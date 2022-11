–

Aborto sin fronteras

Cómo las feministas y lxs anarquistas desafían las leyes polacas contra el aborto

En Polonia, el aborto está prohibido casi por completo desde 2020. Sin embargo, una red de anarquistas y otras feministas se esfuerza por garantizar que quienes necesitan abortos puedan acceder a ellos, legalmente o no. Ahora que el aborto también ha sido prohibido en muchos de los Estados Unidos, las personas en América del Norte pueden beneficiarse de la experiencia de quienes ya han estado enfrentando esta situación durante años. Para saber cómo los activistas polacos utilizan la acción directa y la ayuda mutua para mantener el aborto accesible, entrevistamos a participantes de esta red.

Mantener el acceso generalizado al aborto, legal o no, es crucial para salvar vidas y preservar la autonomía de las personas que son objeto de las estructuras de poder patriarcales. También es una parte esencial de la lucha para legalizar el aborto. Como argumentamos en junio, después de que la Corte Suprema anulara Roe v. Wade,

La decisión de Roe v. Wade no se llevó a cabo porque la mayoría de la población estadounidense apoyó el acceso al aborto en 1973. Más bien, en vista de los esfuerzos de organización como el colectivo Jane, que proporcionó aproximadamente 11,000 abortos ilegales, podemos concluir que el fallo fue una respuesta a la intensidad con la que un segmento particular de la población estaba luchando por el acceso al aborto, y a su éxito en cuestionar el monopolio estatal del poder al continuar haciendo que el aborto estuviera disponible a pesar de los esfuerzos de la policía y los jueces.

Estamos una vez más en la era que enfrentó el colectivo Jane, esta vez con las píldoras abortivas como una opción. Como ha demostrado la gente en Polonia, es posible mantener un acceso generalizado al aborto independientemente de las leyes en los libros.

Si deseas apoyar el acceso al aborto en Polonia, una opción es donar a Ciocia Basia. En los Estados Unidos, puedes obtener píldoras abortivas aquí e información sobre cómo usarlas aquí.

Lxs manifestantes muestran una pancarta el 29 de octubre de 2020 durante una protesta contra el fallo del Tribunal Constitucional de Polonia sobre el aborto.

En Polonia, calcomanías muy difundidas muestran un número de teléfono que conecta a las personas que buscan abortar con la línea de ayuda de una red de organizaciones conocidas colectivamente como Aborto sin Fronteras (AWB). Con las leyes de aborto de Polonia entre las más represivas de Europa, esta red demuestra el poder de la solidaridad internacional en la defensa de la libertad reproductiva. Los grupos que componen Abortion Without Borders incluyen Abortion Dream Team (ADT) y Kobiety W Sieci 1 en Polonia, Ciocia Basia en Alemania, Abortion Network Amsterdam y Women Help Women en los Países Bajos, y Abortion Support Network en el Reino Unido.

Asia, una activista anarquista de Polonia que se mudó a Ámsterdam para trabajar con Women Help Women, recuerda cómo estos grupos se reunieron en 2018 por iniciativa de una persona del Reino Unido que los vio a todos haciendo un trabajo similar por separado y sugirió que unieran sus fuerzas. “La idea era encontrar formas de obtener abortos posteriores, especialmente para las personas que viven en lugares donde no había fácil acceso a los servicios de aborto, y [para] difundir información”, dice Asia.

La línea de ayuda de Aborto sin Fronteras está a cargo de Kobiety W Sieci, quien asesora a las personas que llaman sobre sus opciones y las conecta con otros grupos en la red según sus necesidades. Si alguien en Polonia quiere viajar al extranjero para interrumpir un embarazo, los consejeros los derivan a Ciocia Basia, un colectivo de base feminista queer en Berlín dedicado a construir estructuras de apoyo para las personas que vienen a Berlín para acceder al aborto. Quienes prefieran optar por un aborto farmacológico en casa pueden pedir las pastillas necesarias al servicio de telesalud global de Women Help Women. Asia enfatiza que es importante que los activistas y consejeros usen un lenguaje preciso sobre esto porque, si bien la ley polaca no criminaliza a quienes interrumpen sus embarazos, se ha vuelto cada vez más peligroso ayudar a alguien a abortar en Polonia.

