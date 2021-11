–

Amaia N., delegada de ELA y colaboradora de Sare Antifaxista, ha recordado a su salida del Juzgado de Barakaldo que la declaraci贸n 鈥渉a ido bien: cortita y concisa鈥. Igual que ocurriera ya con el portavoz de Sare Antifaxista, Edu Gonz谩lez, hace m谩s de un mes, ha quedado demostrada la falsedad de Vox porque Amaia ni estuvo en Sestao, ni es una persona que se dedique a intervenir en las redes sociales como 鈥渋ndica la Guardia Civil en un informe. No hago nada en redes sociales鈥. Lo 煤nico que ha admitido es que 鈥渃olaboro con Sare Antifaxista en la Feria del Libro Pol铆tico en Portugalete鈥 y con otras actividades de su inter茅s.

Ante el Juzgado de Barakaldo ha comparecido (apoyada por un grupo de personas de diferentes organizaciones) y se le ha tomado declaraci贸n por la denuncia del fascista Vox sobre las protestas por la presencia de los l铆deres de esa formaci贸n fascista en Sestao (Bizkaia) en 2020 durante la campa帽a electoral. En un principio, la denuncia fue archivada, pero se ha vuelto a reactivar.

Aunque en la anterior declaraci贸n no se presentaron abogados del partido fascista, en esta ocasi贸n una abogada y tres personas m谩s de Vox han participado en la comparecencia de la delegada de ELA y colaboradora de Sare Antifaxista, aunque 茅sta se ha negado a responder a sus preguntas. 鈥淗an querido meter baza, pero me he negado a responder porque es mi derecho鈥. Entonces, 鈥渓a abogada de Vox, con tres personas m谩s, le ha dicho a la jueza que me trasmitiera sus preguntas, pero la jueza le ha dicho que no, que era una declaraci贸n. Y que no era un juicio鈥.

Ahora deber谩 esperar a la decisi贸n que adopte la jueza.

El Juzgado de Instrucci贸n en Barakaldo archiva la denuncia contra la consejera vasca de Seguridad, Estefan铆a Beltr谩n de Heredia y Sare Antifaxista

La Justicia ha inadmitido trece querellas de Vox contra rivales pol铆ticos desde el 2014, esta otra mas…

Ser Antifascista no es delito

Protestar contra el fascismo no es delito

