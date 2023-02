–

De parte de Nodo50 February 14, 2023 77 puntos de vista

Isabel D铆az Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, viaja a Israel y ser谩 su interlocutor Abraham Dither, quien fue Ministro de Defensa israel铆 en 2002 cuando orden贸 el bombardeo sobre la Franja de Gaza que asesin贸 a quince personas. Dichter es un supremacista acusado de cr铆menes de guerra en la Audiencia Nacional y activo colonizador adem谩s de impulsor de normas supremacistas.

Abraham Ditcher, jefe de los Servicios Secretos de Israel en el 2002, fue el responsable de la matanza de quince personas palestinas, tras ordenar un bombardeo sobre la Franja de Gaza. Hoy, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel D铆az Ayuso est谩 en Israel para reunirse con Ditcher, en su nuevo cargo de ministro de Agricultura y Zonas Rurales.

Ditcher es un promotor de la Ley Estado Naci贸n Jud铆o, considerada por diversas organizaciones de Derechos Humanos, como una Ley que promueve y favorece la pol铆tica sionista de apartheid y el supremacismo israel铆.

El interlocutor de la presidenta de la Comunidad de Madrid y del Partido Popular de Madrid, Isabel D铆az Ayuso, PP de Madrid, Abraham Dichter, es un activo promotor de la colonizaci贸n de Palestina. En su cargo, como ministro de Agricultura, expulsa a la poblaci贸n palestina de sus tierras, coloniza la agricultura palestina y destruye bienes donados por la propia Uni贸n Europea, del 谩rea C de Cisjordania. Adem谩s, restringe el agua de los agricultores palestinos y las desv铆a a los asentamientos ilegales israel铆es. Dichas acciones han sido consideradas ilegales por el Derecho Internacional.

Ampliaci贸n informativa sobre la querella contra Abraham Dichter:

芦Un cuaderno escolar, maltrecho, con garabatos infantiles en 谩rabe, fue recuperado de un cr谩ter de amasijos de barro, escombros e hierros carbonizados en un barrio de la ciudad de Gaza. En el muro de un da帽ado edificio cercano al cr谩ter, alguien escribi贸: 鈥淓sta es la paz israel铆; estas son las armas americanas鈥. Gaza. 23 de julio de 2002. El d铆a anterior, una bomba de una tonelada lanzada desde un F-16 de las fuerzas a茅reas israel铆es hab铆a destruido ese edificio. Murieron 15 personas. Casi 200 resultaron heridas. El objetivo del bombardeo, un ejemplo de lo que Israel llamaba 鈥渁sesinatos selectivos鈥 o 鈥渁sesinatos extrajudiciales鈥, era Salah Shehadeh, l铆der de Ham谩s. Shehadeh muri贸, al igual que su esposa, un hijo y una hija suyos.禄



En Espa帽a, la Audiencia Nacional admiti贸 una querella en el a帽o 2009 de varios familiares de las v铆ctimas de ese ataque contra siete altos cargos del Ej茅rcito israel铆, entre ellos Dichter. El Comit茅 de Solidaridad con la Causa 脕rabe fue el acusador popular (1). El fiscal apreci贸 motivos suficientes para encausar a todos los acusados, incluido a Avi Ditcher, por cr铆menes de guerra y lesa humanidad.

Habiendo sido admitida la querella y el juez mandado diversas rogatorias a las autoridades israel铆es, se produjo el acuerdo entre el ministro socialista Moratinos y la ministra israel铆, Livni para modificar la jurisdicci贸n universal (2). Posteriormente, el Partido Popular, con Mariano Rajoy, la restringi贸 a煤n m谩s. Por ese motivo, el juez Fernando Andreu no tuvo m谩s remedio que llevar el caso al pleno de la sala de lo penal que acord贸 archivarlo. El Partido Popular invit贸 a Dichter, incluso, a un curso del CESEDEN y estando en Espa帽a la fiscal铆a no quiso activar la causa pendiente ante la Audiencia Nacional. (3)



Ya en el a帽o 2005, el americano Center for Constitutional Rights present贸 una demanda contra Dichter por las 14 muertes del ataque contra el edificio en el que estaba Shehadeh. En el a帽o 2007, Dichter suspendi贸 un viaje a Londres por temor a ser detenido por una demanda por cr铆menes de guerra por el mismo caso.



Hace m谩s de veinte a帽os de ese bombardeo, y entonces la frase 鈥淚srael tiene derecho a defenderse鈥 no estaba tan asentada en el discurso internacional. Ari Fleischer, portavoz de la Casa Blanca de George Bush, dijo: 鈥淓sta dura acci贸n no contribuye a la paz. Fue un ataque deliberado a sabiendas de que provocar铆a v铆ctimas civiles鈥. La UE conden贸 con dureza el bombardeo, al igual que la ONU. Amnist铆a Internacional habl贸 de 鈥渁cto desproporcionado e inaceptable鈥. B鈥橳selem, de 鈥渁cci贸n terrorista鈥. Javier Solana, a la saz贸n jefe de la diplomacia europea, dijo en el Parlamento Europeo que el ataque hab铆a frustrado una inminente tregua. Era cierto, seg煤n supimos no mucho m谩s tarde con todos los detalles: todas las milicias palestinas, incluidas las Brigadas Azzedim al Qassam, hab铆an enviado un art铆culo a The Washington Post en el que anunciaban la tregua. Nunca se public贸. Decenas de miles de personas participaron en el sepelio en Gaza ese caluroso 23 de julio del 2002. Lloraron, dispararon al aire, llevaran en volandas los cad谩veres, gritaron contra Israel, prometieron venganza. El 31 de julio, siete personas murieron en un atentado en una cafeter铆a en la Universidad Hebrea de Jerusal茅n. Eran los duros tiempos de la segunda Intifada.