La ley del aborto tiene una historia complicada en este país tradicionalmente católico romano. Con la caída del comunismo a principios de la década de 1990, la Iglesia comenzó a impulsar una nueva legislación para restringir el acceso al aborto. Desde 1932, el procedimiento había sido legal en casos de violación y amenaza a la salud materna, con una ley de 1956 que amplió las justificaciones legales para el aborto para incluir “condiciones de vida difíciles”. El gobierno no comunista recién electo aprobó una ley en 1993 que descalificaba los factores sociales y financieros como justificación, dejando la violación o el incesto, la amenaza a la salud materna y la malformación fetal como los únicos casos en los que el procedimiento era legal. En abril de 2016, organizaciones pro-vida polacas propusieron un proyecto de ley para prohibir el aborto en todos los casos, excepto cuando la vida de la persona embarazada estuviera en peligro, que se aprobó en el Sejm [una de las cámaras del parlamento de Polonia] en septiembre siguiente. La otra cámara del parlamento polaco votó a favor de rechazar la ley el próximo mes, después de que decenas de miles de personas protestaran contra la legislación propuesta en manifestaciones descentralizadas conocidas colectivamente como la “Protesta Czarny” (“Protesta Negra”) en ciudades de Polonia.

Sin embargo, el 22 de octubre de 2020, el Tribunal Constitucional efectivamente prohibió el aborto casi por completo y dictaminó que interrumpir un embarazo debido a un defecto fetal era inconstitucional. Esto provocó manifestaciones masivas en las que más de 400.000 personas salieron a las calles para protestar por la decisión y por el partido gobernante de derecha Ley y Justicia (PiS). Según un recuento oficial del Ministerio de Salud, 1074 de los 1110 abortos legales realizados en Polonia el año anterior a la sentencia se obtuvieron debido a malformaciones fetales o enfermedades potencialmente mortales. Sin embargo, el número de interrupciones legales ofrece poca indicación de cuántas polacas interrumpen un embarazo en un año determinado. Decenas de miles lo hacen cada año ordenando píldoras abortivas por correo o viajando fuera del país para someterse a procedimientos de aborto en clínicas.

Debido a los obstáculos para obtener el procedimiento legalmente, las personas en Polonia han optado en gran medida por estas opciones, incluso en los casos en los que tienen el derecho legalmente reconocido a abortar. Por ejemplo, para interrumpir un embarazo producto de un delito, una persona embarazada necesita una carta certificada de un fiscal que confirme que fue violada. Dichos obstáculos burocráticos pueden hacer que sea imposible acceder a los servicios de aborto antes de las doce semanas de embarazo, después de lo cual el aborto está prohibido bajo cualquier circunstancia.

Anarquistas manifestándose en Wrocław, Polonia por el acceso al aborto en 2020.

Los colectivos que participan en la red Aborto Sin Fronteras notaron un aumento inmediato del interés en los servicios que brindan luego de la sentencia de octubre de 2020. “Pudimos sentir absolutamente el impacto de la decisión”, dice Asia. “Esto fue realmente devastador por un lado, pero por otro lado también trajo una cantidad increíble de solidaridad y organización de base, y organización que fue más allá de la base… realmente afectó a toda la sociedad. Además, hubo grandes manifestaciones y protestas que, diría yo, fueron contraproducentes para lo que es la esperanza de la gente en el poder en Polonia”.

Adrianna de Abortion Dream Team dice que las protestas de 2016 contra la propuesta de prohibición del aborto fueron lo que la inspiró a enfocarse en el tema. Viene de un pequeño pueblo de Polonia donde dice que la palabra “aborto” no existía en su familia. “No supe que existía tal cosa hasta que tenía poco más de veinte años, y luego creo que estaba realmente en contra del aborto”, dice ella. “Luego, paso a paso, haciéndome feminista, tuve que lidiar con este tema del aborto. Me di cuenta de que se trataba de tener control sobre tu cuerpo. Realmente fue un largo viaje desde ser una persona que estaba en contra del aborto hasta ser una persona que está 100% a favor del aborto en este momento”.

Hoy, Adrianna es parte de un grupo de doce personas que apoyan a ADT respondiendo preguntas en las redes sociales de personas que buscan abortos. “En Polonia, debido a este estigma del aborto, es muy importante simplemente difundir la noticia”, dice, “para que la gente sepa que no serán castigados por tomar píldoras abortivas o salir del país para someterse a un procedimiento de aborto”.

