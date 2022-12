–

De parte de Acrata Libertario December 11, 2022 194 puntos de vista

El presente ensayo pretende analizar la pel铆cula Abismos de Pasi贸n, dirigida por Luis Bu帽uel en 1953, trasposici贸n de la obra literaria Cumbres Borrascosas de Emily Bront毛, desde una aproximaci贸n a las tesis abordadas por el te贸rico del cine Jean Mitry en su libro Est茅tica y Psicolog铆a del Cine, Volumen 2, particularmente en los cap铆tulos Papel y sentido del di谩logo y Literatura y cine.

I. Papel y sentido del di谩logo en Abismos de Pasi贸n

En la obra de Bu帽uel, el papel que juegan los di谩logos es crucial para entender de qu茅 manera pretende trasponer la obra de Bront毛. As铆, unos di谩logos fluidos, mezclados con un movimiento de c谩mara discreto pero constante y el caminar de los actores demuestra cierto ritmo de locura que se le quiere impregnar al film. Esta idea tambi茅n la podemos reforzar con las acciones m谩s apresuradas de los personajes en los momentos m谩s dram谩ticos de la obra, por ejemplo, cerca al comienzo de esta, cuando Alejandro decide entrar a la casa de Catalina y su marido rompiendo un ventanal.

Esta acci贸n precipitada ya anuncia tambi茅n una de las grandes diferencias entre la obra de Bu帽uel y la novela original: el ritmo es mucho m谩s acelerado, y de manera igual, el car谩cter de los personajes es mucho m谩s marcado, es decir, el ritmo acent煤a las caracter铆sticas principales de esto con m谩s ah铆nco. Tenemos un Alejandro que prefiere utilizar la fuerza en momentos en que no necesariamente la necesita, cosa que se afianza con sus di谩logos secos y con una mirada distante con las personas, excepto quiz谩s con su amada Catalina.

Alejandro a punto de romperla ventana de la casa de Catalina.

Seg煤n Mitry, esta especie de 鈥渟ugesti贸n auditiva鈥 se da por la interacci贸n entre la imagen y los sonidos, quienes hacen pensar en un suceso o fen贸meno que no necesariamente escuchemos o veamos. As铆 pues, la imagen de los choques est谩 acompa帽ada constantemente de la lluvia y los rel谩mpagos, que no est谩n en escena propiamente dichos, si no que su sonido nos hace pensar que ah铆 est谩n. Sin embargo, esto no quita a que la imagen tenga primac铆a sobre la palabra, que en una mirada de Mitry, nos se帽alar铆a que estamos ante una obra cinematogr谩fica.

Los di谩logos, aunque necesarios, solo expresan lo que podr铆an expresar si sucediesen en la vida real, sin embargo, la trama que se entreteje con las locaciones (exteriores e interiores) y el encuadre (los actores suelen ser expresivos corporalmente y moverse constantemente) son lo que le dotan de fuerza a la obra. Por ejemplo, la ira y tristeza de Eduardo cuando discute con Catalina acerca de los sentimientos hacia 茅l en comparaci贸n con los que le da Alejandro se nos hacen expl铆citos no por sus palabras (que sin lugar a duda ayudan), sino por su forma de tomar el momento, escondi茅ndose bajo cobijas, temblando su mirada y con una voz cada vez m谩s angustiada.

Esto no niega que los di谩logos tengan su papel dentro de la obra, sino que se encuentran en funci贸n del esp铆ritu que se desea transmitir. Las palabras no significan lo que sucede en pantalla (cosa bastante criticada por Mitry a lo largo de su texto), sino que le agregan elementos nuevos para no caer en una redundancia. En esto Bu帽uel trabaja mucho, a pesar de que en ocasiones pareciera que los actores no se inmiscuyen lo suficiente en su personaje y la diferencia entre acentos es notable. Esto se puede evidenciar en las constantes confesiones que tiene Isabel y Catalina entre ellas mismas o con Mar铆a, en donde los sentimientos m谩s profundos se dejan expl铆citos para el espectador, donde dif铆cilmente se pudieran decir solo con la actuaci贸n corporal o el uso de elementos como las locaciones.

Para Mitry esto separar铆a una diferencia si se quisiera pensar en una adaptaci贸n teatral de obra de Bront毛, pues las palabras surgen de la situaci贸n, que normalmente ocurre de manera simult谩nea con el uso determinado de las relaciones de hechos, objetos y situaciones. Aqu铆 el guion cumple su papel de manera cabal, pues en la obra f铆lmica es clara que la continuidad cinematogr谩fica se basa, esencialmente, en el desarrollo visual, y no en lo que se deje explicito en unos di谩logos descriptivos o que pretendan significar todo lo que se ve. Adem谩s, cada di谩logo le da fuerza a la obra, pues no pasa por innecesario aunque parezca lo m谩s 鈥渃otidiano鈥 posible (aqu铆 nos cabe bien la escena de la discusi贸n sobre la forma de asesinar un animal al comienzo de la pel铆cula), sino que refleja un car谩cter que se quiere trasmitir (en el ejemplo citado, de una familia que discute alrededor de los que haceres o aficiones de cada uno).

