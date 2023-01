–

David Andic, abogado del Consejo Democrático Kurdo de Francia donde se produjo el ataque el 23 de diciembre pasado, calificó el tiroteo de “ataque terrorista profesional planificado”.

El 23 de diciembre de 2022, la miembro del Consejo Ejecutivo de KCK Emine Kara (Evîn Goyî), el miembro del movimiento cultural kurdo Mîr Perwer (Mehmet Şirin Aydın) y el activista kurdo Abdurrahman Kızıl fueron asesinados en un ataque armado contra el Centro Cultural Kurdo Ahmet Kaya en París. El asesino, William Malet, de 69 años, fue arrestado y acusado de “asesinato premeditado por motivos raciales e intento de asesinato dirigido a un origen étnico específico, así como posesión de armas sin licencia”. David Andic, el abogado del Consejo Democrático Kurdo de Francia (CDK-F) atacado en París, señaló en una entrevista con ANF las muchas preguntas sin respuesta en este ataque y expresó su temor de que se manipularan las pruebas.

Hay muchos signos de interrogación en torno al asesinato de los tres activistas kurdos en París el 23 de diciembre. ¿Por qué llama al ataque catalogado por la fiscalía como un “ataque racista”, un “ataque terrorista”?

Incluso sin hacer referencia a las preguntas abiertas, un ataque racista puede definirse como un “asesinato”. El Código Penal establece que el asesinato puede cometerse individual o colectivamente. También existe el artículo 421-1 del Código Penal, que define el terrorismo. En otras palabras, cualquier atentado intencional individual o colectivo contra la vida de una persona puede constituir un acto de terrorismo. El tema en juego aquí (en relación con la masacre del 23 de diciembre) se refiere a las intenciones de la persona. Pero uno no puede confiar únicamente en las declaraciones del presunto perpetrador. Incluso si no hay ningún grupo o estado detrás de él, solo él puede llevar a cabo un asesinato, un ataque terrorista. Lo que no entendemos en este caso es por qué la Fiscalía Nacional Antiterrorista (Parquet National Antiterroriste, PNAT) no ha iniciado una investigación.

¿Es el mismo enfoque cuando los kurdos realizan una acción de protesta?

Permítanme darles un ejemplo: cuando los jóvenes kurdos hicieron un graffiti en la embajada turca en Boulogne-Billancourt (un suburbio de París) y lanzaron fuegos artificiales, la PNAT automáticamente inició una investigación. Esto se considera un “incidente terrorista”. Aunque el Consejo Democrático Kurdo de Francia fue objeto de tres asesinatos y varios intentos de asesinato más, ni siquiera se plantea la cuestión de la naturaleza “terrorista” del ataque. Primero, el Ministerio Público inicia una investigación y luego se dice que “la definición podría cambiar”. Esto es lo que preocupa. La PNAT no tomó cartas en el asunto, pero se señaló directamente que se trató de un ataque racista y que no hubo intención terrorista. En realidad, la investigación se enfocó al revés. Cuando los kurdos escriben consignas en el consulado turco, inmediatamente se moviliza el PNAT porque es un acto terrorista y se activan los servicios secretos, pero cuando una persona ataca al CDK-F y asesina a tres kurdos, a pocos días del aniversario del asesinato de tres políticas kurdas en el centro de París (hace 10 años), el PNAT no toma medidas. Y no era cualquiera el objetivo. Emine Kara, también conocida como Evîn Goyî, es una representante oficial, una luchadora. Sin embargo, esto fue tratado como una noticia de tercera categoría. No sabemos si los servicios de inteligencia están investigando este asunto. Lo que está claro, sin embargo, es que aquí no se utilizaron los recursos movilizados contra las pintadas y los fuegos artificiales.

Esto tiene un trasfondo político, ¿no?

Sólo puedo poner los hechos sobre la mesa. Hay una diferencia en el trato. Cuando se atacan los intereses turcos, el PNAT actúa automáticamente, pero cuando se atacan los intereses kurdos en Francia, se trata como una historia de tercera categoría.

¿Qué información hay sobre el perpetrador? Ya era conocido y estaba bajo custodia. ¿Cómo fue tratado después de su detención?

Sin duda, esta acción genera interrogantes. Pasaron once días entre su liberación (el 12 de diciembre) y el asesinato. Cuando fue arrestado [después del asesinato], se decidió que “podría” no ser apto para ser detenido. Uno tiene que preguntarse si estaba lo suficientemente cuerdo once días antes [del asesinato] para ser liberado por los jueces. Hay un error en alguna parte, ya sea antes o después. Once días antes del asesinato, fue puesto en libertad por la justicia francesa. Once días después, se dispuso a asesinar a tres personas e intentar matar a más. Tampoco se menciona que estuvo encarcelado durante su detención anterior. En ningún momento durante su detención de un año estuvo en una sala psiquiátrica. Nadie habló de que tuviera problemas mentales. Pero en los periódicos franceses, se jugó entonces esta carta. La gente empezó a decir que era inestable. Incluso su arresto [después del asesinato] fue suspendido por esa razón. Aunque finalmente fue devuelto a su celda, el hecho de que se interrumpiera su detención demuestra que se hizo todo lo posible para demostrar que su estado era patológico.