La misión de ADT es cambiar la narrativa sobre el aborto, desestigmatizando y disipando mitos sobre el procedimiento mientras difunde información sobre el aborto autogestionado, que implica interrumpir un embarazo con los medicamentos Mifepristona y Misoprostol y no requiere supervisión médica. “Las píldoras abortivas te dan poder”, dice Adrianna. “En 1993, cuando se estableció la ley del aborto, nadie sabía que las píldoras serían tan accesibles y se usarían todos los días”.

Las personas pueden comunicarse con ADT por correo electrónico, Facebook Messenger o Instagram. Primero, las voluntarias preguntan si la persona se ha hecho una prueba para asegurarse de que está embarazada, luego preguntan si están seguras de querer abortar. Una vez que han establecido que una persona quiere pedir píldoras abortivas, los voluntarios de ADT les dan instrucciones sobre cómo hacer un pedido a Women Help Women en los Países Bajos y comparten el enlace al formulario de pedido de esa organización. “La gente hace preguntas como si duele, cuánto dura, cuánto cuesta”, dice Adrianna.

En lugar de comprar estas pastillas, la persona que las pide hace una donación de 75 euros, aunque puede dar más si puede. “Si no tienes el dinero, como muchas personas menores de 18 años que nos escriben, podemos pedirle a la organización que renuncie a la donación”, dice Adrianna. “Para la gente en Polonia, es una gran cantidad de dinero. Muchas de las mujeres ya tienen hijos y no pueden permitirse donar”. Las píldoras, que tardan un máximo de 20 días en llegar, se empaquetan en paquetes muy discretos, con solo el nombre y la dirección del destinatario, mientras cruzan la frontera. ADT brinda instrucciones por correo electrónico y redes sociales sobre cómo tomarlos, y hay voluntarios disponibles para asesorar y responder preguntas durante todo el proceso. La persona que toma las pastillas también puede llamar a la línea de ayuda de Aborto sin Fronteras para recibir apoyo del equipo de Kobiety W Sieci.

ADT también se mantiene en contacto después de que finaliza el aborto farmacológico. “Por lo general, la gente quiere ir al médico para asegurarse de que todo esté bien”, dice Adrianna. “Pero la vagina es un órgano tan bueno que se limpiará solo sin siquiera comprobarlo”. Ella dice que la gente a menudo escribe a ADT después para agradecerles y expresar lo felices que están. “Creo que lo más importante es que no quieren sentir que están solos. El estigma del aborto es algo tan grande en Polonia que, por lo general, no pueden contárselo ni siquiera a sus parejas o amigos. Así que creo que el papel más importante que tenemos es que les estamos dando apoyo. Estamos contigo, no estás solo, y esta es tu decisión. Esta es una buena decisión”.

Lxs activistas de la red AWB están de acuerdo en que lo primero que cambió a raíz de la prohibición casi total del aborto en Polonia fue que una atmósfera de miedo se apoderó de médicos, enfermeras y pacientes. Desde que la prohibición entró en vigor en enero de 2012, al menos tres mujeres han muerto de sepsis en hospitales polacos como resultado de que los médicos se negaron a realizar un aborto o una cesárea que les salvó la vida. Los activistas de derechos humanos culpan de estas muertes al efecto paralizador que la ley del aborto ha tenido en los profesionales médicos, aterrorizándolos para que rechacen la atención esencial a los pacientes.

“Esto es lo más aterrador que he notado”, dice Adrianna, quien recuerda haber escuchado a una persona que estaba considerando interrumpir su embarazo por temor a no recibir la atención necesaria en un hospital si algo salía mal.

Lxs manifestantes muestran un cartel que dice “Aborto sin fronteras” en el tribunal constitucional de Varsovia, enero de 2022.

Asia, de Women Help Women dice que el efecto más desgarrador de esta atmósfera de miedo es que a muchas personas que toman píldoras abortivas les preocupa que no obtengan el apoyo médico adecuado en caso de complicaciones, y que los médicos las traten como si hubieran cometido un aborto. delito. “Alguien que está tomando píldoras abortivas no está infringiendo la ley, pero los médicos no lo saben, por lo que sienten que tienen que denunciar a alguien. Hay una fuerte sensación de inseguridad en todos los niveles. Mucha gente no busca tratamiento médico por este miedo”.

Proveniente de la escena punk anarquista y del movimiento feminista queer de Polonia, Asia se mudó a Ámsterdam para trabajar con Women Help Women después de descubrir que había limitaciones en el tipo de apoyo que las activistas ubicadas en Polonia podían brindar a quienes buscaban abortos, debido a las restricciones legales. “Para mí, mudarme fue una oportunidad para acercarme a una ayuda más práctica”, dice.

