesorero



