De parte de Peri贸dico El Roble April 12, 2021 67 puntos de vista

El 29 de diciembre pasado se logr贸 la aprobaci贸n para que sea Ley en la Argentina la Interrupci贸n Voluntaria del Embarazo hasta la semana 14. Este paso hist贸rico, m谩s all谩 de que haya sido aprobado el proyecto del Poder Ejecutivo y no el de la Campa帽a Nacional por el Derecho al Aborto, es un avance progresivo en la lucha por los derechos de las personas con capacidad de gestar y del movimiento feminista en general. Y sobre todo, un producto de la lucha del propio movimiento.

Con este nuevo piso conquistado, pero con mucho por delante para que el derecho al aborto legal, seguro y gratuito sea un hecho en cada rinc贸n del pa铆s -sobre todo teniendo en cuenta que las conseciones que el proyecto aprobado de Alberto Fern谩ndez le hizo a la Iglesia y sectores anti derechos, resultan obstaculizadores de la pr谩ctica-, desde El Roble charlamos con Mar铆a Jose, m茅dica de la Red de Profesionales por el Derecho a Decidir (RPDD) de Jujuy, con Jimena Rudi, psic贸loga y con Flavia Del Rosso, m茅dica, ambas integrantes de la RPDD Regional Santa Fe Centro Norte.

Con esta, iniciamos una serie de notas con las que intentaremos reconstruir una mirada federal de c贸mo se plantea este nuevo momento de la lucha feminista para quienes ocupan la primera l铆nea en este sentido.

驴C贸mo ven el futuro por poder hacer cumplir el derecho a la IVE en la provincia?

Mar铆a Jos茅: Jujuy es una provincia muy conservadora, que, parad贸jicamente fue una de las primeras en el pa铆s, que sac贸 una resoluci贸n adhiriendo a las gu铆as de ILE del ministerio de Naci贸n. Desde el a帽o 2012 se constituy贸 en el sistema p煤blico de salud una red de consejer铆as en opciones de la que form贸 parte con el fin de garantizar las ILE en la provincia. Les profesionales y trabajadores de la salud que formamos parte de las consejer铆as, estamos mayormente en el primer nivel de atenci贸n. Enfrentamos serias dificultades en el 2do trimestre en el caso de las ILE que no pueden resolverse en la Atenci贸n Primaria de la Salud, porque existen servicios enteros que son objetores de conciencia y antiderechos en el 2do nivel de atenci贸n que obstaculizan el acceso a ILE. Tuvimos casos muy lamentables en los que se oblig贸 a parir a ni帽as que sufrieron abusos. Resolviendo realizar maduraci贸n de pulmones y practicando microcesareas sin respetar la voluntad de estas ni帽as de interrumpir un embarazo producto de una violaci贸n. Lo cual es muy grave. Falta mucho todav铆a para reconocer el trabajo de las consejer铆as en opciones y para mejorar el acceso a derechos en Jujuy. Tendremos que seguir activando para garantizar derechos, como venimos haciendo. Hay que tener en cuenta que aun en Jujuy, no hay pleno acceso a la Educaci贸n sexual integral y tampoco hay pleno acceso a ILE.

Jimena Rudi: La ley viene a abrir una nueva posibilidad, porque en el sistema de salud p煤blica de nuestra regional no s贸lo ya se estaban realizando interrupciones legales bajo protocolo, sino que se estaba hablando de las interrupciones voluntarias de embarazo, hab铆a una demanda de un marco legal que d茅 respuesta a esta necesidad. El poder judicial con el fallo FAL por ejemplo o el poder ejecutivo con el protocolo nacional de ILE dio respuesta mucho antes, en cambio el poder legislativo, particularmente el senado, fue el espacio que dio muestras de ser el m谩s conservador porque no tuvo una lectura del proceso social que ya estaba conquistado y que ya ten铆a un respaldo del estado y que puntualmente en el sistema de salud p煤blica ya se estaba realizando.

El posicionamiento de les mediques y profesionales que garantizaban una ILE hasta ahora daban cuenta de que la voluntad de la persona que solicitaba una interrupci贸n del embarazo estaba 铆ntimamente relacionada con procesos subjetivos y sociales; sin embargo esto deb铆a ser demostrado, firmado y hasta se deb铆an realizar informes para justificar las causales de la salud integral que estaban en juego. Pero para esto era necesaria la mirada de quien recib铆a la demanda porque muchos profesionales siguen considerando a la salud s贸lo desde el plano f铆sico. Con la nueva ley se puede garantizar este derecho m谩s all谩 del profesional que reciba la demanda, incluso aquellos que muchas veces han obstaculizado una interrupci贸n Legal en el sistema de salud hoy sabe que eso est谩 penado, por lo tanto tienen que garantizar una derivaci贸n para que esa persona pueda acceder a este derecho. Ya no hay excusa, ya no queda dentro del consultorio el maltrato, hoy en d铆a existe una ley que los profesionales deben cumplir.

驴C贸mo ven a la Red para encarar esta nueva etapa de la lucha?

