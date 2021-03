–

Los abogados del l铆der pol铆tico kurdo Abdullah 脰calan, Rezan Sar谋ca, Faik 脰zg眉r Erol, Cengiz Y眉rekli y Serbay K枚kl眉, solicitaron a la Fiscal铆a de Bursa que les garantizara una visita con su cliente el lunes pr贸ximo.

El 14 de marzo de 2021, se difundieron graves acusaciones sobre el estado de salud y la vida de 脰calan. Inmediatamente, se organizaron protestas en todo el mundo exigiendo una visita urgente de los abogados a la isla-prisi贸n de Imrali, donde se encuentra encarcelado hace 22 a帽os y en total aislamiento.

Despu茅s de que 脰calan haya mantenido una breve conversaci贸n telef贸nica con su hermano Mehmet, sus abogados han presentado una nueva solicitud para reunirse con el fundador del Partido de los Trabajadores de Kurdist谩n (PKK).

El jueves 25 de marzo, 脰calan pudo hablar brevemente con su hermano Mehmet. La corta conversaci贸n telef贸nica se produjo un a帽o despu茅s de otra llamada, realizada el 27 de abril de 2020 y que fu su 煤ltimo contacto con el interior.

La conversaci贸n telef贸nica del jueves entre Abdullah 脰calan y su hermano se llev贸 a cabo bajo la supervisi贸n de la Fiscal铆a General de Urfa y fue muy breve. La llamada se interrumpi贸 de pronto. Asimismo, la comunicaci贸n con la familia de otro preso en Imrali, Hamili Y谋ld谋r谋m, tambi茅n fue interrumpida bruscamente. Se inform贸 de que los otros dos presos en la isla-prisi贸n, 脰mer Hayri Konar y Veysi Akta艧, no hicieron las llamadas que se les ofreci贸 como protesta por el aislamiento que sufren.

Mehmet 脰calan inform贸 a la agencia de noticias Mezopotamya de que pudo hablar con su hermano durante unos cinco minutos.

El hermano del l铆der kurdo explic贸 que una persona que se present贸 como director de la prisi贸n de Imrali se puso en contacto con 茅l a las 18 horas del mi茅rcoles 24 de marzo.

鈥(Este hombre) me dijo que deb铆a ir a la Fiscal铆a General de Urfa el 25 de marzo a las 13:45 horas para realizar una llamada telef贸nica con mi hermano鈥, explic贸.

Mehmet 脰calan relat贸 que fue al juzgado de Urfa a la hora notificada y que las autoridades de la instituci贸n estaban al tanto de la llamada telef贸nica, por lo cual lo llevaron a una sala y lo dejaron all铆.

Mehmet agreg贸 que en la habitaci贸n hab铆a un empleado, y que le explicaron que realizar铆a la llamada para hablar con su hermano.

Cuando son贸 el tel茅fono, Mehmet lo descolg贸 y 脰calan le pegunt贸: 鈥溌緾贸mo has llegado hasta aqu铆? 驴Qui茅n te ha tra铆do? 驴C贸mo ha sucedido? 驴Desde d贸nde llamas?鈥.

Mehmet 脰calan narr贸 lo sucedido de la siguiente manera: 鈥淢i hermano me dijo: 鈥楾anto t煤 como el Estado lo est谩n haciendo mal. El motivo es el siguiente: no ha habido ninguna reuni贸n desde hace un a帽o. Estas acciones no est谩n permitidas por la ley estatal ni por ninguna otra ley. Tu llegada hasta aqu铆 es err贸nea y muy peligrosa. El Estado tambi茅n es muy peligroso. Esto no es lo correcto. Si va a haber una reuni贸n, debe ser dentro del marco legal. No se puede permitir la realizaci贸n de una llamada telef贸nica despu茅s de un a帽o y voluntariamente鈥欌.

Mehmet 脰calan agreg贸 que su hermano insisti贸: 鈥淟o que est谩s haciendo est谩 muy mal. El Estado est谩 actuando de forma ilegal, y ustedes tambi茅n. Esto no es legal, ni es correcto. No es aceptable. Tambi茅n es muy peligroso. 驴Eres consciente de lo que est谩s haciendo? Quiero que mis abogados vengan a hablar conmigo. Eso es legal. Llevo aqu铆 22 a帽os. 驴C贸mo ser谩 esto en el futuro? Este asunto s贸lo puede ser resuelto por la ley. 驴Por qu茅 no vienen aqu铆? Si va a haber una reuni贸n, 茅sta deber铆a ser con los abogados. Porque esta situaci贸n es tanto pol铆tica como jur铆dica鈥.

Mehmet cont贸 que le respondi贸 al l铆der kurdo que uno de los motivos de la llamada eran las huelgas de hambre en las c谩rceles contra el aislamiento. Y continu贸: 鈥淓l presidente (脰calan) dijo: 鈥楴o quiero que nadie muera en huelgas de hambre ni en las c谩rceles. Lo he dicho antes y lo repito ahora. Eso tampoco es necesario鈥欌.

Mehmet 脰calan afirm贸 que hablaron durante cuatro o cinco minutos: 鈥淓ra una voz delgada. Creo que era la voz del presidente. El presidente repiti贸: 鈥楨ste encuentro est谩 muy mal鈥. Despu茅s insisti贸: 鈥楨sto no es una reuni贸n鈥, y la l铆nea se cort贸鈥.

El hermano del l铆der kurdo explic贸 que cuando se cort贸 la l铆nea, inform贸 al funcionario que estaba all铆 y 茅ste le pidi贸 que esperara. 鈥淢谩s tarde hubo otra llamada telef贸nica. Pero era otra persona la que estaba llamando. El funcionario me dijo que esperara, que no me fuera. Despu茅s de esperar entre 10 y 15 minutos, le dije que la llamada no se producir铆a, e inform茅 a las autoridades de all铆. M谩s tarde, me dijeron: 鈥楲a reuni贸n ha terminado鈥欌, detall贸.

Mehmet 脰calan hizo un llamamiento tanto al Estado turco, como a cualquier persona con conciencia, y declar贸 que estas pr谩cticas eran inaceptables. 鈥淟a gente en prisi贸n tiene derechos legales y democr谩ticos 鈥搈anifest贸-. Seg煤n las leyes de Turqu铆a, deber铆amos poder tener una reuni贸n cada 15 d铆as. Los abogados tienen derecho a reunirse con sus clientes cada semana. Sin embargo, hace un a帽o que no nos reunimos. Hemos hablado por tel茅fono. Y esto tan s贸lo durante cuatro o cinco minutos. No nos hemos reunido en persona. Esto es antidemocr谩tico. Es inaceptable, incluso bajo la ley turca. Desde aqu铆, hacemos un llamamiento al Comit茅 Europeo para la Prevenci贸n de la Tortura (CPT), al Consejo de Europa, a los defensores de los derechos humanos, a los intelectuales y a las personas democr谩ticas. Este problema debe resolverse lo antes posible. Esto no es aceptable. Si somos ciudadanos de este lugar, tambi茅n tenemos derechos legales y democr谩ticos. Estos derechos deben ser reconocidos鈥.

El hermano de Abdullah 脰calan concluy贸: 鈥淟as reuniones con los familiares y los abogados deben tener lugar lo antes posible. Miles de personas est谩n en huelga de hambre. El Estado ha mantenido al presidente en prisi贸n durante 22 a帽os. Es rid铆culo que lo 煤nico que se le permita sea una llamada telef贸nica de cuatro o cinco minutos. El presidente es un puente entre los pueblos. Nadie tiene derecho a destruir este puente鈥.