A diferencia de los colectivos más informales dentro de AWB, Women Help Women es una organización formal activa en múltiples lugares alrededor del mundo. “No somos una gran organización y nos enfocamos en los países donde no hay acceso a servicios de aborto seguro”, dice Asia. “Para los países donde hay servicios locales de aborto, recomendamos encarecidamente a las personas que usen esos servicios, para que podamos centrarnos en aquellos que no tienen ninguna opción”.

Women Help Women opera con una cultura organizacional horizontal, que según Asia requiere una “conversación constante” sobre lo que significa organizarse horizontalmente. “Tratamos de cambiar la narrativa y promover un enfoque de apoyo, sin prejuicios y de normalización del aborto”, dice ella. “Diría que son principalmente los grupos locales los que se enfocan en esto y estamos haciendo todo lo posible para alcanzarlos e implementar su enfoque en la forma en que nos comunicamos y qué tipo de mensaje queremos llevar al mundo exterior”.

Los colectivos de la red comparten el objetivo de despenalizar y desmedicalizar el aborto. “Me gustaría que tuviéramos más grupos locales que estén dispuestos a apoyarse unos a otros”, dice Asia, “y que cuestionen el hecho de que el aborto está tanto en manos de los médicos y que la visión más optimista es legalizarlo y en las clínicas . Esta no tiene por qué ser la forma, especialmente con los abortos trimestrales en el primer, con píldoras abortivas que pueden ser extremadamente baratas y accesibles”.

“Embarazo no deseado = aborto simple”.

Uno de los objetivos esenciales de la misión de Abortion Dream Team es desmedicalizar el procedimiento y devolver el poder al pueblo. “Las píldoras abortivas son algo que puedes hacer por tu cuenta”, dice Adrianna. “Puedes decidir cuándo quieres tener este aborto, cómo hacerlo, con quién quieres hacerlo. No tienes que ir al médico. Incluso las pautas de la Organización Mundial de la Salud dicen que puedes abortar en casa. Como todas las áreas de la vida, a veces la toman los políticos o los hombres en el poder”.

“Para mí, esto es en realidad la revolución feminista”, dice Asia. Ella explica que la idea del procedimiento como algo éticamente controvertido y prohibitivamente complicado es una construcción que no tiene nada que ver con la realidad. “Es un procedimiento muy simple que el 99% de las personas pueden tener en casa y no tener la necesidad de ver a un médico después. Las complicaciones ocurren en menos del 1% [de los abortos farmacéuticos], entonces, ¿realmente, como sociedad, necesitamos tener tantas estructuras a su alrededor? ¿Realmente necesitamos tener tanta conversación legal sobre algo que es tan fácil? Cuando lo piensa, se da cuenta de que no se trata realmente de seguridad, porque la seguridad está comprobada. Se trata de controlar y mantener esta atmósfera de dependencia”. Asia y otras activistas de Women Help Women reflexionan sobre cómo la medicalización del aborto ha dado forma a nuestras vidas reproductivas. “No se trata solo del estigma, no se trata solo de la ley, sino de cómo funciona nuestro sistema farmacéutico y cómo están diseñados los sistemas de atención médica. Todo va de la mano, y todo limita nuestra libertad”.

En Alemania, uno de los países donde AWB ayuda a personas de Polonia a acceder a servicios de aborto, el procedimiento está controlado por el estado. Si bien es ilegal interrumpir un embarazo en Alemania, la ley establece excepciones para los abortos médicamente necesarios y los casos en que el embarazo es el resultado de una violación. Tampoco procesa los abortos en el primer trimestre, siempre y cuando las personas primero se sometan a un asesoramiento obligatorio con un trabajador social autorizado por el estado (que las leyes exigen para disuadir a la persona de abortar), seguido de una consulta obligatoria de tres días. periodo de espera. Los abortos en Alemania pueden ser quirúrgicos o farmacológicos, pero siempre deben realizarse en una clínica; uno no puede simplemente pedir las pastillas y llevárselas a casa.