Él mismo afirmó durante su interrogatorio por parte de la fiscalía que era un “racista patológico”. ¿No es extraño que una persona mentalmente inestable haga una declaración tan clara?

Sí, él mismo dijo que era un racista patológico. En otras palabras, hay un paciente que se define a sí mismo como paciente. Es notable que incluso use el término “odio patológico”. Parece que ha sido bien asesorado en este sentido. Como resultado, estamos ante alguien que estuvo en buenas condiciones de salud mental durante once días y nunca mencionó su patología. Sin embargo, tan pronto como lo arrestan, habla de su “odio patológico” y dice que está enfermo. En otras palabras, está lo suficientemente sano como para ser liberado bajo control judicial, pero cuando se trata de responder preguntas en la detención, se vuelve loco.

¿Es eso creíble?

Así se define él mismo, y esta afirmación corre como un hilo rojo por los medios. No creo en las palabras de un asesino. Si alguien quiere creer las palabras de un asesino, es asunto suyo. Soy abogado penalista. He defendido a muchas personas, incluidos asesinos. Puedo decir, incluso como abogado, que no lo creo. Siempre tengo reservas. No es una persona enferma porque fue enviado de regreso a prisión después de ser reexaminado en un hospital psiquiátrico. Se decidió que estaba en condiciones de ser interrogado y que debía ser llevado ante un médico forense. Hará cualquier cosa para parecer enfermo. Su abogado haría cualquier cosa para que pareciera enfermo. Quieren que la gente crea que una persona enferma ha hecho una locura.

Pero hay manchas oscuras en su pasado, especialmente en su tiempo en prisión…

Hay muchas manchas oscuras. ¿Con quién estuvo en prisión? Por eso queremos que la PNAT investigue. El PNAT está familiarizado con este tipo de investigaciones. Todavía no hemos tenido acceso al archivo, pero esto es lo que queremos saber: ¿Con quién estuvo en prisión? ¿Salió al patio? ¿Con quién tenía actividades comunales? ¿Trabajó y, de ser así, con quién? ¿Quién más estaba en su celda?

También hay preguntas sin respuesta sobre los once días posteriores a su liberación…

¿Con quién se reunió después de salir de prisión? ¿Con quién tuvo relaciones antes de ir a prisión? Estas son preguntas legítimas que estamos haciendo. Esta persona, que fue puesta en libertad bajo control judicial cuando se encontraba en perfecto estado mental, se ha vuelto demasiado loca para ser juzgada hoy. Si esto es así, entonces es necesario aclarar lo que sucedió durante esos once días.

Una investigación sobre un ataque en 2021 también resultó problemática…

Por lo que podemos ver, la primera investigación en su contra fue un poco descuidada. En otras palabras, el ataque fue tratado con cierto desdén. He oído que incluso los migrantes (que fueron atacados) fueron detenidos. [El 8 de diciembre de 2021 había herido de gravedad con una espada a dos personas en un campamento de migrantes. Los agredidos en ese incidente también fueron arrestados y los miembros voluntarios de organizaciones no gubernamentales que ayudaron a los agredidos fueron multados]. Podemos decir que salió bien parado en este incidente.

Hay testimonios de que el asesino fue dejado en un automóvil en el lugar de la masacre del 23 de diciembre. ¿Tienen alguna información que pueda confirmar esto?

Hubo tal testimonio, pero también hubo otros testimonios que decían lo contrario, que el asesino llegó a pie. Solo hay una declaración de un testigo de que vino en automóvil.

¿Hay alguna diferencia si vino a pie o no?

Incluso si vino a pie, este es un barrio también llamado “Pequeño Kurdistán” donde hay decenas de comerciantes kurdos. Hay decenas de personas en cada tienda. Cuando camina allí, pasa por un restaurante africano, un restaurante asiático y una tienda de comestibles árabe, donde hay muchas personas justo en frente de él y son mucho más visibles. También pasa por restaurantes y cafés kurdos. Pero él no ataca a nadie allí. Se dirige primero a los miembros del CDK-F.

¿Estás diciendo que fue un ataque planeado?

