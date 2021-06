–

Que la estrategia de vacunaci贸n en Espa帽a ha funcionado “muy, muy bien” es un dato que a la ministra Darias le gusta destacar. Lo volvi贸 a hacer el mi茅rcoles, tras el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Un encuentro en el que, esta vez, no hubo controversias ni comunidades en contra, aunque tampoco unanimidad de criterio.

Regiones como Catalu帽a, Canarias o Madrid apuestan por hacer un cambio: prescindir de los grupos de edad y abrir la vacunaci贸n a todas las franjas etarias por debajo de 39 a帽os. “Porque muchas personas se ir谩n cogiendo vacaciones, y hay que tratar de alcanzar al m谩ximo n煤mero de personas que est茅n a煤n en Madrid y no se hayan ido de vacaciones”, razonan a NIUS fuentes de la Consejer铆a de Sanidad madrile帽a.

“Flexibilidad” para organizar mejor la vacunaci贸n

Una posibilidad que, tal y como insisti贸 la ministra Darias, s铆 se contempla en la 煤ltima estrategia de vacunaci贸n acordada el martes por la Comisi贸n de Salud P煤blica. “Se estableci贸 una flexibilidad para que puedan solaparse” estos grupos, lo que permite a las comunidades aut贸nomas establecer “una hoja de ruta para poder organizar mejor su vacunaci贸n”, explic贸 Darias.

En la estrategia pactada el martes, los directores generales de las comunidades aut贸nomas y del Ministerio de Sanidad acordaron establecer los grupos de vacunaci贸n que quedaban pendientes.

-Grupo 11. Personas entre 30 y 39 a帽os.

-Grupo 12. Personas entre 20 y 29 a帽os.

-Grupo 13. Personas entre 12 y 19 a帽os.

Adem谩s, incluyeron la posibilidad de que dichos grupos se solaparan. Hasta ahora, tal y como se recog铆a en el texto de la estrategia de vacunaci贸n n煤mero 7, “la prioridad era vacunar a los grupos que, por edad, tienen m谩s riesgo de enfermedad grave y de mortalidad”. Seg煤n lo avanzado el martes por el Ministerio, en la estrategia n煤mero 8, se mantiene el orden de edad descendente aunque, “teniendo en cuenta la mayor disponibilidad de vacunas en estas pr贸ximas semanas, la situaci贸n epidemiol贸gica actual y la entrada en el periodo estival, y por cuestiones organizativas y de factibilidad, se podr谩 ir solapando la captaci贸n de diferentes grupos“. Lo fundamental, en todo caso, “es captar a las personas de 40 y m谩s a帽os que no se han vacunado todav铆a” se asegura en el texto.

Madrid solicita “abrir la vacunaci贸n” en julio

A la espera de conocer el documento completo de la nueva estrategia, la Comunidad de Madrid ha solicitado que “en julio se abra la vacunaci贸n a todas las franjas de edad por debajo de 39 a帽os”. Una forma de citaci贸n sin grupos etarios que ya funciona en pa铆ses como Francia, Alemania o Italia (que van m谩s lentos que Espa帽a) y que no est谩 exenta de problemas. De hecho, a finales de mayo Canarias abri贸 la convocatoria para vacunarse a todas las edades y la p谩gina web se colaps贸 varias veces tras la avalancha de solicitudes.

Los expertos consultados por NIUS coinciden en se帽alar que por debajo de 40 a帽os el riesgo ante la covid-19 es muy similar y no pierden de vista dos variables que pueden ralentizar el buen ritmo de la vacunaci贸n es Espa帽a:

-Las vacaciones.

-Un inter茅s posiblemente menor entre las personas de menos edad por la vacuna.

Por el momento, entre los m谩s j贸venes no se est谩 notando esa posible falta de inter茅s por la vacunaci贸n, asegura a NIUS Jos茅 Luis Barranco, portavoz de la Sociedad Espa帽ola de Medicina Preventiva Salud P煤blica e Higiene (SEMPSPH). En Espa帽a “la mayor铆a de las personas sienten que es algo necesario”, aplaude el experto. Adem谩s, se帽ala, “supermanes no hay, todas las personas corremos un riesgo”. El problema para el doctor Barranco es que aunque los j贸venes s铆 est谩n dispuestos a vacunarse, “lo de la mascarilla y las medidas de distancia social no lo llevan tan bien”. En todo caso, el portavoz de la SEMPSPH apuesta por seguir respetando los grupos de edad y que estos puedan ir solap谩ndose. “El otro sistema me parece m谩s an谩rquico y puede generar muchos problemas”, argumenta.

Para Jaime Jes煤s P茅rez, vocal de la Asociaci贸n Espa帽ola de Vacunolog铆a, lo importante es saber c贸mo transcurre la vacunaci贸n. “Si ves que no hay mucha demanda, pues entonces abres el grupo”, indica. En pa铆ses en los que hay plena disponibilidad de vacunas y no tienen mucha gente interesada se ha hecho as铆, explica el vacun贸logo, pero si hay demanda suficiente “lo l贸gico, para no defraudar expectativas, ser铆a seguir separando por d茅cadas y que una persona de 38 a帽os se inmunice antes que una de 25″.

As铆 lo apunt贸 el mi茅rcoles tambi茅n la ministra Darias. “Lo ideal es seguir por grupos de edad”, aunque -reconoci贸- esto no es algo estanco y ser谩n las comunidades las que, en funci贸n de su situaci贸n, determinen si se solapan o no.

