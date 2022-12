–

Ma帽ana 30 de diciembre se cumplen dos a帽os de la sanci贸n de la Ley 27.610 de Interrupci贸n Voluntaria del Embarazo (IVE). Desde la Campa帽a Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito exigen su efectiva implementaci贸n en todo el territorio. Adem谩s habr谩 actividades en diferentes ciudades del pa铆s. 芦Este 30D levantemos nuestros pa帽uelos verdes una vez m谩s para reafirmar nuestra conquista y para seguir luchando porque nuestro triple lema sea una realidad en todo elpa铆s禄. Por ANRed

A dos a帽os de la sanci贸n de la Ley 27.610 de Interrupci贸n Voluntaria del Embarazo (IVE), desde la Campa帽a Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito contin煤an la lucha para exigir su efectiva implementaci贸n en todo el territorio.

芦La Ley 27.610 cumple dos a帽os, y si bien se encuentra vigente en todo nuestro pa铆s, y en algunos territorios se avanza en la apertura de equipos de salud que garantizan abortos, las desigualdades en el acceso marcan brechas enormes seg煤n la provincia, localidad o pueblo donde las personas vivan禄 explicaron las activistas.

Antre las principales dificultades al acceso al derecho la Campa帽a evidenci贸: demoras injustificadas frente a las solicitudes de interrupciones, violencia institucional y obst茅trica en la atenci贸n, muchas veces atravesada por la discriminaci贸n, la estigmatizaci贸n y el racismo, faltante y/o insuficiencia de insumos y de informaci贸n; incumplimientos de la ley por parte de obras sociales, mutuales y pre pagas y continuidad de persecuciones judiciales a quienes garantizan y acompa帽an el derecho a abortar, refiri茅ndose particularmente al caso de las integrantes de la organizaci贸n Socorristas en Red que fueron detenidas y posteriormente liberadas en Villa Mar铆a, C贸rdoba.

Adem谩s agregaron que siguen ocurriendo situaciones d贸nde ni帽as y adolescentes son obligadasa gestar y a parir lo cual constituyen una violaci贸n a sus derechos humanos.

Otra de las dificultades que observan las activistas es la falta de difusi贸n del derecho. 芦El primer y m谩s evidente obst谩culo es el desconocimiento de la poblaci贸n de la Ley 27.610, dado que no hubo campa帽as masivas de difusi贸n de amplio alcance y sostenidas en el tiempo. Es muy dif铆cil reclamar un derecho que no se termina de difundir como tal, ya que la sola aprobaci贸n de la ley no revierte la estigmatizaci贸n del aborto construida durante siglos禄 manifestaron.

芦Es este activismo el que logr贸 con la lucha colectiva la liberaci贸n de las compa帽eras Socorristas en C贸rdoba y el que se mantiene en alerta y movilizaci贸n hasta que cese la judicializaci贸n de las compa帽eras. Sabemos que el claro objetivo de esta persecuci贸n es seguir criminalizando el aborto y perseguir tanto a quienes lo garantizan como a quienes acompa帽an con informaci贸n y cuidados a pesar de que el derecho al aborto es ley禄 agregaron.

Por todo lo expuesto desde la Campa帽a convocan al activismo feminista a sumarse a la organizaci贸n para seguir exigiendo: plena difusi贸n de la Ley 27.610 en plataformas y medios masivos. Implementaci贸n de la Ley 27.610 en todos los niveles de atenci贸n. Presupuesto id贸neo para garantizar abortos de calidad. Urgente producci贸n nacional de mifepristona. Capacitaci贸n en AMEU, medicaci贸n y analgesia con perspectiva de g茅nero. Capacitaci贸n en t茅cnicas seguras y de calidad para interrupciones en segundo trimestre. Basta de violencia institucional y obst茅trica. Erradicaci贸n ya del legrado sin anestesia. Provisi贸n de anticonceptivos en todos los niveles de atenci贸n de salud. Basta de obstaculizaci贸n e incumplimiento de la ley por parte de las obras sociales yprepagas. Plena implementaci贸n de la Educaci贸n Sexual Integral en todos los niveles educativos, con la incorporaci贸n de los contenidos sobre aborto como derecho, con perspectiva intercultural, interseccional, no adultocentrista ni capacitista. Libertad a todas las presas por abortos u eventos obst茅tricos. Estado Laico.

芦Este 30D levantemos nuestros pa帽uelos verdes una vez m谩s para reafirmar nuestraconquista y para seguir luchando porque nuestro triple lema sea una realidad en todo elpa铆s禄 finalizaron.

Ma帽ana habr谩 una acci贸n virtual 芦redazo禄 de 10hs a 12hs y diferentes actividades en varias provincias del pa铆s.