Ciocia Basia, el colectivo que apoya a las personas de Polonia que optan por abortar en Berlín, siempre ha sido pequeño, informal y autoorganizado, según un miembro. Fue iniciado en 2015 por dos personas, una alemana y otra polaca, que tuvieron la idea de traer a personas de Polonia que buscaban abortos a los países vecinos. Los organizadores comenzaron a hacer conexiones y formaron su primera asociación con una clínica que tenía tarifas asequibles. Después de que comenzaron a recibir llamadas telefónicas de personas en Polonia que buscaban ayuda, decidieron nombrar al colectivo Ciocia Basia, que significa “tía Basia” en polaco. Basia es un nombre muy común en Polonia, por lo que pasa desapercibido para las personas guardar el número del grupo en sus teléfonos.

“Hacemos abortos, Ciocia Basia”.

Las personas en Polonia que buscan un aborto a veces encuentran a Ciocia Basia a través de un artículo o una entrevista en el curso de la búsqueda de recursos, o bien a través de grupos a favor del aborto en Polonia, que distribuyen propaganda en las calles y los medios. Un miembro del colectivo informa que tratan de ser visibles, asistiendo a manifestaciones en Polonia y repartiendo calcomanías y volantes. Cada semana, dos miembros realizan turnos regulares para responder el número de teléfono y la cuenta de correo electrónico a través de la cual las personas los contactan. Una vez que una persona se acerca, los miembros la ayudan a decidir si venir a Alemania para el procedimiento es una opción. Ordenar píldoras para un aborto farmacéutico cuesta menos dinero, así que si esa parece ser una mejor opción para la persona, Ciocia Basia la remite al sitio web de Women Help Women y permanece involucrada en caso de que tenga preguntas.

“Lo primero que establecemos es si quieren venir a Alemania”, explica un miembro de Ciocia Basia. Si la respuesta es afirmativa, ponen a la persona en contacto con un trabajador social para concertar una cita para la consejería obligatoria. Debido a la pandemia de COVID, actualmente esto se puede hacer en línea o por teléfono, lo que funciona mejor para la mayoría de las personas; de lo contrario, el período de espera de tres días entre la consulta y el procedimiento significaría que tendrían que venir a Alemania dos veces o quedarse. cuatro noches allí. Ciocia Basia también pone a las personas en contacto con la clínica y las ayuda a organizar la cita, encontrar la clínica, obtener el reembolso de su proveedor de seguros y prepararse para el procedimiento.

A veces, aunque no con frecuencia, el colectivo paga y organiza el viaje de la persona. “Depende de lo que la persona necesite, que es lo que tratamos de averiguar”.

“Mi cuerpo, mi elección”.

El colectivo trabaja con una red de personas que viven en Berlín y que acogen a quienes vienen a la ciudad para abortar. Los miembros del colectivo se encuentran con las personas en la estación de tren y las transportan al lugar donde se hospedarán, y de allí a la clínica. Según un miembro, los activistas no hospedan a las personas porque es demasiado agotador emocionalmente hacer este trabajo y estar con la gente todo el tiempo, razón por la cual la red de anfitriones son personas con las que están en contacto pero que no forman parte del colectivo. Cuando alguien necesita un lugar para quedarse, los miembros del colectivo envían un correo electrónico a este grupo de voluntarios para ver quién puede hospedar, explicando cuántas personas vendrán y cuántas noches deben quedarse, y los anfitriones responden para responder si tienen espacio disponible. . En algunos casos, Ciocia Basia paga por un albergue o simplemente dirige a las personas a los albergues. El grupo también se asocia con traductores voluntarios para ayudar a quienes no hablan alemán.

“En Berlín, a la gente le encanta organizar fiestas para recaudar fondos y, a menudo, se nos acercan para decirnos que quieren hacer eso por nosotrxs, para que no tengamos que organizarlo solxs”, explica un miembro. “Este trabajo requiere tener dinero, tener acceso al dinero. Necesitas mucha gente para no quemarte. Este es un trabajo emocional”.

Una activista que se mudó de Polonia para trabajar con Ciocia Basia y estaba en Berlín cuando la decisión judicial de 2020 impuso más restricciones al acceso al aborto recuerda haber notado un cambio de inmediato. Mientras que anteriormente, la mayoría de los correos electrónicos y llamadas que recibía el colectivo se referían a embarazos no deseados, después de la sentencia, aproximadamente la mitad de esas solicitudes de apoyo se referían a embarazos deseados en los que existía la posibilidad de defecto fetal, y la persona embarazada quería planificar para un aborto en caso de que los resultados de las pruebas mostraran un impedimento. “En Polonia, no siempre tienes acceso a la información que necesitas sobre tu embarazo. Si existe la posibilidad de anomalía, los médicos tienen estrategias para retrasar la obtención de los resultados de la prueba hasta que sea demasiado tarde para terminar”.