M.J.: Como profesional de la salud, la red ha sido y seguir谩 siendo un respaldo para quienes estamos en el sistema de salud, garantizando derechos. En provincias como Jujuy, muchas veces quienes garantizamos derechos, enfrentamos, obst谩culos en nuestro trabajo, estigmatizaci贸n, maltrato y hasta amenazas de sanciones y suspensiones como consecuencia de cumplir con nuestro trabajo y nuestra militancia. La Red y la campa帽a han sido un refugio y un lugar donde apoyarnos en momentos de dificultades y persecuci贸n.

A nivel nacional la Red de profesionales y la campa帽a nacional est谩n colaborando con el Programa Nacional de Salud sexual y Procreaci贸n responsable para garantizar las ILE en la provincia desde el 2020. Se espera que la articulaci贸n se fortalezca para la implementaci贸n de la ley IVE en todas las provincias.

Flavia Del Rosso: La Red viene con un camino recorrido desde hace tiempo ya, desarrollando un trabajo sostenido en pos de la implementaci贸n de la ILE a nivel nacional desde antes del 2018, aunque posterior a este a帽o se ha fortalecido y se ha consolidado por la legitimaci贸n social que se da a partir de que se pone en discusi贸n el aborto y desde que la sociedad empieza a tener un poco m谩s de conocimiento en relaci贸n a esta tem谩tica y tambi茅n en relacion a la existencia de profesionales, tanto de aquellos que acomp脿帽an una ILE como de personas que abortan. As铆 que en ese sentido, creo que nuestro trabajo como red va a ser el de acompa帽ar la implementaci贸n de esta pol铆tica que siempre es el costado m谩s dif铆cil y el m谩s lleno de incertidumbre cuando ya tenemos una ley, una vez que ya paso esa parte de la discusi贸n, la implementaci贸n tiene sus particularidades, sus dificultades, hay que seguir con el abordaje desde abogac铆a, el trabajo de negociaci贸n, porque aparecen las dificultades pr谩cticas como la capacitaci贸n de profesionales, en qu茅 medida se da la adecuaci贸n de las curriculas universitarias y de posgrado, la generaci贸n de las condiciones en las instituciones para respetar la confidencialidad y cuidado para que la persona que est谩 haciendo una interrupci贸n no tenga que estar en una habitaci贸n al lado de una pu茅rpera con su beb茅. Todo una serie de cuestiones muy espec铆ficas, como es el AMEU y las intervenciones a partir del segundo trimestre que ya exigen un trabajo a nivel institucional y que al conformar nosotras una red que ya viene trabajando y que ya estamos insertadas a nivel de las instituciones creo que vamos a tener mucho para aportar a la implementaci贸n de esta pol铆tica. Creo que va a seguir siendo ese nuestro trabajo adem谩s de la difusi贸n de los recurseros, tenemos uno elaborado a nivel federal, esperamos que los estados provinciales los sepan aprovechar para ir viendo por d贸nde empezar, d贸nde est谩n les aliades para la implementaci贸n de esta pol铆tica y con qui茅nes se puede desde ya empezar a trabajar porque tienen experiencia en la ejercicio de esta pr谩ctica.

驴Les parece que se abre la posibilidad de iniciar o avanzar en la pelea por otros derechos?

M.J.: Siempre. Vamos por m谩s. Sabemos que nuestro activismo no se agota con la sanci贸n de la ley y seguiremos militando para hacer efectivo el derecho al aborto en las provincias. Lo mismo nos pasa con otros derechos conquistados como la ESI e incluso la ILE o la ley de prevenci贸n y sanci贸n de las violencias de g茅nero. Sin embargo, sabemos que al patriarcado y su cultura opresora no lo erradicamos. Se viene la lucha por la separaci贸n efectiva de la Iglesia y el Estado, y la lucha por el reconocimiento del enorme aporte al sistema y la sociedad que hacen las mujeres, sobre todo, a trav茅s del trabajo de cuidado NO REMUNERADO en las familias y en la comunidad. Poner en el centro el cuidado, reconocer la importancia y democratizar la responsabilidad del mismo de toda la sociedad es algo que queda pendiente a trav茅s de legislaciones que reconozcan a trabajadoras y trabajadores el derecho al cuidado de sus hijes peque帽es, por ejemplo.

F.DR.: Ya tenemos la ley de IVE, ahora debemos seguir en la lucha para que se garantice su efectiva aplicaci贸n (tanto en lo p煤blico como en lo privado), y por la efectiva aplicaci贸n de la ESI en la escuelas, adem谩s seguir exigiendo que se cumpla la ley que indica la garant铆a al acceso de m茅todos anticonceptivos, desde la Red sacamos un comunicado hace algunos meses debido a ciertas irregularidades en la entrega de m茅todos anticonceptivos (situaci贸n que se repite en toda la provincia de Santa Fe). El cuidado de salud sexual reproductiva y no reproductiva es un derecho humano que el Estado no puede incumplir

Por Danisa y Facundo Anarres / Imagen: @lalentedetinta