Adem谩s, esta trasposici贸n que se realiza de amplia manera 鈥渓ibre鈥, adaptando los sucesos descritos en la novela a un contexto propio del M茅xico de la mitad del siglo XX, por tanto, no se presenta el caso de lo que Mitry llama 鈥減alabras de autor鈥, es decir, una lectura directa en boca de los personajes cinematogr谩ficos de los di谩logos de los personajes de la novela, sin que ello signifique que los actores pierdan brillo en sus conversaciones. Si queremos profundizar en la obra de Bu帽uel desde esta perspectiva, tenemos que hablar de ciertos ritmos y movimientos, con pausas en momentos de reflexi贸n e intervenciones exacerbadas cuando se presentan choques entre los personajes, d谩ndole cierto cercan铆a a una realidad m谩s viva que lo que se hubiera podido hacer en teatro. Podemos pensar por ejemplo en la escena de granja mientras Ricardo juega a las cartas con unos amigos, donde la tensi贸n se da de manera natural y los personajes reaccionan a las palabras de otros de manera suavizada, incluso interrumpi茅ndose un par de veces, como podr铆a suceder en cualquier situaci贸n real donde los 谩nimos est谩n exacerbados.

Por otro lado, sin lugar a duda, para Mitry estamos ante una pel铆cula dram谩tica, por dos hechos fundamentales: en palabras del cineasta, 鈥se identifica la mayor铆a de las veces a la exposici贸n de ciertos hechos por uno de los personajes del drama鈥. Queda clara la relaci贸n entre los momentos de mayor choque en las escenas donde aparece Alejandro, mientras escenas de inocencia, sinceridad y tranquilidad se pueden reflejar con Catalina, quien incluso es consciente de su eventual muerte mientras est谩 en labores de parto; Como consecuencia de ello, se permite vincular con implicaciones verbales sucesos sin relaci贸n l贸gica inmediata, como lo que acontece en la escena ya citada del juego de cartas en la granja, donde Alejandro se entera de la eminente muerte de su amada en un momento que no parece l贸gico si no se conectara con la breve conversaci贸n entre Isabel y uno de los amigos de Ricardo.

Para mantener esa coherencia cinematogr谩fica en los di谩logos, los comentarios de los personajes que reafianzan una idea mostrada impl铆citamente en im谩genes se realizan despu茅s de las mismas. Podemos pensar a modo de ejemplo en la conversaci贸n que sucede casi al final del film entre Isabel y Eduardo, quien le propone asesinar a Alejandro: aunque de una u otra manera ya sabemos a lo largo de la pel铆cula que Eduardo siente miedo ante su rival, Isabel se lo se帽ala de manera fuerte. Aunque pareciera una redundancia, su comentario anexo no es anticinematogr谩fico si lo vemos desde la 贸ptica de Mitry. En esta misma idea, Mitry nos recuerda la importancia de que la emoci贸n preceda a la expresi贸n, es decir, que la actuaci贸n de un determinado sentimiento sea anterior al di谩logo que nos lo hace explicito. Podr铆amos citar tambi茅n la escena del encuentro entre Alejandro y Catalina, justo antes de que Catalina se desmaye en sus brazos, pues la tristeza del protagonista se va haciendo cada vez m谩s clara a trav茅s de una voz entrecortada y una respiraci贸n mucho m谩s fuerte, antes de que finalmente confiese que acepta su muerte si 茅l muere junto a ella, en palabras de Mitry: 鈥渓o que debe importar en cine no es ni el significado ni la significaci贸n, sino el continuo paso de lo no significado a lo significado鈥.

Di谩logo con Mar铆a.

Sin embargo, podr铆amos encontrar en el filme que los di谩logos se encuentran liberados tambi茅n de las expresiones y las coacciones de la escena, en palabras de Mitry. Aunque no es una pel铆cula teatral, es com煤n que los protagonistas (m谩s no h茅roes) revelen su car谩cter en determinados momentos por lo que dicen, como en la confesi贸n final que tiene Alejandro, mientras habla solo, luego de conocer de la muerte de Catalina, donde desea no quedarse solo y que aparezca Catalina, 鈥渁unque sea para maldecirle鈥; muy dif铆cilmente se hubiera podido lograr expresar ese sentimiento de otra manera que no fuera a trav茅s del mon贸logo. En este caso, Alejandro realiza este peque帽o di谩logo con Catalina, ya muerta, en voz en alto, lo que pondr铆a de manifiesto que existen fuerte elementos teatrales en la obra de Bu帽uel, pues no se recurri贸 a la tradicional voz en off, que hubiera sido mucho m谩s est茅tico a la hora de hablar de cine.

