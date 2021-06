El jutjat de menors no veu delicte en cap dels quatre joves que van ser detinguts el 18 d’octubre del 2019 a la Via Laietana

El jutjat de menors no veu delicte en cap dels quatre joves que van ser detinguts el 18 d’octubre del 2019 a la Via Laietana

El magistrat considera que no s’han aportat proves de culpabilitat

Qua¬≠tre cors menys dins d‚Äôun puny. El jut¬≠jat de menors n√ļmero 5 de Bar¬≠ce¬≠lona ha absolt el Gui¬≠llem, l‚ÄôIvan, la Sarah i en Roc, qua¬≠tre joves que el 18 d‚Äôoctu¬≠bre del 2019 van ser detin¬≠guts a la Via Laie¬≠tana per efec¬≠tius de la Polic√≠a Naci¬≠o¬≠nal quan es mani¬≠fes¬≠ta¬≠ven con¬≠tra la sent√®ncia del Tri¬≠bu¬≠nal Suprem. A tots qua¬≠tre, se‚Äôls acu¬≠sava d‚Äôatemp¬≠tar con¬≠tra la poli¬≠cia i el cas del Gui¬≠llem √©s el m√©s cone¬≠gut perqu√® la seva detenci√≥ va ser enre¬≠gis¬≠trada per diver¬≠ses c√†meres que van cap¬≠tar com un grup d‚Äôagents es tira¬≠ven damunt d‚Äôun jove ves¬≠tit amb una des¬≠su¬≠a¬≠dora taronja.

Segons ha pogut saber aquest diari, el jutge del cas no ha con¬≠si¬≠de¬≠rat pro¬≠vada l‚Äôacu¬≠saci√≥ con¬≠tra els qua¬≠tre acu¬≠sats, que en el moment dels fets eren menors, i ha resolt la seva abso¬≠luci√≥. De tots qua¬≠tre, l‚Äô√ļnic cas que ha sus¬≠ci¬≠tat el dubte del magis¬≠trat √©s el de la Sarah, perqu√® el dia del judici els poli¬≠cies que van tes¬≠ti¬≠fi¬≠car la van asse¬≠nya¬≠lar com una de les per¬≠so¬≠nes que ‚Äúdurant hores‚ÄĚ ‚Äďvan dir‚Äď van estar llan√ßant tot tipus d‚Äôobjec¬≠tes con¬≠tra el cord√≥ poli¬≠cial que cus¬≠to¬≠di¬≠ava la fa√ßana de la comis¬≠sa¬≠ria de Via Laie¬≠tana.

En el judici no va decla¬≠rar cap agent dels que van dete¬≠nir en Gui¬≠llem, tot i que en les imat¬≠ges que hi ha del seu cas queda clar que va ser arres¬≠tat per entre qua¬≠tre i cinc poli¬≠cies. Al Gui¬≠llem, se li va atri¬≠buir el llan√ßament de pedres i ampo¬≠lles con¬≠tra la poli¬≠cia per√≤ el dia del judici ning√ļ va tes¬≠ti¬≠fi¬≠car en aquest sen¬≠tit, ni tam¬≠poc es va apor¬≠tar cap prova de la seva supo¬≠sada acti¬≠tud vio¬≠lenta.

Tamb√© en el trans¬≠curs del judici, un dels agents va expli¬≠car que el dia que es van fer les deten¬≠ci¬≠ons van rebre una forta pressi√≥ dels mani¬≠fes¬≠tants amb llan√ßament de coses i crits, entre els quals, segons va dir, hi havia ‚Äúl‚Äôinsult cl√†ssic de ¬ęfora les for¬≠ces d‚Äôocu¬≠paci√≥¬Ľ‚ÄĚ.

Les deten­ci­ons dels qua­tre acu­sats es van pro­duir en dos moments dife­rents i en dos llocs dife­rents de la Via Laie­tana. En el cas del Gui­llem, se’l va dete­nir a quarts de cinc de la tarda, al mig del car­rer, quan en el trans­curs d’una càrrega poli­cial el jove va tri­gar a aixe­car-se de terra donant temps als agents a tirar-s’hi a sobre, en unes imat­ges que es van fer molt cone­gu­des. La detenció dels altres tres joves es va fer una hora abans quan la poli­cia va entrar dins d’un bar que hi ha davant de la pre­fec­tura per treure’n uns mani­fes­tants que s’hi havien refu­giat.

L’acció poli­cial dins del bar va ser molt vio­lenta i va gene­rar moments d’angoixa a les per­so­nes que hi eren. La Sarah i l’Ivan expli­quen que van rebre mal­trac­ta­ments, així com en Gui­llem, que va arri­bar a denun­ciar el mal tracte que li van donar els agents de poli­cia, amb agres­si­ons físiques, insults i vexa­ci­ons de tot tipus.

Per als qua­tre acu­sats, es dema­nava la impo­sició d’una pena d’un any de lli­ber­tat vigi­lada, i en el cas del Gui­llem, que no pogués acos­tar-se a la pre­fec­tura.

LA XIFRA

1anyde llibertat vigilada √©s el que l‚Äôacusaci√≥ p√ļblica demanava de condemna per als quatre acusats.

https://www.elpuntavui.cat/politica/article/1988796-absolt-en-guillem-el-jove-de-la-dessuadora-taronja.html?ItemId=2786