Él lo ejecutó. Cuando atacó a Evîn Goyî, le disparó en la cabeza. Esto fue una ejecución. Fue una ejecución planeada. En cualquier caso, la acusación ya decía que se trató de un “ataque planeado de antemano”. Por eso hablamos de un “asesinato”. De lo contrario, hablaríamos de un homicidio, pero si es planeado, lo llamamos “asesinato”. Podemos ver claramente que este es el trabajo de un profesional. Viene aquí, tiene una misión. Apunta primero al CDK-F. Pasando restaurantes y comercios llenos, se dirige al CDK-F, un centro casi vacío a estas alturas, pero donde está prevista una importante reunión. La reunión se había pospuesto una hora en el último minuto. ¡Qué casualidad! Normalmente, mucha gente habría estado allí en ese momento para la importante reunión. Si la reunión no se hubiera aplazado, habría venido mucha gente. Entonces, cuando esta persona llega allí, apunta específicamente a CDK-F.

¿No es extraño lo que dijo el asesino en su interrogatorio sobre los motivos de sus acciones contra los kurdos?

Cuando se le preguntó “¿Por qué los kurdos?” él respondió: “Es cierto que lucharon contra el ISIS, pero en lugar de ejecutarlos [ISIS], los arrestaron”. Eso no tiene sentido. Esto es absurdo. A pesar de afirmaciones tan absurdas, intentan hacernos creer que hizo todo esto porque es racista. Lo que dice no es coherente. A lo que intenta llegar con estas declaraciones es a esto: “Soy un racista, esto es patológico, esto no es mi culpa”. Quizás cuando fue arrestado, declaró deliberadamente que estaba enfermo para que pudiera ser hospitalizado. Pero luego vimos que rápidamente lo rechazaron. Menos de 24 horas después, lo devolvieron a su celda.

Este motivo es dudoso. ¿Los racistas franceses han atacado a los kurdos hasta ahora?

La extrema derecha francesa nunca ha apuntado explícitamente a los kurdos. La extrema derecha francesa no ve a los kurdos como un enemigo.

¿Se puede transformar esta investigación en una investigación por terrorismo?

El hecho de que se aceptara el cargo de “motivo racista” no significa que esta definición no vaya a cambiar. Para nosotros, el problema es que esto no fue tratado como una investigación terrorista desde el principio. Permítanme volver a nuestro ejemplo: cuando la embajada turca fue grafiteada, la PNAT inició primero una investigación, pero cuando llegó el veredicto, se decidió que no se trataba de un “ataque terrorista”. En otras palabras, solo fueron considerados como jóvenes que pintaron con graffiti la embajada turca. Muy a menudo termina así. La definición puede cambiar en el camino hacia un veredicto. Pero el problema es que este caso se maneja al revés. Es decir, se parte del principio de que no se trata de un atentado terrorista, y luego hasta el propio Ministro de Justicia dice que la definición podría cambiar. ¿Por qué el PNAT no se involucró de inmediato? El PNAT está familiarizado con este tipo de investigaciones y tiene más recursos.

¿Qué le preocupa de que la investigación no haya sido iniciada por la PNAT?

Nuestro temor es que la evidencia desaparezca. De hecho, vemos en la prensa que, hasta el momento, la investigación solo se está realizando sobre la base de las declaraciones del perpetrador. Por ello exigimos que la investigación sea realizada por la Fiscalía Nacional Contra el Terrorismo.

Al mirar este caso, ¿ve una conexión con el asesinato de hace diez años?

Dadas las similitudes entre el primer asesinato hace diez años y el asesinato unos días antes del aniversario, esta es una pregunta legítima. Es legítimo preguntarse si existe una conexión entre estos dos eventos. El hecho de que CDK-F fuera el objetivo lleva a tal cuestionamiento.

A pesar de numerosos documentos y testimonios sobre el papel del servicio secreto turco en el asesinato de hace diez años, hay impunidad. ¿Actualmente temes un resultado similar?

Sin duda, tenemos esta preocupación. El espectro de los asesinatos de 2013 y el larguísimo y arduo proceso y, sobre todo, la imposición de un “secreto de Estado” sobre este caso, llevan finalmente a preguntarse si hay una potencia extranjera detrás. Ahora el público también sabe que el servicio secreto turco estuvo involucrado en los ataques. Hay muchos elementos que prueban esto. Si no existiera tal problema, ¿por qué se llamaría “secreto de estado”? Si este caso está marcado como “secreto de estado”, significa que hay información que no debe ser divulgada. No es un caso sencillo, hay algo detrás. Los abogados llevan diez años luchando para que se levante el “secreto de Estado”. Y sí, nos preocupa que en este último caso se esté tapando toda una parte del hecho. Mientras que en lo “racista” se está abordando la naturaleza del ataque, se está dejando de lado la naturaleza terrorista del hecho. Pero repito de nuevo: una persona puede ser tanto racista como terrorista. Puede ser un ataque racista con un objetivo terrorista. Consideramos que esto es un ataque terrorista. No entendemos la lógica de que cuando se atacan los intereses turcos, las investigaciones antiterroristas se inician muy fácilmente, pero cuando los kurdos mueren, esto no sucede.