II. Literatura y Cine en Abismos de Pasi贸n

Estamos ante una abreviaci贸n bastante corta de la obra original, donde se cuentan solamente los sucesos que van del cap铆tulo X al XVI, dando por alto los primeros y los 煤ltimos 18, profundizando la relaci贸n entre los protagonistas, los ni帽os y la generaci贸n que le sigue. Por consiguiente, es una adaptaci贸n libre, donde adem谩s debemos tener en cuenta una serie de diferencias m谩s entre la obra de Bu帽uel y la de Bront毛:

La pel铆cula se desarrolla en tiempo presente, mientras en la novela se utiliza por momentos una narraci贸n en pasado, por parte de Nelly.

El amor que se refleja en el filme es mucho m谩s loco, m谩s instintivo y salvaje, menos ligado al romanticismo cl谩sico. Esto se evidencia con los dos protagonistas mucho m谩s entregados a sus sentimientos correspondientes: un Alejandro m谩s problem谩tico y una Catalina m谩s sensata con sus palabras.

Lo anterior se refleja con elementos propiamente cinematogr谩ficos, que sin embargo, son invenci贸n completa de Bu帽uel. Por ejemplo con el viento y la lluvia que acompa帽an a Alejandro en gran parte de la pel铆cula, lo que reafirme un personaje mucho m谩s imponente y melodram谩tico.

Entonces, no es ante una adaptaci贸n literaria sino en una transposici贸n cinematogr谩fica libre, donde Bu帽uel se toma bastante libertades, intentando tambi茅n contextualizar los sucesos para un p煤blico especifico: el de M茅xico y, en general, el hispanohablante. Adem谩s, como lo se帽ala adecuadamente Mitry, este drama est谩 adaptado en otro momento que sin embargo no es contrario a las implicaciones sociales que podr铆amos tener en la Inglaterra del siglo XIX, aunque si bien diferentes, lo que Mitry apunta como 鈥渦na realidad individualizada鈥.

脷ltima conversaci贸n entre Alejandro y Catalina.

A ra铆z del recorte que se presente en el filme con respecto a la novela, es preciso entender que el ritmo con el que descubrimos a los personajes y su historia es tambi茅n diferente. No sobra tener presente que la 煤nica referencia a la infancia compartida por los personajes se da en las primeras escenas de la pel铆cula, cuando Catalina y Alejandro recorren lugares que les traen recuerdos. As铆, no profundizamos en su relaci贸n de larga data, que se nos deja a la imaginaci贸n, y sin embargo tiene l贸gica, pues en la manera en que se expresa el amor entre los personajes se nos deja claro que sus sentimientos se han visto afianzados por el largo compartir. Esto se traduce en que el tiempo tiene sentido, desde la 贸ptica de Mitry, pues ninguno de los personajes en un h茅roe encarnado -cuyos sentimientos parezcan artificiales o espont谩neos-, sino que se le da sentido al car谩cter que los marca seg煤n un pasado establecido, situaci贸n que con el cine se puede objetivar y dotarle de m谩s fuerza al drama.

Es claro que todas las tomas de la pel铆cula se realizan de manera objetiva, es decir, 鈥渘arran鈥 lo que sucede en pantalla sin tener en cuenta el punto de vista de alg煤n personaje. Esta construcci贸n del personaje, que se da a trav茅s del trascurso del tiempo y los hechos, se nos muestra como otra caracter铆stica del cine. Alejandro, a pesar de parecer un hombre fuerte e imponente, adem谩s de que podr铆amos pensar en 茅l como 鈥渃otidiano鈥 al conocer su d铆a a d铆a, empezar谩 a dejar aflorar su tristeza con el devenir de los sucesos de la pel铆cula, que ser谩n los que finalmente 鈥渆xterioricen鈥 sus deseos m谩s profundos, que superan su racionalidad, lo que Mitry se帽ala como 鈥減raxis鈥, es decir, se pasa de un personaje que conocemos en su normalidad a un personaje pragm谩tico, que saca a flote sentimientos que no eran expl铆citos en un comienzo, dando con ello desarrollo a los nudos y giros en la trama.

Steven Crux

Original, Mayo 2015