Si bien una persona aún no puede ser procesada por abortar en Polonia, cualquiera que apoye a alguien para que lo obtenga puede hacerlo, y las autoridades parecen estar enviando un mensaje a quienes lo harían. En abril de 2022, la cofundadora de Abortion Dream Team, Justyna Wydrzyńska, se convirtió en la primera activista en Europa en enfrentar cargos penales por ayudar en un aborto. Justyna, que ha estado apoyando a personas que buscan abortos durante quince años, ahora enfrenta la posibilidad de tres años de prisión por enviar un paquete de píldoras abortivas que había guardado para su uso personal a una mujer que dijo que su esposo abusivo le impedía salir de Polonia. para obtener el procedimiento. La mujer finalmente tuvo un aborto espontáneo debido al estrés después de que su esposo encontró el paquete de píldoras y lo denunció a la policía. Dado que el juicio de Justyna se pospuso por segunda vez hasta enero de 2023, los defensores del derecho al aborto en ADT y en toda Polonia esperan que se retiren todos los cargos, sabiendo que una condena en este caso sentaría un precedente peligroso.

“Tenemos mucho miedo de lo que sucederá porque creo que quieren demostrar que no se puede ayudar con el aborto”, dice Adrianna.

En junio, el ministro de Salud de Polonia, Adam Niedzielski, firmó una ordenanza que permite que el gobierno federal guarde la información de salud de los pacientes en una base de datos central, incluidos los datos sobre embarazos. Si bien el Ministerio de Salud insiste en que los datos solo estarán disponibles para los profesionales médicos, los defensores de los derechos de las mujeres han expresado su preocupación de que el gobierno comparta esta información con la policía y los fiscales, lo que podría hacer que las personas teman buscar atención en el sistema médico estatal durante sus embarazos. Asia dice que no está segura de si el gobierno realmente tiene un plan sobre cómo usar esta información o si infundir miedo es el único objetivo. “Siento que es una gran herramienta de control y una gran herramienta para crear una atmósfera de miedo, y ya funciona. La gente está confundida, la gente tiene miedo. No saben en quién ni cómo confiar, y lo entiendo absolutamente”.

A pesar de estos nuevos desarrollos y sus efectos ominosos, los activistas a favor del aborto en Polonia siguen alentados por la respuesta de muchas personas a la prohibición. “Para mí, lo que fue realmente hermoso y alucinante fue la organización solidaria que sucedió después del fallo de la corte”, dice Asia, “y las personas que comenzaron a declarar que sí abortaron, están dispuestas a apoyar a otros, saben cómo para hacerlo. Siento que necesitamos más y más de esto, porque tiene el poder de desestigmatizar el procedimiento en sí mismo y cambiar la narrativa a su alrededor”.

Adrianna dice que crear redes es fundamental para esta lucha. “Creo que en grupos, tenemos poder. No estás luchando solo. Incluso para mí como activista, me siento más segura y que tengo más posibilidades cuando estoy en esta red”.

Cuando se le preguntó cuál debería ser el próximo paso para hacer que el aborto sea accesible para todos en Polonia, un miembro de Ciocia Basia dice:

“El próximo paso tiene que darse pronto; se trata del cambio de ley. Sin embargo, los recursos que tiene o necesita el movimiento se seguirán utilizando, apoyando a las personas en embarazos tardíos, ayuda financiera, brindando información, educando, etc., no desapareceremos de un día para otro. Y algunos de nosotros aún tendremos que enfrentar la represión. En la sociedad patriarcal, racista y capitalista, tienes que descansar y recargarte regularmente, pero no puedes abandonar las estructuras de resistencia”.

“Estoy realmente impresionada y agradecida por la organización de base que está ocurriendo en torno a este tema, y ​​me encantaría que esto se difundiera”, dice Asia. “Todo el mundo puede hacerlo. Es tan fácil. Toda la información está ahí en internet. Todos pueden apoyar a alguien con un embarazo no deseado y cómo interrumpirlo. Realmente espero que la gente aproveche esta oportunidad para construir más redes de apoyo mutuo”.

“Esto significa guerra”, graffiti que apareció en respuesta a la prohibición del aborto en Polonia.

